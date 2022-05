45 Halbzeitfazit:

Pause. Was für ein intensives Spiel. Was für eine fantastische Stimmung! Es geht mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen und trotzdem ist diese Partie absolut mitreißend. Die Fans auf den Tribünen und die Spieler auf dem Rasen geben alles. Auch wenn Großchancen noch Mangelware sind, es geht hin und her, es wird um jeden Zentimeter Wiese gefightet. Die letzte Konsequenz fehlt bei beiden Teams noch, doch wir werden hier heute Tore sehen, das ist ganz klar.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Königsdörffer! Der Flügelspieler sucht immer wieder das Eins gegen Eins und hat hier Erfolg. Er setzt sich auf links gut durch, geht in den Strafraum und setzt seinen Flachschuss ans Außennetz.

43 Siebert lässt viel laufen, was dem Spiel aber gut tut. Sonst hätten wir hier alle zwei Minuten einen Freistoß und eine Spielunterbrechung.

40 Zuck bringt den fälligen Freistoß aus der Mitte herraus in den Sechzehner. Sucht Boyd, findet aber nur den Kopf von Becker, der das Leder aufs eigene Tor köpft. Doch Kevin Broll ist sicher zur Stelle und pflückt die Pille hinunter.

39 Robin Becker Dresden Gelbe Karte für Robin Becker (Dynamo Dresden)

Becker sieht die erste Gelbe der Partie. Er hält Wunderlich am Trikot fest.

37 Es wird jetzt auch immer mehr zu einem körperbetonten Spiel. Die Zweikämpfe häufen sich, spielerische Lösungsideen werden selten erfolgreich umgesetzt.

35 Das Spiel bleibt intensiv, es geht hin und her, doch wie im Hinspiel fehlen uns die ganz großen Torgelegenheiten. 100%ige Torchancen sind absolute Mangelware.

34 Hercher wird links im Strafraum mit einem schönen Pass freigespielt. Doch ihm springt das Leder bei der Ballannahme ans Knie und geht ins Toraus, Anstoß Dynamo.

31 Immer wieder sucht der FCK Terrence Boyd mit langen Bällen aus der eigenen Hälfte. Doch die macht der Angreifer noch zu selten fest.

30 Oliver Batista-Meier Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Oliver Batista-Meier

30 Yannick Stark Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Yannick Stark

29 Dresden muss wechseln, bei Stark geht es nicht weiter.

28 Ritter macht ordentlich Meter, startet sein Solo in der eigenen Hälfte und ist dann 25 Meter vor dem Tor in zentraler Position frei. Doch anstatt zu schießen, sucht der Boyd. Der Pass gerät zu lang und geht ins Toraus.

26 Hercher ist rechts im Strafraum eigentlich relativ frei, schließt dann aber viel zu ungenau ab. Da war deutlich mehr drin.

25 Auf Seiten von Dynamo muss Yannick Stark draußen behandelt werden, Dresden erstmal zu zehnt.

23 Kaum sagt man es, wird es bedingt durch zwei Verletzungsunterbrechungen doch mal etwas ruhiger und beide Teams können mal durschschnaufen.

21 Die Partie kennt keine Ruhephase, es geht hin und her.

20 Immer wieder wird in beiden Fanblöcken Pyro gezündet. Doch die bleiben jetzt immerhin im Block. Der Stadionsprecher wird trotzdem nicht müde alle daran zu erinnern, dass Pyro im Stadion verboten ist.

18 Mike Wunderlichs Schuss von halblinks aus 22 Metern entsteht eher zufällig und wird von einem Dynamo-Verteidiger noch abgefälscht. Trotzdem kein Problem für Broll.

16 Nach einer Ecke von rechts von Weihrauch gehen in der Mitte zwei Spieler zu Boden. Doch es geht einfach weiter. Starks Schuss wird geblockt, Daferners Schuss wird geblockt. Der FCK wirft sich in jeden Ball und klärt das Ganze dann mit einem weiten Schlag nach vorne.

14 Ransford-Yeboah Königsdörffer geht links ins Solo, lässt zwei, drei Verteidiger aussteigen und schließt dann ab. Doch sein Schuss von halblinks aus 16 Metern ist eher eine Rückgabe.

13 Eins ums andere mal spielt Lautern das hinten echt schlampig und unkonzentriert raus. Da müsen sie höllisch aufpassen.

12 Die Kulisse ist voll da, Dynamo kommt. Einen Flanke von links von Löwen rauscht in der Mitte aber an allen vorbei.

11 Erste Ecke für den FCK. Wunderlich bringt sie von links in den Strafraum und findet am Fünfer den Kopf von Boyd. Seinen Kopfball klärt Königsdörffer knapp vor der Linie.

9 Robin Becker holt im rechten Halbfeld einen Freistoß raus. Den bringt Weihrauch mit links in die Mitte, findet den Kopf von Daferner, doch der köpft das Leder weit über den Kasten.

6 Dynamo presst hoch und versucht bei den Lauterern frühe Ballverluste zu erzwingen. Bislang befreien sie sich daraus aber noch gut mit langen Bällen in Richtung Boyd.

4 Christoph Daferner mit dem ersten Abschluss! Boris Tomiak rutscht bei einem Pass aus und spielt den Ball Daferner in den Fuß. Der zögert in zentraler Position nicht lange und setzt das Leder aus 22 Metern nur knapp neben den linken Pfosten.

3 Der FCK beginnt etwas mutiger und hat in diesen ersten Minuten mehr Spielanteile.

1 Jetzt rollt der Ball, los gehts.

1 Spielbeginn

Aus dem Lauterer Block fliegen Feuerwerkskörper in die Zuschauer. Sowas wollen wir hier definitv nichts sehen. Der Anpifff verzögert sich.

Die Dynamo-Fans begrüßen ihre Mannschaft mit einer beeindruckenden Choreo mit ordentlich Pyro auch im FCK-Block ist eine Choreo zu sehen. Es herrscht eine fantastische Stimmung!

Angeführt vom international erfahrenen Referee Daniel Siebert kommen die Teams ins Stadion, gleich geht es hier los.

Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Hinspiel. Das 0:0 war irgendwie auch ein Spiegelbild der Saison beider Teams. Dynamo stellte den schwächsten Angriff in Liga zwei, Lautern die beste Verteidigung in Liga drei. Heute müssen Tore fallen. Ob in 90 oder 120 Minuten oder spätestens im Elfmeterschießen, es wird heute einen lachenden Gewinner und einen weinenden Verlierer geben.

In Kaiserslautern, auf dem Betze, fiebern übrigens rund 7500 Fans beim ausverkauften Public-Viewing mit und wollen ihre Mannschaft siegen sehen. Das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden wird heute mit über 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern selbstverständlich auch ausverkauft sein. Die Fans wollen ihr Stadion in diesem Traditionsduell zu einem Hexenkessel werden lassen.

Bei den Jungs vom Betzenberg wechselt Trainer Dirk Schuster heute doppelt. Niehues und Redondo nehmen zunächst auf der Bank Platz, für sie beginnen Hercher und Çiftçi.

Kommen wir zu den Aufstellungen: Guerino Capretti ist bei Dresden zu zwei Änderungen gezwungen und wechselt freiwillig ein weiteres mal, insgesamt also dreifach. Will, der sich im Hinspiel ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hat, fehlt ebenso im Kader, wie Akoto, der mit einer Fußverletzung ausfällt. Für sie beginnen Stark und Kade. Zudem beginnt Becker für Giorbelidze (Bank).

Dynamo hingegen stand relativ früh als Teilnehmer der Relegation fest, wartet im Jahr 2022 aber noch immer auf einen Sieg! Soll es mit dem Klassenerhalt heute etwas werden, muss diese Serie endlich durchbrochen werden. SGD-Coach Guerino Capretti möchte heute im Heimspiel "offensiver spielen und denken" und somit Lautern unter Druck setzten und die Atmosphäre des Heimspiels nutzen, um zu siegen.

Lange sah es zum Ende der Drittligasaison so aus, als würde der FCK direkt aufsteigen. Doch drei Niederlagen in den letzten drei Saisonspielen ließen die Lauterer noch auf Rang drei abrutschen. Nach dieser Niederlagenserie trennte man sich von Trainer Marco Antwerpen und installierte Dirk Schuster als neuen Coach. Heute will er natürlich den ersten Sieg unter seiner Leitung und damit den Aufstieg feiern. Der Coach sagte vor der Partie, sein Team könne mit dem "0:0 [aus dem Hinspiel] wunderbar leben und fahre mit breiter Brust nach Dresden".

Nach der Relegation ist vor der Relegation. Nachdem sich gestern Hertha BSC gegen den HSV in der Relegation zu Liga eins durchgesetzt hat, steht heute das Duell im Kampf um Liga zwei an. Dresden oder Kaiserslautern, wer sichert sich das letzte Ticket für die neue Zweitligasaison? Nach dem 0:0 im Hinspiel auf dem Lauterer Betze ist für beide noch alles möglich. Eventuell ist Dynamo durch das Heimspiel heute leicht im Vorteil. Die Fans wolllen ihren Verein natürlich nach vorne peitschen. Aus Lautern werden rund 3000 Fans im Stadion sein.