87 Schenken die Fohlen den sicher geglaubten Dreier noch einmal her? Gut zehn Minuten vor dem Anschluss der Gäste hatte überhaupt nichts mehr auf ein Comeback der Gäste hingedeutet.

86 Danny Blum Bochum Tooor für VfL Bochum, 2:1 durch Danny Blum

Blum lässt die Bochumer noch einmal hoffen! Mann mit der sieben auf dem Rücken zirkelt den Freistoß vom rechten Strafraumeck mit dem linken Innenrist genau in den nahen Winkel.

85 Hannes Wolf M'gladbach Gelbe Karte für Hannes Wolf (Bor. Mönchengladbach)

Wolf räumt Rexhbeçaj nach eigenem Ballbesitz unweit des eigenen Sechzehners unsanft ab und handelt sich die erste Gelbe Karte eines Mönchengladbacher Spielers ein.

83 Soma Novothny Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Soma Novothny

83 Sebastian Polter Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Sebastian Polter

83 Antwi-Adjei wird auf der rechten Sechzehenrseite durch Rexhbeçaj in Szene gesetzt. Er will den aufspringenden Ball aus gut 13 Metern mit dem rechten Spann auf die kurze Ecke bringen, trifft ihn aber nicht richtig. Er landet im rechten Toraus.

83 Matchwinner Pléa holt sich seinen verdienten Einzelapplaus ab. Der Franzose glänzte mit eigenem Treffer und Vorarbeit. Wolf darf in den letzten Minuten mitwirken.

82 Hannes Wolf M'gladbach Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Hannes Wolf

82 Alassane Pléa M'gladbach Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

79 Neuhaus gegen Riemann! Der Joker zieht nach Kurzpass Pléas an der halbrechten Sechzehnerkante nach innen und bringt den Ball aus 17 Metern mit der linken Pieke auf die untere linke Ecke. Riemann ist schnell unten und hält den sanften Schuss fest.

78 Antwi-Adjei und Pantović sollen beim Aufsteiger in der Schlussphase noch einmal für frischen Wind sorgen. Der glücklose Asano und Löwen trotten vom Rasen.

77 Miloš Pantović Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

77 Eduard Löwen Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Eduard Löwen

76 Christopher Antwi-Adjei Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Christopher Antwi-Adjei

76 Takuma Asano Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

74 Hofmann mit der Großchance zur Entscheidung! Der durch Pléa im Zentrum zwischen die beiden Innenverteidiger geschickte Hofmann kann den herausstürmenden Riemann zwar umkurven und den Ball aus spitzem Winkel und gut neun Metern auf das Tor bringen. Losilla rettet aber auf der Linie mit dem Kopf.

72 Lampropoulos trifft den Pfosten! Der erfahrene Grieche verlängert eine Eckstoßflanke von der rechten Fahne am kurzen Pfosten mit der linken Fußspitze aus gut drei Metern auf die rechte Ecke. Der Ball klatscht gegen die Außenseite des Aluminiums.

71 Asano mit der besten Bochumer Chance! Nach Neuhaus' Ballverlust im eigenen Sechzehner schlenzt der Japaner aus halbrechten 15 Metern auf die obere rechte Ecke. Sommer sieht den Ball spät und lenkt hn mit der rechten Hand über seinen Kasten.

70 Mit Thuram und Neuhaus betreten die ersten beiden Mönchengladbacher Joker den Rasen. Kapitän Stindl und der seit kurzem wieder einsatzbereite Thuram verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

69 Florian Neuhaus M'gladbach Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

69 Kouadio Koné M'gladbach Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Kouadio Koné

69 Marcus Thuram M'gladbach Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

69 Lars Stindl M'gladbach Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

66 Embolo treibt den Ball im Rahmen eines Konters nach Pléas Steilpass bis in den Sechzehner, legt den Ball rechts an Soares vorbei und will aus zwölf Metern in die lange Ecke schlenzen. Der Ball rauscht weit am Kasten vorbei. Der Schweizer hat ohnehin im Abseits gestanden.

63 Mönchengladbach lässt den Aufsteiger in dieser Phase kommen, setzt vornehmlich auf schnelle Gegenstöße. Bochum vermittelt momentan nicht den Eindruck, noch einmal in das Rennen um die Punkte zurückkehren zu können.

60 Koné verpasst in bester Lage! Scallys halbhohe Hereingabe vom rechten Flügel ist für das nahe Fünfereck bestimmt. Der Franzose will dort mit dem rechten Innenrist vollenden, doch Lampropoulos rettet vor dem Youngster.

57 Soares bekommt Scallys linkes Knie gegen den Kopf und bleibt kurz liegen. Der Bochumer Linksverteidiger kann jedoch ohne medzinische Behandlung weitermachen.

54 Pléa fehlen Zentimeter zum Doppelpack! Der Franzose hat nach Hofmanns Steilpass im halblinken Raum freie Schussbahn. Er befördert den Ball aus 17 Metern mit dem rechten Innenrist auf die untere linke Ecke. Er verfehlt das Aluminium hauchdünn.

51 Erhan Mašović Bochum Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)

Mašović hält Embolo im Mittelfeld fest, um einen schnellen Konter der Fohlen zu unterbinden. Dieses taktische Vergehen zieht die erste Verwarnung der Partie nach sich.

49 Während BMG-Coach Adi Hütter in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt VfL-Trainer Thomas Reis mit Stafylidis und Blum zwei frische Akteure ins Rennen. Gamboa und Holtmann sind in der Kabine geblieben.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Hennes-Weisweiler-Allee! Abgesehen von wenigen individuellen Nachlässigkeiten im Aufbau haben die Hausherren das Geschehen im Griff. Die Blau-Weißen hatten durch ihre schnellen Außenleute zwar die ein oder andere potentiell gefährliche Offensivszene, ließen in diesen aber die nötige Übersicht vermissen.

46 Danny Blum Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Danny Blum

46 Gerrit Holtmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

46 Kostas Stafylidis Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Kostas Stafylidis

46 Cristian Gamboa Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Cristian Gamboa

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause der Bundesligasonntagspartie gegen den VfL Bochum mit 2:0. Die Fohlen waren von Anfang an tonangebend und nutzten in der 12. Minute durch Pléas Kopfball nach Vorarbeit Scallys ihre erste Gelegenheit, um in Führung zu gehen. Die bis dato äußerst passiven Gäste verzeichneten nach einer Viertelstunde ihre ersten Szenen im letzten Felddrittel, ohne Heimtorhüter Sommer unmittelbar herauszufordern. Die Hütter-Truppe baute hinsichtlich des Kombinationstempos in der Offensive ab und verpasste deshalb trotz klarer Ballbesitzvorteile lange Zeit weitere zwingende Strafraumszenen. Mit ihrem zweiten Schuss bauten sie ihren Vorsprung dann zu fortgeschrittener Zeit aber doch noch aus; Hofmann traf nach Pass Pléas aus spitzem Winkel (40.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zakaria aus der zweiten Reihe! Der Schweizer dribbelt über halblinks nach innen und visiert aus 21 Metern mit dem rechten Spann die untere linke Ecke an. Er verfehlt den Gästekasten nur knapp.

43 Da war mehr drin! Holtmann zieht auf der rechten Außenbahn an Elvedi vorbei und tankt sich in den Sechzehner. Er nimmt den Kopf hoch und will für Polter querlegen, doch Zakaria hat das Anspiel vorausgeahnt und fängt es ab.

40 Jonas Hofmann M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Jonas Hofmann

Mönchengladbach legt noch vor der Pause das zweite Tor nach! Der durch Hofmanns langen Schlag aus der eigenen Hälfte geschickte Pléa macht den Ball an der rechten Sechzehnerlinie gegen zwei Blau-Weiße fest und steckt dann auf den schnell nachgerückten Ex-Dortmunder durch. Hofmann feuert den Ball aus spitzem Winkel und gut acht Metern auf die lange Ecke. Vom Innenpfosten springt er ins Netz.

39 Holtmann zieht nach Asanos flacher Verlagerung in den halbrechten Offensivkorridor aus gut 21 Metern mit dem linken Fuß ab. Der Ball rutscht ihm bei leichten Verteidigerdruck über den Schlappen und segelt weit am Ziel vorbei.

37 ... Hofmann flankt viel zu niedrig in den Sechzehner. Weit vor dem ersten Pfosten kann Losilla per Kopf klären.

36 Nach Bensebainis Pass in die Tiefe erzwingt Pléa über links gegen Gamboa einen Eckstoß...

33 Löwen findet Polter! Der Leihspieler aus Berlin flankt vom linken Flügel mit dem rechten Innenrist in Richtung Elfmeterpunkt. Polter lässt den Ball über die Stirn gleiten. In der Tormitte kann Sommer den Versuch problemlos entschärfen.

30 Mönchengladbach geht nicht mit aller Macht auf den zweiten Treffer, hat es nach einer guten halben Stunde mit einem aktiveren Widersacher zu tun, als in der Anfangsphase.

27 ... Hofmanns Ausführung mit dem rechten Innenrist ist für den langen Pfosten bestimmt. Gästekeeper Riemann ist rechtzeitig vorgerückt und fängt den Ball auf Höhe der Fünferkante aus der Luft.

26 Rexhbeçaj trifft Scally auf der halblinken Abwehrseite mit dem linken Fuß am tiefen Kopf des Amerianers und verursacht einen Freistoß in gefährlicher Flankenlage...

23 Bochum steigert sich! Infolge eines hohen Ballgewinns verlagert Holtmann vom linken Strafraumeck auf die rechte Sechzehnerseite zum blanken Asano. Der verpasst jedoch aus 14 Metern einen eigenen Schuss, will unnötigerweise noch einmal querlegen. Elvedi fängt das Anspiel ab.

20 Losilla rettet in höchster Not! Am Ende eines schnellen Gegenstoßes spielt Embolo von links flach in das Sechzehnerzentrum in Richtung Pléa. Bevor der Franzose aus bester Lage abnehmen kann, erreicht Losilla den Ball mit einer sauberen Grätsche.

18 Holtmann mit der ersten Annäherung der Gäste! Durch einen langen Schlag aus dem Mittelkreis gelangt der Bochumer mit der 17 auf dem Rücken hinter die gegnerische Abwehrkette. Er zieht aus vollem Lauf und gut 13 Metern mit links ab, schießt aber in Richtung Eckfahne.

15 In der Live-Tabelle rückt die Elf vom Niederrhein auf den zehnten Tabellenplatz vor. Sie verkürzt den Rückstand auf die internationalen Ränge auf zwei Punkte und liegt nun wie vor dem Spieltag fünf Zähler vor der Abstiegszone.

12 Alassane Pléa M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Alassane Pléa

Die Fohlen schnappen sich das frühe Führungstor! Der auf dem rechten Flügel freigespielte Scally flankt scharf in das Strafraumzentrum. Der völlig unbewachte Pléa vollendet per Kopf unhaltbar in die obere linke Ecke.

10 Die Reis-Auswahl geht das Gastspiel in Mönchengladbach vorsichtig an, zeht sich bei gegnerischem Ballbesitz in der Anfangsphase weit zurück. Nach zwei gegentorlosen Matches hat die Abwehr das nötige Selbstvertrauen, um hier und heute zu bestehen.

7 Die Fohlen legen offensiv los, drängen die Blau-Weißen früh weit an deren Sechzehner. Der Aufsteiger muss aufpassen, dass er nicht früh in Rückstand gerät.

4 ... Hofmanns Ausführung landet auf dem Kopf Ginters. Der aufgerückte Verteidiger nickt aus sieben Metern direkt in die Arme Riemanns.

3 Stindl erzwingt nach Scallys Anspiel über den rechten Flügel gegen Soares einen ersten Eckstoß...

1 Mönchengladbach gegen Bochum – Durchgang eins in der Hennes-Weisweiler-Allee ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Blau-Weißen, die in der laufenden Saison schon vier gegentorlose Begegnungen vorzuweisen haben (geteilter Ligabestwert) und die eine reguläre Bundesligapartie gegen Mönchengladbach letztmals im September 1997 verloren, hat Coach Thomas Reis im Vergleich zum erfolgreichen Cup-Match gegen den FC Augsburg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Riemann, Gamboa, Lampropoulos, Löwen und Asano verdrängen Pokaltorhüter Esser, Stafylidis, Bella-Kotchap, Antwi-Adjei und Pantović auf die Bank.

Auf Seiten der Schwarz-Weiß-Grünen, die den schwächsten Saisonstart seit der Relegationssaison 2010/2011 hingelegt und die in der laufenden Spielzeit acht ihrer elf Punkte vor eigenem Publikum geholt haben, stellt Trainer Adi Hütter nach dem DFB-Pokal-Triumph gegen den FC Bayern München einmal um. Pléa rückt für den verletzten Beyer in die Startelf.

Nachdem der VfL Bochum mit einer 0:3-Pleite beim RB Leipzig in den Monat gestartet war, feierte er infolge der Länderspielpause Siege bei Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth (1:0) und gegen Europa-League-Vertreter SG Eintracht Frankfurt (2:0). Blum mit einem frühen (3.) und Polter (90.+2) mit einem späten Treffer sorgten dafür, dass sich die Blau-Weißen für eine starke Leistung belohnten.

Nach dem unerwarteten Höhenflug im DFB-Pokal will Borussia Mönchengladbach auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehren, nachdem zuletzt nur ein Zähler aus zwei Begegnungen herausgesprungen waren: Dem 1:1-Heimunentschieden gegen den VfB Stuttgart folgte eine 0:1-Pleite bei Hertha BSC. Trotz eines ballbesitzüberlegenen Auftritts in der Hauptstadts erarbeitete sie sich nur wenige klare Abschlüsse, tat sich gegen einen zurückgezogenen Widersacher nicht zum ersten Mal sehr schwer.

Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum gehören zum Kreis jener zehn Bundesligisten, die unter der Woche in das Achtelfinale des DFB-Pokals einzogen. Während der Aufsteiger den FC Augsburg trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung erst im Elfmeterschießen schlug, demütigten die Fohlen den FC Bayern München an einem denkwürdigen Abend im Borussia-Park mit einem 5:0-Erfolg.