46 Ohne personelle Wechsel geht es rein in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Torlos geht es in die Pause. 0:0 steht es zwischen dem 1. FC Köln und VfB Stuttgart nach 45 Minuten. Gerade die Anfangsviertelstunde gehörte den Hausherren und für 30 Sekunden gingen sie auch in Führung, ehe der VAR das 1:0 zurücknahm. Danach wachten die Schwaben langsam, aber sicher auf und die Partie wurde zäher, verlagerte sich ins Mittelfeld und hatte nicht mehr allzu viel zu bieten. Erst gegen Ende des Durchgangs kam Köln nochmal und hatte mit Modeste die große Chance zur Führung, die diesmal auch gezählt hätte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Hector steckt auf links mit der Hacke für Kainz durch, der sich die Kugel aber etwas zu weit vorlegt und halblinks im Strafraum nicht konsequent zum Abschluss kommt.

43 Köln findet wieder besser rein ins Spiel und das spürt auch Müller im Stuttgarter Kasten, denn Andersson läuft ihm fast in den Befreiungsschlag hinein.

41 Die Riesenchance! Ein Musterspielzug über links landet im Lauf von Kainz, der an der Grundlinie viel zu einfach an Endo vorbeigeht und dann scharf in den Fünfer flankt. Modeste steigt hoch und wischt die Kugel mit dem Kopf aus kurzer Distanz rechts vorbei.

40 Es wird daher nur die Ecke, die Kainz scharf ins Zentrum bringt, aber keinen Mitspieler findet. Dafür darf er gleich nochmal ran.

39 Auch die Fans auf den Rängen äußern immer mehr ihren Unmut - dann wird es plötzlich sogar ganz laut, weil Andersson ein Handspiel von Anton moniert, aber Dankert winkt sofort ab.

37 Es ist die bisher unruhigste und zusammenhangsloseste Phase der Partie, weil Dankert mit vielen kleinen, manchmal kleinlichen Pfiffen das Spiel unterbricht. Da ist auch mal die Kommunikation mit Hector gefragt.

34 Köln scheitert gerade daran, spielerisch übers Feld zu marschieren und gibt die Kugel zu oft und zu einfach ab. Der VfB kommt so immer öfters in Richtung der Kölner Box, da hapert es dann aber an dem entscheidenden letzten Ball.

32 Im Ansatz sieht es gut aus, Klimowicz' Hackenablage am Strafraumrand gerät aber zu kurz für Mangala, weswegen Hübers gerade noch klären kann.

31 Nach einer halben Stunde ist das Spiel mittlerweile absolut ausgeglichen, Stuttgart hat nun mehr vom Spiel, ohne aber im letzten Drittel gefährlich zu werden. Kölns Schwung aus der Anfangsphase ist verflogen.

29 Mavropanos bleibt nach einer Abwehraktion zunächst angeschlagen am Boden liegen und muss kurz behandelt werden, steht aber schnell wieder und läuft rund.

27 Führich schickt aus dem rechten Halbfeld einen Freistoß ins Zentrum, Abnehmer aber findet er keine.

26 Der Ball und beide Teams fühlen sich im Mittelfeld gerade pudelwohl, keiner schafft es, sich die Offensivaktionen zu kreieren.

24 Köln spielt im eigenen Sechzehner mit dem Feuer! Anstatt dass Czichos schlägt, spielen er und sein Keeper sich die Kugel unter höchster Bedrängnis hin und her - aber die Szene geht gut aus.

22 Duda schickt Mavropanos mit zwei schnellen Bewegungen auf den Hosenboden und zieht aus 17 Metern ab, allerdings genau auf die Fäuste von Keeper Müller.

21 Omar Marmoush Stuttgart Gelbe Karte für Omar Marmoush (VfB Stuttgart)

Taktisches Foul von Marmoush im Mittelfeld. Klare Sache, das gibt Gelb.

20 Da muss er mehr draus machen! Führich setzt im Halbfeld stark nach und erobert die Pille, sieht links den freien Klimowicz und spielt ihm den Ball in den Fuß. Der Pass ist etwas zu schwach und so muss Klimowicz abstoppen, verpasst am Ende den Abschluss.

19 Es bleibt dabei, die Gäste wirken unsortierter, Köln hat mehr Plan im Spielaufbau, kommt in den letzten Minuten aber nicht mehr so leicht durch wie zu Beginn der Partie.

17 Aus dem Nichts aber auch mal der VfB mit einer mehr als ordentlichen Szene: Klimowicz lässt ein Führich-Zuspiel von links im Strafraum cool durch, Förster knallt das Leder aus 14 Metern aber deutlich drüber.

15 Köln kommt vor allem über die Außen, denn da hat Stuttgart mit der Dreierkette bisher arge Probleme, die schnellen Flügelflitzer der Hausherren aufzuhalten.

14 Die Hintermannschaft der Gäste wirkt wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, wann immer der Ball in der Nähe ist. Irgendwer kommt immer gerade noch dran, aber niemand so richtig.

12 Die Schwaben kommen für den Moment also mit dem blauen Auge davon, aber Köln macht einfach munter weiter.

11 Die Entscheidung des VAR kommt sehr schnell. Dankert gibt das Zeichen: Abseits. Weiter geht's mit Freistoß für den VfB.

10 Louis Schaub Köln VAR-Entscheidung: Das Tor durch L. Schaub (1. FC Köln) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Der VfB verpasst es, die Flanke von rechts zu verhindern und so hält Andersson im Strafraum das lange Bein rein. Modeste schließt im Fünfer aus nächster Nähe ab, Müller pariert noch stark, kann gegen den Schuss von Schaub aus sechs Metern unter den Giebel aber nichts ausrichten. Doch der Franzose stand zuvor bereits hauchdünn im Abseits.

9 Eine letzte Verwarnung bekommt Kainz noch, beim nächsten Mal ist er fällig, zeigt Dankert ihm nach dessen Einsteigen gegen Coulibaly an.

7 Stuttgart ist etwas überrumpelt vom Auftreten der Hausherren und wirkt im eigenen Aufbauspiel noch fehleranfällig und ein wenig unkonzentriert.

5 Munterer Beginn in Köln, vor allem die Hausherren wissen zu gefallen. Schaub flankt von links ins Zentrum, Andersson verpasst nur knapp.

3 Nach 122 Sekunden zappelt der Ball im Netz! Kainz setzt sich rechts im Strafraum gegen Ito durch und schiebt quer für Modeste, der locker aus drei Metern einnetzt. Aber Kainz berührte den Ball zuvor mit der Hand und deshalb wird der Treffer korrekterweise nicht gegeben.

2 Marmoush hat aus spitzem Winkel den Abschluss auf dem Fuß, rutscht dabei aber weg - keine Gefahr.

1 Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift das Match an.

1 Spielbeginn

Das letzte Duell gab es im DFB-Pokal und endete 2:0 für die Kölner, in der Vorsaison gab es in Stuttgart ein 1:1 und auswärts waren die Schwaben mit 1:0 erfolgreich. Seit 21 Jahren hat der VfB keine Bundesliga-Auswärtsspiel mehr in Köln verloren (6 Siege, 5 Remis) - hält die Serie?

VfB-Trainer Matarazzo Pellegrino warnte vor der Partie vor den Kölnern, die eben eine kleine Wundertüte sein können: "Köln tritt sehr mutig und mit einer hohen Intensität auf. Sie haben den Vorwärtsgang eingelegt." Sein Gegenüber Steffen Baumgart erwartet die übliche "schwere Aufgabe", sieht allerdings auch "genug Möglichkeiten, Stuttgart zu schlagen."

Köln zeigte sich in den letzten Wochen wechselhaft, ließ in Bielefeld Punkte liegen und verlor zu Hause gegen Augsburg, gewann dafür aber gegen Gladbach mit 4:1 und schlug unter der Woche Wolfsburg mit 3:2. Modeste sorgte kurz vor Schluss für den umjubelten Siegtreffer. Für den VfB hingegen kamen die Bayern unter der Woche äußerst ungelegen, zuvor holten die Stuttgarter sieben Punkte aus drei Partien und zogen sich ein wenig aus der Krise, aber das 0:5 war natürlich ein Dämpfer. Da müssen die Schwaben heute eine Reaktion zeigen.

Stuttgart muss heute die 0:5-Klatsche gegen die Bayern verdauen und beginnt etwas offensiver: Kempf (Bank) und Karazor (Erkältung) machen Platz für Klimowicz und Führich.

Blicken wir sofort auf die Aufstellungen beider Teams, beginnend mit den Gastgebern. Nach dem 3:2 über Wolfsburg sieht Coach Steffen Baumgart keinen Grund etwas an der Startelf zu ändern.

Für Köln ist diese letzte Partie des Jahres vielleicht schon ein wenig wegweisend, wohin die Rückrunde denn gehen wird. Als Zehnter stehen die Rheinländer genau zwischen den Stühlen – fünf Punkte trennen sie von Europa, fünf aber auch von der Abstiegszone. Und genau da möchte der heutige Gegner noch raus. Der VfB braucht zumindest einen Punkt, um mit Augsburg gleichzuziehen, würde Platz 16 und damit die Rote Zone aufgrund des Torverhältnisses aber noch verlassen können. Mit einem Dreier rücken die Schwaben sogar bis auf zwei Zähler an Köln heran, das selbst aber genau diesen Abstand mindestens halten möchte und eigentlich ganz vorsichtig an der Top-6 anklopfen will.