Der Ball rollt in Köln. Die Hausherren treten ganz in Weiß an. Die Gäste aus Dortmund tragen ihre gelben Trikots über schwarzen Hosen. Los geht's.

Beide Teams standen sich bislang 123 Mal in einem Pflichtspiel gegenüber und mit 50 Siegen führt der BVB den direkten Vergleich an (33 Remis, 40 Niederlagen). Insbesondere zuletzt war das Duell zumeist in Händen der Schwarzgelben, die fünf der letzten sieben Bundesliga-Spiele gegen die Kölner gewinnen konnten (ein Remis, eine Niederlage). Auch das Hinspiel am 30. Oktober 2021 ging mit 2:0 an die Dortmunder.