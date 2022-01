12 In der Blitztabelle springt die Arminia durch die Führung erstmals seit dem fünften Spieltag auf einen Nichtabstiegsplatz.

10 Für Masaya Okugawa ist es bereits der siebte Saisontreffer. Damit ist er der Japaner klar der Toptorschütze seiner Truppe.

8 Masaya Okugawa Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Masaya Okugawa

Die Arminia geht früh in Front! Brunner wird rechts in der Fürther Hälfte überhaupt nicht angegriffen und spielt den Ball dann halbhoch zwischen die Ketten. Krüger lässt 25 Meter vor dem Tor dann clever auf Okugawa klatschen. Der Japaner nimmt Fahrt auf, dribbelt sich halbrechts in den Strafraum und schiebt den Ball mit dem rechten Innenrist aus spitzem Winkel punktgenau in das lange Eck.

5 Es zeigt sich von Beginn an die erwartet intensive Partie. Beide Teams sind giftig in den Zweikämpfen.

3 Die anschließende Ecke von der linken Fahne tritt erneut Patrick Wimmer. Die Hereingabe landet aber bei keinem Mitspieler und bleibt deshalb ungefährlich.

2 Wimmer bringt den ersten Standard der Partie aus dem rechten Halbfeld an den ersten Pfosten. Dort verlängert Okugawa. In der Mitte passt Griesbeck jedoch gut auf und kann klären.

2 Bielefeld spielt in schwarzen Trikots und Fürth hält in komplett hellblauen Jerseys dagegen.

1 Los geht's! Bielefeld stößt an und probiert es direkt mit einem ganz weiten Schlag. Die Gäste passen aber auf und klären zum Einwurf.

1 Spielbeginn

In der Bundesliga war das Hinspiel das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden Teams. Fabian Klos brachte die Arminia in Front. Branimir Hrgota konnte aber vom Punkt ausgleichen. Das sorgte für den ersten Punktgewinn des Kleeblatts in der laufenden Saison. Allerdings hätten sie sich auch den Sieg holen können, da sie ab der 68. Minute in Überzahl agierten.

Bei der SpVgg steht sogar dieselbe Startelf auf dem Feld, die das 0:0 gegen Stuttgart holte. Neuzugang Afimico Pululu sitzt dementsprechend erneut auf der Bank, obwohl die Fürther das dritte Mal in Folge torlos blieben.

Frank Kramer nimmt im Vergleich zum 2:2 gegen Freiburg nur eine Veränderung vor. Brian Lasme, der in der Vorwoche den Ausgleich erzielt hat, rückt in die Startelf. Dafür bleibt Janni-Luca Serra zunächst draußen.

Auch die Formkurve der SpVgg Greuther Fürth zeigt in letzter Zeit klar nach oben. Die Franken haben gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto. Fünf davon holten sie allerdings aus den letzten vier Partien. Gerade in der Defensive hat sich das Kleeblatt stabilisiert. An den letzten vier Spieltagen blieben sie nur in Dortmund nicht ohne Gegentreffer. Dadurch holten sie einen 1:0-Sieg gegen Union und zwei torlose Unentschieden gegen Augsburg und Stuttgart. Um nochmal richtig Hoffnung im Abstiegskampf zu schnuppern muss das Schlusslicht heute den ersten Auswärtserfolg einfahren und endlich mal ein Kellerduell für sich entscheiden.

Arminia Bielefeld hat derzeit einen richtigen Lauf. Die Ostwestfalen haben nur eine der letzten fünf Begegnungen verloren. Zuletzt gab es sogar drei ungeschlagene Spiele in Folge. Dabei bezwangen sie Leipzig und Bochum jeweils mit 2:0 und holten in Freiburg ein 2:2-Remis. Dabei bewiesen sie große Moral und holten einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Der DSC konnte dadurch zwar noch keine Plätze in der Tabelle gut machen, aber sie liegen nur noch einen Zähler hinter dem Relegationsrang. Mit einem Dreier könnten sie also endlich wieder die direkten Abstiegsplätze verlassen.