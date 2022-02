46 Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Bayer 04 Leverkusen führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Stuttgart. Die Werkself zeigt einen ganz abgezockten Auftritt. Sie lassen den Ball ruhig laufen und suchen Lücken, die sich dadurch ergeben. Dabei haben sie nie die Geduld verloren, obwohl der VfB im ersten Durchgang nur selten Freiräume anbot. Kurz vor dem Gang in die Kabinen brachte dann eine starke Einzelleistung von Moussa Diaby die Gastgeber in Front. Aufgrund des knappen Zwischenstandes ist für den zweiten Abschnitt aber noch alles drin, weil die Schwaben immer wieder gute Nadelstiche setzen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Kerem Demirbay Leverkusen Gelbe Karte für Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen)

Demirbay zieht auf Höhe der Mittellinie das taktische Foul und wird dafür mit Gelb bestraft.

44 Demirbay tritt eine Ecke von der linken Fahne hoch in die Mitte. Tapsoba nimmt den Ball gut acht Meter vor dem Tor Volley. Die Direktabnahme klärt Sosa aber kurz vor der Linie.

43 Für Moussa Diaby ist es bereits das zehnte Saisontor und der 17. Scorerpunkt.

41 Moussa Diaby Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Moussa Diaby

Diaby bricht den Bann und bringt die Werkself in Führung! Der Franzose kriegt den Ball halbrechts vor dem Strafraum von Andrich und nimmt Tempo auf. Aus knapp 17 Metern probiert er es, aber bleibt an Ito hängen. Den Abpraller schnappt Diaby sich aber wieder und die Chance lässt er sich dann nicht mehr nehmen. Der Flügelspieler dribbelt noch in die Box und schlenzt den Ball von dort unhaltbar oben links ins Tor.

38 Führich zieht von links nach innen, spielt einen guten Doppelpass mit Tiago Tomás und hämmert dann aus gut 18 Metern drauf. Der Schuss ist etwas zu zentral. Deshalb ist Hrádecký problemlos mit beiden Fäusten dazwischen.

36 Leverkusen setzt sich auf der linken Seite fest. Bakker bedient Andrich und der zentrale Mittelfeldspieler steckt für Adli durch. Der Franzose legt von der Grundlinie zurück auf Wirtz, der von halblinks im Strafraum abzieht. Mavropanos steht allerdings genau im Weg und blockt mit dem Kopf ab.

34 Andrich löffelt den Ball fast aus dem Mittelkreis hoch in den VfB-Strafraum. Mit dem langen Pass findet er Wirtz, der den Ball stark kontrolliert und an Müller vorbei in die Maschen schiebt. Die Fahne geht allerdings hoch und der Treffer zählt zurecht nicht.

32 Für Tapsoba ging es direkt weiter. Katompa Mvumpa musste kurz behandelt werden, aber ist jetzt auch zurück auf dem Rasen.

30 Katompa Mvumpa läuft Tapsoba an. Der Innenverteidiger spielt den Ball weg. Katompa Mvumpa kann seinen Sprint aber nicht mehr abstoppen, rutscht aus und senst seinen Gegner um. Beide Akteure bleiben angeschlagen liegen und die Partie ist unterbrochen.

28 Tiago Tomás mit dem Lattenkracher! Sosa wirft auf der linken Offensivseite zu Führich ein. Der 24-Jährige leitet zu Mangala weiter und der Belgier setzt Tiago Tomás in Szene. Der Startelf-Debütant visiert von halblinks in der Box das lange Eck an. Tapsoba ist noch mit dem Fuß dazwischen und fälscht den Ball an den Querbalken ab. Hrádecký hätte da keine Abwehrchance gehabt.

26 Von dem Bayer-Spektakel der Vorwochen ist aktuell noch nicht viel zu sehen. Spätestens im letzten Drittel kommen sie einfach nicht entscheidend durch.

24 Die Hausherren bauen immer wieder ruhig über Hincapié, Tapsoba und Andrich auf. Dabei verlagern sie regelmäßig die Seite, aber finden einfach kaum Freiräume.

21 Katompa Mvumpa kriegt den Ball rechts im Mittelfeld, treibt an und schickt genau im richtigen Moment den durchstartenden Führich auf die Reise. Hrádecký kommt aus dem Strafraum und kann im Zweikampf mit dem 24-Jährigen klären. Damit verhindert der Finne vermutlich den Rückstand.

19 Aktuell ist wenig los auf dem Rasen. Leverkusen lässt den Ball laufen und sucht nach Lücken. Stuttgart verteidigt aber konzentriert und lässt Bayer nicht in die Tiefe spielen.

16 Die Gäste gehen erst auf Höhe der Mittellinie drauf und bieten Bayer dadurch wenige Räume, um nach vorne zu kombinieren. Die schnellen Gegenangriffen verpuffen bislang allerdings, da Tiago Tomás häufig allein auf weiter Flur ist.

13 Schick scheitert am Außenpfosten! Diaby tankt sich halblinks vor dem Strafraum mit ein bisschen Glück an Stenzel vorbei und steckt dann perfekt für Schick durch. Der Tscheche zieht von links in der Box direkt ab. Aus spitzem Winkel trifft der Stürmer aber nur das Aluminium. Ansonsten wäre Müller im kurzen Eck wohl auch auf dem Posten gewesen.

13 Katompa Mvumpa nimmt auf der rechten Seite Fahrt auf. Der 23-Jährige wird aber von Hincapié gestoppt und bleibt anschließend auf dem Rasen liegen. Nach einer kurzen Pause geht es für ihn aber zum Glück weiter.

11 Leverkusen kontrolliert das Geschehen in der Anfangsphase mit viel Ballbesitz. Allerdings gelingt es ihnen noch nicht sich vielversprechende Chancen herauszuspielen, da der VfB gut verteidigt.

8 Andrich legt rechts neben dem Sechzehner mit der Hacke für Frimpong ab. Der Niederländer zieht sofort nach innen und probiert es mit dem Schlenzer auf das lange Eck. Der Schuss wird noch abgefälscht und verfehlt das Ziel dadurch deutlich.

7 Karazor kann nach einer kurzen Behandlung weitermachen. Der defensive Mittelfeldspieler hat heute die wichtige Aufgabe Florian Wirtz zu stoppen.

5 Die Partie ist aktuell unterbrochen, da Karazor der Kopf brummt. Der 25-Jährige hat einen Schlag ins Gesicht von Frimpong abbekommen und muss behandelt werden.

2 Führich dribbelt auf dem linken Flügel bis zur Grundlinie und bringt den Ball scharf vor das Tor. Seine Hereingabe landet aber in den Armen von Hrádecký.

1 Los geht's! Das Duell des formstärksten gegen das formschwächste Team ist eröffnet. Leverkusen spielt in den gewohnten rot-schwarz gestreiften Trikots und der VfB hält in den weißen Jerseys mit rotem Brustring dagegen.

1 Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht zuletzt klar für die Leverkusener. Stuttgart konnte wettbewerbsübergreifend keines der letzten sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden und kassierte dabei sogar fünf Niederlagen. Im Hinspiel siegte Bayer mit 3:1. Die Tore erzielten dabei Andrich, Schick und Wirtz für die Werkself. Mangala erzielte den zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer.

Auch bei den Gäste gibt es drei Wechsel in der Anfangsformation. Pascal Stenzel, Atakan Karazor und Tiago Tomás beginnen für Waldemar Anton (Corona-Erkrankung), Philipp Förster und Saša Kalajdžić (Wadenprobleme). Damit feiert Tiago Tomás sein Startelf-Debüt für den VfB.

Gerardo Seoane nimmt im Vergleich zum furiosen Sieg gegen den BVB drei Veränderungen vor. Lukáš Hrádecký kehrt nach seiner Corona-Infektion in das Tor zurück. Jonathan Tah fällt mit einem Infekt kurzfristig aus und wird in der Innenverteidigung von Edmond Tapsoba ersetzt. Zudem startet Amine Adli für Karim Bellarabi.

Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein, denn mit Stuttgart ist das formschwächste Team in Leverkusen zu Gast. Der VfB konnte 2022 noch kein Spiel gewinnen und kassierte zuletzt drei Niederlagen in Serie. Den letzten Dreier bejubelten die Schwaben am 15. Spieltag in Wolfsburg. Seitdem holten sie nur noch ein Pünktchen. Deswegen stehen sie mittlerweile auf dem 17. Platz und liegen aktuell vier Zähler hinter dem Relegationsrang.

Leverkusen ist das beste Bundesliga-Team der Rückrunde! Das haben sie auch am letzten Wochenende gezeigt. In Dortmund feierte die Werkself einen sensationellen 5:2-Auswärtserfolg und setzte damit ein dickes Ausrufezeichen. Für Bayer war es der dritte Sieg in Serie. Im aktuellen Kalenderjahr sind sie noch ungeschlagen. In den letzten beiden Begegnungen erzielten sie dabei sogar jeweils fünf Treffer. Die Serien wollen sie natürlich auch heute fortsetzen. Die Vorzeichen sind auf jeden Fall hervorragend, um den BVB, der erst morgen spielt, unter Druck zu setzen.