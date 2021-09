31 Der VfB findet vor allem in der Offensive noch so gut wie gar nicht statt. Was zunächst wie ruhiges Aufbauen ausgesehen hatte, scheint sich zunehmend in Ratlosigkeit zu verwandeln. Da kommt kaum was.

28 Marmoush hält sich nach einem Zweikampf das Knie - ein kurzer Schreckmoment, aber es kann wohl doch weitergehen für die Leihgabe aus Wolfsburg.

26 Polter vergibt die Hundertprozentige! Holtmann wird steil auf dem linken Flügel geschickt, spielt stark kurz auf den ersten Pfosten, doch Polter scheitert zweimal am Fünfer gegen den überragend haltenden Müller - einen davon muss er machen, auch wenn letztlich wegen Abseits abgepfiffen wurde.

24 Das gute Auftreten des Aufsteigers birgt allerdings auch seine Gefahren: Auch gegen Hertha BSC war man die überlegene Mannschaft, musste sich am Ende aber extrem effektiven Berlinern mit 1:3 beugen.

22 Es bleibt dabei: Der VfL macht das Spiel und setzt die Schwaben immer wieder im letzten Drittel unter Druck. Stuttgart verteidigt das ordentlich, könnte durch eine kleine Unaufmerksamkeit aber auch schon in Rückstand geraten.

19 Mateo Klimowicz Stuttgart Gelbe Karte für Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart)



18 Erster Abschluss der Bochumer! Löwen hat links an der Strafraumgrenze ein wenig Platz und schließt stramm ins kurze Eck ab, doch Keeper Müller ist zur Stelle und kann blocken.

17 Der VfL versucht es nun variabel mit einigen langen Bällen, Antwi-Adjei wird weit auf rechts geschickt, aber die Flanke ist zu ungenau und landet hinten im Toraus.

14 Borna Sosa Stuttgart Gelbe Karte für Borna Sosa (VfB Stuttgart)

Frühe Gelbe für den Kroaten, der weit draußen zu ungestüm gegen Ball und Gegner geht. Möglicherweise wird Bochum seine Seite nun stärker fordern.

14 Bei den Blauen aus dem Ruhrpott läuft heute viel über die linke Seite, Danilo und Holtmann bilden ein gefährliches Duo, das die rechte Defensivseite der Schwaben als Schwachstelle ausgemacht hat.

12 Bochum schickt mehrere Bälle an den Strafraum, aber Stuttgart kann immer wieder blocken. Der VfB verteidigt das in dieser Phase gut, kann das schnelle Umschalten aber noch nicht wie gewünscht umsetzen.

9 Erstes gutes Dribbling von Holtmann auf der linken Seite, aber nachdem er auch den zweiten im Sechzehner ausgetanzt hatte, rutscht er leicht weg und schickt die Pille in Richtung Eckfahne.

7 Stuttgart bleibt geduldig und kann nun mehr Ballaktionen vorweisen. Auch der VfB steht schließlich tabellarisch unter Druck, Trainer Matarazzo sprach im Vorfeld gar von einem "Schlüsselspiel".

4 Die erste Strafraumsituation hat allerdings der Gast! Coulibaly findet Al Ghaddioui am Elfmeterpunkt, dieser schirmt stark ab und will auf Klimowicz rüber spielen, aber Letzterer wird geblockt.

3 Der VfL übernimmt in den ersten Minuten die Initiative - nach drei Niederlagen in Serie steht der Aufsteiger unter Druck und will daheim seine Punkte holen. Und so treten sie in den ersten Momenten des Spiels auf.

1 Der Ball rollt in Bochum, der VfL ganz in Blau, Stuttgart ganz in Weiß.

1 Spielbeginn

Auch Pellegrino Matarazzo nimmt nach der Pleite daheim gegen Leverkusen Änderungen vor und bringt drei neue Akteure in die Anfangsformation. Dabei ist vor allem bemerkenswert, dass Kapitän Marc Oliver Kempf heute in der Innenverteidigung fehlt und durch Waldemar Anton ersetzt wird. Mit Mateo Klimowicz steht der Sohn von Diego Klimowicz in der Startelf - eben jener Diego, der seine Karriere einst in Bochum hat ausklingen lassen.

Thomas Reis verändert seine Startelf nach der Schmach gegen die Bayern auf vier Positionen: Stafylidis, Lampropoulos, Tesche und Pantovic bleiben zunächst draußen, dafür kommen Bockhorn, Masovic, Löwen und Antwi-Adjei ins Team. Insbesondere auf den jungen Serben Erhan Mašović werden die Augen gerichtet sein, er feiert heute seine Startelfpremiere.

Die beiden Teams eint nicht nur der enttäuschende Saisonstart, auch der Grund für die Miseren ist auf den ersten Blick auszumachen: Beide Mannschaften kassieren zu viele Gegentreffer, insgesamt waren es in den ersten fünf Spielen schon 25 Gegentore - 12 für den VfB, 13 für den VfL. Dies ist vor allem für den VfB fatal, allein in drei dieser Spiele waren es drei oder mehr Gegentore - und das, obwohl die Schwaben das zweikampfstärkste Team der Liga sind. In den entscheidenden Momenten waren sie dann aber doch zu nachlässig und lassen den Gegner zu oft gewähren.

Allerdings kann man auch bei den Schwaben nicht gerade zufrieden sein mit dem Saisonstart. dem furiosen 5:1 gegen Aufsteiger Fürth folgten vier Spiele ohne Dreier, lediglich einen weiteren Punkte sammelten sie in Frankfurt. Es wird also auch für die Stuttgarter immer enger mit Blick nach unten, sodass ein Sieg in Bochum ungemein wichtig wäre. Trainer Matarazzo möchte das Team aus den Kohlepott jedoch nicht unterschätzt wissen: "Bochum ist zu Recht aufgestiegen. Sie haben eine klare Idee, wie sie Fußball spielen wollen. Es wird ein Spiel, in dem wir viel investieren müssen, um dort auch bestehen zu können.“

Dieser Funke ist in der Bundesliga noch nicht wirklich oft übergesprungen beim VfL. Aus fünf Spielen stehen vier Niederlagen, lediglich beim 2:0 gegen Mainz konnte man daheim im Pott überzeugen und sich die Punkte sichern. So rutsche Bochum vor diesem Spieltag auf einen Abstiegsrang und benötigt die Punkte gegen den VfB dringend, um in der Liga mitzuhalten und nicht abreißen zu lassen.

Nach dem historischen 0:7 beim FC Bayern herrschte diese Woche Katerstimmung beim VfL. Klar, die Münchner spielen in einer anderen Gewichtsklasse, aber so eine herbe Klatsche tut auch einem Aufsteiger weh. Dementsprechend schnell wollte Coach Thomas Reis die Niederlage abhaken und nach vorne schauen: Das sagt Reis: "Am Sonntag wollen wir unbedingt wieder unser anderes Gesicht zeigen. Wir wollen positionsgetreuer agieren und nicht unsere Ordnung verlieren. Das haben wir in München nicht hinbekommen, das wurde bestraft. Wir wollen weiter mutig sein und wieder den Funken auf die Fans überspringen lassen."