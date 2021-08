36 Scally hat defensiv Schwierigkeiten. Frimpong setzt sich an der Linie durch und geht ins hohe Tempo. Zurückeilend kann ein Verteidiger aber zum Einwurf klären. Während ein etwas verwirrter Fan den Videobeweis fordert, wirft Frimpong direkt vor ihm ein und holt so eine Ecke heraus.

34 Kerem Demirbay Leverkusen Gelbe Karte für Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen)

Am Boden liegend kickt Demirbay nach einem Foul den schnell zum Freistoß bereitgelegten Ball weg.

33 Scally jagt einen Distanzschuss mit dem rechten Innenrist in den Leverkusener Himmel. Dennoch erweckt das Spiel den Anschein, als würden die Gäste langsam ankommen.

29 Der größte Unterschied ist bislang das Tempo! Bakker legt sich die Kugel mit Schwung am linken Flügel in den Strafraum vor. Auch wenn der Pass in die Mitte dann abgeblockt wird, erntet das Team Szenenapplaus für das direkte Spiel.

26 Bei den Gästen läuft dafür alles zusammen! Demirbay fällt auf den Boden und kann im Krabbeln mit den Knien den Ball behaupten. Solch ein Dribbling sieht man selten.

24 Pléa kehrt vorerst zurück, rund sieht seine Schrittfolge aber nicht aus.

23 Der Horror-Start nimmt kein Ende! Pléa bleibt nach einem Zweikampf mit dem Knöchel im Rasen hängen und muss behandelt werden.

20 Sommer ein weiteres Mal unsicher! Diaby wird am rechten Flügel in den Rücken von Scally geschickt und gibt flach in die Mitte. Der US-Amerikaner fälscht die Flanke noch leicht ab, sodass Sommer kurz vor seinem Tor heraus muss. Dabei springt ihm der Ball aber nach vorne, genau vor Schicks Füße. Mit etwas Glück für den Keeper springt der Ball aus sechs Metern aber knapp rechts vorbei.

20 Hannes Wolf M'gladbach Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Hannes Wolf

20 Marcus Thuram M'gladbach Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

17 Thuram, der vor dem Freistoß in der 15. gefoult wurde, setzt sich im laufenden Spiel auf den Boden. Tah traf ihn in so, dass sein Knie nach innen wegknickte.

16 Hofmann an den Pfosten! Aus 18 Metern zieht der Rechtsfuß von halbrechts ab. Der Flachschuss springt noch an den linken Außenpfosten, bevor er die Grundlinie überquert. Hrádecký hätte keine Chance gehabt.

15 Ein zentraler Freistoß aus 28 Metern wird rechts hinter die Abwehr gechippt. Lainer kommt kurz vor der Grundlinie heran, doch die Ablage findet keinen Mitspieler.

13 Doch Leverkusen lässt nicht locker! Erst findet Diaby mit einer zu hohen Flanke niemanden, dann kommt Schick aus 17 Metern von links doch zum Schuss. Der Linksschuss fliegt aber weit über das kurze Eck.

10 Zumindest geben die Gladbacher einen ersten Schuss aus der Distanz ab. Hrádecký kann aber ohne Mühe gegen Hofmann festhalten, weil der Schuss zu zentral ist.

8 Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Patrik Schick

Was ist hier los? Schick erhöht nach nicht einmal acht Minuten! Diaby dribbelt am rechten Flügel und zieht auf Höhe des Sechzehners in die Mitte. Er legt in die Mitte zu Schick, der mit dem ersten Kontakt mit links abzieht. Im Rutschen drückt er die Kugel ins linke Eck, an den hohen Schuss bekommt Sommer seine Hand nicht entscheidend heran.

7 Die Gladbacher kommen überhaupt nicht in die Partie. Sobald ein Spieler den Ball annimt, rennen gleich die ersten Verteidiger an.

5 Von Beginn an drücken die Hausherren Gladbach in die eigene Hälfte. Der Aufbau wird gleich unter Druck gesetzt.

3 Yann Sommer M'gladbach Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Yann Sommer (Eigentor)

Was für ein kurioses Eigentor! Bakker hat halblinks aus 23 Metern viel zu viel Zeit zum Schießen und trifft den rechten Innenpfosten. Von dort springt der Flachschuss in die Mitte genau an Sommers Bein, obwohl der Keeper dem Schuss nur hinterherschaute. Die restlichen drei Meter kullert die Kugel dann wieder zurück und im rechten Eck über die Linie!

1 Der Ball rollt! Leverkusen stößt in Rot-Schwarz an, Gladbach trägt seine weißen Trikots.

1 Spielbeginn

Mit einer Gedenkminute wird an Gerd Müller und seine 365 Bundesliga-Tore erinnert. Vergangenen Sonntag verstarb der "Bomber".

Bei knapp 30 Grad in Leverkusen betreten die Spieler den Rasen. Gleich kann es losgehen.

Nach Aussage des Coaches sei Florian Wirt bereits bereit für 15-20 Minuten. So nimmt der Youngstar aus der Jugend des 1. FC Köln auf der Bank neben Neuzugang Robert Andrich Platz. Der Mittelfeldmann wurde unter der Woche von Union Berlin verpflichtet.

"Adi war es ein großes Anliegen, dass die Mannshaft erfolgreich bleibt, deshalb sind wird weiter in Kontakt geblieben", sagt Seoane. Insgesamt haben sich die beiden Trainer also viel über Fußball ausgetauscht. Gladbach bezeichnet der Leverkusener Trainer als "starke umschalt-Mannschaft."

"Jerry gehört in die Bundesliga und hat mit Leverkusen auch einen tollen Verein gefunden." Mit diesen Worten würdigt Hütter seinen heutigen Gegenüber. Die beiden verbindet das Traineramt bei den Young Boys in Bern. Seoane folgte dort auf Hütter und wurde dreimal in Folge Schweizer Meister.

"Eng sein, kompakt sein", das sei die Marschroute für die Abwehrarbeit der Borussia, so Adi Hütter. Offensiv habe man im Training einige Dinge ausgearbeitet, die man im Ballbesitz ausprobieren wolle. Das klingt nach ein paar Veränderungen im Vergleich zum Bayern-Spiel.

Hinten links kehr Bensebaini in den Kader zurück, doch weil Scally die Position im Pokal und in der letzten Woche gut ausfüllte, darf der US-Amerikaner erneut beginnen.

Bei Gladbach nimmt Adi Hütter mehr Veränderungen vor, auch wenn er mit dem Auftakt-Unentschieden gegen die Bayern eigentlich zufrieden sein kann. Thuram kann in die Startelf zurückkehren und Wolf ersetzen, indem Plea auf den Flügel ausweicht. Auf der anderen Seite darf Hofmann für Herrmann beginnen.

Blicken wir auf die Teams: Bayer Leverkusen tauscht seine Anfangself nach dem 1:1 in Köpenick auf einer Position: Amiri muss heute zunächst auf den Bank Platz nehmen, weil Paulinho in die Startelf drängt. Der brasilianische Olympiasieger verpasste jedoch wegen des Turniers in Tokyo weite Teile der Vorbereitung.

Beide Teams starteten mit einem Remis in die Saison. Während die Gladbacher die Saison beim 1:1 gegen Bayern eröffneten, trennten sich die Leverkusener mit dem gleichen Resultat von Union Berlin in der Hauptstadt.