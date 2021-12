Tolle Finte von Hector im Halbfeld, Hahn will ausbügeln, senst den Kölner aber hart von der Seite um. Ittrich nimmt ihn sich zur Brust, lässt den Karton aber stecken.

Der kam aus dem Nichts! Vergas lässt von der linken Strafraumkante eine Fackel in Richtung rechter Knick los und setzt das Leder hauchdünn auf das Tordach - da hätte Schwäbe nur hinterherschauen können.

Modeste setzt Gikiewicz ordentlich unter Druck, bekommt sogar die Fußspitze an den Befreiungsschlag des Keepers dran und ermöglicht Kainz die Balleroberung im Mittelfeld. Am Ende bekommt sich Augsburg aber sortiert, Köln holt immerhin die Ecke raus.

Gelbe Karte für Michael Gregoritsch (FC Augsburg) Gregoritsch weiß sofort, die Gelbe ist gerechtfertigt. An der Seitenlinie kommt er zu spät gegen Schmitz und hält den Fuß drauf.

Diesmal der Fehler auf Kölner Seite! Im Aufbauspiel verlieren sie den Ball und Vargas treibt den Gegenstoß über halblinks bis in den Strafraum, kommt aus zehn Metern zum Abschluss und verfehlt das lange Eck nur knapp.

Das hätte teuer werden können. Missverständnis zwischen Oxford und seinem Keeper, weil der Verteidiger auf das Herauskommen von Gikiewicz wartet. In höchster Not spitzelt Oxford das Leder aber noch zurück, ehe Andersson dazwischenfunken kann.

Ein langer Freistoß aus der eigenen Hälfte hebelt die komplette Kölner Defensive aus und Iago bringt die Flanke knapp vor der Grundlinie scharf ins Zentrum. Gregoritsch verpasst, aber der Ball rutscht durch zu Caligiuiri, der aus neun Metern aber klar am Kasten vorbeizieht.

Glück für Hector, der ordentlich von hinten in Gumny rauscht, aber Ittrich belässt es noch bei einer Ermahnung und braucht noch keine Karte in einer bisher äußerst fairen Partie.

Kainz schlägt eine Ecke von links an den kurzen Pfosten, damit lockt er die Augsburger nicht aus der Reserve. Der FCA klärt.

Der Ball ist im Netz - aber Gregoritsch jubelt nicht lange. Dafür, dass er wirklich nur knapp im Abseits steht, ist er sich dessen äußerst sicher bewusst. Morávek hatte ihn aus der eigenen Hälfte in der Spitze angespielt und der ehemalige Hamburger überlupft Schwäbe dann sehenswert.

Die ersten zehn Minuten strotzen vor Tempo und auch Torraumszenen haben sie zu bieten, zum ersten Mal kehrt nun etwas Ruhe ein, weil die Kölner den Ball für eine längere Sequenz in den eigenen Reihen herumschieben und das Spiel geordnet von hinten aufbauen.

Die Gäste legen ebenfalls furios los! Hahn fasst sich aus 28 Metern ein Herz, nimmt den Ball mit der Brust an und zimmert volley drauf - der Schuss senkt sich beinahe perfekt ab, aber Horn-Ersatz Schwäbe im Kölner Tor lenkt den Ball über die Latte.

Flanke, Kopfball, Andersson - so oft hat diese Kombi schon funktioniert. Er und Modeste behindern sich bei der Ljubicic-Flanke von rechts im Fünfer und so setzen sie im Verbund den Kopfball links vorbei.

Pünktlich um 20:30 Uhr pfeift der Unparteiische die Partie an!

Schiedsrichter Patrick Ittrich wird die Partie an diesem Freitagabend leiten, als VAR steht Benjamin Brand an den Videomonitoren zur Seite.

"Der 1. FC Köln hat eine hohe offensive Qualität. Sie agieren mit vielen hohen Bällen auf den Zielspieler Anthony Modeste. Da müssen wir defensiv sehr aufmerksam sein. Köln ist ein eingespieltes Team. Das Entscheidende wird sein, ob wir unsere Stärken auf den Platz bringen. Köln hat noch kein Heimspiel verloren, aber wir wollen dort gewinnen! Wir wollen jetzt bis zum Winter noch so viele Punkte sammeln, wie irgendwie möglich", so Weinzierl vor der Partie.

Bei den Augsburgern nimmt Trainer Weinzierl vier Änderungen nach der 2:3-Niederlage gegen Bochum vor: Oxford kehrt nach Auskurieren der Oberschenkelverletzung genau wie Gouweleeuw (überstandene Covid-19-Erkrankung) für Winther und Framberger in die Innenverteidigung zurück, Morávek spielt für den angeschlagenen Maier, Gregoritsch stürmt für Zeqiri.

Blicken wir aufs Personal, beginnend bei den Hausherren, trainiert von Coach Baumgart: Hector kehrt nach kurierten Oberschenkelproblemen zurück in die Startelf, auch Andersson ist wieder dort zu finden. Im Vergleich zum Bielefeld-Spiel weicht Schindler auf die Bank und Skhiri fehlt erkrankt.

Augsburg hingegen hat ein ganz anderes Problem in dieser Saison, und zwar eine absolute Auswärtsschwäche. Keine der sieben Partien in der Fremde konnte es diese Saison in der Fremde gewinnen (3 Remis, 4 Niederlagen) – saisonübergreifend warten die Fuggerstädter sogar seit 13 Spielen auf einen Auswärtssieg. Das ist einer der Hauptgründe, warum nur 13 Zähler auf dem Konto sind und man auf Rang 16 tief im Tabellenkeller. Allerdings geht es ziemlich eng zur Sache – Fürth mal abgesehen – mit einem Dreier heute rückt man Köln bis auf drei Zähler auf die Pelle, schiebt sich aber immerhin aus der Abstiegszone vor.