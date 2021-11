45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt die Hertha mit 1:0 gegen Leverkusen. Die Anfangsminuten gehörten den Gästen, die Berliner konzentrierten sich zunächst einmal auf eine sichere Defensive. Die erste gefährlichere Tormöglichkeit besaß Andrich in Minute elf, der den Ball nach einer Frimpong-Flanke aber nicht richtig traf. Die Hauptstädter versuchten es zunächst vor allem mit Distanzschüssen. Einen Schuss von Serdar nach einer Balleroberung der Berliner wehrte Hrádecký ab (24.). Auf der Gegenseite erzielten die Gäste durch Andrich den vermeintlichen Führungstreffer, der Ball befand sich zuvor aber bereits deutlich im Toraus (26.). Fünf Minuten später war Ascacíbar in höchster Not klärend im eigenen Strafraum nach einer Diaby-Hereingabe zur Stelle. Das Spielgeschehen verflachte etwas, dementsprechend fiel der Führungstreffer der Hertha durch Jovetić, den dieser mit einem wuchtigen Linksschuss erzielte, in der 42. Minute etwas aus dem Nichts. Eine Halbzeit bleibt den Gästen noch darauf zu antworten.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Der Treffer fällt für die Hertha natürlich zu einem günstigen Zeitpunkt direkt vor der Pause.

42 Stevan Jovetić Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Stevan Jovetić

Die Gastgeber gehen in Führung! Ein weiter Kopfball von Mittelstädt findet Jovetić halblinks im Strafraum, der noch gerade so nicht im Abseits steht, den Ball annimmt und mit einem wuchtigen Linksschuss das linke obere Toreck sucht und findet! Ein toller Treffer des Angreifers!

41 Paulinho hat sich wehgetan, wird aber wohl weiterspielen können.

40 Adli wird über halblinks gegen Stark in ein umkämpftes Laufduell geschickt - der Berliner geht als Sieger hervor.

38 Nun werden die Berliner wieder etwas aktiver. Viel Gefährliches spielt sich gerade vor beiden Toren nicht ab. Die erste Halbzeit geht bereits in ihre finale Phase.

36 Ein weiter Ball von Stark soll Jovetić finden, gerät aber etwas zu hoch. Der Stürmer bekommt die Kugel so nicht festgemacht, Hrádecký hat das Leder sicher.

34 Seit einigen Minuten sind die Gäste wieder am Drücker und tonangebend.

31 Brenzlige Szene im Strafraum der Hertha! Diaby enteilt halbrechts im Sechzehnmeterraum Dárdai, geht bis zur Grundlinie und spielt zurück vor den Fünfmeterraum. Dort arbeitet Ascacíbar stark mit zurück und unterbindet das Zuspiel, das andernfalls wohl Paulinho zentral im Strafraum genau vor die Füße gerollt wäre.

30 Exequiel Palacios Leverkusen Gelbe Karte für Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Die erste Gelbe Karte der Partie sieht mit Palacios ein Leverkusener für Ballwegschlagen.

26 Der Ball liegt nach einem Schuss aus wenigen Metern Torentfernung von Andrich im Tor der Berliner und die Gäste jubeln, doch bereits wenige Momente später ertönt der Pfiff von Schiedsrichter Hartmann, der dem Treffer richtigerweise die Anerkennung verweigert, weil sich das Leder vor dem Pass von Adli in die Mitte deutlich im Aus befand.

24 Serdar! Nach einer Balleroberung schalten die Berliner schnell über halbrechts um, Serdar zieht dann aus spitzem Winkel aus neun Metern ab - Hrádecký wehrt den strammen Schuss ab. Bayer klärt im Anschluss zur Ecke, aus der die Hertha nichts Gefährliches kreiert.

22 Die Berliner bekommen den vor den Fünfmeterraum getretenen Standard nicht direkt geklärt, im Anschluss eilt Keeper Schwolow aus dem Tor, erreicht aber das Spielgerät nicht. Nach dieser kurzen Schrecksekunde für die Gastgeber können diese die Situation dann aber bereinigen.

21 Ist die Werkself von der anderen Seite erfolgreicher? Nach einem Einsteigen von Pekarík gegen Hincapié bieten sich den Gästen nun eine Freistoßmöglichkeit von halblinks.

20 ...Demirbay tritt den Standard und zieht diesen zu nah vor das Tor, sodass Schwolow ohne Probleme zupacken kann.

19 Starks Klärungsaktion landet beim Gegner, im Anschluss kommt Plattenhardt im Zweikampf zu spät. Die Werkself erhält einen Freistoß im rechten Halbfeld...

18 Die Berliner präsentieren sich mittlerweile offensiver. So ergibt sich in diesen Minuten eine ausgeglichene Partie.

15 Die Partie präsentiert sich in der Anfangsphase reich an Torabschlüssen. Serdar ist der nächste in der Reihe, sein Schuss fliegt über das Tor.

14 Auf der Gegenseite probiert es die Alte Dame in Person von Marco Richter erneut aus der zweiten Reihe - Lukáš Hrádecký ist erneut im rechten unteren Eck auf dem Posten.

11 Die Gäste erhöhen die Schlagzahl! Nun kann sich Frimpong auf der rechten Seite durchsetzen und in die Mitte flanken. Die Hereingabe findet acht Meter vor dem Kasten Andrich, der das Leder aber nicht richtig trifft. So kann Schwolow den Ball aufnehmen.

10 Nun probiert es Palacios mit einem Schuss aus 17 Metern von halbrechts, der an den rechten Außenpfosten prallt! Der Versuch war aber noch von Andrich abgefälscht, der vom Schiedsrichtergespann im Abseits gesehen wird.

9 Erneut präsentieren sich die Berliner auf der rechten Defensivseite bei einem Pass hinter die Abwehr nicht ganz sattelfest, sie bekommen Paulinho dann aber mit vereinten Kräften verteidigt. Kurze Zeit später probiert es Andrich mit einem Schuss aus der Distanz, der knapp links am Hertha-Tor vorbeistreift.

7 Die Gastgeber kommen durch Jovetić nun aber zu einem Torabschluss. Der Offensivmann zieht aus gut 25 Metern zentraler Position ab - Hrádecký pariert den Schuss problemlos im rechten unteren Toreck.

5 Leverkusen hat in den Anfangsminuten mehr vom Spiel. Die Hertha scheint zu Beginn insbesondere auf eine gute Defensivarbeit bedacht.

4 Der Platz im Berliner Olympiastadion ist im Übrigen in keinem guten Zustand.

2 Die Gäste fahren einen ersten schnell vorgetragenen Angriff über die halblinke Seite: Paulinho wird durch die Gasse geschickt und macht mit Ball am Fuß Meter. Der Mittelfeldmann sucht dann mit seinem Querpass von der Grundlinie einen Mitspieler - Dárdai klärt zur Ecke. Aus der schlägt die Werkself kein Kapital.

1 Der Ball rollt in der Hauptstadt.

1 Spielbeginn

Die Spieler betreten nun den Rasen.

Die Gäste tauschen nach dem 4:0-Erfolg in der Europa League gegen Betis Sevilla nur einmal: Palacios ersetzt Wirtz (muskuläre Probleme).

Die Startelf der Hertha stellt sich gegenüber der 0:2-Pleite in Hoffenheim auf drei Positionen verändert dar: Plattenhardt, Dárdai und Jovetić rücken für Zeefuik (nicht im Kader), Boyata (Rotsperre) und Piątek (Bank) in die Mannschaft.

Dazwischen lag noch das DFB-Pokalspiel der Leverkusener zuhause gegen den Karlsruher SC, in dem die Rheinländer dem Zweitligisten mit 1:2 unterlagen und ausschieden. Vor drei Tagen rehabilitierte sich die Werkself am vierten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase etwas für die jüngsten Misserfolge – Bayer schlug Betis Sevilla zuhause mit 4:0 und ist dem Weiterkommen nun ganz nah.

Bayer Leverkusen weist 17 Zähler nach zehn Spieltagen auf und würde im Falle eines heutigen Sieges einen Champions-League-Rang einnehmen. Nach drei Siegen in Serie gegen Stuttgart, Mainz und Bielefeld geriet die Werkself zuletzt aber in eine Negativspirale. Die Mannschaft von Gerardo Seoane unterlag Bayern München zuhause mit 1:5, verspielte eine 2:0-Führung in Köln (2:2) und verlor das Heimspiel gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende mit 0:2.

Nach zehn Ligaspielen findet sich die Alte Dame mit vier Siegen und sechs Niederlagen unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse des Spieltags auf Rang 13 wieder. Dem Team von Trainer Pál Dárdai winkt der Sprung bis hoch auf Tabellenplatz zehn im Falle eines heutigen Dreiers.

Der Aufwärtstrend der Hertha ist am vergangenen Spieltag zunächst einmal gestoppt worden. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Frankfurt und dem 1:0-Heimerfolg gegen Mönchengladbach unterlagen die Berliner vor neun Tagen im Freitagsspiel mit 0:2 bei der TSG Hoffenheim. Der spätere Endstand in Sinsheim stand nach den Toren von Kramarić und Rudy bereits nach 36 Minuten auf der Anzeigetafel. Hertha-Kapitän Boyata sah in der 76. Minute dann auch noch die Rote Karte.