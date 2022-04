Bei den Süddeutschen, die das Hinspiel Ende November in der Allianz-Arena durch einen Treffer Sanés (71.) mit 1:0 für sich entschieden und die in ihren jüngsten vier Matches kein Tor vor dem Kabinengang schossen, stellt Coach Julian Nagelsmann nach dem 1:1-Rückspielunentschieden gegen den Villarreal CF ebenfalls viermal um. Davies, Nianzou Kouassi, Sabitzer und Gnabry nehmen die Plätze von Hernández, Coman (beide muskuläre Probleme), Musiala und Sané (beide auf der Bank) ein.

Für den FC Bayern München geht es in der Woche des überraschenden Ausscheidens aus der Champions League, das durch ein 1:1-Heimremis gegen den Villarreal CF besiegelt wurde, darum, den Vorsprung auf Borussia Dortmund zu halten. Vor dem direkten Duell mit den Schwarz-Gelben, die gestern den VfL Wolfsburg mit einer 6:1-Packung auf die Heimreise schickten, sollen diese wieder auf neun Punkte distanziert werden. Zuletzt wurde in der Bundesliga ein holpriger 1:0-Erfolg gegen den FC Augsburg eingefahren.

Im Kampf um den erneuten Klassenerhalt befindet sich der DSC Arminia Bielefeld seit mittlerweile knapp zwei Monaten in einer Krise. So ergatterte er in den letzten sechs Begegnungen lediglich einen einzigen Zähler. Nachdem die Schwarz-Weiß-Blauen Mitte Februar noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz gelegen hatten, rangieren sie nun nach den gestrigen Ergebnissen auf Rang 17 und benötigen bis Mai einen klaren Aufwärtstrend, um den Absturz in die Zweitklassigkeit noch abzuwenden.