Das erste Mal kommt ein weiter Ball im Hoffenheimer Strafraum an. Ljubicic rettet die Kugel noch vor dem Toraus. In der Mitte steht aber kein Mitspieler. Hoffenheim kann klären.

Man sieht in den ersten Momenten dieser Partie, in welche Richtung es heute gehen soll: nach vorne. Beide Mannschaften suchen sofort den Weg in die Spitze. Das könnte noch sehr unterhaltsam werden.

Bei Hoffenheim ist das Saisonziel ganz klar die Europapokalteilnahme. Momentan steht die Mannschaft mit 40 Punkten auf Rang sechs. So wäre man nur für die ungeliebte UEFA Conference League qualifiziert. Aber es fehlt auch nur ein Punkt zu Platz vier. Ein Sieg heute würde die TSG also wieder in die Champions-League-Ränge katapultieren. Die Form macht den Gästen Hoffnung. Zu Beginn des Jahres steckte der Verein noch in einer Krise, in der vier Pflichtspiele in Folge verloren wurden. Mittlerweile ist dieses Tief überwunden. Sebastian Hoeneß und sein Team haben die vergangen drei Partien gewonnen.