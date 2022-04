50 Im Rahmen eines Gegenstoßes nimmt Kössler auf dem linken Flügel an Fahrt auf. Sie flankt auf die rechte Strafraumseite zu Orschmann. Die bringt allerdings keinen kontrollierten Kopfball zustande.

48 Weder Achim Feifel noch Sofian Chahed haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Ulrich-Haberland-Stadion! Die formstarken Gästinnen haben einen vielversprechenden Start in dieses zweite Halbfinale hingelegt, bekamen dann aber zwischenzeitlich viel Gegenwehr von den Rheinländerinnen. Im gegnerischen Sechzehner fehlt ihnen häufig die Übersicht, um sich in aussichtsreiche Schusspositionen zu bringen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der DFB-Pokal-Halbfinalpartie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FFC Turbine Potsdam. Die Brandenburgerinnen verzeichneten in der Anfangsphase die Mehrzahl der offensiven Momente, verpassten im letzten Felddrittel aber gefährliche Aktionen. Nach einer guten Viertelstunde gestalteten die Rheinländerinnen die Kräfteverhältnisse durch eine mutigere Spielweise und verbesserte Arbeit gegen den Ball ausgeglichen. Mangels Genauigkeit am und im gegnerischen Sechzehner ergaben sich für sie ebenso wenig zwingende Chancen. In der jüngsten Viertelstunde legte Potsdam spielerisch wieder zu und erarbeitete sich einen echten Hochkaräter: Plattner tauchte frei vor Klink auf, scheiterte aber an der Leverkusener Torhüterin (34.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

42 Pando zirkelt den Ball vom linken Flügel mit dem linken Innenrist auf den Elfmeterpunkt. Die gesuchte Nikolić wird durch Sissoko eng bewacht. Die Französin klärt per Kopf.

39 Irina Pando Leverkusen Gelbe Karte für Irina Pando (Bayer Leverkusen)

Die bislang abgemeldete Pando will einen kurzen Rückpass in Richtung Potsdams Schlussfrau Wellmann mit aller Macht erreichen. Sie grätscht rücksichtslos in die Torhüterin hinein. Für dieses Vergehen kassiert die Schweizerin die zweite Verwarnung des Abends.

38 Potsdam baut seine Anteile in den letzten Minuten wieder deutlich aus, kombiniert im Mittelfeld schneller und präziser. Steigerungsbedarf haben die Gästinnen noch bei ihren Angriffen durch die Mitte.

36 Nachdem Klink eine Freistoßflanke Gerhardt vom rechten Flügel nur unzureichend an die mittige Strafraumkante gefaustet hat, probiert es Chmielinski mit einer direkten Volleyabnahme per rechtem Fuß. Der Ball kullert weit links am Ziel vorbei.

34 Plattner mit der Riesenchance zum 0:1! Holmgaard schickt die Österreicherin aus dem Mittelkreis mit einem Steilpass in den halbrechten Korridor. Plattner rennt alleine auf Klink zu und will aus 14 Metern unten links einschieben. Leverkusens Torhüterin pariert mit dem rechten Bein.

32 Gegen aufgerückte Brandenburgerinnen ist Zeller im halbrechten Offensivkorridor Adressatin eines langen Schlages aus dem Mittelfeld. Sie treibt den Ball bis in den Sechzehner, wird dort aber durch Sissoko gestoppt.

31 Gerhardt produziert von ihrer rechten Seite eine scharfe Flanke, die sich an der mittigen Fünferkante senkt. Bayer-Torhütern Klink hat die Linie rechtzeitig verlassen und faustet den Ball mit der rechten Hand aus der Gefahrenzone.

28 Turbine-Coach Sofian Chahed kann mit dem Verlauf der ersten halben Stunde nicht zufrieden sein, schließlich geben seine Spielerinnen nach einem aktiven Beginn das Heft des Handelns immer mehr aus der Hand. Nur noch selten finden sie Wege in die Spitze.

26 Arfaoui wird an der rechten Strafraumlinie durch Zeller bedient. Sie geht ins Eins-gegen-eins mit Agrež, schafft es jedoch nicht an der Slowenin vorbei.

23 Orschmann gelangt durch ein hohes Anspiel Kössler auf rechts hinter die gegnerische Abwehrkette. Sie verpasst den richtigen Zeitpunkt für den Querpass vor den Kasten und gibt zu Gerhardt zurück. Die lässt sich den Ball von Siems abnehmen.

20 Leverkusen steigert sich in der Arbeit gegen den Ball, hat nun einen hohen Zugriff im Mittelfeld. Das Heimteam ist auf einem guten Weg, die Kontrolle über das Geschehen zu übernehmen.

18 Nikolić packt nach einem Einwurf von der nahen Seitenlinie aus halblinken 20 Metern einen Volleyschuss mit dem linken Fuß aus. Dieser verpasst die kurze Ecke deutlich.

16 Nikolić tankt sich über den linken Flügel an die Grundlinie. Sie nimmt den Kopf hoch und passt zurück zu Zeller, die aus halblinken 14 Metern mit dem linken Spann direkt abnimmt. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball deutlich über den Potsdamer Kasten hinweg.

15 Arfaoui erobert den Ball im offensiven Zentrum und taucht nach einem 15-Meter-Solo vor der letzten gegnerischen Linie auf. Aus vollem Lauf und etwa 20 Metern schießt sie mit dem linken Spann in Richtung linker Ecke. Der Ball fliegt weit an dieser vorbei.

12 Agrež erreicht Chmielinskis Eckstoßausführung von rechts am Elfmeterpunkt in Bedrängnis mit der Stirn. Sie nickt im hohen Bogen mittig auf den Leverkusener Kasten. Dort packt Torhüterin Klink sicher zu.

12 Melissa Friedrich Leverkusen Gelbe Karte für Melissa Friedrich (Bayer Leverkusen)

Heimkapitänin Friedrich handelt sich mit einer seitlichen Grätsche gegen Kössler die erste Gelbe Karte ein, da sie den Ball deutlich verpasst hat.

10 Gerhardts halbhohe Hereingabe von der tiefen rechten Außenbahn rutscht zu Agrež an die halblinke Strafraumkante durch. Die Slowenen probiert es aus 17 Metern mit einer Direktabnahme per linkem Fuß. Sie verfehlt die linke Stange deutlich.

8 Infolge eines von der rechten Fahne kurz ausgeführten Eckstoßes befördert Wirtz den Ball mit viel Effet direkt vor den Gästekasten. Potsdams Schlussfrau Wellmann ist rechtzeitig vorgerückt und pflückt ihn souverän aus der Luft.

6 Glück für Klink! Die Leverkusener Torhüterin lässt sich nach einem Rückpass von der linken Abwehrseite im Sechzehner auf ein Dribbling mit Orschmann ein. Dabei liegt sie sich den Ball so weit vor, dass Kössler ihn erreichen kann. Sie verfehlt aus spitzem Winkel allerdings einen Abschluss.

4 Chmielinski zirkelt den Premiereneckstoß von der rechten Fahne in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Dort springt Kössler am höchsten, bringt mit dem Kopf aber nur eine Bogenlampe zustande, die sich im rechten Toraus senkt.

2 Nach Anspiel Plattners flankt Agrež von der linken offensiven Außenbahn den ersten Ball in den heimischen Sechzehner. Für Adressatin Kössler ist die Hereingabe zu hoch angesetzt.

1 Leverkusen gegen Potsdam – das zweite DFB-Pokal-Halbfinale ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die 22 Spielerinnen sowie die Schiedsrichterinnen vor gut 1500 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Brandenburgerinnen, die den jüngsten Vergleich mit Bayer Mitte Februar nach einem 0:2-Rückstand dank furioser letzter 20 Minuten noch mit 4:2 gewannen und schon siebenmal im DFB-Pokalfinale standen (drei Titelgewinne), stellt Coach Sofian Chahed nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln einmal um. Plattner nimmt den Platz der fehlenden Mesjasz ein.

Auf Seiten der Rheinländerinnen, die im Viertelfinale Anfang März die SGS Essen nach Verlängerung ausschalteten und die 2017 sowie 2020 in der Vorschlussrunde scheiterten, hat Trainer Achim Feifel im Vergleich zur 0:3-Heimniederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Enderle, Fröhlich (beide auf der Bank), Gräwe (Rotsperre) und Sahlmann (nicht im Kader) beginnen Marti, Arfaoui, Nikolić und Zeller.

Der 1. FFC Turbine Potsdam ist in der Bundesliga auf einem sehr guten Weg, sich hinter den Meisterschaftskandidaten VfL Wolfsburg und FC Bayern München die Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League zu sichern. Infolge des Jahreswechsels präsentieren sich die Blau-Weißen auf einem hohen Niveau als konstant: Sie gewannen sechs ihrer letzten sieben Ligamatches. Seit knapp 580 Pflichtspielminuten ließ Potsdam kein Gegentor mehr zu.

In der nationalen Eliteklasse ist Bayer Leverkusen nach Erreichen von Platz fünf in der Vorsaison in der laufenden Spielzeit nur im grauen Mittelmaß positioniert, liegt punktemäßig näher an den Abstiegsrängen als an jenen Plätzen, die in die UEFA-Wettbewerbe führen. Das Kalenderjahr 2022 ist in der Bundesliga für die Werkself eine einzige Enttäuschung, gelang doch in sieben Anläufen noch kein einziger Sieg (drei Remis, vier Niederlagen).

Die 42. Ausgabe des DFB-Pokals der Frauen sucht ihren zweiten Endspielteilnehmer. Nachdem sich gestern der VfL Wolfsburg im ersten Vorschlussrundenduell durch einen 3:1-Auswärtserfolg beim FC Bayern München durchgesetzt hat und sich weiterhin auf Triple-Kurs befindet, geht es heute zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FFC Turbine Potsdam um das zweite Ticket für das am 28. Mai im Kölner RheinEnergieStadion stattfindende Finale.