54 Insgesamt ist die Partie seit dem Wechsel ziemlich zerfahren. Immer wieder durchbrechen Fehlpässe oder Fouls auf beiden Seiten den Spielfluss.

51 Leipzig hat noch nicht wieder so richtig ins Spiel gefunden und tut sich bislang unheimlich schwer. Immer wieder verhindern Abstimmungsschwierigkeiten, dass die Gastgeber zu Chancen kommen.

48 Der VfL Bochum versteckt sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht. Gerrit Holtmann zieht über links in die Box, flankt dann allerdings genau in die Arme von Péter Gulácsi.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter in Leipzig.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem gellenden Pfeifkonzert geht s für die Spieler von RB Leipzig in die Kabine. Die Bullen sind gegen den VfL Bochum zwar klar die überlegene Mannschaft, kriegen den Ball aber einfach nicht ins Tor. Zweimal hatten die Sachsen Pech. Einmal als Forsberg nur das Lattenkreuz traf und einmal als Schiri Hartmann einen Elfer nach Videobeweis zurücknahm, obwohl keine allzu deutliche Fehlentscheidung vorlag. Daran allein lag es aber nicht, dass RB hier nicht führt. Die Hausherren ließen reihenweise hochkarätige Chancen aus, vor allem Nkunku hätte für die Führung sorgen müssen. Bochum hält insgesamt gut dagegen, agiert phasenweise erstaunlich offensiv und kommt auch selbst zu Abschlüssen. Richtig gefährlich waren die Gäste bisher aber nicht. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Passiert hier noch was? Momentan scheinen beide Mannschaften mit dem Remis erstmal zufrieden zu sein.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Die Zuschauer werden langsam ungeduldig und pfeifen hin und wieder. Leipzig tut sich gegen giftige Bochumer gerade wirklich schwer und kommt kaum noch in Überzahlsituationen.

41 Der erste Kontakt ist wahrlich nicht die Stärke von Yussuf Poulsen. Diesmal wird der Däne von Angeliño in Position gebracht, lässt das Leder am Sechzehner aber gleich meterweit wegspringen und flankt dann ins Toraus.

38 Der VfL wird immer mutiger und gefährlicher! Holtmann wird von Rexhbeçaj in die Gasse geschickt und sucht mit seiner flachen Hereingabe von links in der Mitte Antwi-Adjei, findet aber nur RB-Keeper Gulácsi.

37 Da hat nicht viel gefehlt! Bochum bleibt nach dem Eckball vorne, stellt den Leipziger Abstoß zu und geht ins Pressing. Anthony Losilla erobert den Ball 30 Meter vor dem Tor, geht noch ein paar Schritte und zieht dann mit rechts ab. Der Ball rauscht einen guten Meter am linken Eck vorbei.

35 Der erste Eckball der Gäste sorgt kurzzeitig für Chaos im Leipziger Strafraum, letztlich kommt der Ball aber nicht aufs Tor.

32 RB legt wieder zu und kommt zur nächsten Chance. Diesmal kommt der Ball zu Poulsen, doch der Däne kann den Ball am Elfer nicht ordentlich verarbeiten. Als er letztlich doch noch abzieht, sind bereits zwei Bochumer da um zu blocken.

30 Unfassbar! Nkunku verschenkt die sichere Führung! Leipzig führt einen Freistoß schnell aus, überrascht damit den gesamten VfL und Nkunku geht alleine auf Riemann zu. Vor dem Keeper müsste er dann nur noch auf den völlig freien Poulsen querlegen, verweigert das aber und schießt selbst. Und zwar genau in die Arme von Riemann.

29 Wieder Poulsen! Diesmal trifft der Däne seinen Kopfball besser, nickt aus sieben Metern aber knapp rechts vorbei.

28 RB spielt hinten durchaus auch mit dem Feuer. Nach einem langen Befreiungsschlag der Gäste muss Mohamed Simakan als einziger verbliebener Leipziger ins Eins-gegen-Eins mit Takuma Asano, behauptet sich dort allerdings souverän.

26 Der VfL hat sich mittlerweile ein bisschen stabilisiert, lässt nun weniger zu und hat selbst einige Ballbesitzphasen. Leipzig pustet nach einer intensiven Auftaktphase erstmal durch.

24 Danilo Soares schickt einen Bochumer Freistoß aus dem linken Halbfeld in die Box, findet aber keinen Mitspieler.

21 In der gegnerischen Hälfte ist Bochum richtig gut in den Duellen, gewinnt immer wieder Bälle und lässt Leipzig kaum zur Entfaltung kommen. Wenn die Sachsen es aber einmal über die Mittellinie geschafft haben, wird es fast immer gefährlich, weil die Lücken in der VfL-Abwehr zu groß sind.

18 Diesmal bereitet Forsberg per Flanke von rechts für Poulsen vor, der aber am zweiten Pfosten keinen Druck mehr hinter den Ball bekommt und drüber köpft.

16 Das nächste dicke Ding! Bochum verliert den Ball im Mittelfeld und Nkunku schickt sofort Poulsen auf die Reise. Der Däne entwischt der VfL-Abwehr und will aus 15 Metern mit links flach einnetzen, doch Riemann fährt das Bein aus und pariert stark.

13 Bochum hat durchaus auch Aktionen nach vorne, Rexhbeçaj lässt den ersten Torschuss los und landet bei Gulácsi. Der VfL geht sogar hoch ins Pressing, steht hinten aber erstaunlich offen. Wenn sich das nicht schleunigst ändert, ist die Führung für RB nur eine Frage der Zeit.

11 Forsberg trifft nur Aluminium! Yussuf Poulsen setzt sich auf dem rechten Flügel robust durch, nimmt Tempo auf und legt vor dem Strafraum in die Mitte auf Emil Forsberg ab. Der Schwede lässt noch einen Bochumer aussteigen und setzt die Kugel aus 13 Metern ans rechte Lattenkreuz.

8 Bochum ist also nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, muss nun aber schleunigst zulegen. Bisher spielt nur RB und es gibt eine Chance nach der anderen für die Hausherren. Forsberg scheitert aus spitzem Winkel an Riemann.

5 Kein Elfer! Hartmann lässt sich von den Bildern überzeugen und revidiert seine Entscheidung. Tatsächlich waren Herbert Bockhorn und Yussuf Poulsen ziemlich zeitgleich am Ball und man muss hier keinen Strafstoß geben.

4 Elfmeter für RB Leipzig? Angeliño lässt zunächst eine Riesenchance aus, anschließend wird Poulsen in der Mitte am Fünfer umgesenst als er zum Nachschuss ansetzen will. Schiri Robert Hartmann zeigt auf den Punkt. Die Szene wird überprüft und Hartmann geht zum Monitor.

3 Gleich die erste Chane! Angeliño bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten und landet genau auf dem Kopf von Joško Gvardiol. Der Kroate köpft aber genau in die Arme von Manuel Riemann.

2 Die Gastgeber agieren nach dem Ausfall von Willi Orban heute mit einer klaren Dreierkette in einem 3-4-2-1. Bochums Trainer Thomas reis setzt wie gewohnt auf eine Viererkette mit zwei Sechsern davor.

1 Der Ball rollt! Leipzig spielt in Rot und Weiß, Bochum ganz in Blau.

1 Spielbeginn

Es ist angerichtet! Die Teams sind da, die Seiten gewählt. Bei optimalen Fußballbedingungen und knapp 20 Grad in Leipzig kann es in wenigen Augenblicken losgehen.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robert Hartmann, der an den Seitenlinien von Christian Leicher und Benedikt Kempkes unterstützt wird. Die Videobilder werden von Johann Pfeifer überwacht.

VfL-Trainer Thomas Reis lobte den Gegner trotz des schwachen Starts im Vorfeld in den höchsten Tönen. "Leipzig hat ein sensationelles Umschaltspiel. Fehler des Gegners im Zentrum nutzen sie brutal. Sie haben gezeigt, wie gefährlich sie sind, wenn man sie ins Spiel kommen lässt", so der 47-Jährige, der weiß, dass sein Team einen guten Tag erwischen muss. "Wir müssen alles abrufen, es muss alles passen", so Reis, der aber auch nochmal klarstellte: "Wir wollen den Gegner ärgern."

RB-Coach Marsch versuchte zuletzt, seine Mannschaft aus der Schusslinie zu nehmen und übernahm selbst Verantwortung für die schwachen Resultate. "Ich muss mehr Lösungen für die Mannschaft finden. Es ist der Job des Trainers, Lösungen zu finden und Leader zu sein", sagte der US-Amerikaner, der großen Respekt vor dem Aufsteiger aus dem Ruhrpott hat. "Bochum ist viel besser als die Ergebnisse, sie spielen gut gegen den Ball, sind bereit für den Kampf, und vielleicht denken sie, wir sind ein bisschen schwach", so Marsch.

Ein Blick aufs Personal: RB-Trainer Marsch stellt nach dem 1:2 gegen Brügge insgesamt viermal um. Willi Orban fällt kurzfristig mit einem Infekt aus, Konrad Laimer, Nordi Mukiele und Dominik Szoboszlai rotieren auf die Bank. Neu in der Startelf sind Joško Gvardiol, Amadou Haïdara, Tyler Adams und José Angeliño. Bei den Gästen gibt es derweil zwei Änderungen. Takuma Asano und Robert Tesche beginnen für Sebastian Polter und Eduard Löwen (beide Bank).

Gleiches gilt für den Gast aus Bochum, der ebenfalls nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen konnte. Ein 2:0-Erfolg gegen Mainz am zweiten Spieltag sorgte für drei der vier Punkte, die der VfL bisher auf dem Konto hat. Im Gegensatz zum Topteam aus Leipzig hat man in Bochum mit einem solch schwierigen Start allerdings gerechnet. Der Aufsteiger hat sich bis auf das 0:7 in München meist ordentlich verkauft, zuletzt gab es ein torloses Remis gegen den VfB Stuttgart.

Auch im Oktober ist Vizemeister RB Leipzig mit dem neuen Coach Jesse Marsch noch nicht so richtig in der neuen Spielzeit angekommen. Ganze sieben Punkte konnten die Bullen in der Liga erst einheimsen, die Bayern sind bereits neun Zähler weg. Nach dem 6:0 gegen die Hertha hatte man in Leipzig bereits gehofft, dass der Knoten endlich geplatzt ist. Das 1:2 gegen Brügge in der Königsklasse hat RB aber schnell eines Besseren belehrt. Einen einzigen Sieg konnten die Sachsen in den letzten sechs Pflichtspielen feiern.