45 Nicht nur Benjamin Cortus wird froh sein, wenn diese erste Hälfte gleich zuende ist. Die Emotionen haben sich unheimlich hochgeschaukelt und es knallt alle paar Sekunden irgendwo. Zwei Minuten gibt's obendrauf!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Polter teilt im Duell mit Ginter ordentlich mit dem Ellbogen aus und hat Glück, dass nicht mal ein Freistoß gepfiffen wird. Den gibt es wenig später stattdessen für den VfL und es wird richtig gefährlich! Stafylidis zieht die Kugel vom rechten Strafraumeck mit links aufs lange Eck. Am zweiten Pfosten klärt Bensebaini kurz vor der Linie in höchster Not!

41 Bochum setzt sich jetzt mal richtig fest am Strafraum der Gladbacher. Die Flankenversuche von Herbert Bockhorn und Kostas Stafylidis sind allerdings zu schwach und finden nicht ansatzweise zum Mitspieler.

38 Sommer! Ein Bochumer Freistoß aus dem Halbfeld segelt aufs lange Eck zu und Gladbachs Keeper muss lange warten bis er sieht, dass Bella-Kotchap mit dem Kopf dran kommt. Der Ball wäre wohl direkt unter der Querlatte eingeschlagen, Sommer lenkt den Ball aber mit den Fingerspitzen zur Ecke.

36 Das beruhigt die Stimmung nicht gerade! Marcus Thuram geht im Strafraum an Erhan Mašović vorbei, nimmt einen minimalen Kontakt an und geht theatralisch zu Boden. Gladbach fordert Elfer, Bochum Gelb für eine Schwalbe. Schiri Cortus gibt aber weder das eine noch das andere.

34 Die Emotionen kochen nach einigen kniffligen Entscheidungen gerade ganz schön hoch, sowohl auf dem Platz, als auch auf den Rängen.

32 Armel Bella-Kotchap Bochum Gelbe Karte für Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum)

Auch Bochums zweiter Innenverteidiger sieht für Gelb. weil er Embolo von hinten auf die Füße steigt. Bella-Kotchap fehlt nach seiner fünften Gelben damit im nächsten Spiel gegen Hoffenheim.

31 Nach einer halben Stunde ist die Partie insgesamt ausgeglichen und das Remis in Ordnung. Die Borussia hat etwas mehr Ballbesitz, Bochum gewinnt dafür mehr Zweikämpfe. Es geht weiter intensiv zur Sache und ein Freistoß jagt den anderen.

29 Den fälligen Freistoß führt Kouadio Koné aus und donnert das Leder ziemlich inspirationslos mitten in die Mauer.

29 Erhan Mašović Bochum Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)

Mašović sieht für sein Vergehen noch die Gelbe Karte.

28 Thuram ist 35 Meter vor dem Tor von Mašović nur per Foul zu bremsen. Gute Freistoßsituation für die Gäste.

25 Gladbach wird immer kombinationssicherer und spielt sich jetzt mit drei schnellen Pässen über rechts mal in den Sechzehner. Embolo will dann vor dem Tor querspielen, bleibt aber an einem Verteidiger hängen.

23 Luca Netz bringt einen Eckball von rechts nach innen und bleibt dann erstmal an der Eckfahne stehen. Als der Ball dann nochmal in seine Richtung kommt, steht er entsprechend im Abseits.

21 Bochum haut mal wieder alles rein und geht angefeuert vom frenetischen Publikum keinem Zweikampf aus dem Weg. Da auch Gladbach ordentlich dagegenhält gibt es jede Menge knackige Duelle auf dem Rasen und Schiedsrichter Benjamin Cortus muss hin und wieder ein bisschen für Ruhe sogen.

18 Lange Bälle von Keeper Riemann auf Sebastian Polter sind auch heute ein beliebtes Mittel beim VfL. Immer wieder spielen die Gastgeber die Kugel zum Torhüter zurück, der dann zum langen Schlag ansetzt.

15 Auf der anderen Seite hat auch der VfL das erst richtig dicke Ding! Antwi-Adjei setzt sich stabil gegen Luca Netz durch, zieht von rechts in die Box und feuert aus spitzem Winkel aufs lange Eck. Tobias Sippel pariert stark, doch die Kugel landet bei Holtmann, der dann von der anderen Seite aus ins kurze Eck einschieben will. Im letzten Moment blockt ein Gladbacher Bein zur Ecke.

13 Erste gute Chance für die Gäste! Nach einer guten Kombination über die linke Seite kommt Breel Embolo 17 Meter zentral vor dem Tor zum Abschluss. Sein Flachschuss ist aber zu unplatziert und landet genau bei Manuel Riemann.

11 Mittlerweile haben die Gäste sich sortiert und lassen sich vom VfL nicht mehr überrumpeln. Im 3-4-3 begegnen die Fohlen dem 4-3-3 der Hausherren.

8 Kouadio Koné M'gladbach Gelbe Karte für Kouadio Koné (Bor. Mönchengladbach)

Harte Entscheidung! Koné kommt im Mittelfeld gegen Rexhbeçaj etwas zu spät und sieht für Gelb.

6 Jetzt zeigt sich auch Mönchengladbach erstmals vorne. nach Thurams Hereingabe verpasst Lainer in der Mitte mit dem langen Bein knapp.

5 Der VfL ist in dieser Anfangsphase die deutlich aktivere Mannschaft und spielt immer wieder schnell und schnörkellos nach vorne. Gladbach ist überhaupt noch nicht drin in dieser Partie.

2 Bochum kommt furios aus den Startlöchern und kommt sofort zu einer ersten Ecke. Wenig später folgt auch schon der erste Abschluss von Holtmann, der aus der Distanz aber klar verzieht.

1 Nach einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen DFB-Ehrenpräsidenten Egidius Braun geht es los. Bochum stößt ganz in Blau an, Gladbach spielt in Weiß.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Benjamin Cortus und seinen beiden Assistenten Florian Heft und Christian Gittelmann. Die Videobilder werden von Markus Schmidt ausgewertet.

Für Christian Peintinger ist es auf der anderen Seite bereits der zweite Einsatz als Hütter-Ersatz. Bei seinem Debüt gelang ihm mit der Borussia ein 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC Berlin, bei dem sein Team vor allem vor der Pause überzeugte. Und genau da wollen die Gäste heute anknüpfen. "Ich erwarte, dass wir in Bochum so auftreten wie gegen die Hertha in der ersten Halbzeit, nämlich mit einer aggressiven Spielweise", forderte Peintinger, der einen unangenehmen Gegner für seine Elf erwartet: "Bochum ist unheimlich laufstark, sie sind sehr aggressiv und gehen intensiv auf zweite Bälle. Das erwartet uns. Dagegen müssen wir gewappnet sein", so der Österreicher, der mit Nico Elvedi heute auch einen Corona-Ausfall zu verzeichnen hat.

Co-Trainer Markus Gellhaus gab sich vor seinem ersten großen Auftritt cool. "In diesen Tagen muss man ja auf fast alles gefasst sein. Wir haben das Abschluss-Training absolviert, alles andere werden wir in den nächsten Stunden koordinieren", sagte der 51-Jährige vor seinem Debüt an der Seitenlinie. Dass mit Robert Tesche, Milos Pantovic und Christian Gamboa neben Coach Reis auch drei Spieler mit Corona-Infektion ausfallen, ist für Gellhaus auch kein großes Thema. "Es fehlen einige Spieler, aber wir haben noch genug Qualität dabei. Ich habe heute Morgen im Training eine Mannschaft gesehen, die unbedingt den nächsten Schritt machen will, deshalb ist mir da nicht bange."

Die Gäste vom Niederrhein sind nach ihrer katastrophalen Hinrunde zwar mittlerweile aus dem Gröbsten erstmal raus, zufrieden ist man deswegen aber noch lange nicht. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang 16, die ursprünglich mal angepeilten internationalen Ränge sind schon lange kein Thema mehr. Das liegt unter anderem auch an der chronischen Auswärtsschwäche der Fohlen. Ganze neun ihrer 30 Punkte hat die Borussia in der Fremde geholt. Zuletzt reichte beim Abstiegskandidaten in Stuttgart selbst eine 2:0-Führung nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Die Hausherren haben sich in den Wochen nach ihrem spektakulären 4:2-Sieg gegen die Bayern größtenteils weiter gut verkauft, dabei aber kaum noch Punkte eingefahren. Der einzige Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen gelang gegen Schlusslicht Fürth (2:1). Bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone können die Bochumer dem Rest der Saison dennoch entspannt entgegensehen. Sollte heute der achte Heimsieg der Saison gelingen, könnte man wohl endgültig anfangen, für ein weiteres Jahr im Oberhaus zu planen.

Einen Platz in den Geschichtsbüchern hat die Partie schon vor Anpfiff sicher. Wenn der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach gleich den Rasen betreten, stehen sich erstmals in der Bundesliga zwei Teams gegenüber, die beide auf ihren Cheftrainer verzichten müssen. Gladbachs Adi Hütter war schon in der Vorwoche positiv auf Covid-19 getestet worden und wird heute erneut von Christian Peintinger vertreten. Nun hat es auch noch VfL-Coach Thomas Reis erwischt, für den Co-Trainer Markus Gellhaus an der Seitenlinie die Entscheidungen treffen wird.