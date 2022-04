45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause des Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 1:0. Die Fohlen verzeichneten in der Anfangsphase klare Feldvorteile, ohne diese in zwingende Strafraumszenen umwandeln zu können. In einer Phase, in der die Nullfünfer aktiver wurden, kamen sie durch Pléa zu einer ersten guten Chance (17.). Auch in der Folge befand sich die Hütter-Auswahl meist im Vorwärtsgang und schaffte es ein ums andere Mal in die Tiefe, doch unpräzise Anschlussaktionen sowie mangelnde Geschwindigkeiten verhinderten zunächst weitere klare Abschlüsse. Durch Embolo belohnten sie sich in der 33. Minute dann aber doch für ihre Überlegenheit. In der Schlussphase setzte Mönchengladbach seine Dominanz fort, konnte sich einem zweiten Treffer aber nicht ernsthaft annähern. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im Borussia-Park soll um 60 Sekunden verlängert werden.

45 Stindl hat nach einem Flugball aus dem Mittelfeld ein paar Meter Vorsprung gegenüber Hack. Der holt ihn an der rechten Strafraumlinie aber noch ein und blockt den flachen Schuss des Heimkapitäns zur Ecke. Die bringt Mönchengladbach nichts ein.

42 Pléa taucht auf der linken Sechzehnerseite auf. Der Flachpass des Franzosen ist für den am Elfmeterpunkt positionierten Embolo bestimmt, doch Innenverteidiger Bell fälscht den Ball so ab, dass er zu Keeper Zentner kullert.

40 Leandro Barreiro Mainz Gelbe Karte für Leandro Barreiro (1. FSV Mainz 05)

Im Kampf um einen versprungenen Ball räumt Barreiro Beyer unsanft ab. Als erster Mainzer kassiert der Luxemburger die Gelbe Karte.

39 Die Fohlen nutzen also ihre zweite größere Gelegenheit, um sich den Vorteil zu sichern. Durch den Treffer erobern sie in der Live-Tabelle Rang elf zurück und rücken auf einen Punkt an den heutigen Widersacher heran. Der Vorsprung auf die Abstiegszone wächst auf zehn Punkte an.

36 Gegen aufgerückte Rheinhessen wird Embolo im Zentrum durch Stindl steil geschickt. Er behauptet den Ball zwar gegen zwei Abwehrspieler, bringt mit dem rechten Fuß aber nur einen harmlosen Schuss zustande.

33 Breel Embolo M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Breel Embolo

Embolo besorgt das Führungstor für Mönchengladbach! Über Lainer und Stindl gelangt der Ball vom rechten Flügel zu Embolo im Zentrum. Der bekommt den Ball vom angespielten Neuhaus schnell wieder und hat so aus mittigen 14 Metern. Er vollendet mit dem rechten Innenrist in die flache linke Ecke.

32 Bensebaini gegen Zentner! Stindl legt im Sechzehner von der linken Grundlinie halbhoch für den Algerier zurück. Der verarbeitet das undankbare Anspiel zu einer Volleyabnahme, die aus 14 Metern mittig auf den Mainzer Kasten rauscht. Zentner packt sicher zu.

29 ... Stach befördert den Ball mit dem rechten Innenrist direkt auf den Kasten, doch der beabsichtigte Flatter-Effekt tritt nicht ein. Sommer ist problemlos zur Stelle.

28 Matthias Ginter M'gladbach Gelbe Karte für Matthias Ginter (Bor. Mönchengladbach)

Ginters Foul an Stach bringt dem Mönchengladbacher Abwehrmann nicht nur eine Gelbe Karte ein, sondern dem FSV einen Freistoß in gefährlicher Position...

27 Da war mehr drin! Pléa taucht vor der letzten gegnerischen Linie auf und schickt Lainer auf die rechte Sechzehnerseite. Der zögert mit seinem Querpass vor den Kasten einen Tick zu lange, so dass dieser von Niakhaté abgegrätscht wird.

24 Die Fohlen geben weiterhin den Takt vor, attackieren vornehmlich über ihren rechten Flügel. Dort ist Lainer deutlich aktiver als sein Gegenüber Bensebaini.

21 Zentner passt auf! Nach Konés Flugball in die halbrechte Tiefe droht Embolo, alleine vor dem Mainzer Gehäuse aufzutauchen. Zentner hat sein Hoheitsgebiet aber rechtzeitig verlassen und ist letztlich mit der Brust vor dem Schweizer zur Stelle.

19 Koné zieht von halblinks in die Mitte und probiert sich aus 25 Metern mit einem Rechtsschuss. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball weit über Zentners Kasten.

17 Pléa mit der Großchance zum 1:0! Der durch Koné per Steilpass an die rechte Strafraumlinie geschickte Lainer spielt mit dem ersten Kontakt halbhoch nach innen. Pléa ist Hack enteilt und lenkt den Ball mit dem linken Innenrist aus zehn Metern knapp über den linken Winkel.

15 Die Svensson-Auswahl verfügt mittlerweile über einen besseren Zugriff im Mittelfeld und erhöht die Entfernung der Mönchengladbacher Ballzirkulationen von ihrem Gehäuse.

13 Infolge eines hohen Ballgewinns packt Ingvartsen aus mittigen 21 Metern einen harten Schuss mit dem linken Spann aus, der abgefälscht zentral auf den Heimkasten rauscht. Dort packt BMG-Schlussmann Sommer souverän zu.

10 Breel Embolo M'gladbach Gelbe Karte für Breel Embolo (Bor. Mönchengladbach)

Der ballführende Embolo tritt Hack mit voller Wucht auf dessen linken Fuß. Schiedsrichter Schlager hat den Regelverstoß aus nächster Nähe beobachtet und ahndet ihn mit einer frühen ersten Verwarnung.

9 Stachs Flankenversuch aus dem halbrechten Offensivkorridor wird unfreiwillig zu einem direkten Schuss, der in Richtung langer Ecke segelt. Sommer hebt zwar vorsichtshalber ab, doch letztlich landet der Ball auf dem Netz.

8 Die Rheinhessen sind noch nicht richtig in der Partie angekommen, verschanzen sich früh an ihren Sechzehner. Der letzte Auswärtssieg gelang ihnen übrigens im Oktober.

6 Widmer rettet vor Embolo! Stindl gelangt durch einen Doppelpass mit Lainer auf rechts hinter die gegnerische Abwehrkette. Seine Flanke vor den Kasten ist für Embolo bestimmt, doch dessen Landsmann Widmer verhindert einen Kopfball.

5 ... Stindls Ausführung mit dem rechten Innenrist ist für den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt bestimmt. Dort befördert Stach den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

4 Niakhatés Stoß gegen Pléa auf der linken Abwehrseite zieht einen Freistoß in guter Flankenlage nach sich...

3 In den ersten Momenten lassen die Hausherren den Ball in ihren Reihen kreisen, werden von den Gästen ungefähr an der Mittellinie empfangen. Nach Wegen in die Spitze suchen sie noch.

1 Mönchengladbach gegen Mainz – Durchgang eins im Borussia-Park ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften vor gut 45000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Nullfünfern, die mit nur sieben Punkten das zweitschwächste Auswärtsteam des nationalen Fußball-Oberhauses stellen und die nur einen der letzten elf Bundesligavergleiche mit den Schwarz-Weiß-Grünen für sich entschieden, stellt Coach Bo Svensson nach dem 4:0-Heimerfolg gegen den DSC Arminia Bielefeld dreimal um. Anstelle von Kohr (Gelbsperre), Lee und Burkardt (beide auf der Bank) beginnen Stach, Barreiro und Ingvartsen.

Auf Seiten der Fohlen, die im Hinspiel Anfang November in der Mewa-Arena nach Toren Neuhaus' (38.) und Widmers (76.) ein 1:1-Unentschieden ergatterten und denen die erste Drei-Spiele-Siegesserie seit Juni 2020 winkt, hat Trainer Adi Hütter im Vergleich zum erfolgreichen Gastspiel beim VfL Bochum zwei personelle Änderungen vorgenommen. Elvedi und Stindl nehmen die Plätze von Netz (muskuläre Probleme) und Thuram (Adduktorenprobleme) ein.

Auch der 1. FSV Mainz 05 ist mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gegangen, schickte er nach den Niederlagen beim 1. FC Union Berlin (1:3) und gegen Borussia Dortmund (0:1) den DSC Arminia Bielefeld mit einer 4:0-Packung auf die Heimreise. Er kann als Tabellenzehnter ganz entspannt auf die letzten sieben Spieltage blicken und darf möglicherweise noch auf die Teilnahme am internationalen Geschäft schielen: Mit einem Sieg würde der FSV den Rückstand auf den sechsten Platz auf vier Punkte verkleinern.

Borussia Mönchengladbach hat vor dem vereinsfußballfreien Wochenende zwei wichtige Schritte in Richtung vorzeitigem Klassenerhalt geschafft. Nachdem die Schwarz-Weiß-Grünen Kellerkonkurrent Hertha BSC mit 2:0 geschlagen hatten, waren sie auch beim VfL Bochum erfolgreich: Beim Aufsteiger führten sie bei Anbruch der Schlussphase mit 2:0, als die Partie wegen eines von einem Heimfan ausgeführten Becherwurfs auf den Linienrichter Christian Gittelmann abgebrochen wurde. Am letzten Donnerstag wurde die Partie dann zugunsten der Fohlen gewertet, die zuletzt jeweils in Abwesenheit ihres coronainfizierten Cheftrainers Adi Hütter auftraten.