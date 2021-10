Frankfurt ist in der Europa League noch ungeschlagen und führt die eigene Gruppe an. In der Liga läuft es jedoch nicht annähernd so gut. Die Adlerträger bleiben bislang hinter den Erwartungen zurück und stecken auf dem 14. Platz fest. Auf die 5:2-Auftaktpleite in Dortmund folgten gleich zwei Unentschieden. Dann gab es am Anfang des Monats den völlig überraschenden 2:1-Erfolg bei Bayern München und der Knoten schien geplatzt. Allerdings kam es anders und die Eintracht verlor in der Vorwoche mit 2:1 gegen Hertha BSC. Auf diese Niederlage muss die SGE heute eine Reaktion zeigen, um den Anschluss nach oben nicht komplett zu verlieren.