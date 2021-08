Steffen Baumgart nimmt ebenfalls zwei Veränderungen in der Anfangsformation vor. Timo Hübers fehlt mit Knieproblemen und wird in der Innenverteidigung von Jorge Meré ersetzt. Benno Schmitz fällt außerdem der Taktik zum Opfer. Kingsley Ehizibue übernimmt hinten recht, da der Niederländer mehr Tempo mitbringt.

Beim 1. FC Köln ist bereits früh die erste kleine Euphorie aufgekommen. Die Domstädter sind im DFB-Pokal zwar erst im Elfmeterschießen gegen Carl Zeiss Jena weitergekommen, aber dafür haben sie einen furiosen Start in die Liga hingelegt. Gegen Hertha BSC waren die Rheinländer früh in Rückstand. Der FC ließ sich davon allerdings nicht beirren, drehte die Begegnung und konnte am Ende einen 3:1-Erfolg bejubeln. Anthony Modeste und Florian Kainz steuerten jeweils zwei Torbeteiligungen bei und stehen auch heute wieder von Beginn an auf dem Feld.