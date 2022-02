Die biser beste Torchance der Rheinländer! Schmitz hat eine Idee im rechten Rückraum und verfrachtet den Ball mit einem Flachpass gefährlich in den Fünfer. Andersson steht dort ohne Bewacher und schiebt den Ball rechts am Alu vorbei.

In der Red Bull Arena starten nun die zweiten 45 Minuten. Kann der Effzeh den Roten Bullen nochmal gefährlich werden oder bleiben die Punkte in Sachsen?

45

Halbzeitfazit:

Im Duell um den 4. Platz liegt RB Leipzig gegen den 1. FC Köln nach 45 Minuten verdient mit 1:0 vorn. Ein traumhaftes Freistoß-Tor von Nkunku macht bisher den Unterschied. Ansonsten ist RB bisher das deutlich aktivere Team und baute schon in den ersten Minuten schnell eine Drangphase auf, die in der 25. Minute mit einem zauberhaften Freistoß-Treffer von Nkunku wunderschön gipfelte. Der 1. FC Köln macht in Leipzig bisher ebenfalls kein schlechtes Auswärtsspiel und steht in der Abwehr auch kompakt. Einen Torschuss der Kölner gab es allerdings noch nicht.