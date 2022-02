75 Eine Viertelstunde vor Schluss kommen bei der Hertha Richter und Bjørkan für Belfodil und Maolida.

74 Erneut kontert der VfL! Locadia hat etwas Glück im Laufduell gegen Stark, verliert dabei etwas Tempo kommt hinter den Ball - im Eins gegen Eins verteidigt der Neuzugang der Hertha bärenstark und trennt den Bochumer vom Ball.

73 Was für ein krummes Ding! Pantović ist rechts durch und will den Ball quer zu Locadia löffeln, der links im Strafraum lauert. Stark bringt das halbhohe Bein dazwischen und der Querschläger scheint ein Ball für Schwolow zu sein - aber er setzt sich oben auf die Latte.

71 Nächster Wechsel von Thomas Reis: Christopher Antwi-Adjei ersetzt Gerrit Holtmann.

70 Lee schaut Schiedsrichter Fritz fragend an, bekommt den Foulpfiff aber nicht - zu Recht, denn Danilo Soares läuft ihn rechts vor dem Strafraum ganz cool und fair ab.

68 Der Himmel über Berlin will sich weiterhin nicht schließen, es gießt in Strömen und macht das Spiel auf dem Rasen nicht unbedingt leichter.

66 Jovetić macht es diesmal deutlich ansehnlicher, dribbelt sich 17 Meter vor dem Tor wunderbar gegen zwei Mann frei und knallt aus gleicher Distanz ins lange Eck - Riemann macht sich lang und pariert im Nachfassen.

65 Die Reaktion der Hertha nach dem Gegentreffer ist eine Viertelstunde später zwar in Ordnung, mehr aber auch nicht. Den Schwung der Bochumer konnten die Hausherren stoppen, offensiv fehlt es noch ein wenig an Ideen und auch den Druck aus der ersten Halbzeit kann die Alte Dame nicht mehr aufbauen.

64 Das riecht schon fast ein wenig nach Verzweiflung bei Jovetić, der aus knapp 30 Metern sein Glück versucht, aber meilenweit über das Gehäuse verzieht.

61 Mittelstädt bedient Belfodil, der links im Strafraum lauert, Leitsch stellt sich ihm aber erfolgreich in den Weg und trennt ihn vom Ball.

60 Jovetić verschafft sich vor dem Strafraum etwas Platz, zögert einmal, zögert zweimal und setzt seinen Gegenspieler auf den Hosenboden. Sein Abschluss aus 18 Metern ist aber harmlos.

58 Neuzugang Lee ersetzt den gerade eben frisch verwarnten Ekkelenkamp.

Ekkelenkamp zieht und zerrt von hinten an Rexhbeçaj bringt ihn zu Fall und sieht in einer äußerst fairen Partie die erste Gelbe des Spiels.

55 Nach feinem Doppelpass mit Jovetić zieht Ekkelenkamp aus gut 25 Metern zentraler Position ab, verzieht aber deutlich über den Kasten.

54 Nächster Abschluss des VfL! Jetzt schnüren die Bochumer Berlin vor dem eigenen Strafraum ein und erobern den Ball in Überzahl. Pantović legt von links quer in die Mitte und Locadia zieht aus 17 Metern freistehend ab. In Rückenlage befördert er das Spielgerät weit über den Kasten.

51 Der VfL kommt im wahrsten Sinne des Wortes ausgewechselt aus der Kabine und legt in den ersten fünf Minuten des zweiten Durchgangs bärenstark los. Die Hertha muss sich von dem Schock noch erholen.

50 Schwolow wackelt erneut! Einen Distanzschuss von Rexhbeçaj kann er wieder nicht festhalten und muss gegen Pantović nachgreifen - einen Sekundenbruchteil später und der Keeper fällt den Bochumer, dann gibt es hier Elfmeter.

Was für eine Einwechslung! Polter leitet erst mit einem leichten Schubser gegen Stark ein und kommt dadurch selbst an den weiten Ball von Bella-Kotchap. Er legt ab für Locadia, der aus 18 Metern zentral direkt abschließt. Schwolow ist der letzte Herthaner in der Fehlerkette, lässt den Schuss nach vorne klatschen und direkt vor die Füße von Polter, der aus fünf Metern ins leere Tor einschiebt.

46 Mit zwei Wechselns auf Bochumer Seite startet der zweite Durchgang: Asano und Tesche bleiben draußen, mit Polter und Osterhage wird es nun offensiver beim VfL.

Pause in Berlin: Die Hertha führt verdient mit 1:0 gegen den VfL Bochum. Von Beginn an kam die Mannschaft aus der Hauptstadt temporeicher und galliger ins Spiel, zeigte sich gegenüber der letzten Wochen stark verändert und wollte einfach mehr. Gerade Gäste-Keeper Riemann bekam das früh zu spüren, wurde oft und früh angelaufen und unter Druck gesetzt. So war die Führung der Hausherren die logische Schlussfolgerung im Verlaufe des Matches. Die Gäste ließen sich über 45 Minuten abkochen, kamen offensiv kaum nennenswert zu Chancen und rannten sich an der Defensive der Alten Dame fest - da muss im zweiten Durchgang ordentlich nachgebessert werden.

45 Bochum fährt noch einmal einen letzten Angriff, bringt aber nichts Gefährliches auf den Kasten der Hausherren - das dürfte es mit dem ersten Durchgang gewesen sein.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Die Hausherren behalten kurz vor der Pause weiterhin die Dominanz im Spiel, Bochum traut sich zwar immer mal wieder vorsichtig nach vorne, defensiv steht die Alte Dame aber extrem souverän und diszipliniert. Da ist kein Durchkommen.

41 Die Hertha bringt Riemann wieder in Bedrängnis und der Keeper kann nur unkontrolliert klären. Maolida wird dann zwischen zwei Mann angespielt, Bella-Kotchap und Gamboa klären im Verbund.

39 Kempf dribbelt sich durch die Zentrale und legt links rüber zu Maolida, der sich aber verzettelt und beim Eindrehen in den Strafraum die Kugel vergisst.

36 Der schnelle Holtmann versucht es immer wieder über seine rechte Seite, aber bislang sind seine Ausflüge nicht von Erfolg gekrönt. Die Hertha hat ihn gut unter Kontrolle.

35 Wieder rutscht ein Standard der Gäste durch, diesmal zu Mittelstädt, der halblinks vorm Tor nicht lange fackelt und aus 19 Metern abfeuert - Leitsch opfert ein paar Gehirnzellen und hält die Rübe dazwischen.

34 Stattdessen kontert Berlin über Maolida, der ab der Mittellinie den Ball nicht mehr hergibt. Am Ende ist das Zentrum aber dicht und sein Schuss aus 18 Metern zentral vorm Tor wird zur Ecke abgefälscht.

33 Tesches Flanke aus dem linken Halbfeld hat Potential, aber Kempf erkennt das ebenfalls und steht gut zum Ball, klärt sicherheitshalber jedoch per Kopf zur Ecke - doch auch dieser Standard des VfL verpufft.

32 Der Standard der Bochumer bringt allerdings nichts ein.

31 Schwolow versucht mit einem Hechtsprung die drohende Ecke noch abzuwenden, aber er kann den geklärten Ball vom eigenen Mann nicht mehr vor der Linie retten.

29 Locadia riecht den Steilpass von Danilo Soares etwas zu spät und kommt nicht mehr rechtzeitig vor Schwolow an den Ball, der stark mitspielt und 14 Meter aus seinem Kasten herauskommt, um den Pass rechtzeitig abzufangen.

27 Darida zaubert aus dem rechten Halbfeld einen wunderbaren Diagonalball auf Mittelstädt heraus, der links vom Strafraumrand flach ins Zentrum legt. Bella-Kotchap kann klären.

25 Das Tor hat Bestand. Der VAR legt nochmal die Linie an, doch Belfodil stand nicht im Abseits und das bedeutet endgültig die Führung der Hertha - und die ist unterm Strich verdient und die logische Konsequenz für das aggressive Pressing der Hausherren.

Und plötzlich ist das Ding drin! Jovetić steht 26 Meter vor dem Tor auf der linken Seite für den Freistoß bereit und tritt ihn scharf ins Zentrum - Belfodil steigt gegen zwei Mann am höchsten und streichelt den Ball mit dem Scheitel ins lange Eck!

22 Mittelstädt zieht über links das Tempo an und wird aus vollem Lauf von Bella-Kotchap unfair gestoppt - Freistoß für die Hertha.

20 Doppelchance der Hertha! Erst bleibt Maolida links im Strafraum am eigenen Mann Jovetić hängen, der legt aber weiter zurück an die Sechzehnerkante zu Darida - doch auch dessen Distanzschuss aus 18 Metern wird im Ansatz schon geblockt.

18 Wieder geht die Fahne hoch, aber Hertha spielt defensiv mit dem Feuer. Diesmal steht Locadia bei der Flanke von rechts hauchdünn in der verbotenen Zone.

16 Asano nimmt sich einen tiefen Ball ins Zentrum hinter der Abwehrkette der Hertha fein mit der Brust herunter, wird nach wenigen Sekunden im Ballkontakt aber vom Unparteiischen wegen Abseits zurückgepfiffen.

15 So frei darf Pekarik rechts im Strafraum nicht im Rücken gelassen werden - Bochum wird aber nicht bestraft, Gamboa kann die flache Hereingabe ins Zentrum zur Ecke klären. Die nimmt Ascacíbar an der Strafraumkante volley technisch anspruchsvoll, haut das Leder aber einen knappen Meter drüber.

13 Kuriose Szene: Marco Fritz verfängt sich im Sprint in den Beinen vom Herthaner Stevan Jovetić und legt sich aus vollem Lauf längs auf den Boden - es gibt aber natürlich sofort das faire Abklatschen zwischen dem Unparteiischen und dem "Übeltäter".

10 Die ersten zehn Minuten wissen zu gefallen. Hertha ist etwas besser drin im Spiel und findet bereits häufiger den Weg zum Tor, aber Bochum hält dagegen.

8 Bochums erster Angriff erfolgt mit Tempo über Holtmann, dessen Schuss aus 20 Meter zur Ecke abgefälscht wird, die anschließend nichts einbringt.

7 Riemann, sonst als durchaus spielstark bekannt, hat früh einige Probleme, weil die Hertha aggressiv draufgeht und den Keeper zum schwachen Befreiungsschlag drängt - seine Vorderleute können den Gegenangriff der Hertha aber abfangen.

5 Die Hertha zieht das Tempo zu Beginn an, Darida wird diesmal aber rechts im Sechzehner nach Hereingabe von links am Abschluss gehindert.

4 Keine 20 Sekunden später gibt es die nächste dicke Gelegenheit: Maolida steckt links für Ascacibar in den Strafraum durch und der weiß gar nicht um den Platz, den er hat, nimmt zu spät den Kopf hoch und bleibt mit dem Querpass hängen.

4 Mittelstädt schlägt das Leder aus dem linken Halbfeld hoch und weit ans Strafraumeck und Bella-Kotchap klärt ungeschickt zentral vors Tor. Darida sagt danke und feuert aus 16 Metern unbedrängt den ersten Abschluss auf den Kasten - aber Riemann ist auf dem Posten.

3 Beide Teams tasten sich zunächst vorsichtig ab, sowohl die Hertha als auch Bochum stehen zwar tabellarisch nicht schlecht da, doch der Druck von hinten ist beiden Mannschaften durchaus bewusst. Das heutige Spiel kann ein wichtiger Dreier werden.

1 Schiedsrichter Marco Fritz pfeift die Partie an!

Das Hinspiel in Bochum gewann Hertha mit 3:1, Doppeltorschütze Serdar sitzt heute aber zunächst nur auf der Bank. Insgesamt könnte man bei Bochum sogar von einem Lieblingsgegner für die Alte Dame sprechen, denn die letzten fünf Duelle gewann Berlin - vier davon mit 2:0. Der letzte VfL-Sieg datiert aus dem Jahr 2009.

Spannend ist nach dem Ende der Winter-Transferperiode auch der Blick auf die Neuzugänge. Die Hertha verstärkten gleich vier neue Spieler: Bjørkan, Lee, Nsonga kamen mit Kempf, der heute sogar gleich in der Startelf steht, zur Alten Dame. Bjørkan und Lee sitzen zumindest auf der Bank, Nsonga erholt sich noch von einem Kreuzbandriss. Die Bochumer verzeichneten nur einen Winter-Neuzugang: Stürmer Locadilla feierte bereits gegen Köln sein Startelfdebüt.

Bochum feierte zuletzt den Viertelfinaleinzug im DFB Pokal und macht sich als Aufsteiger durchaus ordentlich in der Liga. Bisher lief es bei den Gästen immer auf und ab, einer Niederlage folgte meist eine Antwort in Form eines Sieges, oder umgekehrt. Generell hieß das Motto beim VfL zumeist "ganz oder gar nicht" - das Remis gegen Köln war erst das dritte Unentschieden in der laufenden Saison. Die große Schwäche von Thomas Reis' Mannschaft ist die Fremde: Erst sechs Zähler holte Bochum in fremden Stadien, nur Tabellenschlusslicht Greuther Fürth ist mit einem Punkt noch schlechter.

Die Niederlage gegen die Bayern war für die Berliner das vierte Spiel in Folge ohne Sieg (3 Niederlagen, 1 Remis) - bei den drei Niederlagen setzte es jeweils drei Gegentore oder mehr. Eine der größten Baustellen im Team der Hertha. Die Defensive der Alten Dame ist historisch schlecht, 42 Gegentore nach 20 Spieltagen gab es zuletzt in der Saison 1963/64. Immerhin klappte es im eigenen Stadion etwas besser, da waren es "nur" 16 Treffer des Gegners. Vier Niederlagen setzte es zudem im Olympiastadion, allerdings immer gegen ein Team, das in der Tabelle vor der Hertha stand - Bochum ist zwei Ränge besser platziert.

Beim VfL gibt es nach dem 2:2 gegen den 1. FC Köln heute drei Startelfänderungen von Trainer Thomas Reis: Gamboa, Tesche und Asano beginnen für Stafylidis (Bank) und Löwen sowie Losilla, die beide mit einer Corona-Erkrankung ausfallen.

Tayfun Korkut ändert seine Startelf im Vergleich zum 1:4 gegen den FC Bayern München auf fünf Positionen. Neuzugang Kempf darf direkt von Anfang an ran, Stark, Ascacibar, Ekkelenkamp und Jovetić stehen ebenfalls in der Startelf. Boyata und Dardai sind beide verletzt, Gechter und Serdar sitzen auf der Bank, Tousart fehlt aus privaten Gründen.

Lediglich zwei Punkte trennen die beiden Teams vor dem heutigen Abend, wobei Aufsteiger Bochum sogar zwei Plätze vor den Hauptstädtern liegt. Der heutige Sieger kann sich dabei auch ein wenig von den Abstiegssorgen befreien, denn der FCA auf dem Relegationsrang ist nur drei, respektive fünf Zähler in Rückstand.