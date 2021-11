43 Bei einem Eckstoß von der rechten Seite vergessen die Nullfünfer zentral im Strafraum den torgefährlichen Verteidiger Ramy Bensebaini. Der kommt frei zum Kopfball, setzt diesen ganz knapp neben de rechten Pfosten.

41 Beflügelt von dem Führungstreffer kommt die Hütter-Elf nun viel besser ins Spiel und verlagert das Geschehen in die Mainzer Hälfte.

38 Florian Neuhaus M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Florian Neuhaus

Und dann zappelt die Kugel im Netz! Die Gäste schlagen aus ihrem Momentum Kapital und gehen in Führung. Bei einem eigentlich harmlosen Fernschuss von Bensebaini aus etwa 25 Metern halblinker Position leistet sich Zentner einen Riesenbock, hält das Leder nicht fest und lässt es nach vorne klatschen. Neuhaus spekuliert gut und muss den Ball nur noch ins leere Tor schieben.

36 Die Borussen kommen nach den vielen Unterbrechungen, die den Rhythmus der Hausherren gestört haben, besser in die Partie. Bell kann ein Zuspiel von Pléa nach links in den Strafraum zu Netz im allerletzen Moment noch abfangen. Das wäre hochgefährlich geworden!

34 Bei BMG geht nicht viel nach vorne, jetzt gibt Netz aber mal den ersten Torschuss seit langer Zeit ab. Aus dem halblinken Rückraum kommt der Abschluss aber nicht mit genug Druck und Zentner hat es leicht. Ohne Probleme fängt er den Ball im kurzen Eck.

31 Jae-sung Lee Mainz 05 Gelbe Karte für Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05)

Ja, was ist denn hier los. Schon wieder liegt ein Gladbacher am Boden. Mit einem riskanten Beinschuss gegen Boëtius tief in der eigenen Hälfte legt sich Ginter auf der rechten Seite den Ball etwas zu weit vor. Lee wittert seine Chance und will die Kugel per Grätsche zurückerobern. Das Einsteigen sah nicht sehr hart aus, die Gelbe Karte ist überzogen. Nach einer kurzen Pause kann Ginter aber weiterspielen.

30 Ist das bitter für Mönchengladbach. Nach einer eigentlich harmlos aussehenden Aktion rechts an der Mittellinie, bei der Embolo mit einem langen Schritt Niakhaté den Ball wegspitzeln wollte, bleibt auch der Schweizer liegen. Auch für ihn geht es nicht mehr weiter, unter Tränen verlässt er den Rasen. Bei diesem Verletzungspech kann der Junge einem wirklich Leid tun. Thuram kommt für ihn.

30 Marcus Thuram M'gladbach Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

30 Breel Embolo M'gladbach Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

28 Bei Nico Elvedi geht es nach der beschriebenen Situation nicht mehr weiter. Er versuchte es zwar noch einmal, muss aber doch runtergenommen werden. Florian Neuhaus ist für ihn nun mit von der Partie.

28 Florian Neuhaus M'gladbach Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

28 Nico Elvedi M'gladbach Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Nico Elvedi

25 Die Borussen finden immer noch nicht so recht in diese Partie. Mit dem konstanten, disziplinierten Angriffspressing machen die Rheinhessen ihnen das Leben sehr schwer.

23 Doppelchance für Mainz 05! Aarón Martín nimmt sich im Anschluss der Standardmöglichkeit an und schlenz die Kugel aus ungefähr 25 Metern und etwas spitzem Winkel über die Mauer. Kouadio Koné fälscht den Linksschuss in der Mauer noch leicht ab, Sommer muss umgreifen, pariert aber trotzdem ohne Probleme.

22 Nico Elvedi M'gladbach Gelbe Karte für Nico Elvedi (Bor. Mönchengladbach)

Diese Situation birgt Diskussionspotential. Halbrechts in der Gladbacher Hälfte wird Onisiwo auf die Reise geschickt. Er sieht, dass Elvedi ihm dicht auf den Fersen ist und lässt sein rechtes Bein auffällig lange stehen. Der Verteidiger läuft in dieses hinein und beide gehen zu Boden. Elvedi hat sich in dieser Aktion wehgetan und wird drei Minuten lang behandelt, bevor er den Gelben Karton vor die Nase gehalten bekommt.

19 Bisher können diese die zahlreichen Hereingaben aber wegverteidigen.

18 Die Nullfünfer haben in diesen Minuten eine starke Phase und drängen die Fohlen tief in deren Hälfte.

16 Der Eckstoß bringt im Anschluss nichts ein, der FSV bleibt aber vorne.

15 Onisiwo mit der zweiten guten Möglichkeit! Burkardt kommt rechts in der Box an das Leder, sieht den Laufweg seines Sturmpartners links von ihm und lupft die Kugel in den freien Raum. Zehn Meter vor dem Tor nimmt der Österreicher das Zuspiel mit der Brust weg und läuft alleine auf Sommer zu. Bevor er abschließen kann, eilt aber Zakaria zur Rettung und grätscht den Ball zur Ecke.

14 Sobald er an den Ball kommt, wird Breel Embolo von hinten unter Druck gesetzt. Diesmal bekommt er von Moussa Niakhaté etwas auf die Socken, was ihn so sehr aufregt, dass er den gegnerischen Kapitän vehement wegstößt. Schiedsrichter Schröder nimmt sich den Streithähnen an und klärt die Angelegenheit verbal und ohne eine Verwarnung.

12 Auf der anderen Seite passt Keeper Zentner gut auf. Von der rechten Außenbahn sucht Hofmann seinen Stürmer Embolo mit einem strammen flachen Pass nach schräg links vorne. Der Schweizer wäre alleine auf das Tor zugelaufen, der Mainzer Schlussmann kommt dank seines guten Mitspielens aber eher an die Kugel und kann klären.

10 Die erste gute Möglichkeit der Partie hat der Shootingstar der Rheinhessen. Aarón Martín wird auf der linken Außenbahn in Szene gesetzt und bringt den Ball mit links halbhoch und sehr gefährlich an den kurzen Pfosten. In einer Entfernung von fünf Metern zum Kasten wirft sich Burkardt in das Zuspiel und nimmt es per Kopf. Der Versuch rauscht knapp am langen Pfosten vorbei.

10 Beide Teams setzen in der Anfangsphase auf ein sehr hohes Pressing.

8 Standardchef Hofmann bringt den Freistoß einige Meter vor der rechten Strafraumbegrenzung mit rechts hoch in die Mitte. Zentral am Fünfer findet er den Schädel von Ginter, dessen Kopfball vermutlich gar nicht schlecht gekommen wäre, Embolo steht aber im Weg und blockt den Abschluss.

7 Kohr bewirbt sich früh für eine Gelbe Karte. Auf der linken Verteidigerseite verursacht er den nächsten Pfiff gegen sich.

5 Wieder liegt einer im Mittelfeld. An der Seitenlinie der Auswechselbänke wird mit Burkardt aber diesmal einer der anderen Mannschaft gefoult. Elvedi lässt sein Bein stehen und unterbindet so einen Angriff.

4 Jonas Hofmann bekommt an der Mittellinie die Sohle des Dominik Kohr an seinem Schienbein zu spüren. Es ist nicht das erste Foul des Abends!

2 Direkt zu Beginn kann Ginter den an der Mittellinie explosiv startenden Karim Onisiwo nicht halten. Der Österreichische Nationalspieler sprintet auf den Sechzehner zu, dringt links in diesen ein und legt dann ins Zentrum. Dort steht Jonny Burkardt relativ frei, das Zuspiel kommt aber etwas in seinen Rücken und der junge Stürmer rutscht weg.

2 In den ersten Zweikämpfen liegt direkt mal eine gute Schärfe. Hier wird sich nicht abgetastet!

2 Der FSV tritt wie gewohnt in den Vereinsfarben Rot und Weiß auf, die Fohlen spielen im schwarzen Auswärtsdress.

1 Los geht's! Der Unparteiische Schröder gibt die Partie frei.

1 Spielbeginn

Die Voraussetzungen dieser Begegnung deuten ganz stark auf ein hochklassiges, spannendes und heiß umkämpftes Spiel hin. Die jüngste Vergangenheit des Duells der beiden Teams spricht nicht für die Hausherren: sie verloren die letzten drei Heimspiele gegen die Borussia. Können sie diese Serie heute stoppen?

Für Bo Svensson ist das Aufeinandertreffen etwas Besonderes, der "Trainer der Stunde" hat eine Gladbacher Vergangenheit. Heut er will sich von der so komfortabel aussehenden Situation nicht beeindrucken lassen und konstatierte vor der Partie, er schaue inhaltlich auf die Spiele. In der Elf vom Niederrhein sieht er einen "hochklassigen, sehr, sehr schweren Gegner. Sein Gegenüber Adi Hütter spricht ebenfalls in hohen Tönen vom Gegner und fordert von seinen Mannen "taktische Disziplin und Zweikampfstärke", um die temporeichen Rheinhessen nicht ins Rollen kommen zu lassen.

Es sind sicherlich viele Gegebenheiten, die für diese Tabellensituation der Rheinhessen verantwortlich sind. In den letzten Wochen stach jedoch vor allem ein Spieler heraus: Jonny Burkardt. Der U21-Nationalspieler war in den letzten vier Spielen an satten sieben Toren direkt beteiligt, fünf davon erzielte er selbst. Mit nur zehn kassierten Gegentoren verfügt der Vorjahreszwölfte darüber hinaus über die zweitbeste Defensive der Liga. Das ist also eine stabile Nuss, die die Gäste aus Mönchengladbach heute knacken müssen. Mit Hofmann, Pléa und dem formstarken Embolo haben sie allerdings ein paar vielversprechende Kandidaten, die der gegnerischen Abwehr gefährlich werden können.

Bei den Nullfünfern war fraglich, ob Kapitän Moussa Niakhaté heute mitwirken kann. Der Franzose fehlte gegen Bielefeld aus Gründen der Belastungssteuerung, ist heute aber zur Freude aller, die es mit Mainz 05 halten, wieder von Anfang an mit dabei. Dafür nimmt David Nemeth auf der Bank Platz. FSV-Coach Svensson belässt es im Vergleich zum Bielefeld-Spiel bei dieser Änderung. Auch Gladbach-Trainer Hütter tauscht im Vergleich zum letzten Spieltag nur einmal. Es hat allerdings nicht Denis Zakaria getroffen, der unter der Woche noch von Margen-Darm-Problemen geplagt wurde, sondern Lars Stindl. Der Kapitän bekommt heute eine Pause und wird von Youngster Luca Netz vertreten.

Nach dem holprigen Start in die Saison ist die Borussia mittlerweile auf einem richtig guten Weg. Der beste Beweis dafür war die so surreal wirkende Demontage des großen FC Bayern München im DFB-Pokal. Von dieser Glanzleistung war im darauffolgenden Liga-Spiel gegen den Aufsteiger aus Bochum zwar nicht mehr ganz so viel zu sehen, am Ende des Tages zählen aber nur die drei Punkte, die die Hütter-Elf im Borussia-Park einheimsen konnte. In der Tabelle befördert sie sich dadurch auf Rang zehn, ist dabei aber nur zwei Zähler hinter dem heutigen Gegner.

Die Mainzer scheinen ihr Tief von Mitte September bis Mitte Oktober gut überwunden zu haben. Die Svensson-Elf feierte zuletzt drei Pflichtspielsiege in Folge und darf nach den Erfolgen zuhause gegen Augsburg und in Bielefeld tatsächlich die Luft der internationalen Plätze schnuppern! Das haben wohl auch nicht sehr viele Experten vorhergesehen. Mit insgesamt 16 Zählern belegt der FSV vor dem Spieltag den fünften Rang und ist Leverkusen auf dem Vierten dicht auf den Fersen.