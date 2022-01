19 Filip Kostić taucht links im Sechzehner auf und probiert es aus spitzem Winkel ganz frech auf das kurze Eck. Kobel passt aber auf und kann parieren.

17 Der fünfte Saisontreffer von Rafael Borré hat den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Eigentlich war Dortmund die deutlich bessere Mannschaft. Die Truppe von Marco Rose läuft nun dennoch einem Rückstand hinterher und die Eintracht setzt direkt nach.

15 Rafael Borré Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Rafael Borré

Der erste Schuss der Eintracht sitzt direkt! Kostić zirkelt einen Freistoß aus linker Position aus knapp über 25 Metern gefühlvoll an den Elfmeterpunkt. Reus will klären, aber trifft den Ball mit dem hohen Bein nicht. Dahinter lauert Borré, der einfach den rechten Fuß reinhält. Mit dem Innenrist lenkt der Kolumbianer das Ding rechts auf das Tor. Kobel kommt noch an den etwas unplatzierten Schuss, aber lenkt den Ball nur von dem Innenpfosten. Von dort springt die Kugel hinter die Linie zur völlig überraschenden SGE-Führung.

12 Bellingham schickt Reus aus dem Mittelfeld auf die Reise. Der Steckpass links in die Box ist allerdings etwas zu weit. Deswegen ist Trapp dazwischen.

10 Zum ersten Mal können die Hausherren über einen längeren Zeitraum den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen uns sich ein wenig in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Der BVB steht hinten aber gut und kriegt am Ende den Abstoß.

8 Reus tritt einen Freistoß von links neben dem Strafraum scharf auf das kurze Eck. Tuta passt auf und klärt zur Ecke, die im Anschluss ungefährlich bleibt.

5 Direkt der nächste Versuch für die Schwarz-Gelben. Haaland scheitert aus halblinken 15 Metern aber an Trapp.

4 Dortmund ist in den ersten Minuten ganz klar am Drücker. Frankfurt kriegt keinen richtigen Zugriff und läuft bislang nur hinterher.

2 Trapp verhindert den ganz frühen Rückstand! Hummels hat im Aufbau zu viel Platz und spielt aus der eigenen Hälfte dann einen traumhaften Diagonalpass auf Meunier. Der Belgier nimmt den Ball gut an und mit, zieht in den Strafraum und hält fast vom rechten Sechzehnereck mit dem rechten Außenrist drauf. Trapp macht sich ganz lang, ist mit den Fingerspitzen dran und lenkt das Geschoss noch sensationell an den Pfosten. Was für ein Auftakt!

1 Los geht's! Frankfurt spielt komplett in Schwarz und stößt an. Die Gäste halten in gelben Trikots dagegen.

1 Spielbeginn

Das Hinspiel konnte Dortmund eindeutig mit 5:2 gewinnen. Der alles überragende Mann auf dem Feld war dabei einmal mehr Erling Haaland, der an allen fünf Treffern beteiligt war. In Frankfurt sieht die Bilanz der Schwarz-Gelben zuletzt aber schlecht aus. Den letzten Sieg bei der Eintracht feierte die Borussia im September 2013. Damals stand Jürgen Klopp noch beim BVB an der Seitenlinie. Seitdem konnte die SGE dreimal gewinnen und viermal gab es ein Unentschieden.

Dortmund hat mit Akanji, Zagadou, Schmelzer, Wolf, Morey und Reyna weiterhin einige Ausfälle zu verkraften. Im Vergleich zur 3:2-Niederlage gegen Hertha BSC kehren mit Kobel, Guerreiro, Hummels und Bellingham allerdings vier enorm wichtige Akteure zurück in die Anfangsformation. Hitz, Schulz, Pongračić und Witsel sitzen deswegen zunächst nur auf der Bank.

Eintracht Frankfurt hat vor dem heutigen Match ein kleines Corona-Chaos durchlebt. Jesper Lindstrøm, der vor wenigen Tagen noch einen auffälligen Test hatte und auszufallen drohte, steht nun doch in der Startelf, da weitere Tests negativ ausfielen. Djibril Sow fehlt hingegen kurzfristig und wird im zentralen Mittelfeld von Ajdin Hrustić ersetzt. Zudem kehrt Tuta nach seiner Gelb-Roten Karte für Makoto Hasebe in die Dreierkette zurück.

Borussia Dortmund erlebte vor der kurzen Winterpause eine kleine Ergebniskrise. Von den letzten vier Begegnungen konnten sie nur eine gewinnen. Im Heimspiel gegen Greuther Fürth gab es einen 3:0-Erfolg. Ansonsten setzte es Pleiten gegen Bayern und die Hertha und ein Remis in Bochum. Deshalb ist der Rückstand auf den FCB auf neun Punkte angewachsen. Der Rekordmeister hat gestern jedoch gepatzt. Jetzt ist es am BVB den Ausrutscher auszunutzen und wieder näher an die Tabellenspitze heran zu rücken.

Frankfurt war am Ende der Hinrunde das Team der Stunde. Die Eintracht konnte sechs der letzten sieben Ligapartien für sich entscheiden. Dadurch kletterten die Hessen vom 15. auf den sechsten Platz. Mit einem weiteren Dreier könnten die Adlerträger zum SC Freiburg aufschließen, der derzeit mit 30 Zählern auf dem vierten Platz steht. Aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses würde die SGE zwar noch hinter den Breisgauern bleiben, aber selbst der BVB wäre dann nur noch vier Punkte entfernt. Dementsprechend ist das Selbstvertrauen der Mainstädter groß und der Ausgang des Spitzenspiels völlig offen.