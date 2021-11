90 Spielende

90 Die Hälfte der Nachspielzeit ist bereits rum und so richtig mit Volldampf nach vorne spielen beide Teams nicht. Am Ende eines packenden Fights wäre ein Remis sicherlich auch gerecht und unter dem Strich für beide Seiten in Ordnung.

90 Vier Minuten gibt es obendrauf! Bleibt es bei der Punkteteilung oder setzt hier noch ein Team den Lucky Punch?

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Wow! Großchancen auf beiden Seiten! Erst taucht Behrens vor Horn auf, kriegt den Ball aber nicht am Kölner Keeper vorbei. Dann kommt im Gegenzug Andersson aus vier Metern nach einer Flanke frei zum Abschluss und bringt den Ball nicht aufs Tor.

88 Das allererste Standardgegentor für Union in der laufenden Saison hat das Kölner Publikum nochmal aufgeweckt. Jetzt soll s natürlich nicht bei einem Punkt bleiben.

86 Anthony Modeste Köln Tooor für 1. FC Köln, 2:2 durch Anthony Modeste

Eine Standardsituation bringt den Effzeh zurück! Kainz schlägt einen Eckball von links mit rechts scharf an den Fünfer, wo Modeste im leichten Rückwärtslaufen mit dem Kopf drankommt. Sein Kopfball wird von Baumgartl abgefälscht und schlägt so unhaltbar für Luthe zum 2:2 ein. Modeste rennt erstmal zur Trainerbank, reißt seinem Coach die Schiebermütze vom Kopf und setzt sie sich selbst auf.

84 Keita Endo bringt nochmal frisches Personal, um die Führung über die Zeit zu bringen.

84 Levin Öztunali Union Berlin Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Levin Öztunali

84 Genki Haraguchi Union Berlin Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Genki Haraguchi

84 Kevin Behrens Union Berlin Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Kevin Behrens

84 Taiwo Awoniyi Union Berlin Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Taiwo Awoniyi

83 Irgendwie arbeiten die Hausherren zumindest mal wieder eine Ecke heraus. Obwohl Schiri Stieler vorher alle Personen ermahnt hat, schubst Andersson in der Mitte aber seinen Gegenspieler offensichtlich zu Boden und es gibt Freistoß für Union.

80 Union agiert unheimlich diszipliniert und stört den Kölner Aufbau nun wieder konsequent in der gegnerischen Hälfte. Den Rheinländern fällt nichts anderes ein, als immer wieder hinten rum zu spielen und so selbst Zeit von der Uhr zu nehmen.

78 Steffen Baumgart packt die Brechstange aus und bringt mit Sebastian Andersson einen zweiten kantigen Stürmer für den heute äußerst blassen Mark Uth.

77 Sebastian Andersson Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Sebastian Andersson

77 Mark Uth Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Mark Uth

76 Immerhin mal wieder ein Kölner Abschluss! Jonas Hector zieht vom linken Strafraumeck ab, landet mit seinem wuchtigen Linksschuss aber genau bei Luthe.

75 Grischa Prömel bindet sich auf dem Platz erstmal ganz in Ruhe die Schuhe zu und nimmt eine halbe Minute von der Uhr. Das Publikum pfeift natürlich energisch, Schiri Stieler guckt nur stoisch auf seine Uhr und deutet an, dass alles nachgespielt wird.

73 Union spielt das in diese Phase ganz sauber und routiniert runter. Wenn es überhaupt mal Möglichkeiten gibt, dann für die Gäste von der Spree, die ihre Konterchancen allerdings nicht gut ausspielen.

72 Andreas Voglsammer Union Berlin Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Andreas Voglsammer

72 Sheraldo Becker Union Berlin Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

70 20 Minuten bleiben dem Effzeh noch, um die schwarze Serie gegen Union zu beenden. Alle vier Bundesligaspiele gegen die Köpenicker gingen bisher nämlich verloren.

67 Aktuell passiert auf dem Rasen herzlich wenig. Union Berlin hat es geschafft, das Spiel in Richtung Mittelkreis zu verlagern und einfallslose Kölner strahlen derzeit überhaupt keine Gefahr aus.

65 Steffen Baumgart muss wechseln! Timo Hübers kann verletzungsbedingt nicht weitermachen und wird von Luca Kilian positionsgetreu ersetzt. Bei der Gelegenheit bringt der FC-Coach auch gleich noch Thielmann für Duda.

65 Jan Thielmann Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

65 Ondrej Duda Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Ondrej Duda

65 Luca Kilian Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Luca Kilian

65 Timo Hübers Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Timo Hübers

63 Berlin bekommt nun öfter Räume für Konter. Sheraldo Becker macht über rechts Tempo und bringt das Leder dann nach links zu Gießelmann, der aber versehentlich einen Kölner in die Stafette einbindet.

60 Eine Stunde ist rum in Köln. Der Effzeh investiert viel und will den Ausgleich erzwingen, kommt gegen tiefstehende und effizient verteidigende Unioner aber kaum zum Zug.

57 Es geht jetzt hin und her! Zunächst verzieht Awoniyi für Union aus der Distanz, dann kommt auf der anderen Seite Modeste trotz Bewachung zum Kopfball und holt eine Ecke heraus. Im Anschluss an die kontern die Gäste in Überzahl und ein Fehlpass von Haraguchi beendet den Angriff.

54 Ondrej Duda Köln Gelbe Karte für Ondrej Duda (1. FC Köln)

Duda holt sich für ein hartes Einsteigen im Mittelfeld den Gelben Karton ab.

54 Den kann man machen! Bei einer Freistoßflanke von Kainz aus dem rechten Halbfeld vergisst die gesamte Berliner Abwehr den einlaufenden Hector, der am Elfmeterpunkt völlig frei zum Kopfball ansetzen kann. Der ehemalige Nationalspieler erwischt den Ball dann aber kaum und verfehlt das Tor klar.

52 Dejan Ljubicic versucht es mal aus der Distanz und überrascht Andreas Luthe tatsächlich auch fast mit einem Flatterball. Letztlich steht Unions Keeper aber doch richtig und pariert.

50 Mit der Führung im Rücken kann sich Union nun natürlich erst recht zurückziehen und auf Konter lauern. Die Eisernen stehen ziemlich tief und attackieren den Effzeh erst in den eigenen Hälfte.

48 Wie im ersten Durchgang ist Köln bemüht, sofort die Kontrolle zu übernehmen und Druck aufzubauen. Eine Freistoßflanke von Kainz wird von der Berliner Abwehr problemlos verteidigt.

46 Mit altbewährtem Personal geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Union Berlin führt nach 45 Minuten beim 1. FC Köln mit 2:1! In einer packenden ersten Hälfte legten die Hausherren dank Modeste einen Traumstart hin, doch die Berliner Antwort durch Ryerson folgt auf dem Fuß. In der Folge hatte der Effzeh mehr vom Spiel und fast 70% Ballbesitz, wurde aber gegen solide stehende Gäste kaum gefährlich. Dafür machten die Rheinländer sich das Leben in der Defensive selbst schwer. Ein katastrophaler Fehler von Hector blieb noch folgenlos, der nächste von Czichos aber nicht. Prömel sorgte kurz vor der Pause für die Führung der Eisernen. Fast hätte Awoniyi gegen konsternierte Hausherren sogar in der Nachspielzeit noch erhöht. Gleich geht es weiter mit der zweiten Hälfte im Rhein-Energie-Stadion!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Fast das 1:3! Der Schock über das Gegentor sitzt tief beim 1. FC Köln, der gleich nochmal haarsträubend verteidigt. Taiwo Awoniyi bekommt den Ball am Fünfer in den Fuß gespielt, hängt Gegenspieler Timo Hübers mit einer einzigen Drehung ab und kann sich dann eigentlich die Ecke aussuchen, jagt das Leder aber aus wenigen Metern über den Kasten. Der muss rein!

45 Grischa Prömel Union Berlin Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:2 durch Grischa Prömel

Schon wieder patzt der FC im Spielaufbau am eigenen Strafraum und diesmal schlägt Union zu! Rafael Czichos spielt die Kugel ohne Not einfach in die Füße von Grischa Prömel, der gleich Genki Haraguchi in die Box schickt. Der Japaner bringt den Ball dann zurück zu Prömel, der aus elf Metern mit rechts cool ins linke Eck vollstreckt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Die Gäste finden offensiv nun kaum noch statt und wollen das Remis nur noch in die Kabine retten.

42 Die Hausherren haben nochmal einen Gang hochgeschaltet und machen nun wieder mächtig Dampf. Jetzt flankt Hector von links und findet ebenfalls Modeste, der seinen Kopfball aber in die Arme von Luthe setzt.

40 Das war schon knapper! Ondrej Duda zieht in Robben-Manier von rechts nach innen und feuert dann mit links aus 18 Metern flach aufs kurze Eck. Der Ball klatscht ans Außennetz, Luthe wäre aber wohl auch zur Stelle gewesen.

38 Florian Kainz macht das Leder auf dem rechten Flügel stark fest und flankt wenig später scharf auf den Elfer. Dort setzt sich Modeste in der Luft robust gegen Ryerson durch, köpft aber einige Meter links vorbei. Das war mal wieder eine ordentliche Offensivaktion des Effzeh!

35 Da war mehr drin! Union schaltet nach einem Ballgewinn schnell um und kombiniert sich zielstrebig bis an den gegnerischen Strafraum. Zentral vor der Box bekommt Prömel den Ball in den Fuß gespielt, drückt gleich ab und verfehlt das Tor klar. Hätte der Berliner gewusst, wie frei er da war, hätte er die Kugel in Ruhe annehmen und dann abschließen können.

33 Immer wieder wird die Partie aufgrund von vielen kleinen Fouls unterbrochen. Spielfluss kommt in dieser Phase überhaupt nicht auf.

30 Die ganze Hektik nach einer Viertelstunde hat dem Spiel der zuvor sehr aktiven Hausherren nicht gut getan. Die meistens Kölner tigern ähnlich wild über das Spielfeld wie Trainer Baumgart an der Seitenlinie und spielen kaum konstruktiven Fußball. Union macht derzeit den besseren Eindruck.

27 Hector spielt vor dem eigenen Sechzehner einen katastrophalen Fehlpass genau in die Füße von Awoniyi, der mit dem Leder gleich in die Box zieht und dort über die Beine von Timo Hübers stolpert. Der VAR guckt sich die Szene an und unterstützt Schiri Stieler dann in seiner Entscheidung, keinen Strafstoß zu geben. Glück für den FC!

25 Bis auf die beiden Treffer hat sich in den beiden Strafräumen noch nicht viel getan. Beide Defensivreihen stehen sicher und lassen wenig zu. Einzig über Standards sorgen beide Seiten hin und wieder für Gefahr.

23 Im Anschluss an die nächste Uth-Ecke kommt Modeste am kurzen Pfosten zum Kopfball, wird dabei aber hart bedrängt und verfehlt das Ziel klar.

20 Es geht mächtig zur Sache in Köln und die Stimmung in der Arena ist schon jetzt ordentlich aufgeheizt. Schiri Stieler hat alle Hände voll zu tun, um hier alles in geordneten Bahnen zu halten.

19 Nach jeder Menge Theater ist der Freistoß aus sehr interessanter Position anschließend eher langweilig. Köln kriegt die Kugel nicht aufs Tor.

18 Andreas Luthe Union Berlin Gelbe Karte für Andreas Luthe (1. FC Union Berlin)

Luthe regt sich auf, schubst Modeste und kassiert auch eine Karte.

18 Anthony Modeste Köln Gelbe Karte für Anthony Modeste (1. FC Köln)

Modeste behindert Luthe beim Stellen der Mauer und wird folgerichtig verwarnt.

16 Timo Baumgartl Union Berlin Gelbe Karte für Timo Baumgartl (1. FC Union Berlin)

Köln geht aggressiv ins Pressing und Modeste macht Druck auf Keeper Luthe, der den Ball nur noch Richtung Baumgartl schieben kann. Kainz ist aber zuerst am Ball und wird nahe des rechten Strafraumecks vom Berliner zu Fall gebracht.

14 Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke zieht Genki Haraguchi mit vollem Risiko aus dem Rückraum ab und jagt das Leder mit links einige Meter über den Kastenn.

12 Was für ein Auftakt! Union verpennt wie so oft in den letzten Wochen den Auftakt, meldet sich aber gleich zurück und beide Teams treffen mit ihrer ersten echten Gelegenheit.

9 Julian Ryerson Union Berlin Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Julian Ryerson

Was für eine Antwort der Gäste! Köln stellt sich tief in der eigenen Hälfte beim Aufbau etwas umständlich an und gibt das Leder her. Gießelmann wechselt dann auf Höhe des Strafraums die Seite von links nach rechts zu Julian Ryerson und der Norweger trifft aus 18 Metern trocken ins kurze Torwarteck. Timo Horn reagiert gar nicht mal.

7 Anthony Modeste Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Anthony Modeste

Die frühe Führung für den FC! Nach Ballgewinn im Mittelfeld schalten die Gastgeber schnell um und Florian Kainz hämmert das Leder aus 25 Metern an den Querbalken. Von dort springt der Ball exakt zum lauernden Anthony Modeste, der noch einen Schritt macht und dann lässig einnetzt.

6 Timo Baumgartl hat im Luftduell eine kleine Platzwunde am Kopf davongetragen und muss kurz behandelt werden. Anschließend geht es für den Berliner mit einem roten Turban zurück aufs Feld.

4 Auch die Gäste kriegen früh einen ersten Eckstoß zugesprochen. Gießelmanns Hereingabe kommt deutlich besser als die von Uth zuvor und findet zu Grischa Prömel, der am ersten Pfosten einen Meter am Tor vorbeinickt.

3 Die Hausherren beginnen engagiert und spielen gleich nach vorne. Ein erster Eckball von Mark Uth ist aber schwach getreten und landet in den Fängen von Keeper Andreas Luthe.

1 Der Ball rollt! Die Hausherren kicken traditionell in Rot-Weiß, Union tritt ganz in Schwarz an.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tobias Stieler und seinen beiden Assistenten Christian Gittelmann und Eduard Beitinger. Für den Videobeweis ist Dr. Matthias Jöllenbeck verantwortlich.

FCU-Trainer Urs Fischer fand im Vorfeld der Partie ähnlich lobende Worte für den Gegner wie sein Pendant auf der anderen Seite. "Der 1. FC Köln ist sehr konstant unterwegs. Sie spielen mit einer hohen Intensität und betreiben viel Aufwand, haben stets den Blick nach vorn. Sie trauen es sich zu, in den Druck zu spielen und finden immer wieder Lösungen", so der Schweizer, der von seiner Elf höchste Konzentration verlangt: "In Köln müssen wir ab der ersten Minute bereit sein."

FC-Coach Steffen Baumgart erwartet gegen seinen Ex-Klub ein schwieriges und intensives Spiel. "Union steht nicht ohne Grund so weit vorne auf Platz sechs. Die Mannschaft spielt sehr kompakt und ist aggressiv beim Mann. Man bekommt nur wenige Torchancen gegen Union", analysierte der 49-Jährige, der in in 63 Partien für die Eisernen einst 21 Treffer erzielte. Trotzdem will Baumgart mit seinem Team heute nicht abwarten. "Unser Fußball vor 50.000 Fans soll nach vorne gehen und wir wollen uns Torchancen erspielen – auch gegen einen Gegner, der für gewöhnlich wenig zulässt", so Kölns Übungsleiter.

Zu den Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur Niederlage in Dortmund zwei Änderungen. Rafael Czichos und Florian Kainz starten anstelle von Jan Thielmann und Luca Kilian (beide Bank). Bei den Gästen wird derweil mächtig rotiert. Im Vergleich zur Niederlage gegen Rotterdam sind Kevin Behrens, Paul Jaeckel, Levin Öztunali, Christopher Trimmel (alle Bank) und Tymoteusz Puchacz (nicht im Kader) nicht dabei. Dafür beginnen Taiwo Awoniyi, Timo Baumgartl, Niko Gießelmann, Grischa Prömel und Julian Ryerson.

Bei den Gästen aus der Hauptstadt wird die größte Frage sein, wie sie die Doppelbelastung der letzten Wochen verkraften. Noch am Donnerstag waren die Eisernen in der UEFA Conference League gegen Rotterdam im Einsatz und kassierten im vierten Europapokalspiel die dritte Niederlage. Zuvor gab es in der Liga gegen die Bayern eine deftige 2:5-Klatsche. Max Kruse kann seinem Klub auch heute nicht helfen und fällt mit Oberschenkelproblemen weiter aus.

Beim jüngsten 0:2 in Dortmund verkaufte der Effzeh sich teuer, stand aber am Ende einmal mehr mit leeren Händen da. In der Domstadt ist man froh, heute wieder zuhause antreten zu können, denn vor heimischem Publikum holten die Rheinländer elf ihrer 13 Punkte. Noch ist Köln daheim ungeschlagen und hat heute die Chance, mit einem Dreier nach Punkten zum Gegner aus Berlin aufzuschließen.

Beide Teams haben in dieser Saison schon einige positive Geschichten geschrieben, hatten zuletzt aber wenig zu feiern. Die Kölner holten aus den letzten drei Ligaspielen nur einen einzigen Punkt und kassierten dabei stattliche neun Gegentore. Union Berlin hat auf der anderen Seite von den letzten fünf Pflichtspielen nur das Pokalspiel beim Drittligisten in Mannheim gewonnen. Findet heute einer von beiden Klubs zurück in die Erfolgsspur?