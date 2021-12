45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Rafael Borré Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Rafael Borré

Kurz vor dem Seitenwechsel trifft Frankfurt zum Ausgleich! Zakaria geht tief in der eigenen Hälfte ins Dribbling und verliert die Kugel. Die Gäste schalten schnell um und Lindström kommt an den Ball. Der Offensivmann wird zu wenig unter Druck gesetzt und spielt die Kugel flach vor das Tor. Zakaria fehlt genau in diesem Raum und Borre muss aus kurzer Distanz nur den Fuß hinhalten.

43 Breel Embolo M'gladbach Gelbe Karte für Breel Embolo (Bor. Mönchengladbach)

Schiri Petersen zieht die Zügel etwas an. Auch Embolo bekommt Gelb, nachdem er Rode im Stolpern abgeräumt hatte.

42 Rafael Borré Frankfurt Gelbe Karte für Rafael Borré (Eintracht Frankfurt)

Der Offensivmann kommt einen Schritt zu spät und steht komplett auf dem Fuß von Benes. Auch hier geht Gelb absolut in Ordnung.

39 Tuta Frankfurt Gelbe Karte für Tuta (Eintracht Frankfurt)

Bensebaini legt sich auf der Außenbahn den Ball an Tuta vorbei und wird dann vom Frankfurter gelegt. Klarer Fall, Gelb geht da in Ordnung.

36 Gladbach setzt sich nun mal in der Hälfte des Gegners fest und sorgt mit direktem Gegenpressing dafür, dass sich Frankfurt schon seit einigen Minuten nicht befreien kann.

32 Knappe 15 Minuten sind noch zu spielen in diesem ersten Abschnitt und weiterhin passiert vieles in dieser Partie zwischen den Strafräumen. Ansonsten haben beide Teams die ein oder andere Halbchance, der letzte Pass oder die Flanken kommen jedoch zu selten.

29 Schon nach einer guten halben Stunde gibt es den ersten Wechsel. Jakic muss mit Problemen am Oberschenkel frühzeitig runter und wird von Rode ersetzt.

28 Sebastian Rode Frankfurt Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

28 Kristijan Jakić Frankfurt Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Kristijan Jakić

27 Embolo setzt sich im Zentrum gut durch und legt den Ball ab. Einen Steckpass auf die halbrechte Seite später marschiert Plea in den Sechzehner und zieht aus 15 Metern einfach mal ab. Trapp ist jedoch auf dem Posten und pariert diesen Schuss auf die kurze Ecke.

25 Nichtsdestotrotz hat Frankfurt mit dem Ball am Fuß etwas mehr Spielanteile und ist optisch leicht überlegen. Allerdings kommen die Hessen zu selten ins letzte Drittel.

22 In der Anfangsphase zeigen die Gladbacher, nicht nur auf Grund des Tores, ein verändertes Gesicht. Die Fohlen sind viel wacher und immer nah dran am Gegner. Die Entschlossenheit, mit der Zweikämpfe geführt werden ist ebenfalls deutlich verbessert.

18 Embolo steckt die Kugel auf Scally durch, der frei vor Trapp auftaucht. Der Schlussmann bleibt bei dieser Großchance der Sieger, allerdings war die Aufregung umsonst, hatte Scally sich doch knapp im Abseits befunden.

16 Was allerdings schon seit Beginn der Partie ein Ansatz der Eintracht ist, ist das hohe Verteidigen. Die Gäste setzen Gladbach schon weit in der eigenen Hälfte unter Druck, um lange Bälle zu forcieren.

13 Ansonsten startet diese Partie eigentlich recht verhalten. Die Mannschaften suchen nicht unbedingt ihr Heil in der Offensive, sondern sind um einen kontrollierten Spielaufbau bemüht.

9 Was machen die Teams nun aus dieser frühen Gladbacher Führung? Auf der einen Seite könnte der Treffer den Gladbachern Selbstvertrauen geben, auf der anderen Seite hatte Frankfurt vor wenigen Tagen bereits gezeigt, dass man mit einem Rückstand umgehen kann.

6 Florian Neuhaus M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Florian Neuhaus

Und plötzlich ist die Kugel drin! Kone schickt Netz auf die Reise, dessen Flanke auf den zweiten Pfosten fliegt. Scally behält dort die Übersicht und legt den Ball per Kopf in den Rückraum ab. Neuhaus hat dort zu viel Platz und versenkt das Leder mit einem strammen Rechtschuss in die linke untere Ecke.

4 Nach einem langen Ball kommt die Kugel zu Kostic, der sofort auf Kamada weiterleitet. Scally steht falsch und muss dann aufpassen, kein Elfmeter zu verschulden. Kamada wird jedoch zu weit herausgetrieben und der Ball rollt ins Aus.

1 Auf geht's! Die Gladbacher bringen die Kugel ins Spiel und das in den weißen Jerseys. Die Gäste aus Frankfurt tragen heute ein schwarzes Dress.

1 Spielbeginn

Auf der Gegenseite gibt es wenig Grund für Trainer Oliver Glasner, um etwas zu ändern. Deshalb schickt der Übungsleiter auch genau die selber Startelf ins Rennen, die die Partie gegen Bayer Leverkusen so spektakulär drehte.

Im Vergleich zum Wochenende schickt Hütter für die Fohlen vier neue Akteure ins Rennen. Elvedi (Magen-Darm), Hofmann (Verletzung) und Stindl (5. Gelbe) müssen passen und werden von Benes, Netz und Neuhaus ersetzt. Zudem ist Plea für Thuram mit von der Partie.

Für Gladbachs Gegner, die Frankfurter Eintracht, stellt sich die Tabellensituation mit nur drei Punkten mehr nicht viel besser dar. Allerdings spricht die Formkurve der Adlerträger eine mehr als positive Sprache. Vier Siege aus fünf Spielen konnten die Hessen zuletzt einfahren, in der Vorwoche drehte man sogar ein 0:2 gegen Leverkusen zu einem 5:2-Sieg. Frankfurt ist also gewappnet und dürfte gegen Ex-Trainer Adi Hütter vielleicht sogar noch ein wenig motivierter sein.

Es sind düstere Zeiten, die Borussia Mönchengladbach in den letzten Wochen durchlebt. In den letzten drei Spielen setzte es gleich drei deftige Pleiten. 2:14-Tore aus den Duellen gegen Köln, Freiburg und Leipzig sprechen eine deutliche Sprache. Mittlerweile stehen die Fohlen nur noch zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz, was für die ambitionierten Mannen vom Niederrhein natürlich viel zu wenig ist. Dementsprechend muss im heutigen Heimspiel schon fast ein Sieg her.