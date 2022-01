45 Halbzeitfazit

Der 1. FC Köln geht überraschend mit einer Führung in die Kabine. Zu Beginn war die Partie chancenarm mit leichtem Übergewicht für den VfL Bochum. Dann begünstigte eine sorglose Kölner Absicherung bei eigenem Einwurf die Führung der Hausherren. Nach dem Tor war Bochum klar besser und hatte weitere Gelegenheiten. Aber dann reichte den Kölnern eine Ecke, um zurück ins Spiel zu finden. Der Ausgleich stärkte die Gäste. Am Ende der ersten Halbzeit sorgten dann ein Fehler von Pantović und die individuelle Klasse von Modeste sogar für die Führung. Nach dem Spielverlauf ist das durchaus überraschend. Köln ist bisher eiskalt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Anthony Modeste Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:2 durch Anthony Modeste

Was für ein Tor von Modeste! Pantović spielt einen schlampigen Fehlpass an der Mittellinie in den Fuß von Kainz. Der Österreicher sieht, dass Modeste im Zentrum keinen Gegenspieler hat und spielt ihn halbhoch an. An der Strafraumgrenze lupft der Stürmer den Ball wunderschön über Riemann hinweg. Das war stark gemacht von den Kölnern.

43 Duda schickt Schaub rechts in den Strafraum. Der Außenspieler geht gegen Soares ins Dribbling, aber der Außenverteidiger bleibt einfach stehen und stibitzt sich den Ball. Stark verteidigt vom Bochumer.

41 Pantović spielt einen klasse Steckpass auf der rechten Seite in den Lauf von Locadia. Der Stürmer zieht von der Strafraumgrenze aufs kurze Eck ab. Schwäbe ist zur Stelle und klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

39 Der Ausgleich für die Kölner kam etwas überraschend, aber auch da müssen sich die Bochumer an die eigene Nase fassen. Dass die Mannschaft von Steffen Baumgart gefährlich nach Flanken ist, wissen auch die Hausherren.

36 Timo Hübers Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Timo Hübers

Kainz bringt von rechts eine Ecke in die Mitte. Er findet den Kopf von Özcan, der einen Bochumer anköpft. Von diesem springt der Ball gegen einen anderen Verteidiger und von da springt er zu Hübers. Fünf Meter frei vor dem Tor schießt der Innenverteidiger die Kugel ins Netz. Ein glücklicher Treffer für den FC.

34 Stafylidis bringt von rechts eine Flanke in die Mitte. Ein Kölner Verteidiger klärt viel zu kurz auf Locadia, der rechts im Strafraum aus acht Metern abzieht. Schwebe pariert den Ball mit dem rechten Fuß.

32 Bochum fühlt sich jetzt sichtlich wohl. Mit Ball suchen sie kreative Lösungen. Gegen den Ball stehen die Hausherren gut und bieten den Kölnern keine Räume an.

30 Schwäbe spielt aus dem eigenen Strafraum einen ganz langen Ball auf Kainz. Der Kölner erreicht diesen tatsächlich, läuft aber mit dem ersten Kontakt ins Toraus.

27 Das Tor darf aus Kölner Sicht so niemals fallen. Bei einem eigenen Einwurf fehlte die Absicherung. Dass der VfL gerne über den schnellen Holtmann kontert, sollte sich auch in Köln rumgesprochen haben.

25 Gerrit Holtmann Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Gerrit Holtmann

Ein Einwurf in der Offensive fliegt den Kölnern um die Ohren. Bochum klärt konsequent. Der Ball landet bei Locadia, der an der Mittellinie nur noch einen Gegenspieler vor sich hat. Er verschafft sich mit einem Trick ein bisschen Platz, Holtmann kreuzt hinter seinem Rücken und Locadia legt den Ball in seinen Lauf. Niemand kann Holtmann halten, der rechts in den Strafraum zieht und mit rechts aus sechs Metern Schwäbe tunnelt.

23 Hector wirft auf der linken Seite einen Einwurf in den Lauf von Ljubicic. Der bringt die Kugel mit dem ersten Kontakt gut in die Mitte. Modeste steht frei am Elfmeterpunkt und zieht direkt ab, er trifft den Ball aber nicht richtig. Sein Abschluss fliegt deutlich rüber.

22 Hector bringt einen zweiten Ball unkonventionell und ungefährlich vor das Tor. Riemann könnte den Ball ohne Probleme fangen, entscheidet sich aber für eine Faust. Dadurch fliegt der Ball unkontrolliert durch den Strafraum. Am Ende räumen die Bochumer Verteidiger für ihren Torhüter auf.

20 Schmitz foult Soares an der linken Außenlinie. Löwen bringt den Ball auf den zweiten Pfosten, aber Leitsch verlängert ihn nur ins Toraus.

19 Modeste bekommt zum wiederholten Male einen Arm gegen den Kopf. Der Franzose guckt betreten auf den Boden und schüttelt sich. Er kann weitermachen, aber angenehm war diese Anfangsphase nicht für ihn.

17 Konterchance für Bochum über Holtmann. Der Flügel ist einer der schnellsten Spieler der Liga, deshalb schickt Locadia ihn auch direkt nach der Balleroberung an der Mittellinie in den Lauf. Holtmann legt sich den Ball weit vor und schießt aus 14 Metern rechts im Strafraum aufs Tor. Schwäbe wehrt mit dem Fuß ab.

16 Holtmann setzt am rechten Strafraumeck Löwen ein, der mit dem Ball einen Metter in den Sechzehner geht und dann mit rechts Abzieht. Sein Schuss geht zwei Meter am langen Pfosten vorbei.

15 Nach 15 Minuten kann beiden Vereinen attestiert werden, dass sie bemüht sind. Bochums Pressing funktioniert bisher etwas besser. So erarbeiteten sich die Hausherren die wenigen bisherigen Chancen.

12 Kilian rauscht auf der linken Seite in einen Bochumer hinein und hat Glück, dass er dafür nicht Gelb bekommt. Löwen flankt den fälligen Freistoß ins Toraus.

11 Köln holt einen ersten Eckball. Der Standard wird durch Schaub in die Mitte gebracht. Am zweiten Pfosten kommt Kilian zum Kopfball. Sein Aufsetzer ist aber kein Problem für Riemann, der den Ball fängt.

9 Losilla wird von der rechten Seite durch einen wunderschönen Lupfer von Pantović in Szene gesetzt. Der Kapitän zieht von der Strafraumgrenze volley ab, aber Schwäbe kann den zentralen Schuss parieren. Danach hebt der Linienrichter die Fahne.

6 Bochum hat die erste Chance der Partie. Holtmann spielt von links eine flache Hereingabe in die Mitte, die bei Pantović landet. Der Mittelfeldspieler zieht aus zwölf Metern ab, aber sein Schuss wird geblockt. Der Nachschauss aus der zweiten Reihe von Rexhbeçaj geht drüber. Da war definitiv mehr drin.

6 Auch die Kölner laufen hoch an. Modeste attackiert Bochum-Keeper Riemann, der in aller Ruhe einen strammen Flachpass auf seinen Sechser spielt.

4 Die beiden Mannschaften beschnuppern sich in den ersten Minuten. Bochum versucht, früh zu stören. Köln kommt damit bisher ganz gut klar.

1 Die 750 Bochumer Zuschauer machen richtig Stimmung.

1 Spielbeginn

Die Männer von Steffen Baumgart mussten am Dienstag über die volle Distanz gehen. Dementsprechend viele Spieler aus der Startaufstellung gegen den HSV nehmen heute auf der Bank Platz. Der Coach nimmt gleich sechs Wechsel vor. Auf den Außenverteidigerpositionen werden Horn und Ehizibue durch Hector, der am Dienstag noch Sechser gespielt hat, und Schmitz ersetzt. Auf Hectors Position im zentralen Mittelfeld startet heute Özcan. Außerdem kommen Kainz, Duda und Schaub für Schindler, Thielmann und Uth ins offensive Mittelfeld und im Sturm startet Modeste anstelle von Andersson.

Thomas Reis sieht nach dem Pokalerfolg am Dienstag kaum Grund für Veränderung und tauscht seine Startformation nur auf zwei Positionen um. Eduard Löwen startet im zentralen Mittelfeld anstelle von Patrick Osterhage und Kostas Stafylidis ersetzt hinten rechts Cristian Gamboa.

Für den 1. FC Köln verlief der Dienstagabend weniger glücklich. Im Achtelfinalspiel gegen den unterklassigen HSV mühte sich die Mannschaft von Steffen Baumgart in die Verlängerung. Dort gingen die Hanseaten in Führung und erst durch einen glücklichen Elfmeter in der 122. Minute rettete sich der FC ins Elfmeterschießen. Dort kam es beim letzten Schützen, Florian Kainz, zu einem Kuriosum: Der Kölner schoss den Ball zwar ins Tor, er rutschte aber beim Schuss weg, wodurch die Kugel von seinem rechten gegen den linken Fuß flog. Ein Regelverstoß und deshalb ein irreguläres Tor. Dadurch schieden die Geißböcke aus dem Pokal aus.

Aufsteiger Bochum ist gut ins neue Jahr gestartet und kann die Kölner mit breiter Brust an der Castroper Straße begrüßen. Zu Jahresbeginn besiegte die Mannschaft von Thomas Reis den VfL Wolfsburg mit 1:0. Dann folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen Mainz, die die Männer von der Ruhr aber schon wenige Tage später wiedergutmachten. Am Dienstag kam es im Pokal erneut zum Duell gegen die 05er, diesmal mit dem besseren Ende für Bochum. Dank einer starken zweiten Halbzeit und einem herausragenden Miloš Pantović gewannen die Blau-Weißen verdient mit 3:1.