56 Malen mit der nächsten Gelegenheit! Der Ex-Eindhoven-Akteur tankt sich über den rechten Flügel in den Sechzehner und schießt aus spitzem Winkel und gut acht Metern mit dem rechten Spann auf die kurze Ecke. Er trifft die Außenseite des Pfostens.

55 Die Westfalen haben nach dem Seitenwechsel die Spielkontrolle innen, legen sich den Widersacher zurecht. Nach einem Flugball in das offensive Zentrum verhindert der herausstürmende Keeper Gikiewicz weit vor seinem Kasten mit einem rettenden Kopfball, dass Malen eine sehr gute Chance bekommt.

52 Malen trifft den Querbalken! Gegen aufgerückte Fuggerstädter treibt der Niederländer den Ball über halblinks an die Sechzehnerkante und zieht mit dem rechten Spann in Richtung langer Ecke an. Gikiewicz lenkt den Ball während seiner Flugeinalge mit der linken Hand an die Latte.

49 Den fälligen Freistoß aus halbrechten 21 Metern zirkelt Guerreiro mit dem linken Innenrist links um die weiße Mauer herum. Die Ausführung hat aber zu wenig Tempo und ist leichte Beute für FCA-Schlussmann Gikiewicz.

48 Weder Markus Weinzierl noch Marco Rose haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

47 Niklas Dorsch Augsburg Gelbe Karte für Niklas Dorsch (FC Augsburg)

Drosch stoppt den enteilten Malen auf der halblinken Abwehrseite mit einem Tritt gegen die rechte Wade. Schiedsrichter Aytekin ahndet das Vergehen mit einer Verwarnung.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der WWK-Arena! Nach der Enttäuschung in der Europa League ist der BVB ohne Kapitän Reus und Haaland zwar weit von seiner Optimalform entfernt, doch dank eines effizienten Vortrags ist er dennoch auf einem guten Weg zum dritten Bundesligasieg in Serie. Ist der Tabellen-16. aus Augsburg nach dem Seitenwechsel in der Lage, zurückzuschlagen und doch noch zu punkten?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause des Gastspiels beim FC Augsburg mit 1:0. In einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde erarbeiteten sich die Fuggerstädter durch einen Kopfball Gregoritschs die erste klare Chance (11.). Wenig später scheiterte auf der Gegenseite Dahoud an Gikiewicz (14.). In der Folge erarbeiteten sich die Schwarz-Gelben Ballbesitz-und Feldvorteile, ohne diese zunächst in weitere klare Abschlüsse umwandeln zu können. Konzentriert verteidigende fühlten sich in der recht passiven Rolle wohl, setzten allerdings keine offensiven Nadelstiche. In der 35. Minute war es dann eine tolle Einzelaktion Hazards, die den Westfalen die Führung einbrachte. Daraufhin wurde das Weinzierl-Team mutiger und brachte den ein oder anderen schnellen Angriff auf den Rasen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der WWK-Arena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

44 Maier zieht vom linken Halbfeld nach innen und visiert aus gut 19 Metern mit dem rechten Spann die flache linke Ecke an. Kobel ist schnell unten und hält den Ball fest.

43 Dorschs langer Schlag auf die halbrechte Offensivseite lässt Vargas am Sechzehner auftauchen. Er hat nur noch Can vor sich, der ihm den Ball aber vom Fuß spitzeln kann. Die fällige Ecke klärt der BVB durch einen Kopfball Hummels'.

42 Durch einen Aufbaufehler der Hausherren ergibt sich für Dortmund eine Überzahlsituation am gegnerischen Sechzehner. Der ballführende Brandt zögert aber zu lange mit der Anschlussaktion und wird durch eine saubere Grätsche Oxfords gestoppt.

40 Infolge einer Verlagerung in den halblinken Offensivkorridor will Gregoritsch Vargas mit einem Steilpass auf die freie linke Sechzehnerseite schicken. Can verhindert das gefährliche Anspiel mit einer Grätsche.

38 In der Live-Tabelle rücken die Schwarz-Gelben wieder auf sechs Zähler an Spitzenreiter Bayern München heran. Der Dritte Bayer Leverkusen würde im Fall eines Sieges wieder auf acht Zähler distanziert werden.

35 Thorgan Hazard Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Thorgan Hazard

Hazard bringt Dortmund in Führung! Der Belgier wird auf der rechten Strafraumseite durch Dahoud bedient. Auf dem Weg in Richtung Fünfereck lässt er sowohl Pedersen und Uduokhai aussteigen und vollendet dann mit dem rechten Innenrist in die lange Ecke.

34 Am Ende einer langen Kombination flankt Hazard von der rechten Strafraumseite halbhoch direkt vor den Kasten. Gikiewicz leitet den tückischen Aufsetzer mit beiden Händen in das linke Toraus weiter; die folgende Ecke bringt dem BVB nichts ein.

32 Maier treibt den Ball im offensiven Zentrum bis an den Sechzehner und will Vargas mit einem Steilpass in den Sechzehner bedienen. Der Schweizer kommt zwar zunächst vor Hummels an den Ball, doch dieser bremst ihn dann doch souverän aus.

29 Glücklicherweise kann Bellingham schnell wieder mitmischen.

28 Nach Dorschs Foul an Bellingham fasst sich der junge Engländer an das linke Knie und muss auf dem Feld behandelt werden. Wird die Verletztenliste der Schwarz-Gelben noch länger?

25 Augsburg schiebt den Schwerpunkt des Geschehens wieder weiter in Richtung Mittellinie. Markus Weinzierl darf mit dem bisherigen Verlauf des Heimspiels gegen den Tabellenzweiten zufrieden sein, zeigt sich seine Mannschaft doch als sehr stabil.

22 Die Fuggerstädter würden die Abstiegszone übrigens schon mit einem Unentschieden verlassen. Gegenüber dem dann punktgleichen Hertha BSC verfügen sie nämlich über das deutlich bessere Torverhältnis.

19 Ruben Vargas Augsburg Gelbe Karte für Ruben Vargas (FC Augsburg)

Vargas steigt Hummels im offensiven Zentrum im Kampf um einen freien Ball auf dessen linken Knöchel. Referee Aytekin ahndet das Vergehen des Schweizers mit der ersten Gelben Karte der Partie.

17 Allmählich übernimmt die Rose-Auswahl die Kontrolle, indem sie sich in Sachsen Passsicherheit steigert. Im letzten Felddrittel geht ihr noch das Tempo ab, um auch gegen eine geordnete Augsburger Abwehr zu Abschlüssen zu kommen.

14 Dahoud gegen Gikiewicz! Der in die linke Tiefe geschickte Guerreiro spielt auf Höhe der Sechzehnerkante flach nach innen. Bei zugestellter Schussbahn feuert Dahoud den Ball aus 15 Metern auf die flache linke Ecke. Gikiewicz verhindert den Einschlag mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

11 Gregoritsch mit der ersten guten Chance! Der Österreicher schraubt sich nach Maiers Eckstoßausführung von der linken Fahne am langen Fünfereck höher als Witsel und nickt aus gut sechs Metern auf die nahe Ecke. Der Ball verfehlt den Gästekasten knapp.

10 Caligiuri flankt von seiner rechten Außenbahn mit hoher Schärfe vor den Dortmunder Kasten. Kobel ist rechtzeitig zwei Schritte vorgerückt und wirft sich vor Gregoritsch auf den Ball.

8 Die Weinzierl-Truppe präsentiert sich in der Anfangsphase in der Arbeit gegen den Ball als konzentriert, bietet dem Favoriten keine größeren Lücken an. Die eigenen Vorstöße lassen noch auf sich warten.

5 Malen setzt aus halbrechten 21 Metern mit dem rechten Spann einen ersten Warnschuss ab. Torhüter Gikiewicz entschärft den Aufsetzer in der halbrechten Ecke problemlos.

3 Durch Pongračić und Bellingham leisten sich die Schwarz-Gelben in den ersten Momenten gleich zwei Ballverluste in sensiblen Rasenregionen. Die Hausherren sind aber nicht in der Lage, diese Aussetzer zu bestrafen.

1 Augsburg gegen Dortmund – Durchgang eins in der WWK-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Es gibt eine Gedenkminute für die Opfer des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Soeben haben die Mannschaften vor 15330 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Westfalen, die das Hinspiel Anfang Oktober durch Tore Guerreiros (10.) und Brandts (51.) mit 2:1 für sich entschieden und eine Auswärtspartie in der Bundesliga letztmals Anfang November verloren, stellt Coach Marco Rose nach dem 2:2-Remis beim Rangers FC im Europa-League-Playoff-Rückspiel dreimal um. Guerreiro, Pongračić und Witsel nehmen die Plätze von Schulz (Bank), Meunier (Oberschenkelverletzung) und Reus (Schlag auf den Fuß).

Auf Seiten der Fuggerstädter, die zwei der letzten drei Heimspiele gegen die Schwarz-Gelben gewannen und die in der laufenden Saison 15 ihrer 22 Punkte vor eigenem Publikum holten, hat Trainer Markus Weinzierl im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Iago, Framberger, Gruezo, Niederlechner (allesamt auf der Bank) und Hahn (Gelbsperre) beginnen Pedersen, Uduokhai, Maier, Caligiuri und Pepi.

Für Borussia Dortmund geht es infolge des gestrigen Sieges des Spitzenreiters FC Bayern München darum, den Rückstand auf Rang eins weiterhin bei sechs Punkten zu halten. Dafür müssen die Schwarz-Gelben das jüngste Ausscheiden aus der Europa League aus den Köpfen bekommen; infolge der 2:4-Heimpleite kamen sie in Glasgow bei den Rangers nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. In der Bundesliga gelangen zuletzt klare Siege beim 1. FC Union Berlin (3:0) und gegen Borussia Mönchengladbach (6:0).

Der FC Augsburg holte in den letzten acht Partien lediglich einen Dreier und hängt immer noch auf dem Relegationsplatz fest. Der 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin Anfang des Monats scheint nur ein einmaliger Befreiungsschlag gewesen zu sein, folgten ihm doch Niederlage bei Borussia Mönchengladbach (2:3) und gegen den SC Freiburg (1:2). Da in der unteren Tabellenhälfte an diesem Wochenende ein Konkurrent siegreich war, können die Rot-Grün-Weißen Boden gutmachen.