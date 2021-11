Auch Leverkusen war unter der Woche europäisch erfolgreich unterwegs und besiegte Celtic Glasgow trotz zwischenzeitlichem Rückstand mit 3:2 und machte damit Rang 1 in der Gruppenphase bereits vorzeitig klar. Der Sieg war der dritte der Werkself im November, in dem sie noch immer ungeschlagen ist. Die letzte Niederlage setzte es Ende Oktober gegen Wolfsburg und nur in Berlin ließ man vor der Länderspielpause in der Liga Punkte liegen. Entgegen der Leipziger Heimstärke beeindruckt Leverkusen in dieser Saison besonders in der Fremde – als einziges Team der Liga ist es in der Fremde noch ungeschlagen (3 Siege, 3 Remis). Um halbwegs mit dem Spitzenduo Bayern/Dortmund mithalten zu können, muss heute aber eigentlich Auswärtssieg Nummer vier her.

Der 5:0-Sieg in Belgien könnte den Leipzigern zudem den nötigen Schub gebracht haben, in der Liga wieder Anschluss an die europäischen Plätze zu finden. Außerdem bewahrten die Sachsen damit die Chance, in dieser Saison zumindest weiter in der Europa League spielen zu können – ein Wettbewerb, in dem auch der heutige Gegner verweilt. Zu dem kann Leipzig mit einem Dreier aufschließen und in die Top-4 der Bundesliga springen. Der Rückstand auf die Spitze beträgt aber selbst dann noch zehn Zähler, aktuell sieht es in der Meisterschaft nur nach einem Zweikampf aus. Vor allem das Heimspiel wird die Leipziger heute erfreuen, dann in der Heimat holten sie 15 ihrer 18 Bundesligapunkte und schlugen in diesem Monat bereits Borussia Dortmund (2:1).