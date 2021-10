9 Wieder Malen! Der Niederländer ist am nahen Fünfereck Abnehmer einer Flanke Hazards von der linken Außenbahn. Er köpft trotz fehlender Bewachung deutlich über den Heimkasten hinweg.

8 Die erste Möglichkeit der Partie! Der im offensiven Zentrum durch Reus bediente Malen feuert den Ball aus gut 21 Metern mit dem rechten Spann auf die obere linke Ecke. Arminen-Schlussmann Ortega ist rechtzeitig abgehoben und pariert zur Seite.

7 Der Außenseiter geht in den Anfangsminuten äußerst behutsam vor, lässt sich weit in die eigene Hälfte fallen. Die beiden Spitzen Serra und Hack attackieren den gegnerischen Aufbau erst an der Mittellinie.

4 Wolf treibt den Ball am Ende einer langen ersten Ballbesitzphase der Schwarz-Gelben über halbrechts nach vorne und sucht Brandt per Steilpass in den Sechzehner. Der Ex-Leverkusener wird sauber durch Nilsson abgelaufen.

1 Bielefeld gegen Dortmund – auf geht's in der SchücoArena!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Auf Seiten der Gäste, die in der Vorsaison beide Vergleiche mit den Arminen dank klarer Steigerungen in den zweiten Halbzeiten für sich entschieden und die in dieser Spielzeit zwei ihrer drei Partien in der Fremde verloren, stellt Coach Marco Rose nach der 0:4-Auswärtsklatsche beim AFC Ajax viermal um. Pongračić, Hazard, Can und Wolf nehmen die Plätze von Schulz, Meunier, Haaland (allesamt verletzt) und Witsel (Bank) ein.

Bei den Hausherren, denen seit Mai 2008 in vier Anläufen kein einziger Pflichtspieltreffer gegen den BVB gelang und die heute mit neun sieglosen Matches zum Auftakt einer neuen Saison einen neuen Vereinsnegativrekord aufstellen würden, hat Trainer Frank Kramer im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis beim FC Augsburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Schöpf und Fernandes verdrängen Okugawa und Wimmer auf die Bank.

Borussia Dortmund steht in der Bundesliga nach den Heimerfolgen gegen den FC Augsburg (2:1) und den 1. FSV Mainz 05 (3:1) als Tabellenzweiter gut da und kann heute im Optimalfall die Spitzenreiterposition übernehmen. Die Laune im BVB-Lager ist durch die jüngste 0:4-Champions-League-Abreibung beim Ajax AFC und der erneuten Verletzung von Goalgetter Haaland (Hüftbeuger) jedoch mies – nur ein spielstarker Auftritt in Bielefeld würde den Dortmunder Anhänger Zuversicht für die nächsten Wochen verleihen.

Der letztjährige Aufsteiger DSC Arminia Bielefeld wartet nach acht Spieltagen noch auf seinen ersten Dreier und rangiert mit fünf Unentschieden auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dass die Ostwestfalen bereits aufpassen müssen, den Anschluss an die in der Endabrechnung rettenden Plätze nicht zu verlieren, liegt vor allem an der schwachen Offensivausbeute: Erst viermal trafen sie in das gegnerische Tor. Nach zuvor drei torlosen Matches reichte es am letzten Sonntag dank Laursens Treffer (77.) zu einem 1:1-Remis bei Kellerkonkurrent FC Augsburg.