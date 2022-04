45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt nochmal zwei Minuten obendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Kouadio Koné M'gladbach Gelbe Karte für Kouadio Koné (Bor. Mönchengladbach)

Koné muss gegen Özcan das taktische Foul ziehen und wird verwarnt.

42 Die Gäste treten jetzt äußerst selbstbewusst auf. Am eigenen Strafraum kombinieren sich Ehizibue und Hübers spielerisch aus dem Gladbacher Pressing nach vorne.

40 Es ist eine erste Halbzeit zum Vergessen für die Gladbacher, die defensiv viel zu sorglos agieren. Köln nutzt die sich bietenden Räume eiskalt aus.

38 Im Zweikampf mit Kainz vor dem 0:3 hat sich Ginter am Fuß verletzt und muss deshalb wohl ausgewechselt werden. Scally kommt neu ins Spiel.

38 Joe Scally M'gladbach Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Joe Scally

38 Matthias Ginter M'gladbach Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Matthias Ginter

35 Der Treffer ist noch kurz gecheckt worden im Hinblick auf ein mögliches Foulspiel von Kainz an Ginter. Nach Ansicht der Bilder entscheidet Aytekin aber recht schnell auf Tor!

34 Dejan Ljubicic Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:3 durch Dejan Ljubicic

Für Gladbach kommt es knüppeldick! Kainz ist auf Höhe der Mittellinie knapp vor Ginter am Ball und spitzelt den Ball auf die linke Seite in den Lauf von Uth. Der Kölner hat ganz viel Platz und verlagert das Spiel mit einem schönen Pass auf die andere Seite, wo Ljubicic komplett alleine gelassen wurde. Der Flügelspieler macht zwei Schritte und setzt den Ball aus 15 Metern präzise unten links ins Eck! Erneut ist Sommer völlig machtlos.

32 Köln setzt die Gastgeber immer wieder mit frühem Pressing unter Druck und erzwingt so hohe Ballgewinne.

29 Wichtige Aktion von Beyer, der eine Flanke von links im letzten Moment vor dem einschussbereiten Modeste klären kann.

28 Dicke Chance für Gladbach! Embolo steckt für Hofmann durch, der rechts am Fünfer vor Schwäbe auftaucht, den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbeispitzelt.

25 Der Standard bleibt aber ohne Folgen.

24 Das ist Ausdruck der Gladbacher Verunsicherung: Ginter will unbedrängt zu seinem Keeper zurückspielen, setzt den Pass aber völlig daneben. Die Folge ist eine Ecke für Köln.

23 Nach Hofmanns Ecke von der rechten Seite köpft Ginter aus neun Metern rechts neben das Tor.

20 Florian Kainz Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:2 durch Florian Kainz

Köln erhöht auf 2:0! Nach einem Abschlag von Sommer verliert Embolo die Kugel gegen Skhiri und dann geht es beim Effzeh ganz schnell nach vorne. Über Ljubicic landet der Ball rechts an der Grundlinie bei Uth, der flach zurück an den Elfmeterpunkt spielt. Kainz kommt völlig unbehelligt eingelaufen und vollendet trocken zum zweiten Kölner Treffer! Ein starker Angriff der Gäste.

17 Eine Flanke von der rechten Seite köpft Lainer genau in die Füße von Kainz, der aus 16 Metern halblinker Position sofort zum Schlenzer ansetzt. Der Ball rauscht knapp am rechten Pfosten vorbei.

15 Nach einem schönen Zusammenspiel mit Pléa kommt Embolo zentral am Strafraum zum Schuss. Den flachen Versuch des Schweizers fängt Schwäbe im linken Eck aber sicher ab.

13 Hector schaltet sich über die linke Seite offensiv mit ein. Seine Hereingabe landet aber genau in den Armen von Sommer.

10 Flotte Anfangsphase in Gladbach. Gegen die aufgerückte Defensive der Hausherren wird Uth durch die Gasse geschickt und zieht aus dem halblinken Raum in den Strafraum ein. Doch auch sein Abschluss aus etwa 14 Metern geht ein gutes Stück drüber.

8 Jetzt geht es bei den Fohlen über links nach vorne. Bensebaini wird in die Box geschickt, schießt aus relativ spitzem Winkel aber deutlich über die Latte.

8 Jetzt wieder die Borussia. Embolo spielt von der rechten Seite aus flach in die Box, wo Pléas Abschluss aber von Ehizibue geblockt wird.

7 Das ist natürlich ein herber Dämpfer für die zu Beginn prächtige Stimmung im Borussia-Park.

5 Anthony Modeste Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Anthony Modeste

Die kalte Dusche für Mönchengladbach! Hector spielt einen flachen Vertikalball durchs Zentrum in die Füße von Uth, der die Kugel sofort nach links zu Kainz legt. Der Österreicher spielt flach in Richtung Elfmeterpunkt wo Modeste schneller als Beyer schaltet und aus zehn Metern flach in die rechte Ecke einnetzt! Sommer ist ohne Chance.

3 Die Hausherren setzen von Beginn an auf ganz frühes Pressing. Köln wird tief in der eigenen Hälfte attackiert.

1 Das Derby läuft! Köln hat in roten Trikots angestoßen, die Gladbacher sind ganz in Weiß gekleidet.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. Ihm assistieren Christian Dietz und Markus Sinn. VAR ist Sören Storks.

Vor dem Rheinderby sind Tore statistisch gesehen garantiert. Beide Mannschaften spielten in dieser Saison noch nie 0:0. Das trifft sonst nur auf die beiden Topteams Bayern München und Borussia Dortmund zu.

Bei den Kölner nimmt Baumgart noch eine Änderung mehr vor. Im Vergleich zum 3:2 gegen Mainz beginnen Hübers, Özcan sowie Ljubicic und verdrängen Chabot, Jannes Horn und Duda auf die Bank.

Werfen wir einen Blick auf das Personal. BMG-Coach Hütter nimmt nach dem 2:0 in Fürth zwei Wechsel vor. Bensebaini und der wieder einsatzbereite Hofmann rücken für Scally (Bank) und Thuram (verletzt) in die Startelf.

Die Kölner hingegen haben vor dem anstehenden Rheinderby neue Ziele ausgerufen. Den Klassenerhalt hat der Effzeh mit mehr als 40 Punkten bereits in der Tasche, nun richten die Kölner den Fokus auf den Kampf um das internationale Geschäft. "Lass uns doch international angreifen! Absteigen können wir nicht mehr, also sollten wir nach oben gucken. Also rufen wir es aus: Los geht's!", verkündete Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz. Allerdings wollen sich die Geißböcke von der neuen Erwartungshaltung nicht zu sehr unter Druck setzen lassen. "Aber nicht, dass wir nach dem Derby weinen, weil irgendetwas nicht geklappt hat…", wie Baumgart grinsend anfügte.

Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen haben sich die Gladbacher den größten Abstiegssorgen entledigen können. So können die Fohlen voller Zuversicht in das Derby gegen die Kölner starten. "Das Derby ist ein außergewöhnliches und wichtiges Spiel für uns. Gegen Köln muss man über 90 Minuten sehr konzentriert sein. Der FC schlägt ligaweit mit die meisten Flanken und steht sehr hoch, das ist ein unangenehmer Gegner", blickte BMG-Trainer Adi Hütter auf das anstehende Heimspiel. Zudem hat die Borussia aus dem Hinrundenduell noch eine Rechnung offen. In Köln gab es für die Gladbacher eine schmerzhafte 1:4-Pleite. Sollten die Hausherren erneut verlieren, würde das bedeuten, dass erstmals seit 1989/90 beide Derbys innerhalb einer Saison mit einer Niederlage enden.