45 Halbzeitfazit:

Die TSG Hoffenheim führt nach 45 äußerst unterhaltsamen Minuten in der PreZero-Arena mit 2:1 gegen Union Berlin! Die Eisernen erwischten den besseren Start und hatten in den ersten zehn Minuten mehr Offensivaktionen. Gießelmanns Führung glichen die Hausherren durch Akpoguma aber umgehend aus und nachdem wenig später ein Kruse-Freistoß an die Latte krachte, übernahmen die Kraichgauer zunehmend die Kontrolle. Immer wieder konnte 1899 den Ball in der gegnerischen Hälfte erobern, sich vorne festsetzen und Chancen kreieren. Union wurde vom schnellen Passspiel der Gastgeber phasenweise überrollt, so auch beim Führungstreffer durch Bruun Larsen nach einer halben Stunde. Während die Gäste nur noch sporadisch zu Chancen kamen, hätte Hoffenheim noch nachlegen können, war aber im Abschluss nicht konsequent genug. Gleich geht es weiter mit der zweiten Hälfte in Sinsheim!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Rani Khedira Union Berlin Gelbe Karte für Rani Khedira (1. FC Union Berlin)

Khedira sieht für ein taktisches Foul im Mittelfeld die erste Karte der Partie.

44 Wieder brennt es lichterloh im Berliner Strafraum! Kramarić lupft den Ball im Sechzehner genial in den Lauf von Raum, der auf Fünferhöhe querlegt und Dabbur sucht. Im allerletzten Moment ist eine Fußspitze dazwischen und verhindert eine Riesenchance für die TSG.

42 Union kommt in dieser Phase gar nicht mehr in die Zweikämpfe und rennt nur hinterher. Wieder kombiniert Hoffenheim sehenswert bis David Raum Platz hat und aus 25 Metern mit links wuchtig abzieht. Klar drüber!

40 Fünf Minuten sind es noch bis zur Pause und im Moment spielt nur die TSG! Union-Coach Urs Fischer wird froh sein, wenn es beim 1:2 bleibt und er sein Team in der Kabine neu einstellen kann.

38 Kramarić arbeitet am nächsten Assist! An der rechten Strafraumkante vernascht der Kroate seinen Gegenspieler gleich dreimal und flankt dann scharf nach innen. Munas Dabbur war schon zum Einköpfen bereit, doch in letzter Sekunde klärt ein Berliner zur Ecke.

35 Hoffenheim lässt den Gästen keinen Raum und keine Zeit mehr. Die Kraichgauer gehen schon tief in der gegnerischen Hälfte konsequent ins Pressing und erobern einen Ball nach dem anderen.

33 Die TSG hat sich diese Führung durchaus verdient. In den letzten zehn Minuten war Hoffenheim klar das aktivere Team. Berlin muss nach einer unheimlich intensiven Anfangsphase mal durchschnaufen und wird prompt kalt erwischt.

30 Jacob Bruun Larsen Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:1 durch Jacob Bruun Larsen

Hoffenheim dreht die Partie! Die Gastgeber lassen den Ball in der gegnerischen Hälfte schön laufen bis Andrej Kramarić die zündende Idee hat und seinen vierten Assist in dieser Saison verbucht. Nach seinem Steilpass ist Jacob Bruun Larsen auf und davon und mogelt das Leder aus 13 Metern am herausstürzenden Andreas Luthe vorbei. Unions Keeper ist mit der Hand und mit dem Fuß noch am Ball, doch der trudelt dennoch in die Maschen.

26 Es bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen. Jetzt wird Jacob Bruun Larsen über links steil in den Strafraum geschickt und hat eigentlich jede Menge Optionen. Der Däne trödelt aber zu lange und lässt sich den Ball noch abjagen.

23 Auf der Gegenseite prüft Jacob Bruun Larsen mit einem Distanzschuss Andreas Luthe. Sein Versuch aus 20 Metern ist letztlich zu unplatziert, um den FCU-Schlussmann wirklich in Bedrängnis zu bringen.

22 Der bis dato sehr auffällige Kruse findet mit einem hohen Diagonalball rechts im Strafraum Ryerson, der aus vollem Lauf genau in die Arme von Baumann flankt.

20 Wieder Union! Kruse sieht, dass Awoniyi in die Tiefe startet und steckt die Kugel am Strafraum perfekt durch. Der Nigerianer taucht halbrechts alleine vor Baumann auf, legt sich den Ball aber mit dem ersten Kontakt zu weit vor. So kann Hoffenheims Keeper herausspringen und den Abschluss des Berliners blocken.

18 Zentimeter fehlen zur erneuten Berliner Führung! Max Kruse will einen Freistoß aus knapp 30 Metern zunächst offenbar in die Box chippen, entscheidet sich dann aber doch für den Direktversuch. Mit viel Schnitt rauscht der Ball über die Mauer und klatscht krachend an den Querbalken. Da wäre Baumann umsonst geflogen!

16 Von einem Abtasten kann hier keine Rede sein! Beide Teams spielen Vollgasfußball und wollen Tore erzielen. Derweil fängt es in Sinsheim an, immer stärker zu regnen.

14 Kevin Akpoguma Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Kevin Akpoguma

Hoffenheim findet die direkte Antwort! Die Hausherren gehen aggressiv vorne drauf, erobern den Ball und setzten sich am gegnerischen Strafraum fest. Andrej Kramarić spielt den Ball rechts raus zu Angelo Stiller, der das Ding hoch an den Fünfer schaufelt. Dort ist der aufgerückte Kevin Akpoguma völlig frei und nickt unhaltbar für Andreas Luthe neben den linken Pfosten ein.

10 Niko Gießelmann Union Berlin Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Niko Gießelmann

Die nächste Flanke führt zur Berliner Führung! Robin Knoche öffnet das Spiel mit einem einem feinen Diagonalball auf den rechten Flügel zu Julian Ryerson. Der Norweger setzt sich im Eins-gegen-eins gut durch und flankt scharf auf den Elfer, wo Niko Gießelmann unbedrängt zum Kopfball hochsteigt. Seinen unplatzierten Versuch kann TSG-Keeper Oliver Baumann noch parieren, lässt das Leder aber vor die Füße Gießelmanns klatschen, der dann aus sechs Metern locker einschiebt.

9 Im Offensivspiel mache die Gäste bisher den etwas frischeren Eindruck. Wiederholt rauschen Flanken in die Hoffenheimer Box, noch ohne Abnehmer.

8 Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld segelt die Kugel erstmals in den Berliner Sechzehner. Dort will Munas Dabbur zum Kopfball, wird aber von zwei Unionern resolut abgeräumt und bleibt kurz liegen, kann dann aber ohne größere Behandlung weitermachen.

5 Hoffenheim ist bemüht, die Kontrolle zu übernehmen und das Spiel in die Berliner Hälfte zu schieben. Die Eisernen verteidigen aber sehr hoch und aggressiv und lassen sich nicht zurückdrängen.

3 Vom Anpfiff weg geht es in der PreZero-Arena voll zur Sache. Beide Seiten scheuen keinen Zweikampf und schalten nach Ballgewinn blitzschnell um. Eine erste Flanke von Max Kruse Richtung Taiwo Awoniyi kommt zu kurz.

1 Der Ball rollt! Hoffenheim spielt in Blau, Union trägt Rot.

1 Spielbeginn

Wie in alle anderen Bundesligastadien gibt es auch in Hoffenheim vor Spielbeginn eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen "Bomber der Nation" Gerd Müller.

Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann. An den Seitenlinien assistieren ihm Mike Pickel und Frederick Assmuth und die Videobilder werden von Sören Storks ausgewertet.

Nach dem souveränen 4:0 im Europapokal rechnet Union-Trainer Urs Fischer heute mit mehr Gegenwehr. "Es erwartet uns eine schwere Aufgabe", so der Gästecoach, der beim Gegner vor allem Konstanz ausmacht. "Wenn man sich das saisonübergreifend anschaut, dann haben sie neun Spiele nicht verloren. Sie sind eine Mannschaft, die alles mitbringt." Besondere Stärken der TSG sieht Fischer in vielen Bereichen. "Sie sind robust, suchen immer wieder eine spielerische Lösung und schaffen es auch, sich aus Drucksituationen zu lösen", so der Schweizer.

Sebastian Hoeneß war nach dem Auftakterfolg bemüht, den Ball flach zu halten. "Es war ein guter Start in die Bundesliga-Saison, aber eben auch nur der erste Spieltag", so der 39-Jährige, der großen Respekt vor dem heutigen Gegner hat. "Union Berlin hat eine super Vorbereitung gespielt, ist im DFB-Pokal weitergekommen und hat auch gegen Bayer 04 Leverkusen einen guten Eindruck hinterlassen. Die Mannschaft ist sehr stabil", befand Hoeneß, stellte aber gleichzeitig auch klar: "Wir wollen vor unseren Fans den ersten Heimsieg der Saison feiern."

Ein Blick auf die Aufstellungen: Sebastian Hoeneß sieht nach dem starken Auftakt keinen Grund für Änderungen und schickt die gleiche Elf auf den Rasen letzte Woche. Das heißt auch, dass der in Augsburg nach einem Zusammenprall benommen ausgewechselte Kevin Akpoguma wieder fit und dabei ist. Bei den Gästen gibt es nach der Finnland-Reise unter der Woche erwartungsgemäß einige Wechsel. Für Timo Baumgartl, Levin Öztunali, Christopher Trimmel (alle Bank) und Tymoteusz Puchacz (nicht im Kader) beginnen Niko Gießelmann, Marcus Ingvartsen, Paul Jaeckel und Julian Ryerson

Auch Union Berlin ist stark in die Saison gestartet. Gegen den Champions-League-Aspiranten aus Leverkusen erarbeiteten die Eisernen sich zum Auftakt ein 1:1-Remis. Anschließend gaben die Hauptstädter nach 20 Jahren Pause ihr Comeback auf europäischer Bühne und gestalteten dieses mit einem klaren 4:0-Hinspielsieg beim finnischen Vertreter Kuopio PS auch noch äußerst erfolgreich. Was das Abenteuer Conference League mit sich bringt, spüren die Berliner schon heute. Keine 72 Stunden nach dem Abpfiff in Helsinki geht es schon wieder zur Sache.

Mit einem 4:0-Kantersieg beim FC Augsburg ist die TSG Hoffenheim furios in die neue Spielzeit gestartet. Andrej Kramarić glänzte gegen den FCA mit drei Vorlagen, Nach dem erzitterten 3:2-Pokalsieg beim Drittligisten Viktoria Köln präsentierten die Kraichgauer sich in der Liga von der ersten Minute an spielfreudig und fokussiert. Gelingt heute auch vor heimischem Publikum ein erfolgreicher Start, würde Hoffenheim die Tabellenführung übernehmen.