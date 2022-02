52 Erneut ist es der den Angriff einleitet. Nun geht es über die rechte Seite wo sich Becker gegen Guerreiro durchsetzt, dann mit seiner Hereingabe aber an Zagadou hängen bleibt.

51 Union kommt mit Elan aus der Kabine. Awoniyi sucht Öztunali am Elfmeterpunkt, spielt den Ball aber etwas in den Rücken. So kann Hummels dazwischen gehen.

48 Gute Chance für den FCU! Oczipka zirkelt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit viel Schnitt an den Fünfmeterraum, wo Prömel hochsteigt, aber knapp zwei Meter links daneben köpft.

46 Der zweite Durchgang läuft! Beide Teams kommen personell unverändert zurück auf den Rasen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Berlin! Nach 45 Minuten führt Borussia Dortmund bei Union Berlin verdient mit 2:0! Dabei starteten die Gastgeber in der Anfangsphase schwungvoll in die Partie, mussten die Spielkontrolle nach den ersten zehn Minuten aber schnell den Borussen überlassen. Marco Reus sorgte per Doppelpack für den Zwei-Tore-Vorsprung für die Dortmunder (18., 25.). In der Folge mussten sich die Eisernen von dem Rückstand erstmal erholen, kamen dann aber in Minute 35 durch Bastian Oczipka zur dicken Chance auf den Anschlusstreffer, die Gregor Kobel aber parierte. Wir sind gespannt, was sich Union-Coach Urs Fischer für den zweiten Durchgang einfallen lässt. Sein Gegenüber Marco Rose dürfte bis hierhin sehr zufrieden sein. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die einminütige Nachspielzeit läuft.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Über Brandt und Dahoud landet der Ball rechts in der Box bei Malen, der aus spitzem Winkel den Abschluss sucht. Knoche ist per Grätsche zur Stelle und blockt den Schuss zur Seite ab.

41 Michel ist in den ersten 45 Minuten sehr aktiv. Sein Flachpass an den Strafraum zu Becker ist aber nun etwas zu ungenau. Dahoud geht dazwischen.

39 Julian Brandt Dortmund Gelbe Karte für Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Brandt steigt Knoche im Zweikampf voll auf den Fuß und sieht Gelb.

36 Jetzt wieder der BVB! Malen setzt sich zentral an der Strafraumkante gegen Knoche durch und will Luthe anschließend mit einem Lupfer überlisten. Unions Keeper ist aber auf dem Posten und fängt den Ball ab.

35 Timo Baumgartl Union Berlin Gelbe Karte für Timo Baumgartl (1. FC Union Berlin)

Baumgartl muss gegen Brandt das taktische Foul ziehen und wird verwarnt.

35 Die dicke Chance zum Anschlusstreffer! Trimmels Flanke von der rechten Seite legt Michel herausragend mit der Brust nach links in den Strafraum ab wo Oczipka freisteht. Kobel verkürzt aber stark den Winkel und kann den Schuss so mit der linken Schulter parieren.

33 Oczipkas Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld rutscht bis an den zweiten Pfosten zu Baumgartl durch, der die Kugel nochmal scharf in die Mitte bringt. Akanji befördert die Hereingabe aus dem Sechzehner.

30 Union Berlin muss sich von den Gegentoren erstmal erholen. Dortmund hat aktuell alles im Griff.

27 Der Treffer wurde noch kurzzeitig im Hinblick auf ein mögliches Foulspiel von Malen an Oczipka gecheckt. Da war aber alles sauber.

25 Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Marco Reus

Reus schnürt den Doppelpack! Tief aus der eigenen Hälfte spielt Zagadou einen langen Ball in den Lauf von Malen. Der Niederländer geht in den Zweikampf mit Oczipka, von dem die Kugel letztlich genau nach links in den Lauf von Reus prallt. Dortmunds Nummer 11 zieht in die Box ein, umkurvt Luthe und vollendet aus spitzem Winkel locker ins leere Tor!

25 Nach einem guten Seitenwechsel auf die rechte Außenbahn zu Trimmel lässt Unions Kapitän Guerreiro mit einem Haken stehen. Seine Flanke rauscht aber anschließend an allen vorbei ins Toraus.

23 Die Führung für die Borussia ist aber verdient, denn die Rose-Elf hatte in den Minuten vor dem Treffer immer mehr das Kommando übernommen.

20 Gute erste Reaktion der Eisernen. Oczipka setzt sich links in der Box gegen Akanji durch und flankt an den Fünfer, wo Awoniyi aber rechts daneben köpft.

18 Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Marco Reus

Die Führung für den BVB! Und das ging so: Guerreiro zieht von der linken Seite ins Zentrum und spielt Reus an der Strafraumkante an. Zwar bleibt dieser zunächst an Knoche hängen, doch Dahoud setzt nochmal nach und spitzelt die Kugel links in die Box zum wieder durchstartenden Reus. Aus zehn Metern halblinker Position setzt Dortmunds Kapitän den Ball durch die Beine von Luthe ins Netz!

16 Da war mehr drin! Knoche spielt im Aufbau einen Pass genau in die Füße von Witsel, der umgehend Brandt über rechts schickt. Nach schöner Ballmitnahme legt er ins Zentrum zu Malen quer, der beim Abschluss aus 20 Metern die Kugel aber nicht voll erwischt. So entsteht keine Gefahr.

14 Guerreiro probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Sein Versuch aus 27 Metern halblinker Position geht aber einige Meter über den Kasten.

11 Bellingham hat eine tolle Idee und hebt den Ball aus dem linken Halbfeld gefühlvoll an den langen Pfosten, wo Brandt einstartet. Oczipkas Grätsche ist aber perfekt getimed und er spitzelt die Kugel stark zur Seite weg.

9 Die Köpenicker wirken in den ersten Minuten in den Zweikämpfen deutlich präsenter.

7 Nach Oczipkas Ballgewinn auf der linken Seite wirken die Dortmunder im Rückwärtsgang etwas unsortiert. Michel will den einlaufenden Awoniyi steil schicken, bleibt aber an Witsel hängen.

4 Aber den ersten Abschluss haben die Gastgeber! Awoniyi hebt den Ball aus dem Mittelkreis schön in den Lauf von Becker, der Guerreiro entwischt. Der Schuss des Offensivspielers aus spitzem Winkel geht aber doch ein gutes Stück links vorbei.

3 Erster guter Angriff des BVB. Über Reus und Brandt landet die Kugel auf der rechten Außenbahn bei Malen, der flach ins Zentrum spielt. Trimmel steht aber goldrichtig und kann klären.

1 Auf geht's! Dortmund hat das Spiel in schwarz-gelbem Outfit eröffnet, Union ist ganz in Rot gekleidet.

1 Spielbeginn

Referee der Partie ist Dr. Matthias Jöllenbeck. Ihm assistieren Christof Günsch sowie Jonas Weickenmeier. VAR ist Guido Winkmann.

Die beiden bisherigen Bundesliga-Heimspiele gewannen die Eisernen gegen den BVB (2:1 und 3:1). Im Hinspiel hatten aber die Schwarz-Gelben die Nase vorne und setzten sich mit 4:2 durch.

Bei den Gastgebern nimmt Fischer gleich fünf Änderungen gegenüber der Pleite in Augsburg vor. Jaeckel, Prömel, Oczipka, Öztunali und Michel sind anstelle von Heintz, Khedira, Gießelmann, Haraguchi sowie Voglsammer dabei.

Schauen wir auf die Aufstellungen. Beim BVB gibt es im Vergleich zum Leverkusen-Spiel zwei Wechsel. Neben Hummels, der den angeschlagenen Meunier ersetzt, rückt Witsel für Hazard in die Startelf.

Die Dortmunder hatten die vergangene Woche hingegen noch an der herben 2:5-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen zu knabbern. "Das fühlt sich nicht gut an, das ist doch klar. Das schleppst du mit durch die Woche", sagte Coach Marco Rose. Die am Montag verkündete Verpflichtung von Innenverteidiger Niklas Süle konnte den Fokus zumindest öffentlich etwas von dem Leverkusen-Spiel lenken. Aber Rose weiß, dass seine Mannschaft in Berlin ein ganz anderes Gesicht zeigen muss: "Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft die Dinge in einem schwierigen Auswärtsspiel wieder geraderücken will und eine gute Leistung bringt. Denn wir werden nicht an der Trainingswoche, die wieder ordentlich war, gemessen, sondern an den Ergebnissen."

Im ersten Spiel nach dem Abgang von Max Kruse gab es für Union Berlin in Augsburg eine bittere 0:2-Niederlage. Nun steht mit dem Duell gegen Borussia Dortmund ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm, denn der Tabellensechste empfängt den Tabellenzweiten. Die Vorfreude auf die Partie wird bei den Eisernen aber durch eine angespannte Personallage getrübt. Mit Dominique Heintz, Niko Gießelmann, Andreas Voglsammer und Jakob Busk fallen gleich vier Spieler aufgrund einer Corona-Infektion aus. Dennoch geht Unions Trainer Urs Fischer zuversichtlich in das Spiel gegen den BVB: "Im Spiel mit dem Ball finden sie immer wieder Lösungen. Sie kommen in die Tiefe und haben Geschwindigkeit. Wir wissen, was uns erwartet. Wir haben auch das eine oder andere Mal gezeigt, dass es möglich ist, gegen sie zu punkten."