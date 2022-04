45 Halbzeitfazit:

Der FC Augsburg führt zur Pause mit 1:0 gegen Mainz 05. Die Hausherren begannen mutiger als der FSV und zogen von Beginn an ein hohes Pressing auf. Nach einem schmeichelhaften Elfmeterpfiff ging der FCA durch Gouweleeuw nach gut zehn Minuten in Führung. Anschließend wurde Mainz mutiger und sorgte in einem temporeichen Spiel für mehr Ausgeglichenheit. Augsburg schafft es vor allem mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel immer wieder, die Gäste vor Probleme zu stellen. Die 05er agieren im letzten Drittel noch zu ungenau, zeigen aber ebenfalls einen leidenschaftlichen und mutigen Auftritt. Gleich geht's weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Maier aus zwölf Metern! Über die linke Seite kommt der Ball flach in die Mitte auf den völlig frei stehenden 23-Jährigen. Der kann den Ball annehmen und abziehen. Der Schuss wird abgefälscht und es gibt Eckball. Der bringt nichts ein.

44 Wieder ist der Ball drin! Burkardt setzt sich gegen zwei Mainzer durch und steckt dann durch auf Lee. Der steht gut zwanzig Meter halbrechts vor dem Tor völlig frei. Er schlenzt das Ding über Gikiewicz hinweg in die lange Ecke. Die Fahne des Assistenten geht aber sofort hoch - Abseits.

42 Den Willen kann man den Gästen nicht absprechen. Nach dem Rückstand hat der FSV etwas mehr vom Spiel und versucht alles, um zum Ausgleich zu kommen. Augsburg bleibt aber gefährlich und schaltet nach Ballgewinnen mit langen Bällen auf Hahn immer wieder schnell um.

41 Maier aus der zweiten Reihe! Die Leihgabe von Hertha BSC fasst sich in zwanzig Metern und zentraler Position ein Herz. Er trifft den Ball nicht richtig und der kullert fünf Meter rechts vorbei.

39 Burkardt kommt halbrechts 14 Meter vor dem Augsburger Tor an den Ball und will links rüber spielen auf den mitgelaufenen Onisiwo. Das Zuspiel ist aber viel zu ungenau und rauscht an Freund und Feind vorbei.

36 Die Aktionen der Mainzer im letzten Drittel sind meist etwas zu ungenau. Wenn die Gastgeber mal in die Gefahrenzone kommt, sieht das alles etwas gefährlicher und zielstrebiger aus als bei der Svensson-Elf.

32 André Hahn Augsburg VAR-Entscheidung: Das Tor durch A. Hahn (FC Augsburg) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

Hahn erzielt zunächst das 2:0, das dann aber wieder zurückgenommen wird! Der Stürmer geht nach einer Ecke von rechts ins Kopfballduell mit Lee und Onisiwo. Anschließend berührt er den Ball mit dem Arm und netzt dann aus halblinker Position und elf Metern flach ein. Zunächst wird der Treffer gegeben, dann schaltet sich aber der VAR ein. Es bleibt beim 1:0.

31 Dritte Ecke für Mainz 05. Onisiwo und Hack schmeißen sich am Fünfmeterraum rein und holen in einem Kopfballduell die nächste Ecke heraus. Die kommt wieder auf die Fünfmeterlinie und diesmal kann Augsburg per Kopf klären.

29 Eine knappe halbe Stunde ist um. Wir sehen eine temporeiche Begegnung mit vielen intensiven Zweikämpfen. Nach einem starken Beginn der Hausherren konnten sich die Mainzer nach dem Rückstand steigern und hätten durchaus schon zum Ausgleich kommen können.

26 Außennetz! Onisiwo spielt einen langen Ball von Zentner direkt weiter in den Lauf von Burkardt. Der spitzelt das Ding an Gikiewicz vorbei und trifft dann aus spitzem Winkel nur das Außennetz!

25 Niakhaté und Niederlechner rauschen in der Augsburger Hälfte in einem Kampf um den Ball zusammen und gehen zu Boden. Nach einer kurzen Behandlungspause kann es für beide weitergehen.

23 Die Mainzer sind jetzt etwas besser im Spiel. Die Elf von Bo Svensson spielt zielstrebig nach vorne und kommt vor allem über die rechte Seite immer mal wieder gefährlich vor den Kasten von Rafał Gikiewicz.

21 Zu ungestüm. Niakhaté geht im Mittelfeld gegen Hahn zu grob zu Werke und rennt den Gegenspieler um. Der Schiedsrichter fackelt nicht lange und gibt Freistoß.

19 Gute Möglichkeit für die Gäste! Onisiwo nimmt auf der rechten Seite Fahrt auf und flankt nach innen. Dort steht FCA-Verteidiger Oxford und köpft einen guten Meter über das eigene Tor.

17 Gikiewicz packt zu. Widmer bringt den Ball von der rechten Seite flach ins Zentrum, wo Gouweleeuw am kurzen Pfosten abschirmt und der Keeper den Ball locker aufnehmen kann.

15 Stefan Bell Mainz Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)



14 Die Führung der Hausherren geht trotz des schmeichelhaften Strafstoßes durchaus in Ordnung. Die Mannen von Markus Weinzierl waren in den ersten Minuten die bessere und gefährlichere Mannschaft.

11 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Jeffrey Gouweleeuw

Der FCA geht in Führung! Jeffrey Gouweleeuw tritt an und bleibt cool. Der Innenverteidiger haut den Ball humorlos in die linke Ecke! Zentner entscheidet sich für die andere Ecke und ist chancenlos.

10 Elfmeter für den FC Augsburg! Zentner wird angespielt und nimmt den Ball nicht sauber an. Plötzlich kommt Niederlechner angelaufen und schnappt sich den Ball. Dann geht Zentner hinterher und der Augsburger Stürmer geht zu Boden. Der Keeper erwischt ihn aber wohl erst, als Niederlechner zu Boden geht. Ein fragwürdiger Elfmeter.

10 Der Freistoß kommt hoch in den Strafraum und Augsburg kann zur Ecke klären. Die landet bei Onisiwo auf dem Kopf. Der nickt das Ding aber zentral aus elf Metern links vorbei.

8 Freistoß für den FSV im rechten Halbfeld. Onisiwo nimmt in der gegnerischen Hälfe Fahrt auf und wird dann von Gumny gehalten. Der Unparteiische lässt zunächst weiterlaufen, pfeift den Vorteil dann aber ab.

6 Dem FC Augsburg gehören die ersten Minuten. Die Gastgeber sind spielbestimmend und zwingen den Gegner immer wieder zu Ballverlusten. Dann schaltet die Heimmannschaft meist schnell um und es wird gefährlich.

3 Wieder die Augsburger! Diesmal kommt die Flanke von der linken Seite. André Hahn kommt am langen Pfosten zum Kopfball, wird aber bedrängt und köpft deutlich vorbei.

3 FCA-Coach Markus Weinzierl hatte vor dem Spiel ein aggressives Anlaufverhalten angekündigt. Und genau das sehen wir. Die Hausherren ziehen ein hohes Pressing auf und stressen die Mainzer schon im Spielaufbau.

1 Erste dicke Möglichkeit für den FCA! Hahn findet Niederlechner mit einer schönen Flanke von der rechten Seite. Der kommt fünf Meter halblinks vor dem Tor zum Kopfball, setzt ihn aber knapp rechts am Tor vorbei.

1 Dr. Matthias Jöllenbeck gibt das Spiel frei!

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Im Hinspiel Ende Oktober fuhr Mainz 05 einen klaren 4:1-Heimsieg ein. Onisiwo, Bell und Burkardt besorgten innerhalb einer Viertelstunde eine komfortable 3:0-Führung in der ersten Hälfte. Zeqiri ließ die Augsburger gut zwanzig Minuten vor dem Ende zwar nochmal kurz hoffen, keine zwei Minuten später machte Burkardt aber den Deckel endgültig drauf.

Mainz ist der Augsburger Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Verein feierte der FCA mehr Siege als gegen Mainz 05. Sieben der vergangenen neun Aufeinandertreffen gingen an die Schwaben. Die letzten fünf Heimspiele gegen die 05er gewann Augsburg allesamt.

Bei den Gästen gibt es nach dem Gladbach-Spiel drei Veränderungen. Für Anton Stach, Leandro Barreiro und Marcus Ingvartsen beginnen Dominik Kohr, Jae-sung Lee und der wieder fitte Jonathan Burkardt.

Markus Weinzierl nimmt im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Wolfsburg lediglich eine Veränderung in der Startformation vor. Für Ricardo Pepi kommt André Hahn in die erste Elf.

Mainz konnte in der laufenden Saison erst zwei Auswärtssiege einfahren. Der bislang letzte Auswärtserfolg der Elf von Bo Svensson liegt schon ein paar Tage zurück. Am 10. Spieltag schlugen die Hessen Arminia Bielefeld mit 2:1. Mit erst acht in der Fremde gesammelten Punkten liegt der FSV auf Rang 16 der Auswärtstabelle.

Die Mainzer befinden sich im sicheren Mittelfeld der Tabelle und konnten am Sonntag immerhin einen Zähler aus Gladbach mitnehmen. Nach Rückstand besorgte Onisiwo das 1:1 und am Ende hätte der FSV aufgrund zahlreicher Torchancen den Sieg durchaus verdient gehabt.

Der FCA empfängt im Nachholspiel des 26. Spieltags mit breiter Brust den FSV Mainz 05. Die Mannschaft von Coach Markus Weinzierl schlug am Sonntag den VfL Wolfsburg mit 3:0 und sammelte damit wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Augsburg legte mit Iagos Treffer in der ersten Minute einen Blitzstart hin und erhöhte nach der Pause durch Treffer von Niederlechner und Pedersen auf 3:0.