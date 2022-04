48 Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)



47 Szoboszlai scheitert am Innenpfosten! Der zur Pause für Silva eingewechselte Nkunku wird im Sechzehner zwar durch Tah gestoppt. Der Ball kullert aber zu Kollege Szoboszlai, der aus mittigen zehn Metern direkt schießt. Er trifft die Innenseite der linken Stange.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der BayArena! Im Duell der Champions-League-Kandidaten arbeiten beide Mannschaften sehr ordentlich gegen den Ball, investieren aber zu wenig Kräfte in ihren Angriff, um eine wirklich attraktive Partie zu präsentieren. Während sich Leverkusen im Laufe der ersten 45 Minuten im Vorwärtsgang gesteigert hat, vermittelt Leipzig den Eindruck, mit einem Unentschieden gut leben zu können.

46 Christopher Nkunku Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

46 André Silva Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: André Silva

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Bundesligapartie zwischen Bayer Leverkusen und dem RB Leipzig. In einer tempoarmen Anfangsphase verzeichneten die Sachsen klare Feldvorteile, ohne diese in auch nur ansatzweise gefährliche Strafraumszenen umwandeln zu können. Nach gut einer Viertelstunde wurden die Rheinländer aktiver, kamen aber ihrerseits zunächst nicht über einige harmlose Abschlüsse hinaus. Die Werkself musste bis zur 29. Minute warten, ehe sie sich durch Diaby eine erste zwingende Gelegenheit herausarbeitete. In Minute 40 verpasste Schick aus bester Lage einen kontrollierten Kopfball. Die Roten Bullen wurden sukzessive zurückhaltender und lauerte in der jüngsten Viertelstunde ausschließlich auf schnelle Gegenstöße. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der BayArena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

43 Für die Roten Bullen scheint es erst einmal nur darum zu gehen, das torlose Remis in die Pause zu retten. Zur aktiven Spielgestaltung haben sie weiterhin nichts mehr beizutragen.

40 Schick verpasst aus guter Lage! Palacios flankt aus dem halblinken Offensivkorridor mit viel Effet in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Schick will aus vollem Lauf per Kopf vollenden, trifft den Ball aber nicht richtig. Er verfehlt die rechte Stange deutlich.

38 Palacios gelangt im Zentrum vor die letzte gegnerische Linie und gibt aus gut 24 Metern einen harten Aufsetzer mit dem rechten Spann ab, der halbrechts auf den Gästekasten rauscht. Gulácsi ist schnell unten und packt sicher zu.

36 Joško Gvardiol Leipzig Gelbe Karte für Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Gvardiol kommt im Mittelfeld mit einer Grätsche zu spät gegen Andrich. Schiedsrichter Siebert ahndet das harte Einsteigen mit der ersten Gelben Karte der Partie.

33 Der gegen eine aufgerückte Werkself in die offensive Mitte geschickte Silva hat zunächst Tempovorteile gegenüber seinem Verfolger Tah. Noch vor dem Sechzehner kann der Deutsche den Portugiesen aber noch vom Ball trennen. Er trifft ihn im Laufduell zwar leicht mit der linken Hand im Gesicht, doch für ein Foul reicht dieser Kontakt nicht aus.

31 Die Tedesco-Auswahl wird nach einem vielversprechenden Beginn immer passiver, kommt in dieser Phase kaum noch an den Ball. Sie ist fast nur noch in der eigenen Hälfte gefordert, ohne dauerhaft am eigenen Strafraum eingeschnürt zu werden.

29 Diaby mit der besten Chance der ersten halben Stunde! Nach einem Ballgewinn im linken Mittelfeld nimmt Schick an Fahrt auf und setzt den Franzosen mit einem Steilpass in Szene. Diaby feuert den Ball aus vollem Lauf und gut neun Metern wuchtig auf die halbhohe kurze Ecke. Gulácsi reißt den rechten Arm hoch und stoppt den Schuss.

27 ... Diabys Ausführung senkt sich am langen Fünfereck auf den Kopf Tahs. Der aufgerückte Abwehrmann nickt in Bedrängis tempoarm auf die nahe Ecke. Dort packt Gulácsi sicher zu.

26 Palacios wird auf der rechten Außenbahn in die Tiefe geschickt. In guter Flanke holt der Argentinier lediglich einen Eckball heraus...

24 In den Nachwehen einer durch die Sachsen halbherzi geklärten Ecke zieht Aránguiz aus zentralen 21 Metern mit dem rechten Fuß ab. Der Schuss ist viel zu hoch angesetzt, so dass Keeper Gulácsi um eine Flugeinlage herumkommt.

22 Tapsoba mit dem Kopf! Palacios zirkelt den Freistoß aus halblinken 25 Metern in Richtung der tiefen rechten Strafraumseite. Aus spitzem Winkel und acht Metern nickt Tapsoba auf die kurze Ecke. Der Ball ist zwar noch leicht abgefälscht, aber leichte Beute für Gulácsi.

21 Poulsen bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte, indem er Bakker auf der halbrechten Abwehrseite mit einer seitlichen Grätsche zu Fall bringt, ohne den Ball berührt zu haben. Schiedsrichter Siebert belässt es aber beim Freistoßpfiff.

20 Allmählich erarbeiten sich die Hausherren durch erhöhte Passgenauigkeit Feldvorteile. Wege in den gegnerischen Sechzehner bleiben bisher aber eine Rarität.

18 Gegen erstmals aufgerückte Rheinländer fahren die Sachsen über halbrechts einen schnellen Gegenstoß. Poulsen bleibt im Eins-gegen-eins mit Hincapié jedoch hängen.

16 Andrich wird durch Aránguiz mit einem hohen Anspiel auf die rechte Strafraumseite geschickt. Nachdem der Querpass des Ex-Unioners, der für Schick bestimmt war, durch Gvardiol geklärt worden ist, geht die Abseitsfahne des Assistenten hoch.

14 Leverkusen gelingt der erste Abschluss! Schick macht den Ball auf der linken Strafraumseite fest, nimmt den Kopf hoch und legt für Andrich zurück. Der probiert sich aus gut 20 Metern mit einer Direktabnahme per rechtem Fuß. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball weit über Gulácsis Kasten hinweg.

12 Schick ist im offensiven Zentrum erstmals Adressat eines Flugballs aus dem Mittelfeld. Er wird schnell von drei Abwehrakteuren eingekreist und entscheidet sich daher, den Angriff per Rückpass wieder abzubrechen.

10 Gegen den Ball arbeitet die Werkself mit einer Fünferkette, deren Außen Bakker und Kossounou bekleiden. In dieser Defensivformation ging sie letztmals in der Hinrunde bei der 0:2-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg an den Start.

8 Die Sachsen setzen ihren dominanten Auftritt fort und schieben den Schwerpunkt des Geschehens weiter nach vorne. Bayer findet in aktiver Hinsicht in dieser Anfangsphase noch nicht wirklich statt.

6 Adams nimmt im halbrechten Offensivvkorridor an Fahrt auf und will Forsberg mit eine Steilpass schicken. Der hat zu viel Tempo und landet bei Torhüter Hrádecký.

5 Die erste Annäherung gehört dem Gast! Szoboszlais hohe Verlagerung auf die tiefe rechte Strafraumseite spielt Mukiele direkt zurück vor den Kasten. Zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt kommt Silva nur einen Schritt zu spät, um per Kopf abzuschließen.

3 Die Partie beginnt mit einer langen Ballbesitzphase der Roten Bullen. Fast all ihre Kontakte finden allerdings in der eigenen Hälfte statt.

1 Leverkusen gegen Leipzig – Durchgang eins in der BayArena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Sachsen, die keines der bisherigen fünf Gastspiele in Leverkusen verloren und die in der Fremde 19 ihrer 51 Punkte holten, stellt Coach Domenico Tedesco nach dem 2:0-Auswärtserfolg bei Atalanta Bergamo siebenmal um. Anstelle von Simakan, Angeliño, Henrichs, Nkunku, Olmo, Laimer (allesamt auf der Bank) und Kampl (Knieprobleme) beginnen Klostermann, Mukiele, Halstenberg, Forsberg, Adams, Szoboszlai und Poulsen.

Auf Seiten der Rheinländer, die das Hinspiel Ende November in der Red-Bull-Arena dank der Treffer Wirtz‘ (21.), Diabys (34.) und Frimpongs (64.) mit 3:1 für sich entschieden und die nur das achtbeste Heimteam der nationalen Eliteklasse stellen, hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum torlosen Unentschieden beim VfL Bochum zwei personelle Änderungen vorgenommen. Bakker und Palacios verdrängen Demirbay und Paulinho auf die Bank.

Der RB Leipzig hat die vierte Champions-League-Teilnahme in Serie durch konstant starke Leistungen in den letzten Wochen ebenfalls in der eigenen Hand; seit Mitte Februar ist er ungeschlagen und hat in acht Partien 20 Punkte geholt. Trotz der fortgeschrittenen Saisonphase steht die Bundesliga momentan aber im Schatten der anderen Wettbewerbe: Nachdem die Roten Bullen am Donnerstag in Bergamo in das Europa-League-Halbfinale einzogen sind, geht es am Mittwoch im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin um das Erreichen des DFB-Pokal-Endspiels.

Bayer Leverkusen hat nach zweijähriger Abstinenz von der europäischen Königsklasse gute Chancen, ab dem Spätsommer wieder in dieser vertreten zu sein. Die Werkself startet nämlich als Tabellendritter in ihre letzten 450 Saisonminuten. Infolge der Siege beim VfL Wolfsburg (2:0) und gegen Hertha BSC (2:1) ließ sie am vergangenen Sonntag allerdings zwei Punkte liegen: Bei Aufsteiger VfL Bochum reichte es nur zu einem 0:0; Diaby verschoss in der 65. Minute einen Strafstoß.