14 Stindl setzt sich über rechts durch und hat viel Platz für die Flanke von der Strafraumecke aus, die er dann allerdings deutlich zu scharf schlägt. Embolo hat keine Chance, den Ball zu erreichen. Auf beiden Seiten fehlt offensiv noch die Abstimmung.

11 Bellarabi lässt Netz auf dem rechten Flügel mit einer Körpertäuschung stehen, bringt die Flanke dann allerdings nicht mehr an Jantschke vorbei, der zur Ecke klären kann. Der ruhende Ball kommt dann zwar scharf in den Sechzehner, sorgt aber für keine Gefahr mehr.

8 23 Meter vor dem gegnerischen Tor bekommen die Fohlen einen vielversprechenden Freistoß. László Bénes haut die Kugel allerdings nur in die gut postierte Leverkusener Mauer.

5 Nach einer Demirbay-Ecke von rechts nimmt Diaby die Kugel von der Strafraumgrenze aus einfach mal volley, erwischt das Leder allerdings nicht optimal. Nach dem verunglückten Aufsetzer bleibt es zwar noch kurz hektisch im Gladbacher Strafraum. Dann packt Sommer allerdings entschlossen zu.

3 Die Werkself arbeitet sich erstmals gefährlich über rechts nach vorne. Die Frimpong-Flanke ist dann allerdings zu unpräzise. Schick und Diaby verpassen beide.

1 Der Ball rollt am Niederrhein. Die Gladbacher treten ganz in Weiß an, während die Gäste aus Leverkusen in Rot-Schwarz gekleidet sind. Los geht's.

1 Spielbeginn

Beide Teams stehen sich heute zum 97. Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Den direkten Vergleich führt bislang die Werkself mit 37 Siegen an (29 Remis, 30 Niederlagen), die sich auch im Hinspiel am 21. August 2021 deutlich zuhause mit 4:0 durchsetzen konnte. Zuletzt gingen vier Duelle in Serie an Bayer Leverkusen, die auch im Borussia-Park zuletzt sehr gerne gastierten. Fünf der letzten sechs Auswärtsspiele bei den Fohlen haben die Leverkusener bei insgesamt 15:4-Toren gewonnen.

Trotz der kleinen Durststrecke von nur zwei von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Ligaspielen hält Gerardo Seoane auch in Ermangelung an Alternativen an seiner Startformation fest. Nur einen einzigen Wechsel gibt es: Karim Bellarabi ersetzt den positiv auf COVID-19 getesteten Paulinho, der heute ebenso wenig zur Verfügung steht wie Charles Aránguiz, Julian Baumgartlinger, Daley Sinkgraven, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou und Niklas Lomb.

Bayer Leverkusen wartet inzwischen seit vier Ligaspielen in Folge auf einen weiteren Dreier und kam auch im ersten Spiel in 2022 zuhause nicht über ein 2:2-Remis gegen den 1. FC Union Berlin hinaus. Dabei hat die Werkself die letzten beiden Ligaspiele in Folge bei insgesamt sieben Gegentoren verloren, nachdem es zuvor in den ersten sieben Auswärtsspielen unter Gerardo Seoane keine einzige Niederlage gab.

Im Vergleich zum überzeugenden Auftritt in der Allianz Arena sieht Adi Hütter grundsätzlich wenig Anlass für Veränderungen. Dass Winterneuzugang Marvin Friedrich dennoch direkt den Vorzug vor Matthias Ginter (Bank) erhält, scheint vielmehr eine Art Fingerzeig in Hinblick auf die Ankündigung des Nationalspielers zu sein, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Darüber hinaus ersetzt László Bénes den erkrankten Christoph Kramer (nicht im Kader). Insgesamt zwei Wechsel also bei den Fohlen.

Die Gladbacher holten zwar zum Abschluss des Jahres 2021 lediglich einen von 15 möglichen Punkten, meldeten sich allerdings pünktlich zum ersten Spiel der Rückrunde mit einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Bayern zurück. Hieran wollen die Fohlen heute anknüpfen, wenn die alte Heimstärke wiederhergestellt werden soll. Nachdem die Hütter-Elf zunächst in den ersten sieben Heimspielen ungeschlagen blieb, gab es zuletzt zwei Heimpleite in Folge bei insgesamt neun Gegentoren.