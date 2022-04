Nach einer kurzen Ballbesitzphase der Mainzer haben jetzt die Stuttgarter das erste Mal den Ball längere Zeit in den eigenen Reihen. Von Torgefahr sind wir aber weiterhin weit entfernt.

Stuttgart hat die erste vielversprechende Offensivaktion. Tiago Tomás geht durch einen guten Doppelpass rechts in den Strafraum. Er könnte selbst abziehen, legt aber nochmal quer auf Kalajdžić. Der Stürmer trifft den Ball im Umfallen nicht gut, sodass sein Abschluss vom Elfmeterpunkt weit drüber geht.

Das Schönste an diesem Spiel ist momentan das Wetter. Der Ballbesitz wechselt immer wieder. Es entsteht kein Spielfluss.

Burkardt geht auf rechts mit einem Dribbling in den Strafraum. Er lässt einen Gegenspieler aussteigen, aber dann bringt Sosa den Fuß dazwischen.

Die Anfangsphase ist hektisch. Keine der beiden Mannschaften bringt mehrere Pässe in Folge an den Mann.

In den ersten Minuten gibt es viele kleine Unterbrechungen aufgrund von Fouls und daraus folgenden Wehwehchen.

Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Wochenende beim 0:2 gegen Dortmund die erste Niederlage seit dem 25. Februar hinnehmen müssen. Trotz dieses kleinen Rückschlags sind die Schwaben die formstärkste Mannschaft der drei Abstiegskandidaten, die momentan um Platz 15 kämpfen. Ein Sieg heute gegen Mainz könnte ein Befreiungsschlag sein. Vor diesem Spieltag hat der VfB (15.) einen Punkt Vorsprung auf Bielefeld (16.) und die Hertha (17.).

Mainz musste am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage gegen Köln hinnehmen. Die 05er führten nach 55 Minuten mit 2:0 und verloren das Spiel trotzdem noch mit 2:3. Der letzte Sieg des FSV ist mittlerweile fast einen Monat her. Am 19. März gewann man mit 4:0 gegen Bielefeld. Seitdem wurde lediglich ein weiterer Punkt eingefahren. Mit dem Abstieg wird Bo Svenssons Mannschaft trotzdem nichts zu tun haben. Die europäischen Plätze werden aber ebenso immer unrealistischer.