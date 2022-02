Im Vergleich zum 1:1 in Stuttgart wechselt Reis in der Bochumer Startelf viermal. Löwen, Rexhbeçaj, Asano und Polter rücken anstelle von Osterhage, Antwi-Adjei, Holtmann sowie Locadia in die Anfangsformation.

Zudem haben sich die Leipziger unter Domenico Tedesco wieder stabilisiert. Bei einem Auswärtssieg in Bochum würden die Sachsen wieder auch Champions-League-Platz vier springen. Zudem feierte RB unter der Woche das Weiterkommen in der Europa League, als man sich gegen Real Sociedad durchsetzen konnte. Vor allem die personelle Breite des Kaders zahlt sich inzwischen aus. "Wir haben in drei, vier Situationen gezeigt, dass die Bank ein Spiel in die richtige Richtung lenken kann. Wir können einfach nachlegen", so Tedesco. Der RB-Trainer zeigte aber auch großen Respekt vor den Leistungen des Aufsteigers: "Wie stabil und konstant sie gerade in der Rückrunde punkten ist bemerkenswert. Zu welchen Leistungen sie in der Lage sind, haben sie ja auch gegen den FC Bayern bewiesen. Wir sind also gewarnt."