22 Bei einer eher ungefährlich anmutenden, hohen Flanke von der rechten Seite setzt sich Uth zentral im Strafraum im Luftzweikampf stark gegen Jaeckel durch und drückt seinen Kopfball mit dem Rücken zum Tor nur knapp am langen Pfosten vorbei. Rønnow wäre aber wohl da gewesen.

21 Im linken Halbraum wird Ljubicic in einem Umschaltspiel auf die Reise geschickt, bleibt im Tempo und geht ins Eins-gegen-eins mit Knoche. Der Union-Verteidiger, dessen Vertragsverlängerung vor der Partie bekannt gegeben wurde, antizipiert den Haken nach innen und luchst dem Österreicher das Leder ab.

20 Es geht munter hin und her. In dieser Phase des Spiels werden die Hausherren stärker und verlagern das Geschehen häufiger in die Kölner Hälfte.

18 Der anschließende Freistoß segelt gefährlich in die Box, findet dort aber keinen Abnehmer und die Verteidigung kann klären.

17 Ehizibue muss in den Zweikämpfen nun extrem aufpassen. Auf der rechten Verteidigerseite geht er energisch auf Gießelmann zu, rutscht weg und dadurch in den Linksverteidiger hinein. Der Schiedsrichter ermahnt den Kölner mit Nachdruck.

15 Unterdessen ist die Stimmung weiterhin erstklassig. Pausenlos ertönen die Fangesänge von den Rängen.

13 Kingsley Ehizibue Köln Gelbe Karte für Kingsley Ehizibue (1. FC Köln)

Schiedsrichter Badstübner greift zum zweiten Mal zum Karton. Ehizibue stoppt den vorbeiziehenden Gießelmann auf der linken Außenbahn und trifft ihn mit dem Ellenbogen im Gesicht. In Anbetracht der frühen ersten Verwarnung ist auch diese vertretbar.

12 Andersson verlängert links im Strafraum einen weiten Einwurf von der linken Seite per Kopf, bevor ein Mitspieler an die Kugel kommt ist Rønnow aber zur Stelle und packt zu.

10 Die Kölner arbeiten gut gegen den Ball und gewinnen ihn in diesen Momenten sehr früh zurück.

8 Die Gäste ziehen zu Beginn das gewohnte ballbesitzfokussierte Spiel auf. Die Hauptstädter konzentrieren sich zunächst darauf, hinten sicher zu stehen und bei sich bietender Gelegenheit schnell umzuschalten.

7 Nach einer Ecke von der linken Seite drückt Uth im dritten Anlauf von halblinks vor der Box ab, setzt den Linksschuss aus über 20 Metern aber deutlich links am Tor vorbei.

5 Paul Jaeckel Union Berlin Gelbe Karte für Paul Jaeckel (1. FC Union Berlin)

Sehr früh in der Partie zückt der Unparteiische die erste Gelbe Karte. Jaeckel wird auf der linken Verteidigerseite von Ljubicic überlupft und muss den Österreicher festhalten, um den vielversprechenden Angriff zu unterbinden. Die Verwarnung geht trotz des frühen Zeitpunktes in Ordnung.

5 Der erste Angriff der Heimmannschaft rollt über die linke Seite, zwei Flankenversuche von Gießelmann werden aber von der Verteidigung geblockt und entschärft.

3 Nach diesem ersten Kölner Schreckmoment lassen die Rheinländer die Kugel durch die eigenen Reihen laufen und werden zunächst auf Höhe des Mittelfeld-Halbkreises angelaufen.

2 Die erste Riesenchance der Partie gehört den Hausherren. Bei einem flachen Diagonalpass von Becker von der rechten Außenbahn rutscht Kilian im Zentrum weg und macht dadurch den Weg für Awoniyi frei. Dem Stürmer springt das Leder bei der Annahme aber extrem weit weg, Schwäbe eilt aus seinem Kasten und kommt vor ihm an die Kugel.

1 Union spielt in der komplett roten Heimmontur, der Effzeh hält ganz in Schwarz dagegen.

1 Und dann ist es so weit, Schiedsrichter Badstübner pfeift dieses sehr interessante Aufeinandertreffen an!

1 Spielbeginn

Es ist alles angerichtet. Die Atmosphäre ist blendend, die Platzwahl bereits durchgeführt. Gleich kann es losgehen!

Diese Form möchte Trainer Baumgart gegen Union bestätigen, er fiebert der Auseinandersetzung allerdings auch aus einem anderen Grund entgegen. Zum einen war er selbst für die Eisernen von 2002 bis 2004 aktiv, zum anderen hat seine Familie immer noch ihren Lebensmittelpunkt in Berlin-Köpenick. Baumgarts Frau Katja arbeitete bis 2019 für den Hauptstadtklub, für den der sympathische Coach immer noch großes Interesse bezeugt.

Die Geißböcke bekamen es an den vergangenen beiden Spieltagen mit zwei sehr starken Kontrahenten zu tun, verkauften sich dabei aber enorm gut. Während der BVB vor der Länderspielpause im Rheinenergie-Stadion nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam, musste sich die Werkself jenen im Rheinderby eine Woche zuvor zuhause mit 0:1 geschlagen geben.

Auch Effzeh-Coach Steffen Baumgart hat einige Ausfälle zu beklagen und muss deshalb fünf Veränderungen vornehmen. Am schwersten wiegt dabei wohl die krankheitsbedingte Nichteinsatzfähigkeit von Top-Torjäger Modeste, für den Ljubicic in der Anfangself steht. Des Weiteren werden Duda (gelbgesperrt), Schmitz, der sich im vergangenen Spiel gegen Dortmund am Oberschenkel verletzte, J. Horn und Schaub (beide Bank) durch Uth, Kainz, Hector sowie Ehizibue vertreten.

Die heutige Aufgabe geht Union-Trainer Urs Fischer mit einer, im Vergleich zur 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern vor der Länderspielpause, auf vier Positionen veränderten Startformation an. Im Kasten muss er heute auf seinen sicheren Halt Luthe verzichten, der aufgrund von muskulären Probleme ausfällt. Für ihn steht Rønnow zwischen den Pfosten. Außerdem beginnen Prömel, Trimmel und Gießelmann für Möhwald, Ryerson und Oczipka, die zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Nachdem die Köpenicker eine starke Hinrunde absolvierten, verlief die zweite Saisonhälfte bisher nicht wirklich erfolgreich. Aus den zehn Begegnungen konnten sie nur elf Punkte mitnehmen und warten mittlerweile seit drei Partien, von denen sie zwei verloren, auf den nächsten Sieg.

Genau in diesem Pokal waren die Eisernen letztes Jahr vertreten, kamen aber nicht über die Gruppenphase hinaus. Sie belegen aktuell den neunten Rang, der Abstand auf den heutigen Gegner beträgt allerdings nur zwei Zähler. Ein Sieg im heimischen Stadion wäre also ein wichtiger Schritt in Richtung der internationalen Plätze. Die gute Nachricht für die Berliner: Erstmals seit Monaten gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Stadionauslastung mehr und die Alte Försterei ist ausverkauft!

Der Kölner Traum des Europapokals - er ist zum Greifen nahe! Bei diesem direkten Duell um die internationalen Plätze hat der Effzeh die etwas besseren Karten: Mit 40 Punkten rangiert er sieben Spieltage vor dem Ende der Saison auf dem siebten Platz und ist dabei vier Punkte von der TSG Hoffenheim auf dem sechsten entfernt, der die Qualifikation für die Conference League bedeuten würde.