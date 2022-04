45 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern München führt nach 45 Minuten mit 2:0 gegen Borussia Dortmund und hat damit bereits eine Hand an der Schale! In den ersten 15 Minuten sah es in der Allianz Arena noch nicht so eindeutig aus. Dortmund verteidigte mutig und attackierte früh. Damit kam der FCB nicht immer gut zurecht. Auch wenn der BVB wenig Torgefahr entwickelte, waren die Gäste in der Anfangsphase mindestens auf Augenhöhe. Nach einer Viertelstunde gingen die Münchener dann aber nach dem ersten Standard in Führung und fortan gehörte die Partie eindeutig den Hausherren. Eine Abseitssituation verhinderte nach einer halben Stunde noch das 2:0, nach einem Zagadou-Fehler stellte Lewandowski dann aber auf eben dieses Ergebnis, das bis zur Pause Bestand hatte und auch durchaus verdient ist.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Lewandowski hat im Zentrum zu viel Platz, den Ball sauber an- und mitzunehmen. Der Pole zieht aus 20 Metern einfach mal ab, sein Schuss geht jedoch am Tor vorbei.

40 Marco Rose Dortmund Gelbe Karte für Marco Rose (Borussia Dortmund)

Auch Gäste-Trainer Rose lässt hier Dampf ab und wird von Siebert mit dem Karton bedacht.

40 Emre Can Dortmund Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Nach einem klaren Foul von Wolf beginnt eine kleine Rudelbildung mit Can als treibende Kraft. Dafür sieht der Nationalspieler Gelb und fehlt in der nächsten Woche gegen Bochum.

40 Für die Dortmunder gilt nun natürlich ohne weiteres Gegentor in die Pause zu kommen und sich nochmal zu sammeln. Natürlich fehlen den Borussen wichtige und viele Spieler, gerade in der Offensive ist das aber zu harmlos, was die Gäste zeigen.

37 Gerade in den letzten 15 Minuten hat der FCB hier komplett die Oberhand gewonnen. Dortmund muss hier nun nicht nur aufpassen, freundlicher Gast auf der Meisterfeier zu werden, sondern auch, hier nicht zum wiederholten Male unter die Räder zu kommen.

34 Robert Lewandowski Bayern Tooor für Bayern München, 2:0 durch Robert Lewandowski

Nur kurze Zeit später steht es dann aber doch 2:0. Wegbereiter ist, nicht zum ersten Mal in München, Dan-Axel Zagadou, der im Zentrum genau in die Füße von Kimmich spielt. In der Folge kommt Müller an den Ball, der keine Mühe hat, gegen die aufgelöste BVB-Abwehr auf Lewandowski zu spielen. Der Pole steht frei vor Hitz und lässt sich das Ganze natürlich nicht mehr nehmen.

30 Serge Gnabry Bayern VAR-Entscheidung: Das Tor durch S. Gnabry (Bayern München) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

Serge Gnabry schien die Bayern kurzzeitig schon fast zum Titel geschossen zu haben. Die Gastgeber haben im Zentrum zu viel Platz und so kann Lewandowksi Coman auf die Reise schicken. Wolf gewinnt sogar das Laufduell, spitzelt die Kugel aber unglücklich zu Gnabry, der aus kurzer Distanz trifft. Der VAR allerdings meldet sich und verweigert dem Tor die Anerkennung. Coman hatte sich beim Pass von Lewandowski im Abseits befunden.

27 Nun hat der BVB mal wieder einen dieser hohen Ballgewinne. Haaland spitzelt die Kugel auf Brandt, der sofort wieder in den Lauf des Norwegers passt. Haaland wird allerdings beim Abschluss noch gestört und so ist der Schuss kein Problem für Neuer.

24 Die Hausherren haben hier das Kommando, versuchen aber auch immer wieder den Ball in die Spitze zu spielen. Meist aus dem Halbfeld und meist auf die einlaufenden Coman oder Gnabry. Robert Lewandowski ist in seinem 250. Bundesliga-Spiel noch fast gar nicht ins Geschehen eingebunden.

21 Die Minuten rund um den Treffer und auch die aktuelle Phase gehören eindeutig den Bayern, die mehr für das Spiel tun. Dortmund hat nicht mehr die hohen Ballgewinne aus der Anfangsphase, denn der FCB wird von Minute zu Minute sicherer.

18 So etwas darf sich der BVB gegen den FC Bayern natürlich nicht erlauben. Die Westfalen sind eigentlich gut drin in der Partie und lassen den Torschützen bei einem simplen Standard dann komplett ungedeckt stehen. Nun rennt das Team von Marco Rose dem Rückstand zunächst mal hinterher.

15 Serge Gnabry Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Serge Gnabry

Einen Eckball von der rechten Seite legt Goretzka am zweiten Pfosten überlegt mit dem Kopf in den Rückraum ab. Dort lässt der BVB Gnabry komplett unbeaufsichtigt. Der Nationalspieler nimmt die Kugel mit dem Oberschenkel an und zieht aus der Luft einfach mal ab. Hitz im Kasten der Gäste ist da chancenlos.

13 Goretzka ist es dieses Mal, der aus dem Halbfeld einfach mal flankt. Die Innenverteidigung des BVB lässt Coman im Zentrum zu viel Platz, doch der Franzose kann die harte Flanke nicht sauber verarbeiten.

10 Der BVB verteidigt das Ganze mit viel Mut und versucht die Bayern schon früh zu attackieren. Gerade gegen die schnellen Außen ist das natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, allerdings haben die Borussen auch schon den ein oder anderen hohen Ballgewinn verbuchen können.

7 Gnabry chipt den Ball in den Strafraum auf den startenden Goretzka. Der hätte sich in einer guten Abschlussposition befunden, schafft es aber nicht, die Kugel sauber mit dem Fuß aus der Luft zu fischen.

6 Beide Mannschaften gehen es im Übrigen mit einer Viererkette an. Die Teams hatten in der jüngeren Vergangenheit beide auch ab und an auf eine Dreierkette gebaut, heute wählen beide aber die "klassische" Variante.

3 Den ersten Vorstoß gibt es durch den BVB. Reinier, im Übrigen erstmals in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf, treibt den Ball durch das Mittelfeld, verpasst aber kurz vor dem Strafraum den richtigen Moment für das Abspiel.

3 Die Dortmunder, die diese Partie anstießen, wurden direkt mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt. Ohnehin ist die Stimmung zu Beginn sehr lebhaft, die Zuschauer freuen sich hörbar auf dieses Match.

1 Auf geht's! Beide Mannschaften agieren hier heute im gewohnten Dress. Die Bayern also in Rot, der BVB in Gelb und Schwarz.

1 Spielbeginn

Und eben dieses Schiedsrichter-Gespann führt nun die Mannschaften mit ein wenig Verspätung auf den Rasen. Leichter Nieselregen setzt an, es ist alles angerichtet!

Das Schiedsrichter-Gespann wird heute angeführt von Daniel Siebert. Assistieren werden ihm Lasse Kozlowski und Jan Seidel. An die Diskussionen um Felix Zwayer im Nachgang des Hinspiels erinnert man sich noch gut. Es ist der heutigen Partie und allen Beteiligten zu wünschen, dass wenig über den Schiedsrichter gesprochen wird, denn dann hat Daniel Siebert vieles richtig gemacht.

Auf der Gegenseite kann Julian Nagelsmann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Alle Stammspieler stehen dem Übungsleiter zur Verfügung. Der Trainer entscheidet sich heute für Upamecano und Hernandez in der Innenverteidigung. Auf der Sechs agieren Kimmich und Goretzka, auf dem Flügel sind es heute Coman und Gnabry, die Lewandowski füttern sollen.

Personell geht der BVB in der Schlussphase der Saison absolut auf dem Zahnfleisch. Dahoud, Hazard, Hummels, Kobel, Malen, Meunier, Morey, Reyna, Tigges, und Witsel fallen allesamt aus. Trainer Marco Rose setzt deshalb unter anderem auf den Brasilianer Reinier, der ansonsten bekanntermaßen selten eine Rolle spielt und gemeinsam mit Reus und Brandt die Offensive mit Leben füllen soll. Zudem sitzt die langjährige und im Sommer scheidende Nummer Eins, Roman Bürki, zum ersten Mal in dieser Saison auf der Bank. Zwischen den Pfosten steht wie erwartete Martin Hitz.

Allerdings waren die BVB-Reisen nach München in der jüngeren Vergangenheit mit viel Frust begleitet. Mehrfach kamen die Westfalen in der bayrischen Landeshauptstadt böse unter die Räder. Den letzten Sieg gab es 2017 zu feiern, als man mit 3:2 das DFB-Pokal-Halbfinale in München gewann. In der Liga müssen die BVB-Fans sogar bis in die Spielzeit 2013/14 zurückschauen, als man in der Allianz Arena mit 3:0 gewann. Ohnehin gewannen die Bayern neun der letzten zehn Duelle und waren zuletzt auch sechs Mal in Serie erfolgreich.

Dass die Bayern schon heute die Meisterschaft klarmachen können, haben sie auch ihren konstanten letzten Wochen zu tun. Auch wenn es auf dem Papier gegen leichte Gegner ging, erfüllten die Mannen von Julian Nagelsmann ihre Aufgaben souverän und hielten ihren Vorsprung. Gerade in Mitten der beiden Enttäuschungen gegen Villareal ist das nicht zu unterschätzen. Auf der Gegenseite kommt der BVB mit viel Rückenwind nach München gereist. Einem soliden 2:0 in Stuttgart folgte in der Vorwoche eine 6:1-Gala gegen den VfL Wolfsburg.

Krönt sich der FC Bayern ausgerechnet gegen den größten Kontrahenten der letzten Dekade zum zehnten Mal in Serie zum Deutschen Meister? Mit einem Sieg der Münchener wäre dies der Fall. Die Bayern hätten dann 12 Punkte Vorsprung auf den BVB und das bei noch drei ausstehenden Spielen. Selbst ein Remis würde den Hausherren zur Meisterschaft reichen, auch wenn diese dann rechnerisch noch nicht gesichert wäre.