90 Fazit:

Der FC Augsburg feiert einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum und macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nach ihrer auf einem Treffer Hahns (15.) und Gregoritschs (43.) beruhenden Pausenführung legten die Fuggerstädter ihren Fokus weiterhin auf die Arbeit gegen den Ball. Durch konzentriertes Verschieben und Einhalten der Abstände hatten sie wenig Mühe, das ideenlose Anrennen der verkrampft wirkenden Blau-Weißen zu verteidigen. In einer äußerst höhepunktarmen zweiten Halbzeit näherten sich die Hausherren lediglich durch einen Freistoß Löwens, den Gikiewicz parierte (79.), ernsthaft dem Anschlusstor an. Während sie den rechnerischen Klassenerhalt verpassen, macht die Weinzierl-Auswahl einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Ligaverbleib. Der VfL Bochum tritt am Samstag bei Borussia Dortmund an. Der FC Augsburg empfängt in sechs Tagen den 1. FC Köln. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Jeffrey Gouweleeuw Augsburg Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

... und Gouweleeuw mit Gelben Karten bestraft.

90 Cristian Gamboa Bochum Gelbe Karte für Cristian Gamboa (VfL Bochum)

Nach der zweiten Rudelbildung innerhalb kurzer Zeit werden die Hauptbeteiligten Gamboa...

90 Die Hälfte der angezeigten Extrazeit ist bereits verstrichem, ohne dass es der VfL noch einmal in den gegnerischen Strafraum geschafft hat.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Wegen etlicher kurzer Unterbrechungen fällt der Nachschlag mit sechs Minuten üppig aus.

89 Felix Uduokhai Augsburg Einwechslung bei FC Augsburg: Felix Uduokhai

89 Carlos Gruezo Augsburg Auswechslung bei FC Augsburg: Carlos Gruezo

89 Raphael Framberger Augsburg Einwechslung bei FC Augsburg: Raphael Framberger

89 Daniel Caligiuri Augsburg Auswechslung bei FC Augsburg: Daniel Caligiuri

88 Die Gastgeber vermitteln nicht mehr den Eindruck, noch ernsthaft an einen späten Punktgewinn zu glauben. Der FCA scheint sich hier und heute nur noch selbst ein Bein stellen zu können.

86 Gleich zweimal haben die Fuggerstädter die Chance, ihren Vorsprung npch auszubauen. Jeweils von der halbrechten Strafraumseite schießen Caligiuri und Niederlechner auf die lange Ecke. Den ersten Versuch pariert Riemann mit dem rechten Fuß, der zweite fliegt an der linken Stange vorbei.

84 Mads Pedersen Augsburg Gelbe Karte für Mads Pedersen (FC Augsburg)

Pedersen rutscht jenseits der Mittellinie seitlich in die Beine Asanos hinein. Referee Bastian Dankert ahndet das Vergehen mit einer Verwarnung. Es ist Pedersens fünfte in der laufenden Saison, so dass er am nächsten Samstag gegen Köln fehlen wird.

82 Trotz der drohenden Heimpleite ist die Stimmung in der Heimkurve gut. Der Klassenerhalt wird heute zwar wohl noch nicht rechnerisch sichergestellt, ist bei mindestens sieben Punkten Vorsprung auf Rang 16 nach dem Wochenende aber sehr wahrscheinlich.

79 Löwen verlangt Gikiewicz alles ab! Der Leihspieler aus Berlin zirkelt einen Freistoß aus zentralen 21 Metern mit dem rechten Innenrist auf die obere linke Ecke. Gikiewicz hebt rechtzeitig ab und verhindert den Einschlag mit beiden Händen.

76 In den Nachwehen einer Ecke setzt Bockhorn aus zentralen 21 Metern eine Bogenlampe ab, die für die rechte Ecke bestimmt ist. Gikiewicz hat leichte Probleme und sichert den Ball erst im Nachfassen.

75 Bockhorn und Löwen sind die letzten beiden Einwechselspieler auf Seiten der Hausherren. Soares und Rexhbeçaj verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

74 Eduard Löwen Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Eduard Löwen

74 Elvis Rexhbeçaj Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Elvis Rexhbeçaj

74 Herbert Bockhorn Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Herbert Bockhorn

74 Danilo Soares Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Danilo Soares

74 Locadia mit der besten Chance nach der Pause! Der durch Soares in die halblinke Tiefe geschickte Niederländer rennt in den Sechzehner und will aus vollem Lauf und gut acht Metern mit links abziehen. Oxford verhindert dies mit einer sauberen Grätsche.

73 ... nach einer Kopfballablage Gregoritschs probiert sich Gumny aus mittigen 20 Metern mit einer Direktabnahme per rechtem Fuß. Der tempoarme Versuche ist leichte Beute für Keeper Riemann.

72 Auf dem Weg zu ihrem dritten Auswärtssieg der laufenden Saison bleiben die Fuggerstädter sehr vorsichtig, rücken Ballbesitz nur sehr langsam nach. Am Ende eines Konters über links erzwingt Joker Niederlechner gegen Leitsch eine Ecke...

69 Die zweite Halbzeit an der Castroper Straße plätschert auch kurz vor Beginn der Schlussphase vor sich hin, da der VfL seine offensive Einfallslosigkeit einfach nicht ablegen kann. Hier käme wohl nur noch mit einem Zufallstreffer noch einmal Leben in die Bude.

66 Für den angeschlagenen Iago, der sich an den linken hinteren Oberschenkel gegriffen hat, kommt auf Seiten der Fuggerstädter Maier.

65 Arne Maier Augsburg Einwechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

65 Iago Augsburg Auswechslung bei FC Augsburg: Iago

63 Gregoritsch ist an der halblinken Strafraumkante Adressat eines steilen Anspiels Gumnys. Der Österreicher kommt zwar vor dem herauseilenden Keeper Riemann am Ball, verpasst aber aus 14 Metern einen Schuss: Er verstolpert ihn ins linke Toraus.

60 Markus Weinzierl nimmt nach einer knappen Stunde einen Doppelwechsel vor. Torschütze Hahn und Vargas machen Platz für Niederlechner und Pedersen.

59 Mads Pedersen Augsburg Einwechslung bei FC Augsburg: Mads Pedersen

59 Ruben Vargas Augsburg Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

59 Florian Niederlechner Augsburg Einwechslung bei FC Augsburg: Florian Niederlechner

59 André Hahn Augsburg Auswechslung bei FC Augsburg: André Hahn

58 Reis-Vertreter Markus Gellhaus reagiert auf die anhaltende Harmlosigkeit seiner Mannschaft mit der Hereinnahme von drei frischen Akteuren. Polter, Locadia und Blum kommen für Zoller, Osterhage und Holtmann.

57 Danny Blum Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Danny Blum

57 Gerrit Holtmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

57 Jürgen Locadia Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Jürgen Locadia

57 Patrick Osterhage Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Patrick Osterhage

57 Sebastian Polter Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Sebastian Polter

57 Simon Zoller Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Simon Zoller

54 Die Blau-Weißen sind bemüht, so schnell wie möglich zu verkürzen. Sie erarbeiten sich zwar leichte Ballbesitz- und Feldvorteile, lassen im letzten Drittel aber weiterhin die nötige Übersicht vermisen, um zu Chancen zu kommen.

51 Weder Reis-Vertreter Markus Gellhaus noch Markus Weinzierl haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

49 Dorschs Eckstoßflanke von der linken Fahne rutscht an den zweiten Pfosten zu Gouweleeuw durch, der vom Fünfereck mit dem rechten Fuß wuchtig, aber unplatziert abzieht. Riemann packt sicher zu.

47 Niklas Dorsch Augsburg Gelbe Karte für Niklas Dorsch (FC Augsburg)

Dorsch streckt Osterhage im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo nieder, um einen schnellen Gegenstoß der Hausherren zu unterbinden. Schiedsrichter Bastian Dankert zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Vonovia-Ruhrstadion! Nach einem sehr ordentlichen Beginn hat dem VfL die Ruhe am Ball gefehlt, um auf den auf einem individuellen Aussetzer beruhenden Rückstand antworten zu können. Augsburg reicht bisher eine grundsolide Leistung, um auf Siegeskurs zu sein; durch den verwandelten Elfmeter ist die Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt noch näher gekommen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Augsburg führt zur Pause der Auswärtspartie beim VfL Bochum mit 2:0. In einer tempoarmen Anfangsphase verzeichneten die Blau-Weißen leichte Feldvorteile, ohne diese in klare Abschlüsse umwandeln zu können. Nach einer Viertelstunde beging dann Abwehrmann Leitsch einen katastrophalen Fehler, den Hahn zur Führung der Fuggerstädter nutzte (15.). In der Folge rissen diese die Kontrolle an sich und kamen zu einigen halbgefährlichen Strafraumszenen; die beste ließ Gruezo in der 31. Minute ungenutzt. In der jüngsten Viertelstunde wurde der Aufsteiger zwar wieder aktiver, tauchte gegen nun zurückhaltende Gäste aber kaum in abschlussreifen Positionen auf, so dass er sich dem Ausgleich nicht ernsthaft annäherte. Durch einen von Soares verursachten und durch Gregoritsch verwandelten Strafstoß gelang dem FCA dann sogar noch der zweite Treffer (43.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins an der Castroper Straße soll um 120 Sekunden verlängert werden.

43 Michael Gregoritsch Augsburg Tooor für FC Augsburg, 0:2 durch Michael Gregoritsch

Augsburg baut seinen Vorsprung noch vor dem Kabinengang aus! Gregoritsch schiebt den Ball mit dem linken Innenrist zwar nicht wirklich platziert in die flache halblinke Ecke. Keeper Riemann ist aber stehengeblieben und dementsprechend machtlos.

41 Es gibt Strafstoß für Augsburg! Caligiuri, der den Sechzehner auf rechts eigentlich wieder verlassen will, wird an seiner linken Wade durch Soares' linkes Knie getroffen. Referee Dankert zeigt mit leichter Verzögerung auf den Punkt.

39 Losilla probiert sein Glück aus der Distanz, will einen aufspringenden Ball aus zentralen 25 Metern per rechtem Spann in die Maschen donnert. Er trifft ihn jedoch überhaupt nicht richtig und verfehlt den Gästekasten deutlich.

36 In Sachen Ballsicherheit steigern sich die Blau-Weißen in diesen Minuten und halten den Schwerpunkt des Geschehens dadurch knapp hinter der Mittellinie. Unter Druck kann der FCA aber weiterhin nicht gesetzt werden.

34 Die Weinzierl-Truppe hat in dieser Phase nur wenig Mühe, den knappen Vorsprung zu halten. Mit einfachen Mitteln arbeitet sie gegen den Ball. Bochum spielt oft zu umständlich, um es in den gegnerischen Sechzehner zu schaffen.

31 Gruezo fehlen Zentimeter! Infolge eines weiteren Ballverlusts in der Bochumer Defensive setzt Gregoritsch den Ecuadorianer mit einem Steilpass auf die linke Strafraumseite in Szene. Gruezo feuert den Ball aus vollem Lauf und zwölf Metern in Richtung kurzer Ecke. Sein Schuss rauscht hauchdünn über die Latte hinweg.

28 Da war mehr drin! Zoller wird durch Rexhbeçaj steil in den halbrechten Offensivkorridor geschickt. Im Sechzehner angekommen, will er für den Leihspieler aus Wolfsburg querlegen. Das gelingt auch, doch Rexhbeçaj wird durch Dorsch von einem Schuss aus etwa 13 Metern abgehalten.

26 Oxford ist zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Eckstoßflanke Dorschs von der rechten Fahne. Er springt höher als Bewacher Bella-Kotchap und nickt meterweit über das Heimgehäuse hinweg.

24 Rexhbeçaj behauptet den Ball an der mittigen Strafraumkante mit dem Rücken zum Tor stehend und legt für Losilla ab. Der verpasst den bestne Zeitpunkt für einen Schuss und sucht aus halblinken 16 Metern Zoller per Flanke. Gouweleeuw klärt mit dem Kopf.

22 In der Live-Tabelle rücken die Fuggerstädter nicht nur auf einen Zähler an ihren heutigen Gastgeber heran. Sie bauen auch den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte aus.

19 Caligiuri zirkelt den fälligen Eckstoß von der linken Fahne direkt vor den Heimkasten. Gouweleeuw erreicht den Ball zwar vor Torhüter Riemann, köpft aus vier Metern in Bedrängnis aber weit über den Kasten.

18 Vargas findet Hahn! Der Schweizer nimmt auf der linken Außenbahn an Fahrt auf und gibt halbhoch vor den kurzen Pfosten. Hahns Direktabnahme aus gut sechs Metern fälscht Bella-Kotchap so ab, dass der Ball im linken Toraus landet.

15 André Hahn Augsburg Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch André Hahn

Hahn bringt den FCA in Führung! Nachdem Gregoritsch einen langen Abschlag Gikiewiczs im Mittelkreis per Kopf verlängert hat, will Abwehrmann Leitsch seinen Schlussmann Riemann mit einem Kopfball bedienen. Der ist aber viel zu kurz geraten. Hahn geht dazwischen und überwindet Riemann aus mittigen 18 Metern mit einem Lupfer, der den Weg in die rechte Ecke findet.

14 Die Partie kommt nach einer knappen Viertelstunde recht gemächlich daher. Die Hausherren verzeichnen mittlerweile über leichte Ballbesitz- und Feldvorteile, finden aber nur selten Wege in das letzte offensive Drittel.

11 ... Soares will den Ball aus mittigen 21 Metern direkt im Netz hinter Gikiewicz unterbringen. Seine Ausführung mit dem linken Innenrist segelt deutlich über den anvisierten linken Winkel hinweg.

10 Beim Versuch eines Befreiungsschlags erwischt Hahn Losilla unweit des Sechzehners mit dem dem hohen rechten Fuß im Gesicht und verursacht damit einen Freistoß in gefährlicher Position...

9 Iago hat nach Dorschs Verlagerung aus dem Zentrum auf links erneut viel freien Rasen vor sich. Diesmal wird seine Flanke noch vor dem Sechzehner durch Gamboa abgefangen.

7 Asano verpasst am langen Pfosten! Gamboa gibt nach einem 40-Meter-Sprint von der rechten Außenbahn halbhoch nach innen. Am langen Fünfereck will Asano grätschend vollendet. Er kommt zwar mit der rechten Fußspitze an den Ball, bringt aber nur einen unkontrollierten Versuch zustande, der im linken Toraus landet.

5 Hahn ist auf der rechten Strafraumseite Adressat einer Flanke Iagas von der linken Außenbahn. Infolge einer unsauberen Annahme verpasst er einen Schuss und begeht dann ein Offensivfoul an Leitsch.

3 Soares flankt einen ersten Freistoß aus dem zentralen Mittelfeldbereich etwas zu hoch in den gegnerischen Sechzehner. Torhüter Gikiewicz ist rechtzeitig vorgerückt und pflückt den Ball sicher aus der Luft.

1 Bochum gegen Augsburg – Durchgang eins im Vonovia-Ruhrstadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Bei den Fuggerstädtern, die die Gegentore in fünf der letzten sechs Partien nach der Pause kassierten und die lediglich zwei der bisherigen 15 Auswärtsspiele gewinnen konnten, stellt Coach Markus Weinzierl nach der 0:1-Heimniederlage gegen Hertha BSC dreimal um. Gruezo, Caligiuri und Vargas verdrängen Pedersen, Maier und Finnbogason auf die Bank.

Auf Seiten des Ruhrpottklubs, der das Hinspiel Anfang Dezember dank der Treffer Polters (23., 45.) und Holtmanns (40.) mit 3:2 für sich entschied und dessen Offensivabteilung mit 30 Treffern die drittschwächste der Bundesliga ist, hat Reis-Vertreter Markus Gellhaus im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Stafylidis (Rotsperre), Löwen, Pantović und Polter beginnen Rexhbeçaj, Osterhage, Holtmann und Zoller.

Der FC Augsburg liegt vier Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte vor dem Relegationsplatz und muss dementsprechend noch im den Verbleib in der Bundesliga bangen. Nachdem sich die Rot-Grün-Weißen mit drei Siegen in vier Partien freigeschwommen und sich von den Abstiegsrängen distanziert hatten, sind sie durch die jüngsten 0:1-Pleiten beim FC Bayern München und gegen Hertha BSC doch wieder in Reichweite der Konkurrenten.

Nach dem seit gestern rechnerisch feststehenden Abstieg der SpVgg Greuther Fürth hat mit dem VfL Bochum der zweite Aufsteiger die Gelegenheit, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. Infolge der stabilen Hinrunde befinden sich die Blau-Weißen auch im zweiten Saisonabschnitt voll im Soll, obwohl sie sich am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg mit 0:3 geschlagen geben mussten. Gelingt heute wieder ein Dreier, dürfen sie weiterhin auf eine einstellige Endplatzierung schielen.