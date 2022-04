Fast das 0:2! Der nächste flüssige Angriff der Gäste läuft über rechts. Brandt legt auf Höhe des Fünfers flach nach innen und findet Reus, der per Hacke vollstrecken will. Mavropanos grätscht aber im letzten Moment dazwischen und gibt Müller damit die Chance, den Einschlag mit einem guten Reflex zu verhindern.

Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Julian Brandt Die Gäste gehen in Führung! Dortmund erobert das Leder im Mittelfeld und Bellingham schickt augenblicklich Haaland in die Tiefe. Der Norweger hat ganz viel Platz, geht von links aufs Tor zu und legt vor Keeper Müller quer, sodass Brandt nur noch einschieben muss. Zunächst wird auf Abseits entschieden, doch der VAR deckt auf, dass weder Haaland noch Brandt beim Zuspiel zu weit vorn standen.

8

Dortmunds Viererkette steht in dieser Anfangsphase sehr hoch und will Stuttgart gar keine Räume geben. Die Gäste erobern so auch den einen oder anderen Ball und Hazard jagt eine erste Flanke in die Box, die einen Eckball einbringt. Im Anschluss zieht Guerreiro aus dem Rückraum ab, zielt aber knapp links vorbei. Das Ding hat sogar noch den Außenpfosten gestreift!