45 Halbzeitfazit

Mit einem 0:0 der ersten Güteklasse gehen Köln und Leipzig für 15 Minuten in die Kabinen. In einer temporeichen ersten Halbzeit ist das Remis zur Pause leistungsgerecht. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, beide jubelten jeweils auch kurz über die vermeintliche Führung - doch die Fahne des Linienrichters machte einen Strich durch die Rechnung und erkannte die Abseitstore zu Recht ab. RB war über 45 Minuten leicht im Vorteil, hatte die besseren Ideen und kam häufiger vor den Kasten von Horn, aber auch die Kölner mussten sich keineswegs verstecken.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Von der anderen Seite traut sich Schmitz, zieht mit rechts ins kurze Eck ab - und fordert den Eckball, aber das sieht Brych anders und verwehrt dem Kölner den Standard.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Der neue Mann bei den Kölnern, Jorge Meré, fügt sich bislang nahtlos ein in die Abwehrkette und ersetzt Czichos perfekt. Vor dem eigenen Strafraum gewinnt er den wichtigen Zweikampf und dann geht es in die andere Richtung. Am Ende kommt Hector halblinks im Sechzehner zum Abschluss, tunnelt Klostermann, aber Gulácsi hat den Braten gerochen und taucht schnell ab.

43 Die Leipziger Proteste beim Einsatz von Modeste sind berechtigt. Ohne Chance auf den Ball gibt der Franzose Klostermann noch einen Check mit, Schiedsrichter Brych regelt die Situation aber ohne eine Karte.

41 Szoboszlai sucht und findet einen kurzzeitig freien André Silva an der Strafraumkante, aber sofort ist Jorge Meré zur Stelle und stellt den Portugiesen, gewinnt den Zweikampf und verhindert einen Abschluss.

40 Das sollte den Leipzigern eine letzte Warnung sein, dass Köln definitiv Bock auf Fußball hat und sich überhaupt nicht versteckt. Klar ist RB ein wenig spielfreudiger und in manchen Szenen einen Tick schneller wie gefährlicher, aber beide Mannschaften sorgen dafür, dass es bisher ein extrem unterhaltsames Topspiel am Samstagabend ist. Das Publikum bekommt einiges geboten und peitscht den Effzeh nochmal die letzten Minuten an.

38 Natürlich gibt es eine kleine Absprache mit dem VAR, aber wieder ist die Sache schnell klar: Die Abseitsentscheidung ist korrekt.

37 Zum zweiten Mal erzittern die Maschen! Modeste wird von Duda rechts auf die Reise geschickt, dringt in den Strafraum ein und bedient Uth mustergültig im Fünfer, wo er nur noch einschieben muss - aber der Franzose steht beim Zuspiel einen halben Schritt im Abseits. Wieder gut gesehen von Brych und seinen Assistenten.

35 Schmitz beweist es direkt mit einem starken Tackling bei einer RB-Annährung, die er mit gutem Stellungsspiel zunichtemacht und sein Team damit befreit.

34 Die vielen Unterbrechungen haben ein wenig den Spielfluss gestört, nicht aber das hohe Tempo aus dem Spiel. Beide Teams stehen nun aber ein wenig defensiver und lassen nicht mehr so viel zu, wie noch zu Beginn.

32 Währenddessen wurde Gvardiol an der Seitenlinie behandelt, aber auch für ihn geht es nach kurzer Pause weiter. Marsch winkt ihn sofort wieder auf das Feld - darüber entscheidet letztlich aber Brych.

31 Das war ein kurzer Arbeitstag. Der akut Platzverweis gefährdete Czichos wird sicherheitshalber von Baumgart vom Feld genommen und durch Jorge Meré ersetzt.

31 Jorge Meré Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Jorge Meré

31 Rafael Czichos Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Rafael Czichos

30 Die Fahne bleibt unten, aber das Tor wäre definitiv zurückgenommen worden. Modeste steht beim Zuspiel in die Spitze deutlich im Abseits, Gulácsi kann seinen Distanzschuss aus 20 Metern aber auch sicher entschärfen.

28 Beide Teams nutzen die ungeplante Unterbrechung für eine Trinkpause, André Silva steht aber auch schon wieder und das Match kann fortgesetzt werden.

27 Czichos hat das Bein sehr weit oben gegen André Silva, der allerdings auch mit dem Kopf weit runter geht. Der Portugiese bleibt verletzt am Boden liegen und wird behandelt. Da hat der Abwehrmann im Köln-Dress durchaus Glück, dass der Unparteiische nicht die zweite Karte zückt. Viel darf er sich nicht mehr erlauben.

25 Czichos wirft sich in den Distanzschuss von Szoboszlai und macht das Geschoss damit erst so richtig gefährlich. Horn war schon auf dem Weg in die andere Ecke und hätte nichts mehr ausrichten können - der Ball rauscht aber am Pfosten vorbei zur Ecke.

24 Das war knapp! Ein Stück zu weit ist der Pass auf Szoboszlai, der fair vor Horn zurückzieht. Mehr als ein Schritt fehlt dem Ungar nicht, sonst klingelt es vermutlich.

23 Hector gewinnt den Ball im Aufbauspiel der Leipziger und nimmt Modeste mit. Der hat das Adlerauge und ein eines Füßchen für den Pass in die Spitze auf Ljubicic - dessen Hereingabe ins Zentrum kann Orban per Kopf klären.

22 Die Hälfte der ersten Halbzeit ist bereits vorbei und noch immer hat das Spiel Höchstgeschwindigkeit. Auf beiden Seiten geht es über die Flügel, aus Kölner Sicht hauptsächlich über links, Leipzig probiert es meistens über rechts mit dem bärenstarken Nkunku.

20 Nkunku ist der Dreh- und Angelpunkt bei den Sachsen. Am rechten Strafraumeck bekommt er keine wirkliche Hilfe, tänzelt auf der Stelle und verschafft sich mit einem Wackler nach links den entscheidenden Platz zum Flanken. Am zweiten Pfosten steigt Gvardiol sehenswert zum Seitfallzieher hoch, bleibt aber an Hector hängen.

17 Szoboszlai nimmt sich dem Freistoß aus zentraler Position 18 Meter vor dem Tor an und schlenzt ihn sehenswert in Richtung linker Knick, aber Horn schmeißt den Flugsimulator an und faustet den Schuss sicher aus der Gefahrenzone.

16 Rafael Czichos Köln Gelbe Karte für Rafael Czichos (1. FC Köln)

Czichos erhält für sein Tackling noch folgerichtig die Gelbe Karte.

16 Dicker Bock von Kilian im Aufbauspiel. Dani Olmo nimmt den Fehlpass auf und dann muss Czichos in höchster Not den Spanier mit der Grätsche aufhalten - rechts wäre Nkunku völlig frei gewesen, wenn er den Pass hätte anbringen können.

14 Es geht weiter nur nach vorne. Kölns Freistoß aus dem Halbfeld geht sofort Retour, der schnelle Nkunku treibt das Leder voran und sucht Szoboszlai mit einer Flanke von der linken Seite - findet ihn aber nicht und die Effzeh-Abwehr kann klären.

12 Es geht heiß her auf dem Rasen. Erst bekommt Orban einige Pfiffe ab, weil er den Ball unnötig beim Einwurf wegschießt, dann geht Dani Olmo im Zweikampf ordentlich zur Sache.

12 Der nächste Alukracher! Diesmal allerdings auf Kölner Seite - Duda nimmt rechts im Strafraum aus neun Metern eine Hereingabe von linksaußen direkt und haut das Rund an den rechten Giebel. Der Ball springt noch zurück ins Feld, Modeste kommt aber nicht an den Abpraller.

10 Die ersten zehn Minuten dies Spiels vergehen wie im Flug. Beide Teams spielen mit einem unfassbaren Tempo und bieten den Anwesenden auf den Rängen ein mehr als ordentliches Offensivspektakel - die danken es mit einer tollen Stimmung.

8 Nkunku hat Spaß am Toreschießen gefunden! Nach dem Dreierpack in Manchester will er in der Liga nachlegen. In Köln hat man anscheinend nichts von seiner Torgefährlichkeit gehört und lässt ihn viel zu frei agieren. Aus 17 Metern nimmt er Maß und knallt den Distanzschuss an den rechten Pfosten. Horns schnelles Stoßgebet scheint geholfen zu haben.

6 Die Entscheidung wird noch am Monitor überprüft, aber nach kurzer Zeit gibt es die Bestätigung: Die Abseitsentscheidung war korrekt. Gut gesehen vom Schiedsrichtergespann.

5 Der Ball zappelt im Netz! Die Kölner lassen sich in der Offensive zu leicht abkochen und dann geht Nkunku über rechts ab. Der Querpass in die Mitte für Szoboszlai ist perfekt, dessen Übergabe links in den Strafraum für André Silva nur fast perfekt: Der Portugiese steht einen Fuß im Abseits und so zählt die vermeintliche frühe Führung nicht.

4 Aber auch Leipzig sucht sofort den Weg nach vorne. Nkunku bricht über die rechte Seite durch und spielt flach in die Mitte zu Dani Olmo. Der Spanier zieht sofort aus vollem Lauf ab, feuert das Leder aber rechts vorbei.

2 Köln steht direkt von Beginn an extrem hoch, macht viel Druck und forciert die erste Ecke. Gulácsi sieht nicht sonderlich sicher aus, kann den Ball aber aus dem Strafraum wischen.

1 Der Ball rollt. Köln spielt am Diversity Day mit speziellen Trikots, die Stimmung ist grandios und es herrscht bestes Fußballwetter.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Dr. Felix Brych, unterstützt wird er am Monitor von VAR Robert Hartmann. Mit der Hymne des 1. FC Köln betreten alle Beteiligten das Spielfeld, in wenigen Augenblicken kann es losgehen.

25.000 sind erlaubt im Stadion der Kölner. Bereits beim 2:1 gegen Bochum kochte der Kessel fast über. Benno Schmitz beschreibt die Situation auf den Rängen so: "Wir wollen wieder mutig sein und unseren Stil reinbringen, das wollen auch die Fans sehen. Mit ihnen im Rücken können wir 90 Minuten Gas geben und Euphorie entfachen." Die Geißböcke haben "eine Heimmacht" zu sein. "Es soll einfach unangenehm für die Gegner sein, nach Köln zu kommen."

Leipzig-Coach Marsch bringt nach dem 3:6 in Manchester unter der Woche gleich fünf neue Kräfte. Adams, José Angeliño, Mukiele Laimer und Forsberg fliegen von der Startelf auf die Bank, es beginnen dafür Haidara, Kampl, Szoboszlai, Simakan und Gvardiol.

Zeit für einen Blick auf die Aufstellungen. Vier Änderungen nimmt der Kölner Cheftrainer vor. Kainz fehlt wegen Gelb-Rot-Sperre, Jorge Meré, Özcan und Andersson rücken auf die Bank. Dafür beginnen heute Kilian, Skhiri, Thielmann und Duda.

Der heutige Gastgeber hat zwar keinen so klangvollen Namen wie der deutsche Rekordmeister oder der Scheichklub aus England, eine leichte Aufgabe wird der "Effzeh" aber bei weitem nicht. Das Team von Steffen Baumgart geht mit breiter Brust in dieses Duell. Nur gegen die Bayern verlor es (3:2 in München), Hertha und Bochum konnten beide vor heimischer Kulisse bezwungen werden. Auswärts in Freiburg sah es sogar lange nach dem dritten Dreier aus, doch ein Eigentor von Czichos in der 89. Minute beendete die Kölner Träume vom fast perfekten Start in die Saison.

Lediglich der Saisonauftakt im Pokal war für das Team von Jesse Marsch von Erfolg gekrönt. 4:0 gewann man gegen Sandhausen, dasselbe Ergebnis wie gegen Stuttgart am 2. Spieltag der Bundesliga. Alles andere aber waren Niederlagen. Zwei Mal gab es ein 0:1 gegen Mainz und Wolfsburg, Meister Bayern München war am vergangenen Wochenende eine Klasse zu stark und siegte 4:1. Unter der Woche schafften es die Bullen, drei Tore gegen Manchester City in der Champions League zu erzielen - allerdings kassierten sie auch sechs. All zu viel Selbstbewusstsein konnten die Sachsen in den letzten Wochen also nicht tanken.

Natürlich ist es noch früh in der Saison, dennoch hätte man die Tabellensituation vor dem Spieltag wohl eher weniger vermutet. Köln überlebte in der Vorsaison nur über die Relegation den Verbleib im Oberhaus und startete dafür mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage in die neue Saison. So gut starteten die Geißböcke seit der Saison 2016/17 nicht mehr. RB Leipzig hingegen erfährt den schlechtesten Bundesligastart der Vereinsgesichte. Nur ein Sieg gelang in den ersten vier Spieltagen, drei Partien gingen verloren. Köln steht somit auf Rang 7, Leipzig nur auf dem 13. Platz.