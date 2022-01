87 Renato Steffen Wolfsburg Gelbe Karte für Renato Steffen (VfL Wolfsburg)



87 Robert Tesche Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Robert Tesche

87 Elvis Rexhbeçaj Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Elvis Rexhbeçaj

86 Es laufen bereits die letzten Minuten der regulären Spielzeit. Wolfsburg rennt an, aber findet einfach keine Lücken. Die Niedersachsen agieren viel zu harmlos und finden nur ganz selten den Weg in die Box.

85 Felix Nmecha ist nach seiner Einwechselung zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer. Sein Distanzschuss von der linken Seite verfehlt das Ziel allerdings deutlich.

83 Nmecha steckt von halblinks gut zu Białek durch. Dem Joker springt der Ball bei der Annahme aber etwas zu weit weg. Deswegen ist Danilo Soares im letzten Moment noch dazwischen und klärt in höchster Not.

82 Der Torschütze hat Feierabend und wird positionsgetreu von Eduard Löwen ersetzt.

82 Eduard Löwen Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Eduard Löwen

82 Miloš Pantović Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

80 Danilo Soares Bochum Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Danilo Soares kommt auf der linken Angriffsseite deutlich zu spät gegen Lacroix und sieht für das überharte Einsteigen seine vierte Gelbe Karte der Saison.

78 Florian Kohfeldt zieht seine letzte offensive Wechseloption und bringt mit Bartosz Białek einen weiteren Stürmer. Bei Bochum ist mit Christopher Antwi-Adjei ein schneller Spieler für die Konter neu dabei.

78 Christopher Antwi-Adjei Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Christopher Antwi-Adjei

78 Takuma Asano Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

78 Bartosz Białek Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Bartosz Białek

78 Jérôme Roussillon Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jérôme Roussillon

75 Eine direkte Antwort der Gäste auf den Rückstand bleibt aus. Bochum hat sogar wieder mehr die Kontrolle übernommen und der Werksklub läuft fast nur hinterher.

73 Für Bochum wäre der Dreier ein ganz wichtiger. Sie könnten sich von einem direkten Konkurrenten distanzieren, den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte ausbauen und sogar auf den elften Rang springen.

70 Für die Wölfe ist die Ausgangslage nun ganz schrecklich. Bochum hat daheim nur sechs Gegentore kassiert und zeigt auch heute eine starke Defensivleistung. Dementsprechend droht den Niedersachsen die sechste Bundesligapleite in Serie.

67 Für Miloš Pantović ist es das dritte Saisontor. Die vorherigen Buden erzielte der Serbe jeweils aus ganz großer Distanz. Der Treffer jetzt war nicht annähernd so schön, aber könnte dafür umso wichtiger sein.

65 Miloš Pantović Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Miloš Pantović

Pantović kann auch unspektakuläre Treffer erzielen! Weghorst kann ein tiefes Anspiel in der eigenen Hälfte nicht festmachen, sondern lässt den Ball zum Gegner klatschen. Asano nimmt Holtmann auf rechts mit und der 26-Jährige flankt gefühlvoll in die Mitte. Dort sind die Wolfsburger in deutlicher Überzahl. Trotzdem erzielt Pantović das Tor, da Lacroix ihn im Luftduell anköpft. Vom Kopf des Bochumers fliegt der Ball am herausgeeilten Casteels vorbei in die Maschen.

62 Gerrit Holtmann zeiht von rechts nach innen und hält aus der zweiten Reihe drauf. Der Distanzschuss rauscht knapp über den Kasten.

61 Florian Kohfeldt reagiert und nimmt Luca Waldschmidt und Maximilian Philipp vom Feld. Die beiden Offensivspieler konnten heute keine Werbung in eigener Sache machen und werden positionsgetreu von Renato Steffen und Felix Nmecha ersetzt.

61 Felix Nmecha Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Nmecha

61 Luca Waldschmidt Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Luca Waldschmidt

61 Renato Steffen Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

61 Maximilian Philipp Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Philipp

60 Arnold bringt eine Ecke von links mit Schnitt vom Tor weg nach innen. Am zweiten Pfosten steht Philipp bereit und sucht schnell den Abschluss. Gamboa wirft sich im letzten Moment noch dazwischen und verhindert damit wohl den Gegentreffer.

57 Es ist nicht die Partie der Stürmer. Von Sebastian Polter und Wout Weghorst ist nur wenig zu sehen. Die Angreifer liefern sich viele hartnäckige Zweikämpfe mit den gegnerischen Verteidigern, aber können die nur selten für sich entscheiden.

54 Roussillon hat links neben dem Sechzehner Zeit zum Flanken und bringt den Ball hoch herein. Die Hereingabe rutscht bis rechts in die Box durch. Dort lauert Baku, der volley abzieht. Mit rechts haut der 23-Jährige das Ding ziemlich deutlich links vorbei.

53 Die Gäste haben seit dem Wiederanpfiff das Risiko erhöht und machen sich mit mehr Akteuren auf den Weg nach vorne. Dadurch ergeben sich regelmäßig Konterchancen für die Bochumer, die sie aber zu ungenau ausspielen.

50 Wolfsburg gelingt es endlich mal einen schnellen Konter zu spielen. Am Ende ist die Hereingabe vom linken Flügel allerdings zu ungenau. Bella-Kotchap klärt und die aussichtsreiche Möglichkeit ist dahin.

49 Bella-Kotchap ist bei einem Zweikampf im Gesicht getroffen worden und muss jetzt behandelt werden. Für den Innenverteidiger wird es glücklicherweise aber weitergehen.

48 Da war mehr drin! Rexhbeçaj löffelt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch an den langen Pfosten. Knapp sieben Meter vor dem Kasten kommt Losilla freistehend zum Kopfball. Aus vollem Lauf kriegt der VfL-Kapitän jedoch keine Wucht mehr in den Ball und nickt Casteels die Kugel genau in die Hände.

46 Ridle Baku kommt halblinks vor dem Strafraum zum Abschluss. Der Flachschuss auf das rechte Eck stellt Riemann aber vor keine Probleme.

46 Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen. Thomas Reis hat mit Jürgen Locadia aber noch einen offensiven Neuzugang in der Hinterhand.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Das VfL-Duell geht mit einer Nullnummer in die Pause! Der Auftakt war vielversprechend. Vor allem die Bochumer waren sehr aktiv und sammelten früh die ersten Chancen. Allerdings konnten die Teams das ordentliche Niveau der Anfangsphase nicht halten. Dementsprechend war es im Großen und Ganzen ein ereignisarmer erster Abschnitt mit minimalen Vorteilen für die Gastgeber. Trotzdem ist das torlose Remis der gerechte Zwischenstand. Ein Unentschieden darf gerade den Wolfsburgern nicht reichen. Dementsprechend müssen sie sich im zweiten Durchgang steigern. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Koen Casteels kommt bei dem Standard von rechts aus seinem Tor und faustet den Ball sicher weg.

45 Die obligatorischen 60 Sekunden gibt es doch noch oben drauf und es gibt zumindest noch einmal eine Ecke für die Bochumer.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Viele Unterbrechungen gab es im ersten Durchgang nicht. Die Nachspielzeit dürfte dementsprechend knapp ausfallen. Eventuell pfeift Daniel Schlager sogar pünktlich ab.

42 Kurz vor der Pause ist die Begegnung komplett abgeflacht. Die Mannschaften scheuen das Risiko und konzentrieren sich auf die defensive Stabilität.

39 Pantović zirkelt einen Freistoß von der linken Seite scharf in die Box. Der Serbe findet jedoch keinen Mitspieler. Stattdessen ist erneut Bornauw mit dem Kopf dazwischen. Zwar verlängert er den Ball unglücklich auf den eigenen Kasten, aber Casteels pflückt die Bogenlampe aus der Luft.

37 Sebastiaan Bornauw zeigt eine blitzsaubere Leistung. Der belgische Innenverteidiger ist bei den weiten Schlägen von Riemann regelmäßig hellwach und gewinnt die meisten Kopfballduelle gegen Polter.

36 Beiden Teams unterlaufen immer wieder leichte Abspielfehler. Dadurch entsteht keine Gefahr mehr vor den Toren.

33 Luca Waldschmidt Wolfsburg Gelbe Karte für Luca Waldschmidt (VfL Wolfsburg)

Waldschmidt tritt Rexhbeçaj im Mittelfeld von hinten mit den Stollen in die Hacke und sieht dafür die erste Gelbe der Partie.

31 Die erste halbe Stunde ist bereits vorbei. Von den vielen Möglichkeiten der Anfangsphase ist nicht mehr viel zu sehen. Beide Teams halten das Tempo weiterhin hoch. Allerdings sind Riemann und Casteels derzeit fast beschäftigungslos.

29 Im Moment übernehmen die Gäste immer mehr die Kontrolle. Wolfsburg sammelt zunehmend mehr Ballbesitz und kann sich immer häufiger in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Allerdings gelingt es ihnen einfach nicht sich bis in den gegnerischen Sechzehner zu kombinieren.

26 Ridle Baku zieht von der rechten Seite ein paar Schritte nach innen und schlenzt den Ball einfach mal auf das lange Eck. Der Schuss wird noch leicht abgefälscht und rauscht nur haarscharf am linken Pfosten vorbei.

24 Von den Wölfen kommt für die eigenen Ansprüche auch heute zu wenig. Defensiv stehen sie nicht immer sattelfest und im Angriff ist nicht viel von ihnen zu sehen, da die Grünen die Kreativität und Präzision vermissen lassen.

21 Über links geht es bei den Bochumern nach vorne. Asano bedient Holtmann und der flinke Offensivspieler legt fast von der Grundlinie zurück auf Polter. Der Stürmer legt aus der Mitte auch noch einmal ab und Danilo Soares drischt den Ball aus knapp 20 Metern über den Kasten.

19 Der anschließende Freistoß bleibt ungefährlich. Bornauw passt zum wiederholten Mal gut auf und köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

18 Holtmann und Co. holen immer wieder Freistöße in der gegnerischen Hälfte heraus. Dieses Mal geht Brooks zu ungestüm in den Zweikampf und dem VfL bietet sich die Chance für den nächsten ruhenden Ball aus dem rechten Halbfeld.

15 Ein Gamboa-Einwurf von der rechten Seite segelt weit in den Sechzehner, setzt noch einmal auf und landet dann bei Pantović. Der Mann für die besonderen Treffer setzt zum Fallrückzieher an. Casteels ist aber zur Stelle und fischt den artistischen Abschluss aus dem aus seiner Sicht rechten Eck.

12 Weghorst und Leitsch liefern sich im Mittelfeld einen robusten Zweikampf. Der Stürmer kann den Ball dabei zunächst behaupten und nimmt ihn dann einfach in die Hand. Da hat er ein bisschen Glück, dass Schlager dann auch auf Foul entscheidet und nicht auf Handspiel.

9 Die ersten Aktionen gehörten den Bochumern. Jetzt werden die Gäste besser. Den ersten Schuss auf das Tor kann Riemann parieren. Weghorst lauert zwar auf den Abpraller, aber der VfL-Keeper ist erneut souverän zur Stelle.

7 Bochum ist extrem heimstark und stellt zu Hause die zweitbeste Defensive der Liga. Heute müssen sie ihre Leistung beim Geisterspiel aber auch ohne die Unterstützung der Fans abrufen.

4 Der anschließende Standard von der rechten Fahne fliegt an den ersten Pfosten. Dort kommt Losilla zum Kopfball und zielt minimal zu hoch.

3 Die Hausherren beginnen offensiv und kommen direkt zur nächsten Gelegenheit. Holtmann setzt Asano rechts im Strafraum in Szene und der Japaner zieht mit rechts ab. Brooks ist noch mit dem langen Bein dazwischen und fälscht zur ersten Ecke ab.

2 Elvis Rexhbeçaj mit dem ersten Abschluss! Der 24-Jährige probiert es aus der Distanz und hämmert den Ball nur knapp rechts über den Kasten.

1 Los geht's! Wolfsburg stößt an und spielt in den gewohnten grünen Trikots. Bochum hält komplett in Blau dagegen.

1 Spielbeginn

Das Hinspiel konnte der VfL Wolfsburg mit 1:0 für sich entscheiden. Den goldenen Treffer erzielte dabei Wout Weghorst, der jedoch auch einen Elfmeter vergab. Die Niedersachsen agierten dabei allerdings auch über beinahe die gesamte Spielzeit in Überzahl, da Robert Tesche bereits in der vierten Minute vom Platz flog. Ansonsten sind die Wölfe aber der Lieblingsgegner der Bochumer. Seit 1997 konnten die Jungs von der Castroper Straße gegen kein anderes Bundesliga-Team häufiger gewinnen (achtmal).

Der VfL Wolfsburg reist ziemlich dezimiert in das Ruhrgebiet. Florian Kohfeldt hat nur sieben Einwechselspieler zur Verfügung, obwohl neun möglich wären. Dementsprechend gibt es in der Anfangsformation auch keine großen Überraschungen. Maximilian Philipp hat sich im internen Duell gegen Renato Steffen und Felix Nmecha durchgesetzt und beginnt erstmals seit Ende Oktober. Ansonsten sind es die zu erwartenden Akteure.

Bei den Gastgebern steht heute zum ersten Mal im deutschen Oberhaus die Viererkette der erfolgreichen Aufstiegssaison von Beginn an auf dem Feld. Für Armel Bella-Kotchap ist es zudem der erste Startelfeinsatz seit dem siebten Spieltag. Dabei profitiert der Innenverteidiger von dem Ausfall von Erhan Mašović, der gelbgesperrt ist. Außerdem sitzt Jürgen Locadia, der erst unter der Woche verpflichtet wurde, direkt auf der Bank.

Wolfsburg durchlebt bislang eine Saison zum Vergessen. Die Wölfe verloren wettbewerbsübergreifend die letzten sieben Matches hintereinander. Daraus resultierte das Aus in der Champions League und ein katastrophaler 14. Rang in der Bundesliga, der weit von den Ansprüchen des VfL entfernt ist. Auch der Trainerwechsel zu Florian Kohfeldt hat dabei offensichtlich nicht die gehoffte Wirkung erzielt. Allerdings konnte der 39-Jährige während der kurzen Winterpause endlich mal richtig mit seiner Truppe trainieren. Das muss nun aber auch Wirkung zeigen. Ansonsten wird die Lage in der Autostadt noch düsterer.

Bochum hat als Aufsteiger eine gute Hinrunde gespielt, stand nach dem 15. Spieltag auf einem starken zehnten Platz und schien mit dem Abstiegskampf gar nichts zu tun zu haben. Die letzten beiden Partien des vergangenen Jahres verloren die Blau-Weißen allerdings gegen Bielefeld und Union. Dadurch liegen sie jetzt nur noch zwei Pünktchen vor dem Relegationsplatz und drei Punkte vor einem direkten Abstiegsrang. Heute wollen sie den kleinen Negativtrend mit dem fünften Heimsieg der Saison beenden und sich wieder weiter von der bedrohlichen Zone entfernen.