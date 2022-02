Auf geht's! Bochum hat in türkisen Jerseys angestoßen, Stuttgart ist in weißen Trikots unterwegs.

Schauen wir auf die Aufstellungen. Beim VfB gibt es nach dem Spiel in Leverkusen einen Wechsel. Anton hat seine Corona-Infektion überstanden und rückt für Ito (Bank) in die Innenverteidigung.

Nach ihrem 4:2-Coup gegen Bayern München reisen die Bochumer mit breiter Brust nach Stuttgart. Mit 28 Punkten nach 22 Spieltagen rückt der Klassenerhalt für den VfL immer näher. "Man könnte meinen, dass man sich mit 28 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt sicher fühlen kann, aber mein Gefühl sagt etwas anderes", warnt jedoch Defensivakteur Christian Gamboa davor die Bodenhaftung zu verlieren. Auch sein Trainer Thomas Reis möchte den Blick nicht mehr auf das Bayern-Spiel richten, sondern blickt voraus: "Wir wissen, was in Stuttgart auf uns zukommt. Der VfB hat da unten eigentlich nichts verloren. Der Gegner steht unter Druck, wird alles investieren. Da müssen wir gegenhalten. Wir sind fokussiert, können einen weiteren Schritt machen."

Im Duell mit dem VfL Bochum steht der VfB Stuttgart unter Zugzwang. Die Schwaben warten seit nunmehr sieben Bundesligaspielen auf einen Dreier (ein Remis, sechs Niederlagen). Auch die letzten drei Heimspiele gingen verloren. Vier Niederlagen in Folge wären eingestellter Vereinsnegativrekord. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf vier Zähler angewachsen, insofern muss der VfB heute die drei Punkte einfahren, um den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu verlieren. Nach dem 2:4 in Leverkusen fordert Chefcoach Pellegrino Matarazzo von seiner Mannschaft eine geschlossene Leistung: "Wer nimmt den Kampf an. Wer schafft es, die richtige Bindung zur Mannschaft, zu seinen Mitspielern aufzubauen, eine Einheit, eine Gruppe, die gemeinsam die Aufgaben lösen will."