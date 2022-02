35 Mahmoud Dahoud Dortmund Gelbe Karte für Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund)



32 Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Donyell Malen

Besser kann man diesen Angriff nicht spielen. Aus einem Einwurf auf der linken Seite wird der Doppelschlag der Dortmunder. Malen zieht einen Gegenspieler auf sich und startet im perfekten Moment durch. Reus hat die Übersicht und schickt den Steilpass genau in die Lücke. Der Niederländer ist alleine durch, bleibt vor Sommer cool, hat aber auch Glück, dass dem Schweizer der Schuss auch noch durch die Arme gleitet. Aus der Distanz trifft ihn da allerdings keine Schuld.

30 Julian Brandt Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

30 Gio Reyna Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Gio Reyna

29 Ein kleiner Doppelpass hebelt die komplette BVB-Defensive aus und plötzlich steht Hofmann am rechten Fünfereck frei, aber auch er scheitert am bärenstarken Kobel, der per Fußabwehr zur Seite pariert.

28 Bitter allerdings für den BVB: Reyna bleibt verletzt am Boden liegen und kann nicht weitermachen. Es ist nicht ganz ersichtlich, wie er sich verletzt hat.

27 Völlig unverdient ist die Dortmunder Führung nicht, aber sie kommt in dieser Phase doch ein wenig überraschend.

26 Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Marco Reus

Reus besorgt die Führung, aber 70 Prozent dieses Treffers gehen auf das Konto von Malen! Der Niederländer wirbelt sich über die linke Seite mit einem Doppelpack mit Guerreiro durch die Gladbacher Hälfte, ist nicht zu stoppen und dringt in den Sechzehner ein. Aus halblinker Position schließt er ins kurze Eck ab, Sommer kann nur nach vorne prallen lassen und da lauert der Dortmunder Kapitän. Aus sieben Metern drischt er die Pille unhaltbar ins rechte Eck.

24 Der folgende Eckstoß bringt den Fohlen nichts ein - aber der BVB sollte jetzt wieder hellwach sein nach diesem Schnitzer in der Abwehr.

23 Die Riesenchance für Gladbach! Dahoud patzt vor dem eigenen Sechzehner, Gladbach presst und Koné erobert die Kugel. Über Pléa und Lainer erhält er sie im Sechzehner zurück, scheitert aus knapp zehn Metern aber am glänzend reagierenden Kobel.

22 Durchatmen! Sommer riskiert mit einem hanebüchenen Ausritt 30 Meter aus seinem Kasten viel zu viel und spielt den Ball kurz vor der Seitenauslinie sogar noch in die Füße von Guerreiro - der zieht aus 40 Metern direkt ab, kann das leere Tor aus dieser Distanz aber nicht treffen.

20 Es roch bereits nach Abseits und letztlich geht die Fahne beim Reus-Zuspiel auf Malen in die Spitze auch hoch. Der Niederländer kann mit dem scharfen Pass allerdings eh nichts anfangen.

18 Hazards Eckstoß von rechts rauscht scharf in den Fünfer, aber Ginter kann den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone klären. Dortmund muss mit dem zweiten Ball wieder hintenherum spielen.

16 Eine Viertelstunde ist absolviert und bisher hält das Borussen-Duell zumindest gemessen an der Intensität alles, was es im Vorfeld versprach. Unter den nassen Bedingungen haben beide Mannschaften aber Probleme, ein geordnetes Spiel aufzuziehen.

14 Ramy Bensebaini M'gladbach Gelbe Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

Der Algerier ist gleich wieder im Zentrum des Geschehens, allerdings als Übeltäter. Hazard legt sich den Ball an Bensebaini vorbei und der fährt den Arm aus, stoppt den Belgier unfair und erhält für das Vergehen den gelben Karton.

13 Hofmann findet mit dem folgenden Freistoß von halbrechts den Kopf von Bensebaini - dessen Kopfball saust aber deutlich drüber.

12 Dan-Axel Zagadou Dortmund Gelbe Karte für Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund)

Zagadou hält Lainer im Laufduell leicht fest und rutscht dann auf dem nassen Geläuf weg, bringt den Österreicher damit zu Fall und kassiert eine frühe Gelbe Karte.

10 Jetzt dürfen aber auch die Gäste mal wieder in Ruhe aufbauen, Reyna und Malen machen allerdings ab der Mittellinie Druck und laufen an.

8 Dortmund hat sich schnell in diese Partie eingefunden, nachdem die Gladbacher die ersten Minuten noch kontrollierten. Jetzt macht der BVB das Spiel, läuft die Fohlen früh an und holt sich die Bälle im Mittelfeld schnell wieder.

6 Der Schuss ist schon gefährlicher! Hazard und Reyna nehmen sich beinahe gegenseitig den Ball vom Fuß, weil beide abschließen wollen. Der US-Amerikaner ist den Tick schneller und schickt den Volley von der Sechzehnerkante ins lange Eck. Sommer kann den fiesen Aufsetzer glänzend zur Ecke parieren.

5 Die erste Abschlusschance haben dennoch die Hausherren! Nach einem Ballgewinn im eigenen Drittel findet der Ball von Reus den gestarteten Malen auf dem linken Flügel. Der Niederländer wird aber stark von Friedrich entscheidend abgedrängt und verzieht aus halblinker Position deutlich drüber.

3 Gladbach beginnt mutig und aggressiv, wirkt in den ersten Minuten etwas frischer und wacher.

1 Der Ball rollt! In Dortmund herrschen nasskalte Bedingungen, dennoch sind die 10.000 erlaubten Fans erschienen.

1 Spielbeginn

Das 100. Bundesligaduell wird der Unparteiische Marco Fritz pfeifen. Die Bilanz aus insgesamt bisher 106 direkten Duellen spricht mit 43-34 für den BVB, 29 Partien endeten Remis. Vor allem zu Hause war der BVB in den letzten Jahren nicht mehr zu schlagen. 14 Siege und ein Remis gelang dem BVB.

Fohlen-Coach Hütter betonte hingegen trotz des Mini-Befreiungsschlags gegen den FCA: "Wir bekommen noch immer zu viele Gegentore. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir zuletzt gegen Augsburg in einer schwierigen Situation unter Druck eine ordentliche Leistung gebracht haben." Mit Blick auf das Glasgow-Spiel will der Trainer diese BVB-Leistung nicht als Maßstab nehmen und mahnt: "Der BVB hat viele Stärken, aber auch seine Schwächen. Es wird sicherlich darauf ankommen, defensiv gut zu stehen und nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, um möglichst freie Räume für uns zu nutzen.

Die Pleite in der Euro League musste bei den Dortmundern viel und lange aufbereitet werden. "Das hat etwas länger gedauert. Das ist manchmal auch unangenehm. Es wird oft über die Haltung und Mentalität gesprochen. Es ist eine Phase, in der wir besonders abgefragt werden", so der Trainer Marco Rose. "Wir spielen Playstation. Im richtigen Fußball kann das nicht funktionieren. wir müssen dort klarer werden, sauberer, seriöser", so die Forderung vor dem Gladbach-Spiel.

Für beide Teams geht es um einiges. Gladbach will wie erwähnt am Erfolg letzte Woche anknüpfen und zumindest den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. An den Anschluss an die europäischen Plätze ist noch lange nicht zu denken - auch wenn man den Rückstand heute vorerst auf nur sechs Zähler verkleinern könnte. Der BVB hingegen sinnt auf Wiedergutmachung nach der Blamage gegen Glasgow und muss gleichzeitig mindestens den Anschluss an die Bayern halten. Der beträgt sechs Punkte, sollte der Meister, der das Spiel gegen Fürth aktuell gedreht hat, aber siegen und den Druck erhöhen, sind es vor Anpfiff neun Punkte Rückstand für den BVB.

Bei den Gladbachern gibt es hingegen nach dem Sieg gegen Augsburg keinen Anlass für Coach Adi Hütter, etwas am Startpersonal zu ändern.

Blicken wir sofort auf die Aufstellungen beider Teams, beginnend beim BVB. Im Vergleich zum 2:4 gegen die Glasgow Rangers vor drei Tagen gibt es drei Änderungen. Akanji fehlt mit Muskelfaserriss, Witsel und Brandt sitzen zunächst nur auf der Bank. Can, Reyna und Hazard ersetzen das Trio.

Für die Gastgeber ist es zugleich ein Fernduell mit Ligaprimus Bayern München, das gerade gegen den Tabellenletzten Fürth spielt und zur Halbzeit überraschend 0:1 im Hintertreffen ist. Bei einem erneuten Patzer des Meister könnte der BVB bis auf drei Punkte heranrücken und das Meisterschaftsrennen mit neuer Spannung versetzen. Dafür muss heute allerdings eine Reaktion auf die Euro-League-Pleite am Donnerstag folgen. Ob kriselnde Fohlen vergangene Woche den Startschuss für die Wende in der Saison eingeläutet haben, wird sich heute noch zeigen. Nach vier Spielen ohne Sieg rettete Gladbach das 3:2 gegen Augsburg über die Zeit und fuhr erst den zweiten Dreier der letzten zehn Begegnungen ein.