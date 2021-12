10 Es zeigt sich früh, dass der Plan der Werkself funktioniert. Filip Kostić agiert immer wieder offensiv. Dadurch ergeben sich dahinter Räume für Moussa Diaby, der immer wieder richtig Dampf macht.

7 Für die Leverkusener ist es bereits der elfte Treffer in der Anfangsviertelstunde. Das ist ein absoluter Bestwert. Für Patrik Schick ist es zudem bereits das 13. Tor.

5 Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Patrik Schick

Der erste Schuss sitzt direkt! Wirtz erhöht das Tempo knapp in der gegnerischen Hälfte. Der Youngster leitet aus zentraler Position direkt nach rechts weiter zu Diaby, der dadurch ganz viel Raum hat. Der Franzose bedient dann den durchgestarteten Wirtz. Rechts an der Grundlinie legt der Spielmacher clever mit der Hacke ab, Andrich leitet in die Mitte weiter und Schick vollstreckt aus der Drehung mit links in das untere rechte Eck. Viel schöner hätten sie die Führung gar nicht herausspielen können.

3 Bayer beginnt sehr ballsicher. Die Gäste werden zwar unter Druck gesetzt, aber sie lassen sich davon nicht beirren und lösen sich durch starkes Kombinationsspiel. Tief in die gegnerische Hälfte sind sie aber noch nicht gekommen.

1 Los geht's! Leverkusen stößt an und spielt komplett in Weiß. Frankfurt hält in schwarzen Trikots dagegen.

1 Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht in den letzten Jahren ganz klar für das jeweilige Heimteam. Die letzten sieben Duelle in der Bundesliga konnte der gastgebende Verein für sich entscheiden. Außerdem gab es noch kein Pflichtspiel zwischen Frankfurt und Leverkusen das torlos endete.

Bei den Gästen gibt es nach dem 7:1 gegen Fürth kaum Grund für Veränderungen. Die einzige Veränderung ist Charles Aránguiz, der für Exequiel Palacios ins zentrale Mittelfeld rückt. Für den Chilenen ist es der erste Startelfeinsatz in der Bundesliga seit dem siebten Spieltag.

Oliver Glasner tauscht im Vergleich zum 1:1 gegen Fenerbahçe dreifach. Martin Hinteregger ersetzt Makoto Hasebe, der das Gegentor gegen die Istanbuler mit einem Fehler verschuldet hat. Zudem beginnen Danny da Costa und Jesper Lindstrøm für Timothy Chandler und Jens Hauge.

Für Leverkusen geht es im Jahresendspurt darum den dritten Platz zu verteidigen. Die letzten Spiele der Hinrunde haben es nämlich in sich. Frankfurt ist nominell sogar der leichteste Gegner. Danach folgen mit Hoffenheim und Freiburg die Aufeinandertreffen mit den direkten Verfolgern. Allerdings ist die Werkself bestens darauf vorbereitet. Zwar kassierte Bayer am Donnerstag eine 1:0-Pleite in der Europa League, aber da ging es auch um nichts mehr und Seoane hat viele Stammkräfte geschont. Davor blieben die Rheinländer sechsmal nacheinander ungeschlagen und konnten sogar fünf Erfolge feiern. Gekrönt wurde die starke Serie am letzten Wochenende mit einem furiosen 7:1 gegen Greuther Fürth. An die Leistung gilt es jetzt anzuknüpfen.

Die Eintracht belegt aktuell nur den zwölften Rang und liegt nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Zudem haben sie das letzte Ligaspiel mit 3:2 in Hoffenheim verloren. Trotzdem zeigt die Formkurve bei den Frankfurtern in letzter Zeit deutlich nach oben. Von den vergangenen acht Pflichtspielen haben sie nur das bei der TSG verloren. Dazu gab es vier Siege und drei Unentschieden. Dementsprechend ist das Selbstvertrauen bei der SGE eindeutig zurückgekehrt. In den verbleibenden drei Partien geht es jetzt darum den Abstand zu den ersten sechs Plätzen zu verkürzen. Mit einem Dreier würden sie bereits einen großen Schritt machen und punktemäßig mit den siebtplatzierten Leipzigern gleichziehen.