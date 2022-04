64 Die Dortmunder Spielen wirken überfordert mit der Aufgabe, die ihnen RB Leipzig stellt. Die Gäste stehen einfach nur gut hinten drin und fahren gefährliche Konter. Der BVB findet keine Lösung.

61 Mahmoud Dahoud Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

61 Axel Witsel Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Axel Witsel

61 Donyell Malen Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

61 Marius Wolf Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marius Wolf

60 Es ist beeindruckend, wie gut der Plan von Domenico Tedesco aufgeht. RB hatte natürlich auch das nötige Glück, aber die Konter der Gäste sind herausragend und Laimer und Nkunku machen einfach ein extrem starkes Spiel.

57 Christopher Nkunku Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Christopher Nkunku

Laimer und Nkunku gelingt heute alles. Der Doppeltorschütze legt am Elfmeterpunkt mit der Sohle zurück auf Nkunku, der von der Strafraumgrenze mit links abzieht. Er trifft platziert ins rechte untere Eck. Bei Leipzig ist jeder Schuss ein Treffer.

57 Die Umstellung des BVB hat sich bisher noch nicht ausgezahlt. Das Spiel ist mittlerweile ausgeglichen.

54 Kevin Kampl Leipzig Gelbe Karte für Kevin Kampl (RB Leipzig)

Kampl foult im Mittelfeld gemeinsam mit Laimer Bellingham, der sich mit einer guten Bewegung um ihn gedreht hatte. Es gibt Gelb, weil Kampl vorher schon mehrmals knapp an der Karte vorbeigeschrammt war.

53 Nach einer Ecke von links von Angeliño schließt Dani Olmo aus der Distanz mit rechts ab. Der Ball rutscht ihm über den Schlappen und geht deutlich am Tor vorbei.

52 Gvardiol spielt einen langen Pass den Can ganz knapp verpasst. Angeliño geht rechts in den Strafraum und müsste in die Mitte spielen. Er macht aber noch ein paar Schritte zur Grundlinie und dann kommt Can mit einer starken Grätsche, die die Situation bereinigt.

50 Die Ecke von der rechten Seite findet fast den Kopf von Akanji. Gulácsi klärt im letzten Moment.

49 Hazard spielt sich auf der rechten Seite zur Grundlinie durch und bringt eine Flanke in den Fünfmeterraum. Orban klärt zur Ecke.

47 Dortmund stellt zu Beginn der zweiten Halbzeit auf eine Viererkette um. Van agiert jetzt als rechter Verteidiger. Hazard bekommt dadurch mehr offensive Freiheiten.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Der BVB geht mit einem 0:2-Rückstand gegen RB Leipzig in die Kabine. Die Dortmunder legten vor ausverkauftem Haus fulminant los und setzten Leipzig früh unter Druck. Nach wenigen Minuten hatte Reus eine riesige Chance, die der BVB-Kapitän vergab, indem er unpräzise auf Haaland ablegte. Leipzig agierte abwartend. Das zahlte sich aus, als Can den Ball im Aufbauspiel an Laimer verlor, der selbst zum 1:0 verwandelte. Auch nach dem Tor war Dortmund die bessere Mannschaft. RB war aber einfach unheimlich effektiv. Ein abgefälschter Schuss führte zum 2:0. Danach waren die Schwarz-Gelben etwas verunsichert. Die Hausherren kamen zu keinen ernsthaften Torchancen mehr. Insgesamt muss sich der BVB aber nicht verstecken. Leipzig war eiskalt. Dortmund war trotz des Rückstands insgesamt die bessere Mannschaft.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Thorgan Hazard Dortmund Gelbe Karte für Thorgan Hazard (Borussia Dortmund)

Hazard bekommt für ein taktisches Foul, das einen Konter unterbindet, zu Recht die Gelbe Karte. Der Dortmunder Ärger darüber ist aber verständlich, weil Fritz bei RB schon mehrmals ein Auge zugedrückt hat.

44 Nach einer kurzen Ecke bringt Angeliño von rechts eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort zieht Mukiele per Seitfallzieher ab. Sein schöner Versuch ist zu lasch und unplatziert. Kobel hält den Ball fest.

42 Dortmunds Spiel ist in den letzten 10 Minuten ineffektiver Ballbesitz. Die meisten Kontakte haben wahrscheinlich die drei Innenverteidiger. Von Torgefahr ist der BVB weit entfernt.

40 Im Anschluss an die Haaland-Szene im Strafraum schließt Guerreiro aus der Distanz ab. Sein Schuss fliegt einen guten Meter über das Tor.

39 Haaland spielt links im Strafraum einen Pass in den Rückraum und springt direkt ab, um einer Grätsche von Gvardiol auszuweichen. Die Fans fordern natürlich sofort Elfmeter, aber das war überhaupt nichts.

39 Auch das Anlaufverhalten der Borussia hat sich seit dem 2:0 verändert. Die Schwarz-Gelben laufen nicht mehr so konsequent im Kollektiv an wie zu Beginn der Partie. Das macht RB das Aufbauspiel leichter.

36 Dortmund wirkt ein wenig beeindruckt vom 2:0. Jetzt fehlt ein wenig die Leichtigkeit im Spiel der Hausherren.

33 Das Ergebnis entspricht aktuell nicht dem Spielverlauf. Leipzigs Tore sind durch einen gravierenden Fehler im Dortmunder Aufbau und einen abgefälschten Schuss gefallen. Der BVB sollte sich davon nicht verrückt machen lassen. Die Schwarz-Gelben machen bisher ein gutes Spiel.

30 Konrad Laimer Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Konrad Laimer

Konni Laimer macht den Unterschied! Der Österreicher spielt einen guten öffnenden Pass nach rechts auf Nkunku, der eine halbhohe Hereingabe in die Mitte bringt. Der Ball wird geblockt und landet an der Strafraumgrenze bei Laimer, der direkt mit links abzieht. Can fälscht den halbhohen Schuss unhaltbar für Kobel in die Mitte des Tores ab.

29 Witsel bekommt bei einer eigenen Grätsche den Fuß von Angeliño ins Gesicht. Das war keine Absicht. Witsel hat sich zum Glück nicht doll wehgetan.

27 Bellingham spielt einen starken hohen Pass in den Lauf von Haaland, der in den Strafraum geht und mit rechts aus sieben Metern abzieht. Sein Schuss wird gerade so von Gulácsi um den langen Pfosten gelenkt. Danach geht die Fahne hoch. Es war wohl hauchdünn Abseits.

26 Nach dem Dortmunder Freistoß geht RB in den Konter. André Silva schießt von der Strafraumgrenze mit rechts aufs Tor. Der BVB blockt den Ball und bereinigt die Situation.

25 Reus will einen Doppelpass mit Bellingham spielen, wird daran aber von dem Körper von Simakan gehindert. Ein klares Foul. Fritz wartet aber weiter mit der ersten Gelben Karte.

24 Kampl tritt Witsel im Mittelfeld auf den Fuß. Der Belgier bleibt liegen. Kampl kann froh sein, dass er ohne Gelb davonkommt.

23 Das Gegentor spielt den Leipzigern in die Karten. Der Matchplan ist bisher komplett aufgegangen. RB steht tief und wartet auf Kontergelegenheiten. Da kam die Einladung von Emre Can natürlich gelegen.

21 Konrad Laimer Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Konrad Laimer

Das 1:0 geht auf die Kappe von Emre Can. Der Dortmunder verliert im Aufbauspiel viel zu einfach gegen Laimer den Ball. Der Österreicher spielt in die Mitte auf Nkunku und startet dann in den Strafraum. Nkunku steckt rechts in den Strafraum wieder auf Laimer durch. Frei vor dem Tor lupft der Sechser den Ball eiskalt über Kobel hinweg. Starke Aktion von Laimer.

20 Guerreiro schießt den Freistoß mit links aufs Tor. Der Ball fliegt genau in die Arme von Gulácsi.

19 Reus spielt mit Guerreiro und Haaland einen doppelten Doppelpass und wird dann 25 Meter links vor dem Tor von Kampl zu Fall gebracht. Das ist eine gute Freistoßposition.

19 Leipzig zieht sich erstmal zurück. Die Gäste lauern auf Konter.

17 Haaland startet im Gegenangriff. Bellingham sieht es, spielt aber einen ungenauen Pass in den Fuß von Simakan. Mit einem guten langen Ball wäre da eine gute Chance drin gewesen.

15 Jude Bellingham wird am eigenen Strafraum unter Druck gesetzt und löst die Situation mit der Ruhe eines Weltklassespielers auf. Danach raunt ein "Jude" durch das Stadion.

14 Hazard spielt von der rechten Seite einen sehr überlegten Pass in die Mitte. An der Strafraumgrenze zieht Guerreiro mit rechts ab. Sein Schuss wird geblockt. Er bekommt aber die zweite Chance. Wieder wird sein Abschluss geblockt.

13 Wolf bringt von der rechten Seite eine ungefährliche Flanke in die Mitte. Simakan verschätzt sich aber komplett. So rutscht der Ball durch zu Haaland, der links im Strafraum mit links abzieht. Sein Abschluss geht einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

12 Hummels spielt einen guten Pass nach rechts auf Hazard. Abseits des Balles bekommt Angeliño den Arm von Wolf ins Gesicht. Dadurch ist die Chance dahin, weil es Freistoß für Leipzig gibt.

10 Der BVB ist in den ersten Minuten besser im Spiel. Die Schwarz-Gelben lassen den Leipzigern keine Ruhe.

7 Reus ist nach einem langen Ball von Hummels links im Strafraum frei durch. Anstatt selbst abzuschließen, legt der Kapitän den Ball nach rechts auf Haaland. Der Pass kommt unerreichbar für den Norweger in dessen Rücken. Da hätte Reus selbst schießen müssen.

5 André Silva ist nach einem langen Ball aus der Abwehr frei durch. Es sah stark nach Abseits aus, aber die Fahne bleibt zunächst unten. Akanji sprintet noch dazwischen, sodass Silvas Abschluss in den Armen von Kobel landet. Dann hebt der Linienrichter die Fahne.

4 Das Spiel ist in den ersten Minuten extrem intensiv. Beide Mannschaften laufen sehr energisch an. Dadurch kommt noch kein Spielfluss zustande.

3 Dortmunds Abwehr sieht zunächst nach einer Dreierkette mit Can, Hummels und Akanji aus. Auf der linken Außenbahn spielt Guerreiro. Rechts übernimmt Hazard diese Aufgabe.

1 Die Kulisse im ausverkauften Westfalenstadion ist herausragend. Die Dortmunder Fans haben die Luft erstmal in gelbe Rauchschwaden getaucht.

1 Spielbeginn

Bei Leipzig ist Domenico Tedesco zu einem Wechsel im Gegensatz zum 0:0 gegen Frankfurt gezwungen. Benjamin Henrichs fehlt heute mit Magendarmbeschwerden. Er wird auf der rechten Außenbahn von Nordi Mukiele vertreten. Ansonsten schickt der Trainer die gleiche Mannschaft auf den Platz wie vor zwei Wochen.

Marco Rose tauscht auf Seiten der Dortmunder zwei Spieler im Gegensatz zum 1:1 gegen Köln vor der Länderspielpause aus. Marco Reus ist von einer Krankheit zurück und ersetzt Gio Reyna im offensiven Mittelfeld. Außerdem ist Mats Hummels zurück in der Startelf. Für ihn rotiert Felix Passlack aus der Mannschaft. Passlacks Rechtsverteidigerposition wird von Emre Can übernommen.

In Leipzig darf man sich auf die Schulter klopfen. Die Verpflichtung von Domenico Tedesco stellt sich nämlich als voller Erfolg heraus. Der junge Trainer führte die Sachsen in den vergangene vier Monaten aus dem biederen Tabellenmittelfeld auf einen Champions-League-Rang. Unter seiner Führung wurden erst zwei Spiele verloren. Eines davon war gegen den FC Bayern. Diese Niederlage vor knapp zwei Monaten ist die bis heute Letzte. Heute könnte ein großer Schritt in Richtung Königsklasse getan werden. Freiburg und Hoffenheim haben nämlich beide verloren.

Die Saison des BVB hat nicht mehr wirklich viel Spannung zu bieten. Der Meisterschaftskampf hängt einzig von der Konstanz des FC Bayern ab, im Pokal und in der Europa League ist Dortmund bereits ausgeschieden und auf den Drittplatzierten ist der Vorsprung groß genug. Die Schwarz-Gelben spielen ohne Frage eine gute Bundesligasaison. Doch um den außer Konkurrenz spielenden Bayern die Meisterschaft streitig zu machen, bräuchte es eine herausragende Spielzeit. In den vergangene vier Partien waren Unentschieden gegen Augsburg und Mainz dabei. So war selbst einem strauchelnden Tabellenführer nicht beizukommen.