45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Hannover hat eine Konterchance über Maina, der den Ball nach einem kleinen Durcheinander im Mittelkreis erobert. Er läuft auf den Strafraum zu. Seine Mitspieler laufen sich rechts und links von ihm frei, aber er braucht zu lange für sein Abspiel. Letztendlich passt er auf Kerk, aber sein Zuspiel wird abgefangen.

43 Nach der Ecke kommt der zweite Ball zu Neuhaus, der von rechts eine Flanke in die Mitte bringt. Am zweiten Pfosten kommt Pléa frei an den Ball und zieht aus spitzem Winkel ab. Wieder ist Zieler zur Stelle.

42 Neuhaus probiert es mal aus der Distanz. Der Nationalspieler zirkelt mit links von der Strafraumgrenze aufs rechte obere Eck. Zieler wehrt den Ball zur Ecke ab.

42 Beier zieht rechts mit dem Ball in den Strafraum und schießt mit rechts aufs Tor. Aber sein Abschluss ist zu lasch und dadurch kein Problem für Sommer.

39 Lainer hat auf der rechten Seite zu viel Platz und flankt von der Strafraumkante mit rechts auf den zweiten Pfosten. Dort wartet Gladbachs anderer Außenverteidiger Scally. Der Youngster köpft den Ball aber aus zehn Metern weit links am Tor vorbei.

36 Marvin Friedrich M'gladbach Gelbe Karte für Marvin Friedrich (Bor. Mönchengladbach)

Friedrich sieht für das Handspiel, das zum Elfmeter führte die Gelbe Karte. Der Innenverteidiger kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist aber regelkonform.

36 Sebastian Kerk Hannover Tooor für Hannover 96, 2:0 durch Sebastian Kerk

Kerk schießt den Strafstoß mit links ins von ihm aus gesehen rechte untere Eck. Sommer hat die Ecke und berührt den Ball auch mit den Fingerspitzen. Er kann ihn aber nicht entscheidend abfälschen.

35 Der Schuss von Beier hat sich doch gelohnt. Es gibt nämlich Handelfmeter für Hannover! Badstübner hat sich die Szene immer wieder am Monitor angeschaut und letztendlich auf den Punkt gezeigt. Das ist eine harte Entscheidung. Frieidrich hat den Ball eindeutig mit dem Arm abgewehrt, aber das aus kürzester Distanz und relativ nah am Körper.

34 Kerk spielt mal wieder einen tollen Seitenwechsel nach rechts zu Beier. Der läuft mit dem Ball auf die Verteidigung zu und zieht von der rechten Strafraumecke mit links ab, aber sein Schuss wird geblockt. Er hätte lieber auf den hinterlaufenden Dehm ablegen sollen.

32 Christoph Dabrowski steht breitbeinig an der Seitenlinie. Der 96-Coach kann bisher hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft sein.

29 Eine symptomatische Szene für das bisherige Spiel: Scally wird in der eigenen Hälfte an der Außenlinie unter Druck gesetzt. Er schafft es, den Ball auf Koné zu spielen. Aber der Franzose wird an der Mittellinie direkt von drei roten umzingelt. Die Hannoveraner erobern den Ball und Koné zieht das Foul.

27 Hannover steht den Fohlen im Mittelfeld permanent auf den Füßen. So haben es die Spielgestalter Stindl, Neuhaus und Koné extrem schwer. Stattdessen müssen die technisch weniger beschlagenen Innen- und Außenverteidiger das Mittelfeld überbrücken.

25 Die Aufstellung der Gladbacher ist jetzt doch immer deutlicher eine Dreierkette, die sich aber ab und zu zu einer Viererkette wandelt, wenn der Ball auf den Außen ist. Diese fluide Formation erfordert eine hohe Laufbereitschaft.

23 Wieder eine Hereingabe von der rechten Seite. Diesmal ist es Kerk, der sich durch einen Doppelpass mit Beier an die Grundlinie spielt. Von da aus bringt er den Ball flach vor das Tor. Sommer ist mit der Hand dran und ein Gladbach-Verteidiger kann in höchster Not vor dem Einschussbereiten Weydandt klären.

21 Kerk spielt einen guten langen Ball durch die Gladbacher Abwehrkette hindurch auf Beier. Der Außenspieler kommt rechts vom Strafraum an den Ball und schlägt eine Flanke in die Mitte, aber die Hereingabe ist zu ungenau und wird von Gladbach geklärt.

18 Ron-Robert Zieler hat in dieser Phase viele Ballkontakte. Gladbach versucht es zumeist mit hohen Bällen hinter die Kette auf die schnellen Marcus Thuram oder Alassane Pléa. Bisher sind die Pässe aber zu ungenau.

16 Thuram geht auf der linken Seite einfach mal ins Dribbling. Dehm ist der letzte Gegenspieler vor der Grundlinie, aber der Außenverteidiger setzt zu einem beherzten Tackling an und holt damit einen Abstoß raus.

13 Dass die erste Chance der Gladbacher durch Matthias Ginter eingeleitet wurde, ist nicht verwunderlich. Die Abwehr der Gladbacher sieht bisher eher wie einer Viererkette aus. Stefan Lainer spielt im rechten Mittelfeld und Ginter dahinter als rechter Verteidiger.

11 Aus dem Nichts taucht Florian Neuhaus alleine vor Ron-Robert Zieler auf. Ginter flankt aus dem Halbfeld, Thuram legt den Ball mit dem Kopf auf Neuhaus. Der offensive Mittelfeldspieler ist elf Meter vor dem Tor ohne Gegenspieler. Er zieht mit rechts ab, aber der herausstürmende Zieler pariert stark.

10 Hannover ist jetzt die bessere Mannschaft. Mit einem hohen Pressing wird den Gästen keine Ruhe gelassen.

9 Einige Hannover-Akteure haben mit dem nassen Rasen zu kämpfen. Haben die etwa ihre Eisenstollen vergessen?

7 Gladbach muss sich jetzt erstmal schütteln. Ein so früher Rückstand war im Matchplan von Adi Hütter sicher nicht vorgesehen.

4 Maximilian Beier Hannover Tooor für Hannover 96, 1:0 durch Maximilian Beier

Und plötzlich führen die Hausherren! Hult spielt von der Mittellinie einen langen Ball auf Weydandt. Elvedi versucht, den halbhohen Pass unbeholfen mit der Hacke abzuwehren und lenkt ihn so erst zum Stürmer. Weydandt spielt aus 25 Metern einen klasse Steckpass auf Beier, der rechts im Strafraum frei vor Sommer auftaucht. Der Rechtsaußen zieht mit rechts ab und lässt dem Torwart keine Chance. Sein Schuss landet im halbhoch im langen Eck.

3 Die ersten Minuten der Partie plätschern vor sich hin. Dann spielt Hult einen gefährlichen Fehlpass am eigenen Strafraum. Pléa läuft mit dem Ball rechts an der Strafraumkante entlang und bringt eine halbhohe Flanke in die Mitte, aber Zieler kann klären.

1 Matthias Ginter feiert heute im kalten Regen von Hannover seinen 28. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

1 Spielbeginn

Hütters Gegenüber Christoph Dabrowski sieht etwas weniger Änderungs- oder Erholungsbedarf. Im Vergleich zum Sieg gegen Rostock hat sich seine Startformationen auf drei Positionen verändert. Hinten rechts startet Jannik Dehm anstelle des am Außenband verletzten Sei Muroya. Mark Diemers macht im zentralen Mittelfeld Platz für Dominik Kaiser. Außerdem startet heute Hendrik Weydandt und Cedric Teuchert nimmt zunächst auf der Bank Platz. Dieser Wechsel ist aber nicht Positionsgetreu. Weydandt wird im Sturm auflaufen. Teucherts Position im rechten Mittelfeld wird voraussichtlich durch Maximilian Beier übernommen.

Das Wort Leistungssteuerung wird bei der Vorbereitung auf diese Partie für Gladbach-Trainer Hütter eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Österreicher baut seine Startelf auf vier Positionen im Gegensatz zum Spiel am Wochenende um. Toni Jantschke wird in der Dreierkette durch Matthias Ginter ersetzt. Im zentralen Mittelfeld rotiert László Bénes auf die Bank. Für ihn rückt Alassane Pléa in die Mannschaft und Florian Neuhaus wechselt voraussichtlich vom offensiven Mittelfeld eine Position nach hinten. Außerdem wird Luca Netz hinten links durch Joe Scally ersetzt und Marcus Thuram startet im Sturm für Breel Embolo.

Hannover 96 rangiert in der Liga auf dem gleichen Tabellenplatz wie Gladbach nur eine Spielklasse niedriger. Sie sind zwölfter in Liga zwei. Damit hängen die 96er den eigenen Ansprüchen hinterher. Das erste Spiel im neuen Jahr konnte am vergangenen Wochenende aber zumindest mit 1:0 gegen Rostock gewonnen werden. Im Pokal besiegten die Niedersachsen in der zweiten Runde Ende Oktober den Ligakonkurrenten Düsseldorf deutlich mit 3:0.

Die Fohlen mussten am vergangenen Wochenende schmerzlich erfahren, was es heißt, vom sogenannten Bayern-Fluch verfolgt zu werden. Nachdem die Mannschaft von Adi Hütter zum Rückrundenauftakt mit 2:1 in München gewonnen hatte, verlor sie zuhause mit 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Dadurch steht Gladbach in der Bundesliga weiterhin nur im unteren Tabellenmittelfeld. Im Pokal war die Borussia in der vorangegangenen Runde der gefeierte Held. Denn in Runde zwei schaltete man mit einem fulminanten 5:0 den FC Bayern aus.