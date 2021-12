Am Seitenrand machen sich bei den Süddeutschen Musiala und Gnabry bereit. Es steht ein Doppelwechsel an.

Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund) Can räumt Lewandowski seitlich ab. Gelb.

Tooor für Borussia Dortmund, 2:2 durch Erling Haaland Und es geht mit einem Knall weiter! Brandt leitet auf den rechten Flügel zu Meunier weiter, dessen Flanke Upamecano mit der Brust zu Bellingham ablegt. Der Engländer passt kurz nach links zu Haaland - und dessen Schlenzer aus leicht spitzem Winkel und 13 Metern schlägt am rechten Innenpfosten an, von da fliegt der Ball ins Netz. Neuer ist machtlos.

Halbzeitfazit: Pause in Dortmund, zwischen der Borussia und Bayern München steht es 1:2. Dabei legten die Westfalen einen Blitzstart durch Brandts Treffer hin, kassierten aber nur wenig später durch Lewandowski den Ausgleich. Anschließend wechselte das Momentum hin und her. Zunächst waren die Roten aktiver, dann die Schwarz-Gelben, für die Haaland eine gute Chance liegen ließ. Als alles auf ein Remis zur Halbzeit hindeutete, wurde Coman bei einer unglücklichen Abwehraktion der Gastgeber zum Nutznießer. Die Führung ist etwas glücklich für den FCB, jedoch nicht gänzlich unverdient. Noch ist aber alles drin - bis gleich!

44

Tooor für Bayern München, 1:2 durch Kingsley Coman

Was für eine kuriose Bude! Guerreiro möchte eine Flanke von der rechten Abwehrseite klären, schießt dabei aber Hummels in den Bauch. Den Abpraller schnappt sich halbrechts in der Box Coman. Seinen Schuss aus zwölf Metern fälscht Reus per Grätsche so ab, dass der auf der Linie stehende Guerreiro nicht mehr herankommen kann. Kobel war bereits vorher geschlagen.