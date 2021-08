40 Ganz im Sinne des Mottos „Ein Pferd springt nicht höher als es muss” schieben die Spieler des Favoriten das Leder in den eigenen Reihen hin und her und warten darauf, dass sich eine Lücke im gegnerischen Defensivverbund ergibt.

42 Zum x-ten Mal fliegt der Ball von der rechten Außenbahn nach innen. Wieder kommt kein Mainzer an die Kugel, sodass die Hausherren die Szene erneut bereinigen können.

40 Gelbe Karte für Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg)



38 In dieser Phase versuchen die Wölfe, die Gangart etwas zu verschärfen. Immer intensiver belagert der Bundesligist den gegnerischen Sechzehner, ohne dabei jetzt zwingend zum Abschluss zu kommen.

42 Gelbe Karte für Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt)

Jetzt sieht auch Rode Gelb! Frankfurts Captain teilt auf der linken Außenbahn gegen Costly aus und kassiert die vierte Verwarnung für die Hessen.

40 Im direkten Gegenzug ist Thielmann durchgebrochen und kann halblinks aus knapp 16 Metern abziehen. Der Youngster bekommt aber keinen Druck hinter den Ball, so hat Sedlak keine Probleme.

40 Schnatterer! Der ehemalige Heidenheimer krallt sich einen Freistoß von links und knallt die Kugel aus 25 Metern mit einem Gewaltschuss auf die Kiste. Trapp muss sich richtig strecken und kratzt den Ball im rechten Eck von der Linie!

39 Seit dem Gegentor kommt von Schalke gar nichts mehr. Die Knappen haben komplett den Faden verloren und wirken verunsichert.

38 Klar, ein ausgeglichenes Spiel zwischen Regionalligisten und Zweitligisten zu erwarten wäre vermessen. Doch dem Underdog gelingt es auch nicht, einen Pokalfight zu erzwingen. Bis dato dümpelt die Partie vor sich hin, etwas mehr leidenschaftlicher Kampf des Regionalligisten, in einem Highlight-Spiel aus ihrer Sicht, wäre wünschenswert.

39 Doppelchance für Jena! Stauffer zieht über den rechten Flügel davon und bringt die Hereingabe auf den zweiten Pfosten, wo aber zuerst Krauß und dann Bergmann den Abschluss nicht aufs Tor platzieren können. Hübers hat den Fuß dazwischen.

40 Gelbe Karte für Fynn Friedrichs (VfL Oldenburg)



40 Gelbe Karte für Sven Lameyer (VfL Oldenburg)



39 Kurz vor der Halbzeit nimmt sich Eintracht jetzt mit unnötigen Fouls selbst aus dem Spiel. Rode hat bei einem Ellbogencheck in der Luft Glück und kommt nochmal um Gelb herum.

38 Bünning mit der besten Meppen-Chance! Tankulić bringt eine Ecke von der rechten Seite hoch an den ersten Pfosten. Bünning kann sich freilaufen und kommt im Fünfer frei zum Kopfball. Der Innenverteidiger zielt aus kurzer Distanz allerdings etwas zu hoch und nickt drüber.

40 Zweiter Abschluss der Gastgeber! Vafing Jabateh hat nun die Seite gewechselt und flankt von der rechten Seite in die Mitte, aber Eigengewächs Simon Brinkmann nickt den Ball weit über den Kasten. Dennoch geht hier gleich ein Raunen durch das Rund!

38 Die Köpenicker spielen das jetzt ziemlich abgezockt und schmucklos herunter. Union kozentriert sich darauf, dem Gastgeber keine Räume anzubieten, und spielt in erster Linie auf Sicherheit bedacht. Die Eisernen lauern auf weitere Fehler des Drittligisten.

39 Ein abgefälschter Ball landet an der zentralen Sechzehnerkante bei Szalai, der mit dem linken Schlappen volley abdrückt und das rechte Eck nur knapp verfehlt.

38 Fein kombiniert über den aktiven Koutris auf der linken Seite, der bis an den Fünfer durchkommt und mit Gefühl zurück in den Strafraum chippt, aber Shinta Appelkamp bekommt seinen Flugkopfball nicht auf's Tor.

37 Ovuka kann weitermachen und der Ball rollt wieder. Villingen steht jetzt deutlich höher als in der ersten halben Stunde und spielt ordentlich mit.

37 Noch wenige Minuten bis zur Pause. Köln übernimmt zwar mehr und mehr die Spielkontrolle, kommt aber bisher noch nicht zu wirklich zwingenden Torchancen.

36 Dragan Ovuka hat sich bei einem Zweikampf mit Marius Bülter offenbar an der Schulter verletzt und muss auf dem Platz behandelt werden. Momentan pausiert das Spiel.

37 Oder geht sogar noch etwas nach vorne für die "Buwen" aus Mannheim? Schnatterer lauert auf der linken Seite auf einen Umschaltmoment, kommt auf der Seitenlinie allerdings nicht an da Costa vorbei.

36 So ist in dieser Phase auch nicht allzu viel Feuer drin, zu ungefährdet wirkt die Führung der Jahnelf. Ein Koblenzer Aufbäumen scheint derzeit nicht aufzukommen.

35 Gelbe Karte für Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg)

Nachträglich wird zugleich der unfaire Einsatz von Maximilian Philipp geahndet. Doppel-Gelb also gegen die Wolfsburger!

36 Hängende Köpfe sieht man bei den Düsseldorfern angesichts der kleinen Traumas gegen Werder Bremen heute nicht, im Gegenteil: Auch Klaus Allofs auf der Tribüne kann wieder lachen - der souveräne Auftritt seines Teams macht's möglich.

37 Elversberg sehnt den Halbzeitpfiff herbei. Die Mainzer drücken mit aller Macht auf den Führungstreffer und drängen die Hausherren an deren Sechzehner. Bislang können sich die Nullfünfer nur ihren Chancenwucher vorwerfen.

35 Wenigstens mal wieder eine Offensivaktion: Gießelmann schickt Andrich über links, der das Auge für Kruse hat, der im Rückraum lauert. Der flache Pass kommt an und Kruse probiert es direkt. Der stramme Schuss verfehlt den rechten Pfosten des Münchner Tors nur knapp.

35 Gelbe Karte für Renato Steffen (VfL Wolfsburg)

Dann verlieren die Wölfe den Ball. Münster schaltet um. Das möchte zunächst Maximilian Philipp gegen Nicolai Remberg verhindern. Vorteil! Doch als danach Renato Steffen auch noch Jules Schwadorf zu Fall bringt, gibt es die Unterbrechung und Gelb für Steffen.

34 Dann bringt Lukas Nmecha über links Schwung rein, flankt in die Mitte. Auf Höhe des ersten Pfostens stürzt sich Wout Weghorst in die Hereingabe, kann aber nicht kontrolliert abschließen.

34 Ernüchterung auch auf den Rängen: Nur zaghaft hatten sich ein paar Anfeuerungsrufe breit gemacht, die meisten stammten aus dem Lager der Gästefans. Stand jetzt wirkt Rot-Weiß Koblenz nicht allzu gefährlich in der Offensive und setzt selten gefährliche Akzente. So ist die Hoffnung auf eine Pokalsensation momentan nur von theoretischer Natur.

35 Gelbe Karte für Kevin-Prince Boateng (Hertha BSC)

Lukebakio kracht im Mittelfeld mit seinem Gegenspieler zusammen. Der Unparteiische lässt jedoch weiterlaufen. Das missfällt Boateng völlig und der Routinier sieht für sein lautstarkes Beschweren den gelben Karton.

35 Jetzt läuft der Ball im Stadion an der Grünwalder Straße immerhin mal wieder fließend, obschon das Tor dem Spiel definitiv nicht gutgetan hat. Völlig unspektakulär lassen beide Seiten den Ball weitestgehend ungestört laufen.

33 Jetzt gelangen die Wölfe wieder in den Sechzehner. Ein zu kurz abgewehrter Ball landet halblinks in der Box bei Maximilian Philipp. Dieser stoppt das Spielgerät mit der Brust und haut dann etwas überhastet drauf und lässt die Zielgenauigkeit komplett vermissen.

35 Die Chancen steigen für Waldhof, dass es erstmal mit einem 0:0 in die Pause geht. Eintracht Frankfurt tut sich weiter schwer mit der soliden Defensive der Hausherren und spielt vor dem SVW07-Strafraum momentan eher Handball.

34 Wieder Pfosten! Die nächste Ecke rauscht von der linken Seite nach innen und landet neben dem rechten Pfosten, wo St. Juste zum Abschluss kommt und am Aluminium scheitert.

34 Ehizibue zieht nun mal mit Dampf über die rechte Seite nach vorne, wird dann aber von Krauß per Foulspiel gestoppt. Der ruhende Ball von Kainz getreten, bringt aber nichts ein.

33 Und plötzlich spielt der Fünftligist mit! Wieder geht es über rechts und erneut kommt Albrecht zum Flanke, wird aber diesmal geblockt. Die folgende Ecke bringt keine Gefahr.

33 Tankulić tritt wieder zum Freistoß an. Dieses Mal schlägt der 30-Jährige den ruhenden ball fast von der rechten Eckfahne an den ersten Pfosten. Selke steht genau richtig und kann die Hereingabe wegköpfen.

33 Boëtius schlägt eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbraum nach innen und findet vor dem Fünfer den Kopf von Szalai, der an einer Glanzparade von Lehmann scheitert.

31 Offenbar schlägt die medizinische Betreuung an. Kurz nachdem jetzt der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, mischt auch Alexander Langlitz wieder mit. Das Sprunggelenk scheint also keinen ernsthaften Schaden genommen zu haben.

32 Seit inzwischn zehn Minuten wird hier übrigens kein Fußball mehr gespielt. Zumindest nicht länger als immer nur für ein paar Sekunden. Kaum kann es endlich weitergehen, foult der frustrierte Mërgim Mavraj Taiwo Awoniyi. Er kommt zwar mit einer Verwarnung davon, aber das Spiel ist schon wieder unterbrochen.

31 Den anschließenden Freistoß von links neben dem Sechzehner knallt Luka Tankulić scharf in die Mitte. Die Hertha-Defensive passt allerdings auf und lässt es nicht gefährlich werden.

33 Waldhof hält die Null! Nun will Lenz für die Eintracht links durchbrechen und legt sich den Ball bereits an Sommer vorbei. Danach nimmt der Frankfurter seine Hände zur Hilfe und wird von Schiri Stegemann sofort zurückgepfiffen.

32 Wieder springt der Ball etwas ungeordnet aus der Mitte kommend durch, Klaus kommt in Elfmeterpunktnähe nochmal an den Ball, aber der Abschluss der Rechtsaußen wird vom VfL geblockt.

30 Marco Kehl-Gómez will es zwar zunächst nicht wahrhaben, aber alles Zusammenbeißen der Zähne hilft nichts. Der 29-Jährige kann kaum noch auftreten und humpelt. Petr Ruman nimmt ihn jetzt runter. Bei der Auswechslung fallen noch ein paar unschöne Worte in Richtung Robert Andrich, der selbst weiß, dass er da hart eingestiegen ist. Unnötig ist die Situation vom frustrierten Münchner dennoch. Filip Kusić übernimmt jetzt.

30 Defensiv also bekommt Wolfsburg noch überhaupt keine Probleme. Dann liegt plötzlich Alexander Langlitz im eigenen Strafraum. Dieser wurde eben von Jérôme Roussillon zum Tanz gebeten. Allerdings gab es keinen gegnerischen Kontakt, Langlitz hat sich dennoch wehgetan.

30 Die Partie scheint bereits nach gut einer halben Stunde entschieden, Oldenburg kommt mit dem Tempo der Fortunen nicht mit. Düsseldorf scheint auch ohne den ganz großen Druck noch weiter erhöhen zu können.

31 Da war mehr drin! Uth leitet aus dem Zentrum nach rechts in den Sechzehner zu Modeste weiter, der aber im letzten Moment mit einem starken Tackling von Krauß vom Ball getrennt wird.

30 Einwechslung bei Türkgücü München: Filip Kusić

31 Tooor für Jahn Regensburg, 0:2 durch Andreas Albers

Jetzt kommt es für den Regionalligisten ganz dicke: Albers köpft zum Regensburger Doppelpack. Die Jahnelf zeigt sich besonders effizient und netzt gleich bei der zweiten guten Chance zum zweiten Mal ein. Sarpreet Singh setzt sich auf dem linken Flügel durch und landet eine Flanke auf dem Kopf von Andreas Albers, der sich mittig vor dem Tor robuster als sein Gegenspieler Rhami Ghandour erweist und von der Fünfmeterraumlinie aus in das kurze Eck einnickt.

30 Gelbe Karte für Santiago Ascacíbar (Hertha BSC)

Dombrowka schaltet sich vorne mit ein. Der Linksverteidiger legt sich den Ball an Ascacíbar vorbei und will in den Strafraum eindringen. Der Argentinier lässt das linke Bein stehen und sieht für das klare Foul die erste Gelbe Karte der Partie.

29 Etwas bitter ist dieser Rückstand für das Team aus Koblenz, denn bis hierhin hatten sie kaum Torchancen zugelassen. Jetzt rennen sie als Underdog einem knappen Rückstand hinterher.

31 Tooor für FC 08 Villingen, 1:1 durch Nedzad Plavci

Erster Angriff, erstes Tor! Viel mehr aus dem Nichts kann ein Treffer wohl kaum fallen. Dragan Ovuka schiebt über die rechte Seite an und schickt dann Leon Albrecht auf die Reise. Schalkes Ouwejan steht völlig falsch und lässt den Villinger laufen. Auf Höhe des Fünfers gibt Albrecht dann nach innen und Nedzad Plavci hält in der Mitte den Fuß rein. Mit etwas Glück findet das Leder über die Unterkante der Latte in die Maschen.

28 Jovetić vertändelt den Ball leichtfertig im Mittelkreis und Tankulić schaltet sofort um. Der SVM-Kapitän sieht, dass Schwolow weit vor seinem Gehäuse steht und zieht von der Mittellinie ab. Der Mann mit der Zehn auf dem Rücken hat die Distanz zwar locker im Fuß, aber schießt rechts vorbei. Ansonsten wäre Schwolow wohl auch schnell genug zurück gewesen.

30 Aktuell schafft es der Bundesligist aus der Mainmetropole zu selten hinter die Waldhof-Abwehr. Dem offensiven Mittelfeld um Kamada fehlt die Durchschlagskraft im letzten Drittel.

30 Nach einer halben Stunde warten wir in Villingen weiter auf den ersten ernsthaften Vorstoß der gastgebenden 08er.

28 So ergeht es jetzt auch der nächsten Münsteraner Ecke, die Thorben Deters von der rechten Seite in die Mitte tritt. Für einen zweiten Torabschluss des Viertligisten ist diese nicht gut genug.

30 Auswechslung bei Türkgücü München: Marco Kehl-Gómez

30 Gute Chance für Jena! Erneut lässt Krauß Ehizibue auf der linken Offensivseite ganz alt aussehen und zieht temporeich in die Mitte. Sein Abschluss aus gut 20 Metern zischt nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei!

30 Pfosten! Ein langer Pass durch die Schnittstelle landet im Lauf von Burkardt, der halblinks in den Sechzehner zieht und mit einem Linksschuss am linken Pfosten scheitert.

26 Nun schwimmen sich die Preußen mal wieder etwas frei, erarbeiten sich einen Eckstoß. Diese Standardsituation beschwört keinerlei Gefahr herauf, ist für Wolfsburg problemlos zu verteidigen.

29 Diesmal versucht es Niakhaté mit einem weiten Einwurf von der linken Seite. Der Ball kommt jedoch nicht bei Szalai an, im Zuge dessen die Elversberger erneut klären können.

28 Nicht einmal eine halbe Minute lang läuft die Partie wieder, da liegt Marco Kehl-Gómez erneut auf dem Platz. Sieht so aus, als müsse Petr Ruman gleich seinen ersten Wechsel vollziehen.

28 Kainz fällt eine abgewehrte Flanke halbrechts vor der Box vor die Füße. Sein Flachschuss landet noch leicht abgefälscht aber sicher in den Händen von FCC-Keeper Sedlak.

27 Serdar kommt ausnahmsweise über den linken Flügel und bedient Selke flach in der Box. Der Stürmer kriegt den Ball zwar erst im Nachsetzen, aber kommt dann aus spitzem Winkel zum Abschluss. Der Schuss ist noch leicht abgefälscht und landet nur am Außennetz.

24 Aus dem Spiel heraus also entsteht bei den Gästen noch nichts gefährliches. Die Niedersachsen aber müssen jetzt nicht hektisch werden. Noch ist genügend Zeit, um die eigenen Qualitäten zur Geltung zu bringen.

27 Marius Bülter versucht es mal auf eigene Faust und lässt aus 18 Metern einen fiesen Aufsetzer los, den Hoxha aber im Nachfassen einsammelt.

28 Beste Gelegenheit für den Drittligisten! Der nachfolgende Freistoß aus dem rechten Mittelfeld landet im Eintracht-Sechzehner bei Seegert. Der Waldhof-Captain trifft den Ball volley und drischt ihn aus kurzer Distanz knapp neben die Bude!

27 Kehl-Gómez muss nach diesem rustikalen Einsteigen von Andrich noch gut zwei Minuten auf dem Feld behandelt werden, kann aber weiterspielen. Weiter geht's mit der Partie.

25 Auch nach über 20 Minuten gelingt es dem Drittligisten gut dagegenzuhalten und selbst Akzente zu setzen. Bei Berliner Angriffen ziehen sie sich jedoch mittlerweile weit zurück.

27 Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Jan-Niklas Beste

Aus dem Nichts der Führungstreffer für den bis dato zu harmlosen Zweitligisten: David Otto pirscht nach einem tiefen Pass im Mittelfeld voran und verliert den Ball einige Meter vor dem Sechzehner, weil er ihn sich zu weit vorlegt. Doch die Kugel landet bei seinem Mitspieler Jan-Niklas Beste, der aufmerksam ist und sieht, dass der Koblenzer Keeper Baboucarr Gaye etwas zu weit vor seinem Kasten steht. Beste löffelt mit links das Spielgerät aus etwas mehr als 20 Metern über Gaye, der diesen im Zurücktaumeln nur noch in die eigenen Maschen abfälschen kann.

26 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:3 durch Dawid Kownacki

Sicher rechts im Eck verwandelt vom Polen, der damit wie sein Sturmpartner Hennings trifft.

26 Durch das Zentrum geht bei den Nullfünfern in der Anfangsphase noch nicht viel. Wieder segelt der Ball von der rechten Seite nach innen, doch die Flanke gerät zu lang und landet in den Armen von Lehmann.

21 Jetzt nistet sich der Bundesligist etwas nachdrücklicher in der gegnerischen Hälfte ein. Die Wölfe finden nun auch häufiger den Weg in die Box, obwohl da kein weiterer klarer Torabschluss dabei ist.

25 S04 agiert bisher sehr konzentriert und lässt Villingen überhaupt nicht ins Spiel kommen. Das Spiel findet fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber statt.

26 Elfmeter für Düsseldorf! Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld verschätzt sich die Abwehr des VfL, Klaus nimmt mit der Brust an und wird vom unwirsch herauslaufenden Pöpken umgestoßen - den muss man geben.

25 Gelbe Karte für Robert Andrich (1. FC Union Berlin)

Robert Andrich grätscht hart in Marco Kehl-Gómez hinein und erwischt dabei in erster Linie seinen Gegenspieler. Glasklare Gelbe Karte.

26 Gelbe Karte für Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)

Schiri Stegemann bleibt seiner harten Linie treu und zeigt nun auch Hinteregger Gelb, der Schnatterer im Zweikampf etwas plump nach vorne wegschubst.

25 Da war die Chance für den Außenseiter! Und die kommt über einen Standard, der hoch und weit hineingeschlagen wird. Als Aufsetzer springt die Pille an den zweitenPfosten zu Lennart Blömer, dessen Kopfball aber ein paar Meter über das Tor fliegt.

25 Es bleibt festzuhalten, dass der Bundesligist mittlerweile besser ins Spiel findet. Vor allem über die linke Seite probieren sich die Geißböcke immer wieder zur Grundlinie durch zu kombinieren.

26 Leichte Unsicherheit bei Waldhof-Keeper Königsmann! Der Schlussmann der Mannheimer sieht bei einem Freistoß von Kamada nicht viel und kann den mittigen Torschuss daher erst im Nachfassen sichern.

24 Gelbe Karte für Marko Stojanovic (Rot-Weiß Koblenz)

Marko Stojanovic stellt seine Hüfte in den temporeichen Mittelfeldlauf seines Gegenspielers und sieht vollkommen zu Recht gelb.

22 Immer noch schafft es Koblenz ganz gut, die gegnerische Mannschaft weitestgehend vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Heiner Backhaus dürfte mit dem bisherigen Auftritt seines Teams einverstanden sein, kann sich höchstens noch etwas mehr Tempo und Zielstrebigkeit bei Kontergelegenheiten wünschen.

24 Mainz schnuppert an der Führung! Von der rechten Außenbahn schlägt Barreiro den Ball nach innen. Vor dem rechten Fünfereck kommt Burkardt freistehend zum Kopfball und nickt das Leder knapp am linken Eck vorbei.

19 Von der Wolfsburger Chance lässt sich der Regionalligist nicht beeindrucken. Münster bleibt weiterhin aktiv und versucht, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Allerdings ist es ein schmaler Grat, um der eigenen Defensivarbeit dabei auch weiterhin die gebotene Aufmerksamkeit zu schenken.

24 Eintracht erhöht die Schlagzahl wieder und drückt den Ball durch Lenz von links flach in die Gefahrenzone. Waldhof-Verteidiger Verlaat wirft sich rein und blockt den Querpass mit einer Grätsche ab.

22 Auf der anderen Seite schlagen auch die Hausherren einen Standard hoch und weit vorne rein. Schwolow schnappt sich den Ball und startet den Konter sofort mit einem weiten Abschlag auf Lukebakio. Der Belgier überläuft seinen Gegenspieler, aber Domaschke kommt weit aus seinem Kasten und entschärft die Situation.

23 Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Max Kruse

Aus dem Nichts geht der Bundesligist jetzt mit 1:0 in Führung, weil die Gastgeber sich einen absoluten Blackout leisten. Vollath passt auf Chato, der sich als letzter Mann von Awoniyi, der bedingungslos ins Pressing geht, die Kugel abnehmen lässt. Awoniyi läuft alleine auf Vollath zu und legt dann uneigennützig für Kruse quer, der aus fünf Metern nur noch einschieben muss. Eine leichte Übung für den Olympiateilnehmer.

22 Schalke hält den Druck weiter hoch und drängt aufs zweite Tor. Zalazars Flanke Richtung Terodde wird noch abgewehrt, den Nachschuss jagt Drexler rechts am Tor vorbei. Da der Schuss leicht abgefälscht war, gibt es noch eine Ecke, die aber nichts einbringt.

23 Gute Freistoßhereingabe von Kainz aus dem linken Halbfeld, die Hector auf das rechte Eck verlängert. Doch am Ende ist ein Kopf der Gastgeber dazwischen und lenkt die Kugel über das Tor.

23 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:2 durch Carsten Abbes (Eigentor)

Bitter! Erneut ist ein Seitenwechsel von rechts auf links die einleitende Komponente, bevor Hennigs den hohen Ball am linken Fünfer in die Mitte weiterleiten will und Abbes einen Klärungsversuch unglücklich ins eigene Netz weiterleitet - Appelkamp hatte hinter ihm gelauert.

22 Sararer wird vor dem Berliner Sechzehner gelegt und führt den Freistoß aus 17 Metern selbst aus. Das Geschoss, das er mitten in die Mauer jagt, wird von Khedira zur Ecke geblockt, die nichts weiter einbringt.

22 Oldenburg kann mit den letzten Minuten zufrieden sein und kann nun selbst ab und an die gegnerische Hälfte durchstoßen. Jetzt muss nur noch einer der steilen Bälle in die Spitze durchrutschen.

23 Nicht schlecht! Lindstrøm tritt für die SGE beim Standard an und schlenzt den Freistoß mit viel Effet knapp am linken Pfosten vorbei.

17 Großchance für Weghorst! Von der rechten Seite segelt eine Ecke von Renato Steffen in den Sechzehner. Auf Höhe des zweiten Pfostens steht Wout Weghorst unverständlicherweise vollkommen frei, muss aus wenigen Metern nur einköpfen. Doch der Niederländer bekommt es tatsächlich hin, seinen Kopfball links am Tor vorbeizusetzen.

21 Plattenhardt zieht einen Freistoß aus dem Mittelfeld mit viel Schnitt zum Tor in den Strafraum. Stark erwischt die Hereingabe allerdings nicht und die Flanke geht durch bis ins Toraus.

20 Bei den Köpenickern greifen die Automatismen noch nicht. Dem Bundesligisten ist anzumerken, dass es das erste Pflichtspiel der Saison 2021/22 ist, obwohl ja immerhin acht der elf Spieler schon letzte Saison zusammen in Köpenick spielten. Die Gäste aus der Hauptstadt wirken im Aufbauspiel dennoch zu statisch und zu wenig aufeinander abgestimmt.

21 Von der rechten Außenbahn fliegt der nächste Ball vor den SV-Fünfer. Dort schraubt sich Szalai unter Bedrängnis nach oben, kann die Kugel jedoch nicht richtig erreichen.

20 Gelbe Karte für David Otto (Jahn Regensburg)

Das taktische Foul des Regensburger Offensivspielers an den konternden Gegenspieler Arthur Ekallé wird mit dem gelben Karton bestraft.

19 Quentin Fouley treibt den Ball in einem Konter voran und legt ein paar Meter vor dem Strafraum links zu Dylan Esmel herüber. Der Stürmer des Außenseiterteams verstolpert das Spielgerät links neben das Tor und vergibt so eine vielversprechende Konterchancen harmlos.

20 Das muss das 2:0 sein! Nach einem Villinger Patzer am eigenen Strafraum taucht Simon Terodde alleine vor Andrea Hoxha auf. Offenbar war die Aufgabe dem S04-Goalgetter aber zu leicht und er verstolpert den Ball leicht, sodass sein Abschluss nicht ins Ziel findet.

17 Wenig später kommt es im Wolfsburger Sechzehner zu einem Zweikampf und Kontakt. Jan Dahlke geht zu Boden. Für einen Elfmeterpfiff gegen Josuha Guilavogui aber ist das zu wenig. Videoschiedsrichter gibt es ein der ersten Pokalrunde übrigens nicht. Die aber hätten hier sicherlich auch keinen Einspruch erhoben.

20 Im Mittelfeld holen die Nullfünfer gleich zwei gegnerische Akteure von den Beinen. Der Unparteiische belässt es nach knapp 20 Minuten gegen Boëtius bei einer mündlichen Ermahnung.

21 Gelbe Karte für Alexander Rossipal (Waldhof Mannheim)

Erste Gelbe für Waldhof und eine gute Freistoßchance für Eintracht! Rossipal rutscht der Ball bei der Annahme vom Fuß und foult danach Sow rund 23 Meter vor dem Tor. Zentrale Position für Hinteregger und Co. !

18 Stark treibt den Ball nach vorne und flankt dann aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten. Jovetić ist von links eingerückt und kommt zum Kopfball. Der Versuch des Neuzugangs geht direkt auf den Keeper und Domaschke packt sicher zu.

20 Nicht die gleiche Gewichtsklasse! Boyamba will sich bei einem Einwurf an Hinteregger vorbeischleichen und hält dabei auch seine Schulter rein. Frankfurts Innenverteidiger ist körperlich total überlegen und lässt den Waldhöfer einfach nur abprallen...

20 Die Rheinländer erarbeiten sich den ersten Eckball von der linken Seite, den Kainz ins Zentrum bringt. Am ersten Pfosten kommt Hector eingelaufen, köpft aber deutlich neben das Gehäuse.

19 Die Fortuna lässt nach dem Führungstreffer etwas schleifen und schaltet ein bis zwei Gänge zurück. Das hohe Tempo der ersten Minuten nimmt allmählich ab. Oldenburg bekommt mehr Spielanteile.

18 Mainz ist in der Anfangsphase nicht überraschend das dominantere Team, konnte aus den Chancen allerdings noch kein Tor erzielen. Die Elversberger versuchen es dagegen immer wieder Umschaltmomenten.

17 Kevin-Prince Boateng übernimmt beim Hauptstadtklub direkt die Verantwortung im Mittelfeld. Der 34-Jährige übernimmt den zentralen Part und organisiert die Geschehnisse.

17 Trimmel bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld scharf in den Sechzehner, wo Voglsammer aus zwölf Metern zum Kopfball kommt, den etwas zu steilen Ball allerdings nur noch touchiert. Der Ball geht deutlich links am Kasten von Vollath vorbei. Abstoß Türkgücü.

16 Nach einem Zuspiel von Marvin Thiel zieht Nicolai Remberg halblinks an der Strafraumgrenze mit dem rechten Fuß ab. Der erste Münsteraner Torschuss verfehlt den Kasten von Koen Casteels.

17 Die Partie wird ein wenig offener und temporeicher, auf beiden Seiten weisen die Angriffe nun mehr Zug zum Tor auf. Deutlich mehr Spielanteile verzeichnet dabei natürlich der Zweitligist.

18 Jeder Ballgewinn wird beim Underdog lautstark gefeiert. Nach Bergmanns gewonnenem Zweikampf kommen die Jenaer aber nicht in die Umschaltsituation.

15 Ein hoher, tiefer Pass von der linken Seite tischt an der Strafraumkante vom FC Rot-Weiß auf, dort setzt sich David Otto gegen seine Gegenspieler durch, nimmt dabei aber die Kugel mit dem nicht angelegten Arm mit. Zu Recht wird er zügig zurückgepfiffen und jubelt über seinen Linksschuss in das rechte, untere Toreck gar nicht erst.

18 Die Anfangsphase im Carl-Benz-Stadion weiß bislang zu gefallen und bietet uns einen mutigen Pokalfight der Waldhöfer, die sich gegen die überlegende Eintracht nicht nur verstecken will.

15 Union arbeitet sich schnell nach vorne, aber an der Strafraumgrenze der Münchner ist es dieses Mal Khedira, der die Präzision im finalen Pass vermissen lässt. Erneut geht ein Zuspiel in den Rücken vom einlaufenden Kruse, der keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Es bleibt beidseitig viel Stückwerk.

15 Zumindest einen Eckstoß bekommen die Wölfe dafür. Daraus aber können die Jungs von Mark van Bommel nichts machen. Vielmehr geht es kurz darauf wieder in die andere Richtung.

16 Eine Überraschung liegt hier bislang überhaupt nicht in der Luft, Düsseldorf absolviert das Pflichtprogramm hochkonzentriert und lässt den Niedersachsen keinerlei Luft zur eigene Entfaltung. Starker Auftritt des Zweitligisten.

17 Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Marius Bülter

Mit dem zweiten Torschuss gehen die Gäste in Führung! Bülter bekommt den Ball 30 Meter vor dem Tor, setzt sich gegen einen Villinger durch und steckt dann in die Box auf Drexler durch. Der wartet kurz und spielt die Kugel perfekt zurück in den Lauf des durchgestarteten Bülter, der dann aus sieben Metern an Keeper Hoxha vorbei einschiebt.

15 Nach der kurzen Pause geht es weiter und auch Dombrowka scheint zum Glück weitermachen zu können.

15 Zalazars erster Abschluss! Villingen kann im eigenen Strafraum nicht ordentlich klären und der Uruguayer darf aus 16 Metern freistehend abziehen. Zalazar visiert den rechten Giebel an, zielt aber zwei Meter zu hoch.

14 Links im Sechzehner taucht jetzt Lukas Nmecha. Der Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft startet einige Finten, bleibt letztlich mit seinem Rechtsschuss dennoch an Nicolai Remberg hängen.

15 Diesmal segelt der Ball aus dem Zentrum halbrechts in den Sechzehner, wo Widmer mit dem Kopf zum Abschluss kommt. Sein Schädelstoß zischt wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

15 Erster Torabschluss für den Effzeh. Modeste köpft eine Flanke aus dem rechten Halbfeld aus gut zwölf Metern aber ein gutes Stück am linken Pfosten vorbei.

15 Martin Hinteregger schaltet sich mit nach vorne ein und tankt sich mit dem Ball am Fuß vom Rückraum bis in den Sechzehner durch. Rund zehn Meter vor der Kiste probiert es der Innenverteidiger mit dem rechten Fuß und schießt den Ball rund zwei Meter am linken Alu vorbei.

14 Auch die zweite Torannäherung des SSV Jahn Regensburg ist ein harmloser Distanzschuss von Gimber, bisher können sich die Regensburger noch nicht selbst in den gegnerischen Strafraum kombinieren - ein Kompliment für die kompakt stehende Koblenzer Defensive.

13 In dieser Phase bekommen die Gäste das Geschehen wieder besser in den Griff. Über viel Ballbesitz üben die Niedersachsen Kontrolle aus. Nach wie vor aber bekommt das der Champions-League-Teilnehmer nicht zu Ende gespielt.

13 Die Rot-Weißen erarbeitern sich zwei Ecken hintereinander, aus denen sie allerdings keinen Profit schlagen können. Die Defensive der Eisernen verteidigt beide nicht allzu präzisen Hereingaben mühelos.

13 Max Dombrowka sitzt jetzt auf dem Rasen und muss behandelt werden. Deshalb ist die Begegnung aktuell unterbrochen.

13 Nicht ungefährlich! Der Ball rauscht von der rechten Außenbahn an den zweiten Pfosten, wo Keeper Lehmann eigentlich sicher zupacken kann. Das Leder rutscht dem Schlussmann aus den Armen und trudelt knapp am linken Pfosten vorbei ins Toraus.

12 Den ersten richtigen Torschuss verzeichnet doch der Favorit: Nach einem von Koblenz verteidigten Freistoß hat Sarpreet Singh zu viel Zeit und Platz im Rückraum und nimmt Maß. Doch sein Volleyschuss mit dem linken Fuß segelt zwei gute Meter am rechten Pfosten vorbei.

13 Nun probiert es Özcan mal mit einem Heber links vor dem Sechzehner zum einstartenden Uth, doch Sedlak spielt gut mit und fängt das Zuspiel ab.

13 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Rouwen Hennings

Die längst überfällige Führung für den Favoriten: Von rechts gibt's zunächst einen Seitenwechsel auf die linke Seite, wo Koutris zu viel Platz hat und in aller Ruhe in die Mitte flanken kann - und dort steht Tormaschine Hennings ungedeckt und kann ohne hochzuspringen aus fünf Metern einnicken.

11 Rund 6.000 Fans sind heute in der Hänsch-Arena zugelassen. Die SVM-Anhänger feuern ihre Truppe von Beginn an lautstark an.

12 Der Oberligist hat ganz gut in die Partie gefunden und hält mit viel Einsatz dagegen. Offensiv kommt noch nicht viel von den Baden-Württembergern, aber das war auch nicht zu erwarten. Erstmal geht es darum, möglichst lange die Null zu halten.

11 Auch den Wölfen hilft eine erste Standardsituation nicht weiter. Der Freistoß von Maximilian Philipp aus dem rechten Halbfeld, wird von den Preußen problemlos verteidigt.

10 Baboucarr Gaye verschätzt sich bei einer SSV-Flanke ein wenig und kann sich glücklich schätzen, dass der mit aufgerückte Regensburger Jan-Niklas Beste davon nicht Profit schlagen kann, weil er langsamer als Stojanovic reagiert. So kommt es zu keiner Torchance.

11 Erstmals ein schneller Ball von den Gastgebern, aus dem Mittelfeld soll möglichst direkt in die Spitze gespielt werden. Einen solchen Ball sieht Keeper Kastenmeier aber kommen und kann im Herauslaufen entschärfen.

9 Beide Teams schenken sich hier nichts. Die Berliner werden jedoch immer besser und beginnen den SV Meppen in die eigene Hälfte zu drängen.

10 Gegen den inzwischen sehr aufmüpfigen Gegner tun sich die Wolfsburger schwer. Einen Klassenunterschied kann der Bundesligist bislang nicht kenntlich machen. Das ist eine offene Angelegenheit.

11 Sinnbildlich für die misslungene Anfangsphase ist jetzt ein Pass von Hübers, der völlig unbedrängt weit im Seitenaus landet.

12 Gelbe Karte für Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt)

Die nächste Verwarnung für Frankfurt: Lenz kommt gegen Sommer zu spät in den Zweikampf und erwischt den Waldhöfer am Sprunggelenk.

11 Waldhof findet so langsam besser in die Partie und kann sich aus der Umklammerung der Eintracht etwas lösen. Auch die anfänglichen Konterversuche helfen den Hausherren in dieser Phase.

10 Kruse schickt Gießelmann über links, dessen flache Flanke ins Zentrum aber in der stabilen Defensive der Türkischen Kraft versandet. Türkgücü kann zur Ecke klären. Trimmel führt kurz aus, bekommt das Leder zurück und sucht dann den in den Strafraum eindringenden Kruse, der den Ball aber zu unpräzise in den Rücken bekommt. Andrich unterbindet anschließend einen Konter der Münchner.

11 Die Mainzer drücken nach der kurzen Unterbrechung auf die Führung und erarbeiten sich gleich vier Eckbälle hintereinander. Im vierten Anlauf kommt Niakhaté zum Abschluss, doch der Ball rauscht vom rechten Fünfereck knapp rechts am Tor vorbei.

10 Neuzugang Rodrigo Zalazar wird von seinen Kollegen gleich gesucht und versucht, das königsblaue Spiel zu lenken. Ein erster Steilpassversuch Richtung Bülter wird von der Villinger Abwehr abgefangen.

8 Mitja Stegemann fährt weiterhin einen sehr harten Kurs, was in diesem Pokalduell bislang noch nicht vonnöten zu sein scheint. Er nimmt sich Atilgan vor die Brust, der in einen Zweikampf mit leicht zu gestrecktem Bein hineingegangen war.

10 Von dem bisher mutigen Auftreten des FCC zeigen sich die Geißböcke sichtlich beeindruckt. Steffen Baumgart versucht von der Seitenlinie lautstark die nötigen Impulse zu setzen.

6 Domaschke kratzt den Ball von der Linie! Lukebakio macht über den rechten Flügel Dampf und löffelt das Leder hoch an den langen Pfosten. Dort lauert Jovetić und legt mit dem Kopf nochmal quer. Selke wird rechts im Fünfer noch entscheidend gestört und kriegt das Ding nur in Richtung Tor gestochert. Der Ball prallt an den Innenpfosten. Domaschke hechtet blitzschnell von der einen zur anderen Seite und kann im allerletzten Moment noch verhindern, dass die Pille über die Linie kullert.

8 In der Folge legen die Hausherren auch hinsichtlich der Spielanteile zu. Dabei gehen die Münsteraner variabel vor, greifen jetzt mit Alexander Langlitz über die rechte Seite an. Doch auch diese Flanke kommt letztlich nicht bei einem Mitspieler an.

9 An den Pfosten! Einen steilen Ball nimmt Kownacki geschickt mit, lässt seinen Gegenspieler stehen und schließt aus etwas spitzem Winkel direkt ab - aber vom Innenpfosten springt das Ding nicht ins Tor, sondern zurück zu einem Oldenburger.

8 Die erste gute Chance gehört S04! Dominick Drexler verlängert einen langen Ball per Kopf auf die linke Seite in den Lauf von Thomas Ouwejan. Der Holländer zögert mit dem Abschluss dann aber so lange bis Dragan Ovuka seinen Schuss aus acht Metern blocken kann.

7 Nun ist auch die Koblenzer Defensive das erste Mal gefordert, doch die Angriffsbestrebungen der Regensburger sind noch nicht allzu zielführend. So können die Vordermänner vom gambischen Nationaltorwart Baboucarr Gaye zunächst alle Gefahrensituationen frühzeitig klären.

8 Der Regionalligist hat nun natürlich ordentlich Aufwind und fightet in den ersten Zweikämpfen um jeden Meter. Das könnte eine schwere Partie für den Bundesligisten werden.

6 Münster wird mutiger. Zunehmend greift der Viertligist jetzt selbst ins Geschehen ein, bemüht sich um Konstruktivität. Lohn dieser Bestrebungen ist ein erster Eckstoß in dieser Begegnung, der allerdings keinen Abnehmer im grünen Preußen-Trikot findet.

7 Beide Defensivreihen stehen gut. Bislang ist dieses Pokalspiel in erster Linie von Mittelfeldgeplänkel geprägt.

8 Das Spiel ist aktuell unterbrochen, weil Isra Suero verletzt am Boden liegt. Der Elversberger ist mit dem linken Knie unglücklich mit Widmer zusammengeprallt.

7 Torabschlüsse im Minutentakt von den NRW-Kickern: Wieder ist es Klaus, der der aktiv ist und nun aus der zweiten Reihe abschließt. Der Ball flattert gewaltig, sodass Pöpken etwas Glück hat, dass der ihm nicht aus der Hand rutscht.

8 Gelbe Karte für Tuta (Eintracht Frankfurt)

Tuta in höchster Not! Waldhof kontert die Eintracht mit einem langen Ball aus und ist über Costly fast schon frei durch. Rund 15 Meter hinter der Mittellinie hängt sich Tuta an den Mannheimer und entscheidet sich mit einem Trikotzupfer für das taktische Foul. Bleibt der Brasilianer da weg, ist Costly auf und davon...

4 Den etwas besseren Start in dieses Pokalmatch erwischt der Underdog: Erst wird ein Konter über den eben verwarnten Esmel gefahren, doch seinen hohen Pass kann Osman Atilgan mit einem Lupfer aus mehr als 20 Metern nicht verwerten. Der herauseilende Jahn-Keeper Alexander Meyer muss sich keine Sorgen machen, der Ball landet weit rechts neben dem Tor. Keine Minute später rauscht Atilgan im Strafraum an einer flachen Flanke vorbei - ein guter Start für Rot-Weiß!

6 Ein erster zaghafter Vorstoß der Hausherren endet mit einem Abschluss von Nico Tadic, der aus 22 Metern aber deutlich am Tor von Ralf Fährmann vorbeischießt.

4 Über eine Standardsituation könnte sich etwas für den Außenseiter ergeben. Aus dem linken Halbfeld segelt der Ball hoch in den Sechzehner. Dort jedoch hat John Anthony Brooks die Lufthoheit und klärt zur Sicherheit auch noch mit einem Befreiungsschlag.

6 Erste Chance für Elversberg! Schnellbacher jagt den ersten Schuss aus 20 Metern halbrechter Position Richtung Tor, doch der Ball kommt zu zentral und landet in den Armen von Zentner.

7 Eintracht bleibt im Drittel der Hausherren und will die Partie nun vorzeitig an sich reißen. Vor allem die linke Flügelseite um den aktiven Lindstrøm fällt bei den Hessen auf.

4 Der Drittligist zeigt gleich in den ersten Minuten wenig Respekt vor den Eisernen und nimmt aktiv am Spiel teil. Beide Teams versuchen spielerisch nach vorne zu kommen, neutralisieren sich aber gegenseitig im Zentrum.

4 Schalkes neuer Flankengott Thomas Ouwejan schlägt einen ersten Freistoß in den Sechzehner und sucht wieder Simon Terodde, der diesmal aber gut bewacht ist und nicht in Ballnähe kommt.

4 Die Fortuna beginnt gut, macht den Ball in der gegnerischen Hälfte fest und bringt den Ball lang von links herein, Kownacki leitet auf den Schädel von Hennings weiter, aber der Torjäger nickt die Pille ein paar Meter über den Kasten.

5 Tooor für FC Carl Zeiss Jena, 1:0 durch Maximilian Wolfram

Traumstart für Carl Zeiss Jena! Krauß zieht an der linken Außenbahn mit einem einfachen Antritt an Ehizibue vorbei und flankt dann akkurat auf den zweiten Pfosten. Dort steht Wolfram am rechten Fünfmetereck mutterseelenallein und versenkt den Ball volley mit links in der langen Ecke. Ein klasse Treffer des Jenaers!

5 Wieder Lindstrøm! Nun holt der Däne einen Seitenwechsel sauber aus der Luft und will nach einem Haken gegen Sommer zum Torschuss von halblinks ansetzen. Mannheims Verteidiger reagiert gut und blockt in letzter Sekunde zur Ecke ab!

3 Die Emsländer sind direkt voll drin in der Partie und setzen offensive Akzente. Allerdings finden gleich zwei Flanken keinen Abnehmer und am Ende kann Plattenhardt klären.

2 Umgehend ergreift der Bundesligist die Initiative, führt den Ball nahezu ausnahmslos in den eigenen Reihen. Nennenswerten Vortrieb entwickeln die Wölfe bislang nicht.

4 Oesterhelweg setzt gleich mal ein Zeichen und grätscht Czichos an der Außenlinie um. Der Unparteiische belässt es bei einer Ermahnung an den Kapitän der Gastgeber.

3 Marcel Yahyaijan, mit 28 Jahren jüngster Trainer in dieser ersten Pokalrunde, hat sein Team in einem 3-5-2 aufs Feld geschickt und damit die gleiche Formation gewählt, auf die auch Dimitrios Grammozis heute wieder setzt.

4 Für die SGE läuft nun Neuzugang Jesper Lindstrøm erstmals in die Offensive. Der Däne geht an der linken Torauslinie mit Jesper Verlaat in einen Zweikampf wird vom Mannheimer clever ins Aus gedrückt.

4 Während sich die zwei Mannschaften in den ersten Minuten noch abtasten, hat es pünktlich zu Beginn der Partie angefangen zu regnen. Das macht den Zustand des Untergrundes nicht unbedingt besser.

3 Schöner Antritt von Felix Klaus auf der linken Seite, der sich gegen drei, vier Mann durchsetzt und in den Strafraum eindringt, aber der Abschluss des Ex-Wolfsburgers wird von Keeper Pöpken entschärft.

2 Gelbe Karte für Dylan Esmel (Rot-Weiß Koblenz)

Ein sehr strenger Start in das DFB-Pokaldebüt: Stegemann bestraft ein Einsteigen von Esmel mit dem Ellenbogen im Luftduell mit der Gelben Karte. Wenn er mit so einer engen Linie weitermacht, dann hat er noch einige Karten zu vergeben.

1 Los geht's! Meppen stößt an und spielt heute komplett in Blau. Die Gäste aus Berlin halten in roten Trikots dagegen.

2 Forscher Beginn des Underdogs! Marc Schnatterer hat sofort seine erste Szene und ballert aus der zweiten Reihe einen ersten Warnschuss links am Tor vorbei.

1 Angenehme Bedingungen herrschen in Westfalen. Bei überwiegend bewölktem Himmel und gut 20 Grad lässt es sich ganz ausgezeichnet Fußball spielen. Mit Niederschlägen rechnen wir im Spielverlauf nicht.

1 Los geht's, die etwa 200 mitgereisten SSV-Fans heizen die eigene Mannschaft mit Anfeuerungsrufen nach dem Anpfiff an. Jahn Regensburg startet in schwarzen Trikots gegen Koblenzer in Rot.

1 Spielbeginn

1 Auf geht's zur Pokalpremiere des VfL Oldenburg im DFB-Pokal! Die Oldenburger in Grün und Weiß, die Fortuna in ihren schwarzen Ausweichtrikots.

1 Der Ball rollt in München. Die Hausherren sind komplett in Rot gekleidet. Die Gäste aus der Hauptstadt tragen ihre weiß-grünen Ausweichtrikots. Los geht's.

1 Der Ball rollt! Villingen spielt heute ganz in Weiß, Schalke in Blau.

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt! Schiri Sascha Stegemann pfeift an und gibt die Partie frei. Der SV Waldhof ist bei seinem Heimspiel in Rot und Schwarz gekleidet, die Eintracht trägt Rot.

1 Los geht's in Elversberg! Die Mainzer agieren in weißen Trikots von rechts nach links, während die Hausherren im schwarzen Dress daherkommen.

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt! Der Außenseiter hat in dunkelblauen Trikots angestoßen, Köln ist klassisch in rot-weißen Jerseys unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Im Stadion Oberwerth im nördlichen Rheinland-Pfalz betreten die Teams vor den spärlich besetzten Rängen das Feld. Nur etwas mehr als 1 000 Zuschauende haben sich eingefunden. Der Mann an der Pfeife heißt Mitja Stegemann und wird vor dieser nicht allzu beeindruckenden Kulisse in wenigen Momenten sein DFB-Pokal-Debüt geben.

1 Spielbeginn

Im Oktober 1992 gab es dieses Duell sogar bereite einmal im DFB-Pokal. Der SVM führte damals sogar mit 2:0. Die Hertha kam aber zurück, kämpfte sich in die Verlängerung und holte am Ende noch einen 4:2-Sieg. Auf Seiten der Berliner gehörte unter anderem Mario Basler zu den Torschützen.

Beim FC Rot-Weiß Koblenz steht heute nicht weniger als das erste Pflichtspiel als eigenständiger Fußballverein an. Und mit dem institutionellem Umbruch hat sich auch der Kader deutlich verändert, die Koblenzer mussten einige Spieler abgeben und wieder auffüllen. Dank der guten Arbeit in den vergangenen Jahren darf der Verein und Trainer Heiner Backhaus dennoch optimistisch in die Zukunft blicken. Übrigens: In der für die Elf vom Deutschen Eck so erfolgreichen Saison 2018/19, in der auch der Regionalligaaufstieg dingfest gemacht wurde, durfte der Verein in der ersten DFB-Pokal-Runde die Fortuna aus Düsseldorf empfangen. Damals ging das Team 0:5 unter, das wollen die Rheinländer am heutigen Tag vermeiden. In einem 3-4-3-System gehen die Koblenzer das Duell aber erstaunlich offensiv ausgerichtet an.

Für den passenden Rahmen beim Pokalfight im Südwesten sorgen heute rund 12.000 Fans im Carl-Benz-Stadion, mehr Zuschauer sind aufgrund der Coronaverordnung nicht zugelassen.

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Geschehens ist Thorben Siewer, der von seinen zwei Assistenten Fabian Maibaum sowie Nico Fuchs unterstützt wird.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger und seinen Assistenten Markus Sinn und Simon Schreiner. Der Videobeweis kommt im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz.

Dimitrios Grammozis nimmt die Partie beim Fünftligisten nicht auf die leichte Schulter. "Villingen hat ein top motiviertes Team, das uns schlagen möchte und uns gefährlich werden kann. Wir werden das Spiel ernst nehmen und es nicht nutzen, um Experimente zu machen", sagte der Schalker Coach im Vorfeld.

Im Ernst-Abbe-Sportfeld sind heute auch Zuschauer zugelassen. Insgesamt 2.728 Fans dürfen live dabei sein, darunter auch 360 mitgereiste Anhänger des 1. FC Köln. Geleitet wird die Pokalpaarung von Referee Florian Badstübner.

Bei Waldhof fallen vor allem zwei Personalien auf: Kapitän Marcel Seegert ist nach überstandener Schulterverletzung rechtzeitig zum Pokalkracher zurück und absolviert heute sein erstes Pflichtspiel in der neuen Saison. Der wohl prominenteste Akteur im Kader der Hausherren ist Heidenheim-Legende Marc Schnatterer. Der 35-jährige Routinier verließ den 1. FCH im vergangenen Sommer nach über 450 Spielen und läuft seit dieser Saison für den SV Waldhof auf.

Wenngleich die Tabelle nach dem zweiten Spieltag noch nicht allzu viel aussagt: In wenigen Minuten wird im Koblenzer Stadion Oberwerth immerhin der Tabellenzweite der zweiten Bundesliga spielen. Nach einer durchwachsenen Zweitligasaison 220/21 feierte der SSV Jahn einen gelungenen Saisonauftakt in die neue Spielzeit und blieb in Darmstadt und gegen Sandhausen bei fünf eigenen Treffern ohne Gegentor. So sieht der Coach Mersad Selimbegović nicht viele Gründe, seine Startformation umzustellen und wechselt nur zweimal. Rechts in der Viererkette verteidigt Jan-Niklas Beste statt Benedikt Saller. Und auf der Sechs startet neben Kapitän Gimber wieder Max Besuschkow, der noch beim letzten Spiel gegen Sandhausen von der Freiburg-Leihgabe Carlo Boukhalfa ersetzt wurde.

In der Tat haben beide Vereine schon Pflichtspiele gegeneinander ausgetragen – das letzte vor ziemlich genau elf Jahren in der ersten Pokalrunde. An gleicher Stelle behielt Wolfsburg damals knapp mit 2:1 die Oberhand. Die übrigen Begegnungen gehen auf gemeinsame Zweitligazeiten in den 1970er und 80er zurück. Der einzige Münsteraner Sieg fiel mit 7:0 ziemlich eindrucksvoll aus. Darüber hinaus rang man den Wölfen drei Unentschieden ab. Die zwei Siege gelangen dem VfL zu Hause.

Personell setzt Frankfurt-Coach Glasner bei seiner Premiere auf die Neuzugänge: Lindstrøm, Lenz und Stürmer Borré feiern zusammen mit ihrem Coach ihr SGE-Debüt. Taktisch läuft die Eintracht in Waldhof heute mit einem 3-4-3 auf.

Aufseiten der Fortuna ist allerdings auch durchaus Vorsicht angebracht: In den vergangenen beiden Jahren sind die Düsseldorfer jeweils gegen einen Viertligisten ausgeschieden: Letzte Saison gegen Rot-Weiß Essen in Runde zwei, 2019 im Viertelfinale beim 1. FC Saarbrücken. Zwar war man immerhin in der jeweils ersten Runde weitergekommen - grundsätzlich tut sich die Fortuna aber mit der Favoritenrolle im Pokal relativ schwer und wird wohl auch heute gegen den krassen Außenseiter zu beißen haben.

Wolfsburg hat als Pokalsieger 2015 sowie als deutscher Meister 2009 und Supercupsieger 2015 die wichtigsten Trophäen im nationalen Vereinsfußball je einmal gewonnen. Ferner standen die Niedersachsen 1995 im Pokalfinale, zogen da aber gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:3 den Kürzeren. In den vergangenen drei Spielzeiten bedeutete im Pokal stets RB Leipzig die Endstation, zuletzt ereilte die Wölfe im Viertelfinale das Aus. Um das Ausmaß des heutigen Duells David gegen Goliath deutlich zu machen, im Preußenstadion hat ein Viertligist einen Champions-League-Teilnehmer zu Gast.

Es handelt sich heute übrigens um das erste Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen, die bislang noch nie in der gleichen Liga spielten. Weil Türkgücü zudem vor dem allerersten DFB-Pokalspiel der Vereinsgeschichte steht, gab es auch noch keine Gelegenheit, sich in diesem Wettbewerb über den Weg zu laufen.

Pál Dárdai vertraut gleich vier Neuzugängen von Beginn an. Suat Serdar, Stevan Jovetić, Davie Selke und Kevin-Prince Boateng stehen direkt in der Anfangsformation. Besonders Rückkehrer Boateng, der den Pokal bereits mit Eintracht Frankfurt gewinnen konnte, soll die Mannschaft anführen.

Bei den Kölnern baut Baumgart auf drei Neuzugänge in der Startelf. Schwäbe steht wie angekündigt im Pokal im Tor. Zudem sind auch Hübers und Uth von Beginn an dabei. Innenverteidiger Jorge Meré sitzt etwas überraschend zunächst auf der Bank.

Während S04 schon halbwegs im Rhythmus ist, geht die Saison für den FC Villingen 08 heute erst so richtig los. Lediglich im Landespokal waren die Schwarz-Weißen schon aktiv und konnten einen lockeren 6:0-Sieg beim Landesligisten FC Neustadt einfahren. Für das Duell mit den drei Ligen höher angesiedelten Schalkern haben sich die 08er viel vorgenommen. "Wir müssen die Partie mutig angehen und versuchen, ein frühes Gegentor zu vermeiden, um möglichst lange im Spiel zu bleiben. Je länger es ausgeglichen ist, umso höher ist unsere Chance auf eine Überraschung", glaubt Angreifer Kamran Yahyaijan.

Zwar tat sich auch bei den Köpenickern einiges auf dem Transfermarkt. Im Kern hält Urs Fischer dennoch an den Eckpfeilern der Mannschaft fest, die 2020/21 den siebten Platz der Abschlusstabelle der Bundesliga erreichte. Von den Sommer-Neuzugängen stehen heute nur Timo Baumgartl, Rani Khedira und Andreas Voglsammer in der Startaufstellung.

Auch Svensson äußerte sich zur Begegnung mit den Männern aus Elversberg: "Elversberg ist eigentlich keine Regionalliga-Mannschaft, sondern gefühlt ein Drittligist. Sie haben sehr viel Qualität, wollen gern Fußball spielen. Wir haben im Moment alle Spieler auf dem Platz und keine Verletzten, was mich als Trainer natürlich freut." Kurzfristig muss der Trainer jedoch auf Onisiwo verzichten, der mit einem positiven Corona-Befund in der Isolation festsitzt.

Dass der Zweitligist seinen heutigen Gegner dennoch nicht unterschätzen sollte, hat auch mit seiner Historie zu tun. Denn der FC Rot-Weiß Koblenz strebte in den letzten Jahren auf und konnte sich stets professionalisieren. 2011 spielte das Team vom Deutschen Eck noch in der Bezirksliga und stieg als Teil des Mehrspartenvereins TuS Rot-Weiß Koblenz nach und nach auf - erst in die Rheinlandliga, dann in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und schließlich 2018/19 in die Regionalliga Südwest. Dort benötigte der Verein ein wenig Glück und stieg in der ersten Saison nur wegen dem vorzeitigen Corona-Abbruch nicht ab. Doch der Klub stellte sich für den Wiederanfang gut auf und verbrachte in der letzten Regionalligasaison ein Dasein ohne Abstiegsängste. So kommt es, dass sich im Zuge der Professionalisierung die Fußballabteilung erst dieses Jahr aus dem Mehrspartenverein TuS RW ausgliederte und den neuen Fußballverein FC Rot-Weiß Koblenz gründete.

Rico Schmitt wechselt im Vergleich zum Erfolg gegen Kaiserslautern nur einmal. Florian Egerer startet für Serhat Koruk, der zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Als westfälischer Landespokalsieger – 1:0 im Finale gegen die Sportfreunde Lotte – haben sich die Preußen das Startrecht für den DFB-Pokal erworben, sind somit zum 26. Mal dabei. In 17 Fällen scheiterte Münster bereits in der ersten Runde. Als bestes Abschneiden stehen die Achtelfinals in den Spielzeiten 1967/68, 1987/88 und 1990/91 zu Buche. Der Verein gehörte einst zu den beteiligten Mannschaften der allerersten Bundesligasaison 1963/64, es sollte die einzige im deutschen Fußball-Oberhaus bleiben. Danach spielte der Klub lange Jahre zweit- und drittklassig. Aktuell steht man vor der zweiten Saison in der Regionalliga West.

Jenas Trainer Kunert nimmt im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Lok Leipzig gleich fünf Änderungen in der Startelf vor. Müller, Wolf, Lange, Bürger und Eisele werden durch Sedlak, Slamar, Wolfram, Stauffer sowie Schau ersetzt.

Ein besseres Ende für die SV Waldhof will Eintracht-Coach Oliver Glasner bei seiner Premiere als SGE-Trainer verhindern. Der Österreicher freut sich auf sein Pflichtspieldebüt und warnt zugleich vor der dem starken Gegner aus der Kurpfalz: „Uns erwartet ein heißes Pflaster“, sagte der Eintracht-Coach. In der Vorbereitung glänzte in Glasners neuem Team zuletzt vor allem variable und breit aufgestellte Offensive um Neuzugang Rafael Borré. „Ich bin froh, dass so viele Spieler in guter Verfassung sind“, sagte Glasner.

Beim Zweitligisten aus Düsseldorf musste man im Laufe der Woche erstmal die denkwürdige Nachspielzeit gegen Werder Bremen verdauen, als man in in den Schlusssekunden sowohl den Ausgleich markierte als auch das endgültige 2:3 kassierte. Nach dem souveränen 2:0 in Sandhausen zum Auftakt war dies der erste Rückschlag der noch jungen Saison. Der neue Coach Christian Preußer wird den Bremen-K.O. heute aber mit einem ungefährdeten Weiterkommen wieder kitten wollen, bevor es nächste Woche in Nürnberg wieder weitergeht. Mit Klaus, Appelkamp und Nedelcu sind drei Akteure wieder vollständig fit und stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Der 1. FC Union Berlin steht heute vor dem ersten Pflichtspiel seit dem 22. Mai 2021, als am 34. Spieltag der Vorsaison RB Leipzig zuhause mit 2:1 geschlagen und das Ticket für die Playoffs zur UEFA Conference League gelöst werden konnte. Die Eisernen absolvierten zuletzt allerdings mehrere interessante Testspiele, in denen sie unter anderem Nizza (2:0) und Athletic Bilbao (2:1) besiegen konnten. Die Truppe von Urs Fischer scheint entsprechend gut auf die neue Saison vorbereitet zu sein.

Für die Hertha geht es darum die Vorsaison schnellstmöglich vergessen zu machen. Schließlich scheiterten die Berliner dort bereits in der ersten Runde mit einer 5:4-Niederlage an Eintracht Braunschweig und blieben auch in der Bundesliga deutlich hinter den Erwartungen. Die Ergebnisse aus der Vorbereitung machen zumindest Hoffnung, dass sich der Hauptstadtklub auf einem guten Weg befindet. Unter anderem gab es einen 4:3-Sieg gegen den Liverpool FC.

Während der FCC schon mitten in der Saison steckt, steht für den 1. FC Köln heute das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart auf dem Programm. Die Rheinländer, die sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation vor dem Abstieg retteten, wissen um ihre Favoritenrolle und nehmen diese auch an. „Jena ist sehr gut im Umschaltspiel. Sie haben Geschwindigkeit auf den Außenpositionen. Aber meine Mannschaft muss ihre Stärken auf den Platz bringen. Wir müssen klar aufzeigen, wer der Chef im Ring ist und wollen weiterkommen“, so Baumgart.

Zwei Spiele absolvierte Türkgücü bereits in der 3. Liga. Beide Partien gegen Verl und Halle endeten remis. Im Vergleich zum 2:2 aus dem Heimspiel gegen den HFC vom vergangenen Sonntag nimmt Petr Ruman zwei Veränderungen an seiner Startaufstellung vor: Für Leroy-Jacques Mickels (Bank) startet Mërgim Mavraj, der heute auch die Kapitänsbinde trägt. Außerdem erhält Sercan Sararer den Vorzug vor Petar Slišković (ebenfalls Bank).

Letzte Saison erlebte die Jahnelf eine bemerkenswerte Reise im DFB-Pokal und schaltete nach zwei Siegen gegen Kaiserslautern und Wiesbaden im Achtelfinale auch den ersten Bundesligisten, den 1. FC Köln, aus. Im Viertelfinale fanden sich die Oberpfälzer plötzlich neben namhaften Erstligateams wie Gladbach, Dortmund und eben dem Gegner Bremen wieder und hatten leise Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug. Doch war dort in einem knappen Spiel gegen Bremen (0:1) Schluss, aber die Regensburger haben Blut geleckt. Nachdem die Bayern zuvor das letzte Mal 2003/04 über die zweite Runde hinausgekommen sind, haben sie in der letzten Spielzeit spüren dürfen, wie aufregend Pokalnächte sein können. So soll es für den Zweitligisten in dieser Saison erneut möglichst weit gehen, der zugeloste Erstrundengegner scheint eine machbare Aufgabe zu sein.

Auf Münsteraner Seite finden im ersten Pflichtspiel der Saison drei Neuzugänge einen Platz in der Startelf. So dürfen Marvin Thiel, Thorben Deters (beide Lübeck) und Jan Dahlke (Worms) von Beginn an ran. Bei Henok Teklab (Alzenau) reicht es zunächst für die Bank. Darüber hinaus hoffen dort die A-Junioren Deniz Bindemann und Noah Kloth auf eine Einwechslung. Letzterer hat in diesen Tagen erst einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Beim VfL ist der Trainer neu, Mark van Bommel jedoch baut vornehmlich auf Spieler, die bereits in der vergangenen Saison das Wolfsburger Trikot trugen. Einzig Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) fand Eingang in diesen erlauchten Kreis. Mit Sebastiaan Bornauw (Köln) und Omar Marmoush (Rückkehrer von St. Pauli) nehmen zwei weitere Neue auf der Bank Platz.

Königsblau hat unter der Woche nochmal personell nachgerüstet und Mittelfeldmann Rodrigo Zalazar von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Damit man man in Gelsenkirchen auf die schwere Verletzung von Kapitän Danny Latza reagiert, der im Schalker Mittelfeld einige Monate fehlen wird. Der 21-jährige Uruguayer Zalazar gibt heute auch gleich sein Debüt im S04-Dress und steht ebenso in der Startelf wie Torhüter Ralf Fährmann. Der Stammkeeper der Gäste ist nach seiner Corona-Infektion wieder einsatzfähig und muss auch gleich ran, weil Michael langer mit einer Gehirnerschütterung ausfällt. Auch Dries Wouters und Mehmet-Can Aydın rücken in die Startelf. Malick Thiaw und Reinhold Ranftl fehlen angeschlagen, Blendi Idrizi rotiert auf die Bank.

Waldhof Mannheim gegen die SGE – war da nicht was? Und ob: Erst vor zwei Jahren trafen beide Klubs schon mal in der 1. Runde aufeinander und lieferten sich mit einem torreichen 5:3-Sieg für Frankfurt einen mitreißenden Pokalfight. Heute brennen die Mannheimer – die damals sogar zwischenzeitlich mit 3:2 führten – auf die Revanche. „Ich hoffe, dass es wieder so ein Fußballfest wird“, sagte Waldhof-Kapitän Marcel Seegert. „Diesmal aber mit dem Happ End für uns.“

Nach dem 13. Platz in der Abschlusstabelle der Saison 2020/21 gab es bei Türkgücü München den nächsten radikalen Umbruch. Mit Petr Ruman wurde ein neuer Trainer vorgestellt, der gerade erst als Co-Trainer mit Greuther Fürth den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Hinzu kommen sage und schreibe 33 Transfers bei den Rot-Weißen. 17 Spieler wurden aussortiert. 16 neue Gesichter wechselten ins Lager der Münchner – darunter unzählige Hochkaräter aus höheren Ligen. Entsprechend ambitioniert geht die „Türkische Kraft“ in die neue Saison.

Im Landespokal Niedersachsen hat sich der SV Meppen mit 6.5 n.E. gegen den SV Drochtersen/Assel durchgesetzt und sich dadurch die erste Teilnahem am DFB-Pokal seit der Saison 2015/16 gesichert. Damals scheiterten die Emsländer deutlich mit 4:0 am 1. FC Köln. Das soll heute anders werden und das Selbstvertrauen dürfte vorhanden sein. Immerhin holte der SVM am vergangenen Wochenende den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit und besiegte den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0.

Die "kleinen" Oldenburger sind also großer Außenseiter am heutigen Nachmittag, da selbst das sportliche Erfolgserlebnis aus vergangenen Saison fehlt und man fast zufällig in den DFB-Pokal gerutscht ist. Dennoch möchte der VfL auf großer Bühne auf sich aufmerksam machen und vor allem seinen Fans einen denkwürdigen Pokalnachmittag liefern. Dafür zieht man sogar ins Stadion des Lokalrivalen VfB Oldenburg um: Im Marschwegstadion dürfen heute gut 6.000 Zuschauer eingelassen werden und nach den langen publikumsfreien Monaten für echte Pokalatmosphäre sorgen.

Als Viertligist geht der Gastgeber aus Jena logischerweise als klarer Underdog in das Spiel gegen die Kölner. Gerade nach dem unglücklichen Start in der Regionalliga mit nur einem Punkt aus drei Spielen strotzen die Jenaer nicht unbedingt vor Selbstvertrauen, freuen sich aber dennoch umso mehr auf das Kräftemessen mit dem Effzeh. „Alles andere als ein Sieg für Köln wäre eine große Überraschung. Aber Pokal ist eben nicht Liga. Es ist der Traum eines jeden Fußballers, sich mit einem Bundesligisten zu messen“, sagt FCC-Trainer Dirk Kunert. Auch im letzten Jahr war Jena im DFB-Pokal vertreten, unterlag da aber in der ersten Hauptrunde dem SV Werder Bremen nach großem Kampf mit 0:2.

Mit dem 3:0-Erfolg in Kiel haben die Knappen am letzten Wochenende den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison eingefahren und nach dem Fehlstart gegen den HSV für große Erleichterung gesorgt. Nun soll im Pokal nachgelegt werden, wo es zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren nach Villingen geht. Damals wurde beim Schalker 4:1-Sieg im Freiburger Schwarzwaldstadion gespielt, diesmal darf der Oberligist in der heimischen MS-Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen ran.

Für den erfolgreichsten, von Migranten gegründeten Fußballverein in Deutschland ist es heute ein Debüt: Die „Türkische Kraft“ steht vor ihrem ersten Spiel im DFB-Pokal, nachdem letzte Saison das BFV-Ticket nach längerem Rechtsstreit zwischen Türkgücü und Schweinfurt an die Schweinfurter ging. Umso mehr brennen die Münchner nun darauf, sich jetzt erstmals in einem Pflichtspiel mit einem Bundesligisten messen zu dürfen.

SVE-Coach Steffen sprach über das anstehende Spiel gegen die Mainzer: "Es ist schön, dass unsere Zuschauer wieder da sind und man wieder ein paar bekannte Gesichter sieht, die sich auf dieses tolle Spiel freuen. Durch den Trainerwechsel und die starke Rückrunde, in der sie die fünftbeste Platzierung erreicht haben, kann man durchaus sagen, dass es ein richtiges Kaliber, eine Top-Bundesliga-Mannschaft ist, die da auf uns zukommt. Wir müssen viel und gut verteidigen, dürfen keine Lücken lassen und müssen auch bei Standards sehr gut sein. Wir wollen aber auch jede sich ergebende Möglichkeit, ein Spiel nach vorne zu entwickeln, nutzen, um selbst torgefährlich zu werden."

Oldenburg? Überregional bekannt ist einigen Nicht-Niedersachsen im fußballerischen Bereich wahrscheinlich der VfB Oldenburg, der Anfang der 90er Jahre unter Wolfgang Sidka sensationell in die zweite Bundesliga aufstieg und dort sogar den Bundesliga-Aufstieg nur knapp verpasste. Der Viertligist ist allerdings nicht im DFB-Pokal vertreten. Stattdessen darf Lokalrivale VfL Oldenburg heute ran - und das, ohne den Landespokal gewonnen zu haben. Der VfL hatte Glück und wurde per Losentscheid aus dem nicht zu Ende gespielten Niedersachsen-Pokal gezogen. Allerdings werden die TV-Gelder der ersten Pokalrunde unter den damals verbliebenen Teams fair aufgeteilt.

Hallo und herzlich willkommen zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal! Zweitligist Schalke 04 tritt um 15:30 Uhr beim baden-württembergischen Oberligisten FC Villingen 08 an.

Herzlich willkommen zum DFB-Pokal! Das umfangreiche Programm der ersten Runde beinhaltet zahlreiche Duelle David gegen Goliath. Ein solches tragen ab 15:30 Uhr auch der SC Preußen Münster und der VfL Wolfsburg gegeneinander aus.

Schafft Jahn Regensburg, der Überraschungsviertelfinalist der letzten Pokalsaison, erneut einen Durchmarsch im DFB-Pokal? Der Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz wird jedenfalls alles daran setzen, dies zu verhindern. Um 15:30 Uhr soll der Ball rollen, herzlich willkommen!

Guten Tag und herzlich willkommen aus der bayerischen Landeshauptstadt. Hier stehen sich im Stadion an der Grünwalder Straße um 15:30 Uhr in der 1. Runde vom DFB-Pokal Türkgücü München und der 1. FC Union Berlin gegenüber.

Ein herzliches Hallo zu Tag drei der diesjährigen ersten Pokalrunde! Fünftligist VfL Oldenburg will der Fortuna aus Düsseldorf heute Nachmittag ein Bein stellen.

Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde des DFB-Pokals. Der SV Meppen empfängt die Hertha aus Berlin. Die Rollen scheinen im Vorfeld klar verteilt, aber vielleicht gelingt dem Drittligisten trotzdem die Überraschung. Anpfiff ist um 15:30 Uhr in der Hänsch-Arena.

Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal! In der 1. Pokalrunde begrüßt Drittligist Waldhof Mannheim heute um 15:30 Uhr Bundesligist Eintracht Frankfurt. Gelingt den Mannheimern die Pokal-Sensation?

Herzlich willkommen zur ersten Runde im DFB-Pokal 2021/22! Um 15:30 Uhr fordert Regionalligist Carl Zeiss Jena den Bundesligisten 1. FC Köln heraus.

Auch auf die Mainzer wartet das erste wichtige Spiel in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit war bereits in der 2. Runde gegen den VfL Bochum Schluss, weil die Nullfünfer im Elfmeterschießen keinen einzigen Strafstoß verwandeln konnten. Unter Coach Svensson, der mit den Mainzern eine überragende Rückrunde in der Bundesliga spielte, soll es diesmal weitergehen, um zusätzlich wichtige Einnahmen zu generieren.

Im ersten Pflichtspiel der Saison 2021/2022 wartet bereits das Highlight der Spielzeit auf Elversberg. In der heimischen Ursapharm-Arena dürfen sich die Hausherren auf eine Begegnung mit dem Bundesligisten Mainz 05 freuen. Allerdings will sich der SV den Gästen nicht einfach so ergeben, sondern für eine faustdicke Überraschung sorgen und in die nächste Runde einziehen.