77 Karim Onisiwo war an den wenigen guten Angriffen der Rot-Weißen beteiligt. Der Österreicher hat jetzt aber Feierabend und wird von Ádám Szalai ersetzt.

75 Die Nullfünfer werden langsam aktiver. Der FSV findet jetzt häufiger den Weg in die Offensive. Eine flache Hereingabe von Widmer verpasst Onisiwo am langen Pfosten aber haarscharf.

73 Schmitz schickt Andersson mit einem wunderschönen Pass in die Tiefe. Das Anspiel hat genau den richtigen Effet und dreht sich perfekt in den Lauf des Angreifers, der seinem Gegner eigentlich bereits entwischt ist. Allerdings rutscht der Schwede aus und die Szene ist vorüber.

71 Mainz zeigt sich mal wieder in der Offensive. Zunächst kann Kainz aber vor dem aufgerückten Stach zur Ecke klären. Die bugsiert anschließend Horn mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.

69 Durch die Herausnahme von Mark Uth rückt Dejan Ljubicic auf die linke Offensivseite. Ellyes Skhiri sortiert sich selbstverständlich zentral neben Salih Özcan ein.

67 Ellyes Skhiri feiert sein langersehntes Comeback. Der Tunesier ist für die Kölner im zentralen Mittelfeld kaum zu ersetzen. In der Zeit ohne ihn blieben sie sogar sieglos.

66 Die Standards des FC bleiben eine Waffe! Die ruhenden Bälle kommen regelmäßig schwungvoll vor den Kasten. Dieses Mal kann Onisiwo jedoch gleich zweimal nacheinander am kurzen Pfosten klären.

63 Derzeit ist ausnahmsweise mal wieder eine ruhigere Phase der Partie. Köln lässt den Ball laufen und lockt den FSV hinten heraus.

60 Bo Svensson reagiert auf den spielerisch schwachen Auftritt seiner Truppe. Mit Anton Stach und Kevin Stöger bringt der Däne zwei frische Kräfte für das zentrale Mittelfeld.

Nach einem Offensivfoul von Dejan Ljubicic kochen plötzlich die Emotionen auf den Trainerbänken hoch. Bo Svensson und Kevin McKenna geraten heftig aneinander und sind kaum zu beruhigen. Steffen Baumgart trennt die Hitzköpfe dann aber irgendwann und Deniz Aytekin zeigt beiden kurz darauf den gelben Karton.

57 Wieder wird es durch einen FC-Freistoß gefährlich! Die Position ist fast identisch zum ruhenden Ball vor dem Ausgleich und wieder übernimmt Uth. Die Hereingabe wird immer länger. Zentner kommt raus und verschätzt sich völlig. Der Keeper lässt den Ball mit Absicht durch. Dahinter lauert aber noch ein Akteur in Schwarz. Der FSV-Schlussmann hat aber Glück, da Hack da ist und klären kann.

56 Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Köln die tonangebende Mannschaft. Mainz hat große Probleme im Aufbau und kann sich nur selten spielerisch befreien.

Duda verliert den Ball links am Strafraumrand und setzt sofort nach. Die Grätsche gegen Barreiro ist aber zu übermotiviert und ein klares Foul. Deswegen sieht der Slowake die Gelbe Karte.

51 Der 1. FC Köln lag bereits in den letzten fünf Ligaspiel in Rückstand. Von den Begegnungen gingen nur die zwei verloren in denen den Geißböcken kein eigenes Tor gelungen ist. Ansonsten gab es zwei Unentschieden und gegen Fürth sogar noch einen 3:1-Sieg.

49 Besser hätten sich die Gäste den Auftakt in die zweiten 45 Minuten gar nicht vorstellen können. Direkt mit der ersten Aktion stellen sie alles wieder auf Null. Für Salih Özcan ist es außerdem der erste Treffer in der Bundesliga.

Köln startet mit dem schnellen Ausgleich! Uth tritt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit dem linken Innenrist scharf vor das Tor. Özcan läuft perfekt ein und kann unbedrängt einköpfen. Zentner hat gegen den Kopfball aus kurzer Distanz keine Abwehrchance, obwohl der Abschluss nicht sonderlich platziert ist.

46 Weiter geht's! Beide Teams kehren personell unverändert auf den Platz zurück. Allerdings mussten beide Trainer bereits in der ersten Hälfte einmal verletzungsbedingt wechseln.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Ein spektakulärer erster Durchgang ist beendet! Köln macht über weite Strecken das Spiel und hatte gleich mehrere Hochkaräter. Allerdings lässt die Chancenverwertung der Domstädter auch heute zu wünschen übrig. Auf der anderen Seite zeigt Jonathan Burkardt dann kurz vor der Pause wie es geht und erzielt das völlig überraschende 1:0. Das war allerdings nicht der letzte FC-Rückschlag vor dem Gang in die Kabine. Kurz nach dem Gegentreffer musste Anthony Modeste verletzt ausgewechselt werden. Die Gäste müssen sich jetzt erst einmal schütteln und werden im zweiten Abschnitt alles geben, um die Partie zu drehen. Bo Svensson ist, trotz der Führung, überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seiner Truppe und wird wohl einige Veränderungen vornehmen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Aarón Martín schlenzt eine Ecke von rechts mit Schnitt zum Tor in die Mitte. Stefan Bell steigt am höchsten und nickt knapp rechts vorbei.

45 Anthony Modeste scheint es immer noch nicht besser zu gehen. Da kann man wirklich nur hoffen, dass die Verletzung nicht allzu schlimm ist. Der Stürmer wird positionsgetreu von Sebastian Andersson ersetzt.

45 Die lange Nachspielzeit ist aufgrund der vielen Unterbrechungen absolut in Ordnung. Jetzt gibt es bereits die nächste Pause, weil Timo Horn sich nach einem Zusammenprall mit Karim Onisiwo erholen muss.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45 Den resultierenden Standard haut Kainz aus zentralen 25 Metern direkt in die Mauer.

44 Anthony Modeste humpelt nach längerer Behandlung unter schmerzverzehrten Gesicht vom Feld. Das sieht gar nicht gut aus. Der Franzose kann kaum mit dem linken Bein auftreten.

Modeste wird steil geschickt und sprintet los. Bell kommt von der Seite, geht nur in den Mann und stoppt den Stürmer mit einem unglücklichen Knietreffer in den Rücken.

Die Führung aus dem berühmten Nichts! Boëtius gewinnt im Mittelfeld ein Kopfballduell und nickt die Kugel weit nach vorne. Onisiwo verlängert ebenfalls mit dem Kopf perfekt in den Lauf von Burkardt. Der U21-Nationalspieler vernascht Kilian links im Strafraum und schließt dann stark ins kurze Eck ab.

39 Timo Hübers hat bereits erste Anweisungen bekommen. Rafael Czichos kehrt aber wieder auf das Feld zurück und scheint weitermachen zu können.

37 Nächste Verletzungsunterbrechung! Jetzt sitzt Rafael Czichos auf dem Rasen und muss behandelt werden.

35 Köln lässt die Kaltschnäuzigkeit weiterhin vermissen! Kainz spielt den Ball aus dem Mittelfeld clever über die FSV-Verteidigung hinweg und schickt damit Modeste auf die Reise. Der Stürmer läuft von rechts auf Zentner. Aus spitzem Winkel probiert er es mit dem Tunnel. Der Keeper macht das kurze Eck aber dicht und wehrt mit einem Bein ab.

34 Für Dominik Kohr geht es tatsächlich nicht weiter. Der defensive Stabilisator hat den Platz humpelnd und von einem Betreuer gestützt verlassen. Neu dabei ist Leandro Barreiro, der zu Saisonbeginn noch zum Stammpersonal gehörte.

32 Bo Svensson nutzt die Unterbrechung für eine taktische Besprechung mit seiner Truppe. Der Däne holt all seine Spieler zusammen und erklärt ihnen was sie besser machen müssen.

31 Dominik Kohr liegt verletzt am gegnerischen Strafraum. Der defensive Mittelfeldspieler muss behandelt werden und scheint nicht weitermachen zu können.

30 Das nächste dicke Ding für die Kölner! Eine FC-Ecke von der linken Fahne kommt scharf in den Fünfer. Zentner kommt zwar raus, aber nicht an en Ball. Dadurch gelangt Kilian an den Ball. Mit dem Kopf setzt der von Mainz ausgeliehene Innenverteidiger die Kugel aber rechts neben den Kasten.

28 Der ruhende Ball aus dem Halbfeld segelt hoch rechts an den Fünfer. Hector kommt aber nicht dran und dahinter faustet Zentner die Flanke weg.

27 Von Anthony Modeste ist noch nicht viel zu sehen. Der Franzose lässt sich nun mal ein wenig fallen und kriegt den Ball im Halbfeld. Bell ist mit rausgerückt und geht direkt in den Zweikampf. Allerdings begeht er ein Foul und es gibt die Chance für den FC.

25 Boëtius übernimmt den folgenden Freistoß und zirkelt das Ding hoch an den Fünfer. Niakhaté kommt angeflogen und köpft drüber.

24 Onisiwo wird von Zentner mit einem weiten Abschlag auf die Reise geschickt. Der Österreicher macht den Ball fest, behauptet sich gut und holt beinahe an der rechten Eckfahne einen Freistoß heraus.

22 Der nächste kleine Aufreger! Dominik Kohr springt der Ball im eigenen Sechzehner an die linke Hand. Alle Kölner reißen sofort die Arme nach oben und fordern den Strafstoß. Es ist allerdings keinerlei Absicht oder unnatürliche Armhaltung zu erkennen. Dementsprechend lässt Deniz Aytekin zurecht laufen.

20 Duda lässt die Megachance auf die Führung liegen! Der Slowake kehrt nach kurzer Pause zurück auf das Feld und sorgt direkt für Gefahr. Duda taucht halblinks im Strafraum auf und scheitert aus acht Metern mit dem rechten Außenrist an Zentner. Der Abpraller landet wieder beim Spielmacher, der eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben muss. Leicht im Fallen drischt er das Ding mit links aber tatsächlich aus kurzer Distanz noch drüber.

19 Ondrej Duda geht weit vorne drauf und kriegt den Ball von Alexander Hack aus kürzester Distanz ins Gesicht. Der 26-Jährige geht zu Boden und muss behandelt werden.

16 Die Anfangsviertelstunde ist bereits verstrichen. Der FC ist das etwas bessere Team und hat bereits zwei Schüsse auf das gegnerische Tor vorzuweisen. Mainz lauert auf Konter, aber hat sich jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr vor Timo Horn blicken lassen.

14 Köln hat aktuell etwas mehr Ballbesitz und schafft es jetzt auch sich phasenweise in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Mainz steht defensiv aber sehr gut organisiert und lässt nichts mehr zu. Besonders Modeste hat gegen die drei großen Innenverteidiger einen schweren Stand.

11 Die Defensivreihen haben sich mittlerweile besser auf die gegnerischen Angriffe eingestellt. Dadurch ist das Offensivfeuerwerk der ersten Minuten ein wenig abgeklungen.

9 Auch die Fans auf den Rängen sind von Anfang an auf Betriebstemperatur und feuern ihre Jungs lautstark an.

6 Bereits in den ersten Minuten ist hier richtig Tempo drin! Beide Teams suchen zielstrebig und mit hoher Geschwindigkeit den Weg nach vorne. Das darf gerne so weitergehen.

4 Der anschließende Standard kommt von der rechten Fahne an den Fünfer. Niakhaté steigt am höchsten und verlängert mit dem Kopf. Der Versuch des Franzosen geht aber knapp am langen Eck vorbei.

3 Onisiwo taucht rechts im gegnerischen Sechzehner auf. Der Österreicher könnte selbst schießen, aber will Burkardt anspielen. Kilian steht noch im Weg und blockt zur Ecke. Der Innenverteidiger ist wohl mit der Hand am Ball. Deshalb beschweren sich die Mainzer lautstark. Die Armhaltung ist aber komplett natürlich und dicht am Körper. Dementsprechend gibt es für den FSV nur die Ecke.

2 Duda mit der frühen Möglichkeit! Boëtius spielt einen katastrophalen Pass im Aufbau und dann geht es ganz schnell. Schmitz setzt vom rechten Flügel Ljubicic in Szene, der im Strafraum dann Duda mitnimmt. Der Slowake schließt aus acht Metern aus der Drehung ab. Der Schuss geht aber genau auf Zentner, der sicher parieren kann.

1 Los geht's! Die komplett in Schwarz spielenden Kölner stoßen an. Mainz hält in den gewohnten rot-weißen Trikots dagegen.

1 Spielbeginn

Köln konnte nur eins der letzten sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Der letzte FC-Sieg war ausgerechnet das letzte Duell in Mainz. Im letzten Dezember hieß es am Ende 1:0 für die Geißböcke. Im letzten direkten Vergleich siegten jedoch die Nullfünfer. Im Rückspiel drehten sie einen 2:1-Rückstand und holten sich einen 3:2-Sieg durch einen ganz späten Treffer von Burkardt.

Auch bei den Kölnern steht die Konstanz im Vordergrund. Steffen Baumgart wechselt nur einmal und bringt Luca Kilian für Timo Hübers in der Innenverteidigung. Zudem hat Ellyes Skhiri seine Verletzung auskuriert und steht erstmals wieder im Kader.

Bo Svensson hat eindeutig sein Team gefunden. Der Däne schickt exakt die Anfangsformation auf den Rasen, die bereits gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Feld stand. Abgesehen von Niakhaté, der zwischenzeitlich verletzt fehlte, bringt der FSV-Coach sogar zum fünften Mal in Folge dieselbe Startelf.

Bei den Kölnern stimmten in letzter Zeit die Ergebnisse nicht mehr. Von den ersten sieben Partien konnten sie noch drei gewinnen und kassierten nur eine knappe 3:2-Niederlage in München. In den letzten vier Matches blieb der FC hingegen sieglos und kassierte Pleiten in Dortmund und Hoffenheim. In der Fremde sind die Domstädter sogar noch komplett ohne Erfolg. Das soll sich heute endlich ändern. Mit der vollen Punkteausbeute wäre ein Sprung in die obere Tabellenhälfte möglich und die Rheinländer würde sich wieder mehr von den Abstiegsrängen distanzieren. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nämlich nur noch vier Zähler.

Mainz war vor der Länderspielpause in bestechender Form. Die Nullfünfer kamen in der letzten Partie vor der Unterbrechung zwar nicht über ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach heraus, aber konnten die drei Pflichtspiele davor allesamt gewinnen. In der Liga sind die Rheinland-Pfälzer aktuell seit drei Begegnungen ungeschlagen und haben in dem Zeitraum sieben von neun möglichen Punkten geholt. Mit einem weiteren Dreier könnten die Rot-Weißen heute sogar auf den fünften Platz vorrücken und Anschluss zu den Champions-League-Rängen herstellen.